クリスティアーノ・ロナウドがついに鼻をへし折られる！ アンジェ・ポステコグルーは、アル・ナスルのスーパースターを大胆な交代で下げ、指揮官としての一流の胆力を示した
「おそらくこれが自分にとって最後の1年になる。私は壮大なレガシーを残したい」と、クリスティアーノ・ロナウドは今月初め、『Vogue』のインタビューで語った。「自分の将来はすべて計画済みだ」
そうであるのは都合がいい。というのも、41歳のロナウドにとって、2026-27シーズン終了後も現役を続けることが現実的な選択肢になる保証はないからだ。
アル・ナスルの新指揮官アンジェ・ポステコグルーは火曜日、ロナウドを他のどの選手とも同じように扱うという、誰も予想しなかった決断を下した。敵地でのアル・イテファク戦、アル・ナスルはGKベントの早い時間帯の退場もあって1人少ない状況となり、0-2で折り返そうとしていた中、ポルトガルのアイコンをハーフタイムで下げる大胆な采配を見せた。
その後、サウジ王者は後半に驚異的な巻き返しを見せ、3-2で勝利。サディオ・マネがアディショナルタイムに決勝点を挙げ、試合終了後まで続く熱狂的な歓喜を生んだ。ロナウドはその輪に加わることを選ばず、結果としてチームメイトから見出しを奪う形になったが、それでもポステコグルーの判断が正しかったという事実は変わらない。フットボール界屈指の不平屋がついに一段引き下ろされるのを見るのは痛快だった。
ノッティンガム・フォレストでの惨憺たる39日間の指揮によって、ポステコグルーの評価は大きく傷ついた。しかし彼は今、改めて自らがトップレベルの指揮官であることを思い出させた。ロナウドが最高の形でキャリアを締めくくりたいのなら、長年の習慣を変え、真のチームプレーヤーにならなければならないかもしれない。なぜなら今の彼は、バロンドール5度受賞者よりもクラブを優先することをためらわない監督の下でプレーしているからだ。
状況の変化
ロナウドがアル・ナスルにとって役に立たないなどと言う者はいない。むしろその逆だ。ここ3シーズンはいずれもチーム最多得点者で、サウジ・プロリーグ得点王を2度獲得。さらに昨季のリーグ優勝でも、彼のゴールは不可欠だった。
ストライカーの生来の得点感覚は最後まで衰えにくいものであり、ロナウドは新リーグシーズン2戦目、アル・リヤド戦の4-0勝利で見せた鮮やかなターンからのフィニッシュによって、その鋭さが今なお健在であることをあらためて示した。しかし、ロナウドがピッチ上で最高の選手として際立っていた時代は、とっくに過去のものとなっている。
その衰えゆく力を最初にきちんと認めたのがエリック・テン・ハーグだった。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるロナウドを、うまくいかなかったオールド・トラッフォードでの2度目の在籍時にベンチへ置いたのだ。元ポルトガル代表監督フェルナンド・サントスも、2022年ワールドカップで同じ判断を下した。しかしロナウドは、その大会後にサントスの後任ロベルト・マルティネスの下で救済され、さらにアル・ナスルへのフリー移籍によって、クラブレベルでも再び「絶対的主役」の地位を取り戻した。
ルディ・ガルシア、ルイス・カストロ、ステファノ・ピオリ、ジョルジェ・ジェズスといった面々も、アル・アウワル・パークでロナウドの自尊心に配慮してきた。クラブから記録破りの契約を提示されたことを考えれば当然ではあるが、ロナウドはこの4年間、アル・ナスルで常に注目の中心であり続けてきた。そしてそれが、チームの安定感の欠如にもつながっている。
2025-26シーズンのタイトル獲得を土台にし、AFCチャンピオンズリーグエリートで本格的に頂点を狙うのであれば、アル・ナスルはすべての試合で無条件の主役としてロナウドに頼り続けるわけにはいかない。アル・イテファク戦で見せたポステコグルーの非情な決断は、彼がそのことを十分に理解している証しだ。内外から避けがたく生じる圧力にさらされても、その強硬な姿勢を貫かなければならない。
勝負を分ける存在
アル・ナスルが前半にアル・イテファク相手に崩れた後、ロナウドはハーフタイムにトンネルへ向かう際、目に見えて怒りをあらわにしていた。荒々しく引き揚げ、両腕を広げて観客に向かってジェスチャーし、「これ以上自分に何ができるんだ？」と言わんばかりだった。実にクリスティアーノらしい振る舞いである。
もし彼に意味のある自己省察が少しでもできるなら、最初に向けるべき苛立ちは自分自身だったはずだ。わずか7回のボールタッチ、枠内シュート1本、成功したパス3本という内容でピッチを後にしたロナウドが、そのまま残れていたとすれば極めて幸運だっただろう。彼はほとんど完全に消えており、その結果としてアル・ナスルはほぼまったく脅威を生み出せなかった。
ポステコグルーは積極的な交代に出て、アブドゥラー・アル＝ハイバリをセントラルMFに投入し、マネをロナウドの9番の位置へ移した。アル＝ハイバリはアル・ナスルに欠けていた構造的なバランスをもたらし、マネはダイナミックな機動力と高いプレッシングを加え、アル・イテファクにミスを強いる助けとなった。
マネは74分、ジョアン・フェリックスの見事なパスに走り込んで冷静に決め、アル・ナスルを試合に引き戻した。さらにその直後、DFアブドゥレラ・アル＝アムリがこのポルトガル代表からのCKを頭で決め、スコアをタイに戻した。試合終盤には、その強度の高さから、まるで1人多いのがアル・ナスルの方であるかのようですらあり、マネが3点目を流し込んだ時点で、それに値しなかったと主張できる者はいなかった。
本来なら誰もがその勝利の瞬間に立ち会うべきだった。しかしロナウドは後半、ベンチに座ってチームを支えることを怠り、さらに報道によれば試合終了前にスタジアムを完全に後にしたという。あれは本当のキャプテンの行動ではない。勝つ時も負ける時も、ともにあるべきだ。
何が何でも勝利を
「私の仕事は、見たことをもとに毎試合で選手たちを助けようとすることだ」と、ロナウドを交代させた判断について問われたポステコグルーはメディアに語った。「それに、クリスティアーノについては、彼がそれほど多くの試合に出ていないことは分かっている。だからこそ、10人になった状況で45分を終えたあとも彼をピッチに立たせておくことについては、前半は我々のために素晴らしい仕事をしてくれたが、後半は別のアプローチが必要だった」
さらにこう付け加えた。「今日はもっと大きなストーリーがあると思う。それは10人のアル・ナスルが信じられない戦いを見せたということだ。今日書くべきなのはそれだけだ。ほかのことはどうでもいい。なぜなら、ピッチにいるのがどんなチームであろうと関係ないからだ。ああいう状況で10人であれだけ長く戦い、0-2から追いついたのなら、それこそが唯一のストーリーだ」
現実には、ロナウドはアル・ナスルにおいて常に最大の話題である。しかし、ポステコグルーはこの状況に完璧に対処した。舞台裏の緊張をうかがわせるような見方をあおることなく、クラブの貴重な資産を守りつつ、同時に試合を勝利に導いた選手たちが受けるべき評価を確実に得られるようにもした。
まさにこうした力強いマネジメントこそが、ポステコグルーをこの世界でこれほど成功し、人気のある存在にしてきた要因だ。彼は何が何でも勝つというメンタリティーを持ち、スカッドの全員を平等に見ている。だからこそ、アル・ナスルはあれほど粘り強く戦って巻き返し、今季3連勝を手にしたのであり、トッテナム、セルティック、横浜F・マリノス、ブリスベン・ロアーがいずれもこのオーストラリア人指揮官の下で主要タイトルを獲得した理由でもある。
もしサウジアラビアでさらにタイトルを積み重ね、長期的にロナウドを地に足のついた状態に保つことにも成功すれば、ポステコグルーは再び欧州のビッグクラブにとって魅力的な存在となるだろう。一方で、もしロナウドが協力しないのであれば、彼の輝かしいキャリアの最後の章は、悲しく、恥ずべき一幕として振り返られることになる。