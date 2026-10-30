「サッカー選手にこれほどの大金を費やすとは思ってもみなかった」。2001年7月、フアン・セバスティアン・ベロンが当時の英国記録となる移籍金2810万ポンドでラツィオからマンチェスター・ユナイテッドに加入した際、サー・アレックス・ファーガソンはそう語った。「彼はこれからキャリアの素晴らしい時期を迎え、絶頂期に達するだろう。我々はその恩恵を受けられるはずだ。彼は世界最高峰の素晴らしい選手で、我々が生かせる試合を読む力を持っている」
ベロンに対するファーガソンの評価は、ほぼ誰もが共有していた。リヴァプールのレジェンド、マーク・ローレンソンもその一人で、『BBCスポーツ』に対し、アルゼンチン人MFの加入によってユナイテッドはプレミアリーグで「無敵になる」と、渋々認めた。マンチェスター・ユナイテッドはそれまで3シーズン連続で優勝しており、直近のシーズンもアーセナルに勝ち点10差をつけていたことを考えれば、現実味のある見方だった。
ベロンの実績には、確かに疑いの余地がなかった。1998年のワールドカップでアルゼンチン代表として活躍し、頭角を現したベロンは、イタリアのパルマへの移籍を勝ち取った。パルマでの唯一のシーズンには、コッパ・イタリアとUEFAカップの2冠達成に重要な役割を果たし、1999年にはラツィオが1810万ポンドで獲得した。
巡り合わせか、ベロンはヨーロッパ・スーパーカップのマンチェスター・ユナイテッド戦でラツィオでのデビューを飾り、1-0の勝利で見せたプレーはファーガソンの記憶に深く刻まれた。スヴェン・ゴラン・エリクソン監督の下、ラツィオはセリエA、コッパ・イタリア、UEFAスーパーカップを制覇。ベロンはチームの創造性を担う中心選手だった。父でありエストゥディアンテスのレジェンドでもあるフアン・ラモンにちなんで「小さな魔女」と呼ばれたベロンは、毎週のように対戦相手とファンを魅了した。
だが結果として、ベロンが絶頂期を迎えたのはユナイテッドではなく、ラツィオでだった。マンチェスター・ユナイテッドでは82試合でわずか11得点にとどまり、2003年夏にチェルシーへ放出された後は、プレミアリーグ史上最大級の獲得失敗例の一つと評された。
しかし、ベロンが所属したプレミアリーグの2クラブが土曜日にスタンフォード・ブリッジで対戦する今、その評価を見直すには絶好の機会だろう。確かにベロンはオールド・トラッフォードで期待に応えられなかった。だが、あごひげを生やしたこの司令塔は決して完全な失敗例ではない。単に時代を先取りしていたのだ。