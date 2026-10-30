だが、ベロンはファーガソンに悪感情を抱いていない。それどころか、チームの不動の存在となるために十分な働きができなかったことを認めている。

「彼が僕に期待していたものを、常にすべて示すことはできなかった時期があった」とベロンは『フォーフォーツー』に語った。「それができた試合もあったけど、できない試合もあった。偉大な選手になりたければ、安定したプレーが必要だ。オールド・トラッフォードではそれを実現できなかった」

一方のファーガソンも、自伝の中でベロンを生かす最善の方法を最後まで見いだせなかったと認めている。「目を見張るような働きもあったが、ベロンは我々のチームではどうしてもプレーできなかった。彼は個性的な選手だった。練習場で赤対黄のゲームをすれば、両方のチームでプレーするようなタイプだった。とにかくピッチのあらゆる場所でプレーした。好きなところへ行ってしまう。たとえ100年間指揮しても、彼をどこでプレーさせればいいのか分からなかっただろう。彼はワイルドカードであり、ジョーカーだった」

ベロンとともにプレーしたマンチェスター・ユナイテッドのスター選手たちも、長年にわたり同様の見方を示してきた。バットもその一人だ。「ベロンは素晴らしい人間で、信じられないほど優れたサッカー選手だった。でも、ユナイテッドの選手であることの意味を分かっていなかった。クラブが持つ感覚を理解していなかったし、プレーの速さについていけなかった。ファンが求めていたのは、細かな足技や技巧的なパスではない。激しさと闘志だった」

2022年のインスタグラムでのライブ配信では、ファーディナンドが別の見方を示した。「彼にとっての問題はロイ・キーンだったと思う。キーンが悪かったわけじゃない。ただ、彼の存在感があまりに大きく、圧倒的だったんだ」。キーン自身も2006年、『サンデー・タイムズ』にこう認めている。「私はセバにとても厳しく当たったし、それは間違いだった。彼が来たとき、私は奇跡を期待していた。それが起きなかったので、いつも彼を標的にしていた」

ユナイテッドは、ベロンに本来の彼とは違う選手になることを求めていた。プレミアリーグ最初の11年間にファーガソンへ多くの成功をもたらした、規律を重んじる戦術の枠組みに、ベロンのように自由な発想でプレーするレジスタの居場所はなかった。もしベロンが数年後、4-3-3や4-2-3-1の布陣が主流になってからユナイテッドに加入していたなら、間違いなく活躍していただろう。

「イタリアから来たセバのプレースタイルは、実は今の多くのMFのプレーの仕方に近い。ブルーノ・フェルナンデスのようにね。彼を見ているとベロンを強く思い出す」と、2020年のフェルナンデスのユナイテッド移籍後、ガリー・ネヴィルは『スカイスポーツ』に語った。「でも、今は選手がさまざまなポジションに動けるところまでサッカーが進化し、システムにもはるかに流動性がある。4-4-2はもう存在しない」

「ベロンはポジションを入れ替えながらプレーする発想と、それまでとは違う考え方を持って、プレーの形が決まっていたチームに入ってきた。だから、うまくいき切らなかったのだと思う。選手としての彼や、彼個人に問題があったわけではない。素晴らしい選手だった」

つまり、ベロンはプレミアリーグがまだ理解する術を知らない言語を携えてオールド・トラッフォードにやって来た、美しき異才だった。ゆったりとした、映画の一場面のように優雅なプレーで、「小さな魔法使い」は一段上の次元にいた。