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ライブ
Greece golden generation GFX HIC 1-1GOAL

クリストス・ツォリス、ヤニス・コンスタンテリアス、コンスタンティノス・カレツァスと築くギリシャの新たな黄金世代

国際サッカーの長い低迷期をあまりにも長くさまよった末に、新たな才能の波が、自国の大会での不振に終止符を打つという新たな希望をもたらしている。

Krishan Davis
翻訳者：

  • ポルトガルで開催されたEURO2004でギリシャが衝撃的な優勝を果たしてから、早くも22年が過ぎた。その前例のない偉業は、10年以上にわたる平凡な時期を経て、今や遠い記憶となっている。だが、国際舞台であまりにも長く低迷してきたこの国に、再び希望が戻りつつある。

    まだ始まりに過ぎない。だが、新世代が台頭し、自国に本物の希望をもたらしている。拡大された48チーム制にもかかわらず2026年ワールドカップ出場も逃し、主要大会から12年も遠ざかる苦しみを終わらせる希望だ。

    ギリシャはUEFAネーションズリーグ開幕3試合で注目を集めた。ドイツ、オランダという国際的強豪と対戦しながらも無敗を維持している。いまや期待はかつてないほど高まっているが、この新たな波には具体的な成功をもたらす力がありそうだ。

  • 代表から遠ざかった時期

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    AFP

    ギリシャは2014年ワールドカップ以降、主要大会に出場しておらず、直近ではユーロ2024と2026年ワールドカップの予選突破を逃している。

    2004年のEUROで前例のない優勝を成し遂げて以降の22年間、ギリシャがかつての栄光を追い求めてきたと主張するのは難しい。実際のところ、再現にはまったく近づけていない。

    2000年代後半から2010年代前半にかけては著しく期待外れのパフォーマンスが続き、2006年ワールドカップ出場を逃した大失態や、王者として臨んだEURO2008でグループステージ敗退を喫したこともあった。その後、ブラジルで行われた2014年ワールドカップ以降、ギリシャは主要大会にすら出場していない。

    ギリシャ代表は移行期から抜け出せずにいるようだ。伝説的指揮官オットー・レーハーゲルが2010年に退任して以降、正式監督は8人を数え、欧州選手権制覇をもたらした象徴的な世代もやがて去った。そして、守備の堅固さを特徴としたフェルナンド・サントスの4年間の後に、異なるプレースタイルを導入しようとした試みは無残に失敗した。

    より最近では、ギリシャはEURO2024出場までPK戦あと一歩に迫りながら、プレーオフでジョージアに無念の敗戦を喫した。さらに新世代のスターが台頭する中でも、1年前にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される2026年ワールドカップの出場権獲得を目指した戦いでも、状況は改善しなかった。

    予選開始時のベラルーシ戦での大勝は結果的に誤解を招くものとなり、その後のスコットランド戦とデンマーク戦（2敗）での敗戦によって、まだ2試合を残した段階で望みを絶たれた。

  • 抜本的な改革

    Greece
    Getty

    舞台裏での抜本的な改革が、草の根レベルの育成年代のサッカーに至るまで、ギリシャとギリシャサッカー連盟にとって成果を上げ始めている。

    しかし舞台裏では、代表チームの流れを変えるための取り組みが進められてきた。そして、その努力がついに実を結ぼうとしているようだ。

    ギリシャサッカー連盟は今年初め、育成年代にまで及ぶ「抜本的」な構造改革を実施した。これはアナゲニシ、すなわち「再生」と名付けられている。開始から日は浅いものの、この戦略はより高い技術を備えた選手を生み出すことを目標に、数年をかけて練られてきた。

    1月にこの計画を発表した際、ギリシャサッカー連盟は声明で次のように述べた。「ギリシャの現実のニーズに合わせて設計された『再生』プログラムは、ギリシャサッカー連盟が実施する極めて野心的な取り組みである。これは、サッカーを始めた最初の段階から少年少女を適切かつ体系的に育成することに基づいており、新時代に向けた連盟の戦略的選択を反映している。

    「代表チームの本拠地となる最新のトレーニングセンターの確保と並行して、連盟は現在、クラブのアカデミーや地域協会のトレーニングセンターを巻き込みながら、確かな基盤の上に育成年代からの現代的な育成・組織プログラムを実行している。

    「プログラムの包括的なアプローチの枠組みの中で、ギリシャサッカー連盟は地域コーチとの幅広い協力体制を構築した。彼らはすでに、育成年代の指導プロセスを変えることに関わるすべての人々の適切な育成を確実にするため、このプログラムの理念を各地域のサッカー協会に伝える役割を担っている」

  • 前進への道筋

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    AFP

    ギリシャのビッグクラブは、他所から選手を獲得するのではなく、自前で育てた若き逸材の育成へとかじを切っており、ヤニス・コンスタンテリアスもその恩恵を受けている一人だ。

    ギリシャのビッグクラブもまた役割を果たしており、現世代の多くの選手に母国で輝く場を与えてきた。それによって成長は加速し、ヨーロッパの強豪クラブから高額なオファーを引き寄せている。

    ジャーナリストでギリシャ・フットボールの専門家、『Hellas Footy』ポッドキャストのホストでもあるスティーブン・クントゥロウは、GOALにこう語った。

    「本当に助けになっているのは、ギリシャの才能ある選手たちが、実際にユースチームからステップアップする機会を与えられるようになったことだ。ユースチームは、U-19レベルで育てる選手の質という点で、以前から高い評価を受けていた。

    「ただ、ギリシャにとって最大の問題は、U-19からトップチームへの道筋だった。ここ数年で、スーペルリーグではそれが変わってきた。テッサロニキのPAOKは、おそらく全体として最大の成功例だろう。近年ではクリストス・ツォリスや［ヤニス］コンスタンテリアスのような選手を輩出しており、2人ともその後、欧州5大リーグのクラブへ進んでいる。

    「オリンピアコスのU-19チームは2023-24シーズンにUEFAユースリーグを制したが、そのシーズンにはオリンピアコスがカンファレンスリーグも制している。とりわけビッグクラブにおいて、2部にあたるスーペルリーグ2に向けて整備されてきたU-23チームも、ある程度は助けになっている。よりシニアレベルの経験を積めるうえ、より明確な道筋にもなるからだ」

    クントゥロウはさらにこう続けた。「ようやくギリシャサッカー連盟が、長期的な計画のもとで、本当にこうした選手たちに目を向けるようになった。これまでひどく見過ごされ、埋もれていった選手たちだ。ようやく将来に向けた選手育成ができるようになっている。以前は完全に“今この瞬間”がすべてで、『今チームを助けてくれる外国人選手を誰を連れて来られるか？』という発想だった。若いギリシャ人選手にチャンスを与えるのではなくね。

    「もちろん、まだ改善の余地はある。だが、代表チームや個々の選手たちのパフォーマンス、そして彼らがどこへ移籍しているかを見れば、進歩は明らかだ。彼らはもはや5大リーグの小規模クラブに行くだけでもなければ、オランダ、ポルトガル、ベルギーに行くだけでもない。今やエリートクラブへ向かっている。それがエキサイティングなんだ」

  • 黒幕

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    AFP

    イバン・ヨバノビッチ監督は、この新世代の到来を導くうえで重要な存在となっており、より経験豊富な選手たちを加えてチームのバランスを取っている。

    イバン・ヨバノビッチ監督は、2024年に就任して以降、ギリシャサッカー改革を推し進める原動力の一人となってきた。 アナゲニッシの理念を採り入れ、より多くの若手選手にチャンスを与える道を選んだ。

    「イバン・ヨバノビッチが監督になってから、彼とギリシャサッカー連盟会長のマキス・ガガツィスは、選手たちをまとめ上げて主要国際大会出場を決めるというプランを持っていたのだと思う」とクントゥロウは語る。「その意図は確かにあった。ヨバノビッチが監督に就任するとすぐに、カレツァスやザフェイリスのような選手たちが招集されるようになったからだ」

    また、ヨバノビッチとHFFは、選考の面でより広く目を向けたことでも恩恵を受けている。「ギリシャにとって本当に、本当にポジティブだったのは、ディアスポラから集めた選手たちだ」とクントゥロウは続ける。「コンスタンティノス・カレツァスはベルギー生まれだったが、ベルギーではなくギリシャ代表を選んだ。ザフェイリスはノルウェーで育ち、その後ギリシャ人になった。

    「彼はネクタリオス・トリアンティスのような、ほかのディアスポラの選手たちも起用し始めた。そして、ハラランポス・コストゥラスのように良いパフォーマンスを見せていたU-21の選手たちがチャンスを与えられる、その移行も見られた。そこから一気に花開き始めたんだ」

    64歳のセルビア人指揮官は、2000年代から2010年代にかけて非常に守備的なチームという評判が定着していたギリシャ代表をめぐるイメージの変化にも貢献している。現在のチームははるかに適応力が高く見える。「ヨバノビッチ体制の下では明確なアイデンティティーがある。守備の堅さは維持しつつ、今は前に出ていく自由と、その力も備えている」とクントゥロウは話した。

    「特に直近のセルビア戦で見せたパスワークの動きのいくつかは、信じられないほどだった。僕たちが見せていたような種類のフットボールは今まで見たことがない。ボールを前進させるために見せていたいくつかの形もそうだ。そしてドイツ戦では、フットボール大国として名高い相手から明らかに多くの圧力を受け止めながらも、あの本当に堅実なスタイルのフットボールを今もできることを示した。

    「今のヨバノビッチには少しバリエーションがある。というのも、特にワールドカップ予選での彼への最大の批判は、プランBがなかったことだったと思うからだ。彼自身も、ギリシャ代表を率いるようになってまだ間もなかったし、選手たちもあのプレッシャーの下でプレーすることにまだ慣れていない中で、試行錯誤していたのかもしれない。今ではいくつか異なる武器を持てるようになっている。

    「必ずしも相手を完全に上回ろうとするわけではないが、試合の一定の時間帯では相手に対抗できる力があることは分かっている。今のような高いレベルでプレーする個の選手たちをギリシャが揃えているのを、僕はこれまで見たことがない。そこが楽しみなんだ」

  • 流入

    Christos Tzolis Arsenal 2026
    Getty Images

    この夏にはギリシャ人選手が絡む注目度の高い移籍がいくつかあり、とりわけ目を引いたのはクリストス・ツォリスのクラブ・ブルージュからアーセナルへの移籍だった

    ギリシャで進められてきたそうした制度的改革は、近年ヨーロッパの5大リーグで見られる同国選手の新たな流入を後押しした要因であることは間違いない。しかし、結局のところは純粋な才能による部分も大きく、この新世代はその才能に非常に恵まれている。

    この夏だけでも、同国の新星6人が比較的大型で大きな意味を持つ移籍を果たした。中でも特筆すべきは、元クラブ・ブルージュのウインガー、ツォリスが4000万ユーロ（3400万ポンド／4500万ドル）でアーセナルに引き抜かれたことだ。さらに、アタッカーのヤニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスは、それぞれPAOKとヘンクからボルシア・ドルトムントへ移籍し、移籍金の合計は5600万ユーロ（4800万ポンド／6300万ドル）に上った。

    一方で、GKコンスタンティノス・ツォラキスとMFクリストス・ムザキティスは、合計2800万ユーロ（2400万ポンド／3150万ドル）でオリンピアコスからプレミアリーグ昇格組のハル・シティへ移籍し、センターバックのコンスタンティノス・クリエラキスは1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）でヴォルフスブルクからローマに移った。

    ブライトンはすでにギリシャ人選手の一大拠点のような存在となっており、高く評価される若手ストライカーのステファノス・ツィマスとハラランポス・コストゥラスが12カ月前にサウスコーストへ加わっている。ヨーロッパの他地域では、ヴァンゲリス・パヴリディスがこの2年間ベンフィカで得点を量産し、同じく9番タイプのフォティス・イオアニディスは2025年夏からリスボンのライバルであるスポルティングCPでプレーしている。もう1人のストライカー、アナスタシオス・ドゥヴィカスは昨年初めにコモへ加入し、現在はチャンピオンズリーグで戦っている。

    こうした状況により、ギリシャの最も優れた若手たちは、はるかに高いレベルで定期的にプレーするようになっており、その多くがカンファレンスリーグ、ヨーロッパリーグ、そしてチャンピオンズリーグでヨーロッパでの経験を積んでいる。

  • 主役たち

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    AFP

    ツォリスに加え、ギリシャで最も将来を期待される新鋭タレントはコンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスで、ともに夏にボルシア・ドルトムントへ加入した。

    この夏に大きな飛躍を遂げた選手は数多いが、その中でもギリシャの刺激的な新世代の才能を担う大きな希望と見なされているのが、FWツォリス、カレツァス、コンスタンテリアスの3人だ。ただし、後者はドルトムントでのブンデスリーガデビュー戦で得点を決めた後、シーズン開幕戦で残酷なACLの負傷を負ってしまった。

    3人はいずれも、ストライカーの後ろで攻撃ラインのどこでもプレーできる万能性を備えており、ほとんどあらゆる守備をこじ開けるだけの狡猾さも持ち合わせているように見える。24歳のツォリスは今季、北ロンドンで好スタートを切っており、持ち前の落ち着きとビジョンを示しながら、すでに全公式戦で4アシストを記録している。

    一方、18歳のカレツァスは、おそらく技術面ではさらに優れており、BVBで攻撃的MFとして印象的なプレーを見せている。危険な形でライン間に流れ、常にチャンスをうかがっている。年齢はまだ若いが、ギリシャ代表でもすでに実力を示しており、昨年のスコットランド戦ではネーションズリーグとワールドカップ予選で見事な2ゴールを決めた。

    「クリストス・ツォリスは説明不要だ。今やギリシャのトップ選手の一人だ」と、クントゥルは語る。「傑出しているよ。彼のキャリアは実に興味深い。PAOKで頭角を現した後、かなり早い段階でノリッジに行ったからね。あのレベルに進むには少し早すぎたと思うし、昇格と降格を繰り返す、少なくとも当時はそうだったクラブという環境も彼には合っていなかった。

    「今はアーセナルが彼を獲得し、まだ得点こそないが、5試合で4アシストを記録している。実質的に悪かったのはアストン・ヴィラ戦の1試合くらいだけだ。だから本当に次の段階へ進めそうに見える。

    「コンスタンティノス・カレツァスについて言えば、ギリシャでこれほど生まれつきの才能に恵まれたフットボーラーは長い間見ていない。何もないところから何かを生み出せる選手がいるが、カレツァスはまさにそういう存在だ。だからドルトムントへの移籍は理にかなっている。ドルトムントは、そうした原石のような段階からエリートレベルでプレーできる状態まで育てるという点で、世界でも屈指のクラブの一つだ。だから彼はギリシャ代表でもドルトムントでもそれができると本当に思っているし、その先にはさらに大きなステップもあるはずだ。

    「コンスタンテリアスもそうだ。攻撃的MFで、少なくとも2、3年はギリシャで最高の選手の一人だった。実際、彼がPAOKを離れたのは私の予想より遅かった。彼の退団に対するファンの思いは、売却された時にスタジアムの外で抗議が起きたことからも分かる。でも彼は本当に素晴らしい。負傷してしまったのは残念だ。もっと強くなって戻ってくることを心から願っている」

    さらにこう続けた。「ああいう前線の3人はこれまでいなかった。つまり、コンスタンテリアスのプレースタイルで言えば、彼はもちろん攻撃的MFで、パスが非常にうまく、素晴らしいシュートも打てる。生まれつきの才能に恵まれている。

    「だからかなり多才な選手だ。両足も使えるから、ボールを持った時の柔軟性が本当に高い。ツォリスが去った後は、10代後半から20代前半の時期ですでにリーグ最高の選手だったと言っていい。そしてそれは、リーグのレベルについてというより、彼の才能について多くを物語っている。21歳にもなっていない時点で即座にトップ選手の一人になったのだから、彼がどんな選手かをよく示している。

    「そしてドルトムントは、彼がプレーする場として素晴らしいレベルだ。ただ、あの負傷を負ってしまったのが本当に残念でならない。なぜなら、そうでなければ彼は今ごろ間違いなく代表チームに入っていただろうし、ボルシア・ドルトムントでも間違いなく輝いていただろうからだ」

  • 脇役たち

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    AFP

    ブライトンでシーズンの好スタートを切ったチャラランポス・コストゥラスは、今後のギリシャ代表の攻撃陣で重要な役割を担うことになる。

    しかし、ギリシャにとってこれが一時的な復調ではないことを示しているのは、攻撃陣のタレントだけではない。新たに得た選手層の厚みと、若さと経験のバランスの取れた融合によって、この新世代は国際サッカーの最高レベルで確かな持続力を備えるはずだ。

    現在のチームには、そこを軸に構築できるしっかりとした背骨がある。23歳のツォラキスはハルでプレミアリーグのゴールマウスに立ち、大きな発見となっているが、オリンピアコス時代からすでにスーパーリーグと欧州の舞台で輝きを放っていた。実際、GK陣は人材が豊富で、ラツィオのクリストス・マンダス、そして経験豊富なオディセアス・ヴラホディモスもまた、信頼できる守護神である。

    守備陣では、ウェストハムのコンスタンティノス・マヴロパノスが安定した存在感を示しており、彼とコンビを組むのはたいていオリンピアコス主将パナギオティス・レツォス、あるいは前述のクリエラキスのどちらかだ。後者もまたPAOKアカデミー出身で、大きな期待を集める存在である。一方、リヴァプールのコスタス・ツィミカスは左SBで依然として堅実かつ経験豊富な選択肢となっている。

    中盤では、19歳のムザキティスに大きな期待が寄せられている。彼はこの夏、やや意外にもツォラキスに続いてハルへ移った。落ち着き払ったボールプレーが光るMFでありながら、素早くタックルに入って相手の攻撃を寸断する能力にも長けている。環境に慣れ、適応が進めば、イングランドのサッカーでも輝くはずだ。長期的には、1月にPAOKへ加入した23歳のクリストス・ザフェイリスと並んでプレーする可能性も十分にある。ザフェイリスは、より攻撃的で技巧派のMFだ。MLSのミネソタ・ユナイテッドでプレーするネクタリオス・トリアンティスも、将来性豊かな若手MFの一人である。

    前述の通り、ギリシャは前線にも有能な得点源を数多く擁している。具体的にはパヴリディス、コストラス、ドゥヴィカス、イオアニディスであり、ツィマスも自身のACL負傷から回復すればA代表デビュー候補に入ってくるだろう。一方で、パナシナイコスのアンドレアス・テッテは昨年チームに食い込み、ギリシャ史上2人目の黒人選手となった。

    これだけ前線に選択肢があることを踏まえると、少なくともヨヴァノヴィッチが好む流動的な4-4-2には2トップを組む余地がある。ブライトンのコストラスは、パヴリディスのような純粋な9番タイプの少し後ろでプレーする役割に適している。19歳の彼は今季、ブライトンで素晴らしいスタートを切っており、全コンペティション8試合で7得点関与を記録。代表ウィーク前に王者アーセナルを破った見事な勝利でも、1ゴール1アシストをマークした。

  • ようやく本領発揮し始めた

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    ギリシャはUEFAネーションズリーグで好スタートを切り、ドイツからの史上初勝利を含む2連勝と1分けを記録した

    擁するタレントを考えれば期待はあるものの、見方はやや抑えられていた。というのも、ギリシャがワールドカップ出場を逃した記憶がなお新しく、3月と6月の代表ウィンドーでの親善試合も同様に芳しくなかったからだ。ギリシャ代表はパラグアイに敗れ、ハンガリーと引き分け、イタリアにも敗戦。ただし、スウェーデン相手には評価に値する引き分けを手にしていた。

    しかし、秋とUEFAネーションズリーグの舞台は、この新たなギリシャの才能あふれる世代に再び集中力をもたらし、目を引く結果も生んでいるようだ。昨年に大会のトップティアへ昇格していた彼らは、ドイツ、オランダ、セルビアと同居する厳しいグループで大きな驚きを与えている。

    初戦では、ギリシャがその真価を示した。敵地ベオグラードの悪名高い熱狂的な雰囲気を誇るライコ・ミティッチ・スタジアムで、セルビアに先制を許しながら逆転勝利をつかんだ。新たにアーセナルへ加わったツォリスが角度のない位置からの低いシュートで同点弾を決めると、その後コモのドゥヴィカスがアディショナルタイム5分に劇的な決勝ヘッドを叩き込んだ。

    その勝利の内容は陶酔感をもたらすものだったが、人々が本当に目を見張ったのは第2節だった。ヨヴァノヴィッチ監督率いるチームは、ユルゲン・クロップのホーム初陣に土をつける形で、再びアウェーでドイツから歴史的な初勝利を挙げたのだ。グループ内でも経験豊富な一人であるディミトリオス・クルベリスが終了15分前にディフレクトしたシュートを決め、これが決勝点に。ギリシャはグループBでこの上ない好スタートを切った。

    さらに驚くべきことに、非常に厳しい日程の中でも、第3節でオランダとスリリングな2-2の引き分けを演じ、無敗スタートを維持した。ギリシャ代表は実際、イオアニディスとギオルギオス・マスラスの得点で前半を2-0で折り返したが、オランダが後半に反撃し、89分にタイハニ・ラインデルスのゴールで勝ち点1をもぎ取った。

    それでも、この終盤の失点による失望にもかかわらず、この若いスカッドは大きなインパクトを残している。日曜日のドイツとの再戦で敗れなければ、ライバルたちも彼らを本気で警戒すべき相手だと理解するはずだ。

  • 言い訳はなし

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    AFP

    あらゆる期待が高まる中、この選手たちにとって、ユーロ2028のような主要大会への出場権獲得は最低限のノルマと見なされている。

    しかし、このチームが明らかなポテンシャルを結果につなげ、本当に、本当に重要な場面で力を示せなければ、あらゆる熱狂や期待の価値はほとんどなくなってしまう。最大の舞台から12年遠ざかっている中、イギリスで開催されるEURO2028への出場権獲得は、絶対条件と見なされている。

    「本当の試練は、EUROやワールドカップといったメジャー大会への出場権を獲得することだ」と、クントゥロウはGOALに語った。「そして2028年は、ギリシャサッカー連盟とイバン・ヨバノビッチによって、必ず出場権を獲得しなければならない大会と位置づけられている」

    今後の最低目標について問われると、答えは極めて明確だ。「出場することだ。EUROへの出場権を獲得すること。このチームは今、その力が十分にある。今の選手層、そしてフェルナンド・サントス以降で最高の指揮官である現監督を考えれば、メジャー大会に出場できないことへの正当化はますます難しくなっている。

    「そして、そこから先は無限の可能性がある。次はワールドカップだが、焦点は2028年でなければならない」

    ただし、クントゥロウは、ギリシャが2014年ワールドカップ以降、何度も予選突破を逃してきたという精神的な壁も乗り越える必要があると考えている。その中には、メンバー構成がほぼ同じだった昨年も含まれる。

    「今の私たちには、その分岐点となる瞬間が必要だ。ネーションズリーグで結果を出すのは結構なことだが、それだけでは十分ではない。ネーションズリーグにもある程度のプレッシャーはあるが、メジャー大会に実際にたどり着くこととは比べものにならない。そして、それこそがファンが何よりも望んでいることなんだ」