この夏に大きな飛躍を遂げた選手は数多いが、その中でもギリシャの刺激的な新世代の才能を担う大きな希望と見なされているのが、FWツォリス、カレツァス、コンスタンテリアスの3人だ。ただし、後者はドルトムントでのブンデスリーガデビュー戦で得点を決めた後、シーズン開幕戦で残酷なACLの負傷を負ってしまった。

3人はいずれも、ストライカーの後ろで攻撃ラインのどこでもプレーできる万能性を備えており、ほとんどあらゆる守備をこじ開けるだけの狡猾さも持ち合わせているように見える。24歳のツォリスは今季、北ロンドンで好スタートを切っており、持ち前の落ち着きとビジョンを示しながら、すでに全公式戦で4アシストを記録している。

一方、18歳のカレツァスは、おそらく技術面ではさらに優れており、BVBで攻撃的MFとして印象的なプレーを見せている。危険な形でライン間に流れ、常にチャンスをうかがっている。年齢はまだ若いが、ギリシャ代表でもすでに実力を示しており、昨年のスコットランド戦ではネーションズリーグとワールドカップ予選で見事な2ゴールを決めた。

「クリストス・ツォリスは説明不要だ。今やギリシャのトップ選手の一人だ」と、クントゥルは語る。「傑出しているよ。彼のキャリアは実に興味深い。PAOKで頭角を現した後、かなり早い段階でノリッジに行ったからね。あのレベルに進むには少し早すぎたと思うし、昇格と降格を繰り返す、少なくとも当時はそうだったクラブという環境も彼には合っていなかった。

「今はアーセナルが彼を獲得し、まだ得点こそないが、5試合で4アシストを記録している。実質的に悪かったのはアストン・ヴィラ戦の1試合くらいだけだ。だから本当に次の段階へ進めそうに見える。

「コンスタンティノス・カレツァスについて言えば、ギリシャでこれほど生まれつきの才能に恵まれたフットボーラーは長い間見ていない。何もないところから何かを生み出せる選手がいるが、カレツァスはまさにそういう存在だ。だからドルトムントへの移籍は理にかなっている。ドルトムントは、そうした原石のような段階からエリートレベルでプレーできる状態まで育てるという点で、世界でも屈指のクラブの一つだ。だから彼はギリシャ代表でもドルトムントでもそれができると本当に思っているし、その先にはさらに大きなステップもあるはずだ。

「コンスタンテリアスもそうだ。攻撃的MFで、少なくとも2、3年はギリシャで最高の選手の一人だった。実際、彼がPAOKを離れたのは私の予想より遅かった。彼の退団に対するファンの思いは、売却された時にスタジアムの外で抗議が起きたことからも分かる。でも彼は本当に素晴らしい。負傷してしまったのは残念だ。もっと強くなって戻ってくることを心から願っている」

さらにこう続けた。「ああいう前線の3人はこれまでいなかった。つまり、コンスタンテリアスのプレースタイルで言えば、彼はもちろん攻撃的MFで、パスが非常にうまく、素晴らしいシュートも打てる。生まれつきの才能に恵まれている。

「だからかなり多才な選手だ。両足も使えるから、ボールを持った時の柔軟性が本当に高い。ツォリスが去った後は、10代後半から20代前半の時期ですでにリーグ最高の選手だったと言っていい。そしてそれは、リーグのレベルについてというより、彼の才能について多くを物語っている。21歳にもなっていない時点で即座にトップ選手の一人になったのだから、彼がどんな選手かをよく示している。

「そしてドルトムントは、彼がプレーする場として素晴らしいレベルだ。ただ、あの負傷を負ってしまったのが本当に残念でならない。なぜなら、そうでなければ彼は今ごろ間違いなく代表チームに入っていただろうし、ボルシア・ドルトムントでも間違いなく輝いていただろうからだ」