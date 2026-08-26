「おそらくこれが自分にとって最後の1年になる。私は壮大なレガシーを残したい」と、クリスティアーノ・ロナウドは今月初め、『Vogue』のインタビューで語った。「自分の将来はすべて計画済みだ」

そうであるのは都合がいい。というのも、41歳のロナウドにとって、2026-27シーズン終了後も現役を続けることが現実的な選択肢になる保証はないからだ。

アル・ナスルの新指揮官アンジェ・ポステコグルーは火曜日、ロナウドを他のどの選手とも同じように扱うという、誰も予想しなかった決断を下した。敵地でのアル・イテファク戦、アル・ナスルはGKベントの早い時間帯の退場もあって1人少ない状況となり、0-2で折り返そうとしていた中、ポルトガルのアイコンをハーフタイムで下げる大胆な采配を見せた。

その後、サウジ王者は後半に驚異的な巻き返しを見せ、3-2で勝利。サディオ・マネがアディショナルタイムに決勝点を挙げ、試合終了後まで続く熱狂的な歓喜を生んだ。ロナウドはその輪に加わることを選ばず、結果としてチームメイトから見出しを奪う形になったが、それでもポステコグルーの判断が正しかったという事実は変わらない。フットボール界屈指の不平屋がついに一段引き下ろされるのを見るのは痛快だった。

ノッティンガム・フォレストでの惨憺たる39日間の指揮によって、ポステコグルーの評価は大きく傷ついた。しかし彼は今、改めて自らがトップレベルの指揮官であることを思い出させた。ロナウドが最高の形でキャリアを締めくくりたいのなら、長年の習慣を変え、真のチームプレーヤーにならなければならないかもしれない。なぜなら今の彼は、バロンドール5度受賞者よりもクラブを優先することをためらわない監督の下でプレーしているからだ。