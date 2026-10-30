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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

「クソすごい」アルゼンチン人司令塔フアン・セバスティアン・ベロンは、なぜマンチェスター・ユナイテッドで期待外れに終わったのか

マンチェスター・ユナイテッドはラツィオからそのMFを獲得するために大金を投じたが、オールド・トラッフォードでの在籍期間は結局、期待外れに終わった。

James Westwood
翻訳者：

  • 「サッカー選手にこれほどの大金を費やすとは思ってもみなかった」。2001年7月、フアン・セバスティアン・ベロンが当時の英国記録となる移籍金2810万ポンドでラツィオからマンチェスター・ユナイテッドに加入した際、サー・アレックス・ファーガソンはそう語った。「彼はこれからキャリアの素晴らしい時期を迎え、絶頂期に達するだろう。我々はその恩恵を受けられるはずだ。彼は世界最高峰の素晴らしい選手で、我々が生かせる試合を読む力を持っている」

    ベロンに対するファーガソンの評価は、ほぼ誰もが共有していた。リヴァプールのレジェンド、マーク・ローレンソンもその一人で、『BBCスポーツ』に対し、アルゼンチン人MFの加入によってユナイテッドはプレミアリーグで「無敵になる」と、渋々認めた。マンチェスター・ユナイテッドはそれまで3シーズン連続で優勝しており、直近のシーズンもアーセナルに勝ち点10差をつけていたことを考えれば、現実味のある見方だった。

    ベロンの実績には、確かに疑いの余地がなかった。1998年のワールドカップでアルゼンチン代表として活躍し、頭角を現したベロンは、イタリアのパルマへの移籍を勝ち取った。パルマでの唯一のシーズンには、コッパ・イタリアとUEFAカップの2冠達成に重要な役割を果たし、1999年にはラツィオが1810万ポンドで獲得した。

    巡り合わせか、ベロンはヨーロッパ・スーパーカップのマンチェスター・ユナイテッド戦でラツィオでのデビューを飾り、1-0の勝利で見せたプレーはファーガソンの記憶に深く刻まれた。スヴェン・ゴラン・エリクソン監督の下、ラツィオはセリエA、コッパ・イタリア、UEFAスーパーカップを制覇。ベロンはチームの創造性を担う中心選手だった。父でありエストゥディアンテスのレジェンドでもあるフアン・ラモンにちなんで「小さな魔女」と呼ばれたベロンは、毎週のように対戦相手とファンを魅了した。

    だが結果として、ベロンが絶頂期を迎えたのはユナイテッドではなく、ラツィオでだった。マンチェスター・ユナイテッドでは82試合でわずか11得点にとどまり、2003年夏にチェルシーへ放出された後は、プレミアリーグ史上最大級の獲得失敗例の一つと評された。

    しかし、ベロンが所属したプレミアリーグの2クラブが土曜日にスタンフォード・ブリッジで対戦する今、その評価を見直すには絶好の機会だろう。確かにベロンはオールド・トラッフォードで期待に応えられなかった。だが、あごひげを生やしたこの司令塔は決して完全な失敗例ではない。単に時代を先取りしていたのだ。

  • 「史上最高の選手の一人」

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    ベロンはオールド・トラッフォードでのキャリアで好スタートを切り、チームメートや解説者を驚嘆させた。

    マンチェスターに来て最初の数週間、フアン・セバスティアン・ベロンはまさに2810万ポンドの移籍金に見合う選手に見えた。プレミアリーグ最初の8試合で4得点を記録。エヴァートンに4-1で大勝した試合では、ロイ・キーンとの鮮やかなワンツーから初ゴールを決めた。続いてニューカッスル戦では見事なダイレクトボレーをたたき込み、トッテナムに5-3で逆転勝利した激戦では低いシュートで得点。ボルトン・ワンダラーズ戦では、長距離から鮮やかなFKを決めた。

    「エヴァートン戦は出場停止だった。彼がプレーするのを座って見ながら、『もうユナイテッドではプレーできない。自分は終わりだ。移籍しなければ』と思った」。ニッキー・バットは 『タイムズ』のインタビューでそう語った。「ベロンは、［エリック・］カントナを除けば、私が見た中で最高の選手だった。練習での彼は、それまで見たことがないほどすごかった」

    ベロンは9月のプレミアリーグ月間最優秀選手に選ばれた。ユナイテッドが最初の5試合で3勝を挙げたチャンピオンズリーグでも、印象的なプレーを見せた。なかでも際立ったのは、オールド・トラッフォードでオリンピアコスに3-0で快勝した試合だ。ハーフウェーラインを少し越えた位置からライアン・ギグスへ通した、守備陣を切り裂く見事なパスを含め、2アシストを記録した。

    その頃には、ユナイテッドの元監督ロン・アトキンソンも、ベロンをジョージ・ベストに次いでクラブ史上2番目に技術の高い選手と評するに十分なプレーを見ていた。「ケガさえなければ、彼はオールド・トラッフォードで歴代屈指の名選手になると、今なら言える」と、アトキンソンは 『ガーディアン』に語った。「彼の視野、パスの幅、周囲を把握する力は並外れている。ベロンのプレーを見るたびに、ほれぼれするよ」

  • 戦術上のバランスの悪さ

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    ベロンの存在がユナイテッドの足かせになっていることは間もなく明らかになり、チームはクリスマス前に優勝争いから脱落した。

    これほどの称賛を浴びたベロンには、すでに途方もなく高い水準が求められていた。だが、その期待に応えることはできなかった。

    10月下旬、オールド・トラッフォードでのボルトン戦でベロンは見事なゴールを決めたものの、マンチェスター・ユナイテッドは1-2で敗戦。これを境に、プレミアリーグで大きく失速した。ファーガソン監督率いるチームは続く6試合でわずか1勝にとどまり、優勝を争うリヴァプールとアーセナルとの敵地での試合にいずれも1-3で敗れた後、ホームでチェルシーに0-3で敗れた。

    アーセナル戦では、パトリック・ヴィエラとロベール・ピレスの連係についていこうと苦闘した末、ベロンは60分を迎える前に交代を命じられた。チェルシー戦でも相手に圧倒され、対戦相手はベロンをユナイテッドの弱点と見て狙っていた。

    イタリアでは戦術的な仕組みがゲームメーカーを守っていた。しかしイングランドでは、ベロンが中央でボールを失いがちなことによって、ユナイテッドの高齢化した守備陣が素早いカウンターにさらされた。ベロンとキーンはともにセンターバックからボールを受けるために深い位置まで下がろうとし、その結果、ポール・スコールズは本来の役割ではないセカンドストライカーや10番の役割を強いられた。ベロンの存在がチームのバランスを崩していた。

    ファーガソン監督は、ベロンを起用するための4-5-1と、それまでのチームの成功を支えてきた4-4-2を切り替え続けたため、ユナイテッドは確かなリズムを築けなかった。12月中旬、ベロンが休養のため欠場したホームでのウェストハム戦にも敗れて3連敗を喫した時点で、ユナイテッドは9位に沈み、首位リヴァプールとは勝ち点11差がついていた。

  • チャンピオンズリーグでの圧巻のパフォーマンス

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    ユナイテッドは2001-02シーズン後半に復調したが、ベロンには浮き沈みがあった。

    だが、ロッカールームには精神力も経験も十分にあった。キーン、ギグス、スコールズ、デイビッド・ベッカム、ギャリー・ネヴィルらは諦めず、ベロンと同じ夏に加入したルート・ファン・ニステルローイも、わずかな得点機を逃さず仕留める構えを見せていた。ユナイテッドは見事に立て直した。

    マンチェスター・ユナイテッドはウェスト・ハム戦の敗北後、15試合で13勝を挙げ、さらにアプトン・パークでウェスト・ハムを5-3で下してプレミアリーグ首位に立った。しかし、ミドルズブラとの2試合での惨憺たる出来が、結果的にユナイテッドのシーズンを決定づけた。

    FAカップ4回戦ではリバーサイドで0-2と敗れ、3月23日のリーグ戦でも本拠地オールド・トラッフォードでミドルズブラに0-1で敗れた。後者の試合では、ベロンがベニート・カルボーネにボールを奪われたことが、アラン・ボクシッチによる前半9分の決勝点に直結した。ファーガソン監督は後半早々にベロンを交代させた。

    さらに悪いことに、ベロンはアキレス腱の負傷が再発し、ユナイテッドとデポルティーボ・ラ・コルーニャによるチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦を含む3試合を欠場した。マンチェスター・ユナイテッドはアルゼンチン代表のベロンを欠きながらスペインで2-0と勝利したが、ベロンは第2戦に間に合った。負傷したキーンと出場停止のスコールズを欠く中で先発すると、このシーズン最高のパフォーマンスを披露した。

    ファーガソン監督にとって指揮官として欧州の舞台で迎えた100試合目は、3-2の勝利に終わった。ベロンはオーレ・グンナー・スールシャールの2得点をいずれもアシストした。この夜の2本目のアシストは、信じがたいものだった。センターサークル内でボールを受けると、足のアウトサイドを使った絶妙なパスで、ペナルティーエリア内のスールシャールを見つけた。難易度の高さを考えれば、多くの選手は試みようともしないパスだっただろう。ベロンは好プレーの多くを、いとも簡単にやってのけるように見せた。

    しかしベロンにとって残念なことに、この結果はベッカムの重傷によってかすんでしまった。イングランド代表の主将が足の骨を折り、試合後の話題は、ユナイテッドをチャンピオンズリーグのベスト4に導いたベロンの卓越した技術ではなく、ベッカムが2002年ワールドカップを欠場するかどうかに集中した。

  • 「全員、クソバカだ」

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    ファーガソンはベロンへの批判に反発し、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルの大一番を前に報道陣に怒りをぶつけた。

    しかしベロンは、次のラウンドのレヴァークーゼン戦ではあの見事なプレーを再現できず、マンチェスター・ユナイテッドはアウェーゴールの差で敗退した。ファーガソン監督にとっては、故郷グラスゴーのハムデン・パークで行われるチャンピオンズリーグ決勝に進む大きな機会を逃した形となり、批判の多くはベロンに向けられた。ある日曜紙は、第2戦後にユナイテッドの選手2人が元ラツィオのベロンに怒りをぶつけたとまで報じた。

    さらに、ベロンが5日後にローマへ戻り、ラツィオ復帰に向けた交渉を進めたとも伝えられた。「まったくのでたらめだ。完全な嘘だ」とファーガソン監督は述べた。その後、ベロンの不安定な出来についてさらに問われると、クラブ史上最高額で獲得した選手を過激な言葉で熱く擁護した。

    スコットランド出身の指揮官は記者たちに会見場から出ていくよう命じ、こう言った。「さあ行け。俺の前から消えろ。お前らとはもう話さねえ。ベロンはとんでもなく素晴らしい選手だ。お前らは全員、くそ馬鹿だ」。ファーガソン監督がメディアの前で率直に物を言うのは珍しくなかったが、これほど激しい怒りを見せたのは予想外だった。

    アーセナルとの重要な一戦を前に、ファーガソン監督がとりわけ苛立っていたのは明らかだった。ユナイテッドは本拠地オールド・トラフォードでアーセン・ヴェンゲル監督率いるチームの優勝決定を阻むため、敗戦を避けなければならなかった。ファーガソン監督は批判者たちへの最後の「くそ食らえ」とばかりにベロンを先発させた。しかし、最後に笑うことはできなかった。シルヴァン・ヴィルトールがファビアン・バルテズの脇を滑り込むようなシュートで決勝点を奪い、アーセナルの優勝を決めた直後、ベロンは58分に負傷で足を引きずりながらピッチを去った。

    ユナイテッドはプレミアリーグ創設以降で最悪の3位に終わり、1998-99シーズン以来初めて無冠となった。ベロンは後にデビューシーズンを「大惨事」と表現し、イタリアとイングランドのサッカーにおけるフィジカル面の準備の違いを嘆いた。

    「プレシーズンに厳しいトレーニングをする国から、試合を通じてトレーニングする国に来たんだ」とベロンはFourFourTwoに語った。「12月を過ぎると、基礎体力の不足に苦しみ、ケガをするようになった」

    そうした苦戦にもかかわらず、ベロンは40試合で得点とアシストを合わせて13を記録し、欧州の舞台ではその実力を発揮した。ユナイテッドの最大の問題は不安定な守備にあった。36歳のローラン・ブランはヤープ・スタムの後任として期待外れに終わり、ファーガソン監督は再びクラブの移籍金記録を更新して、リーズからリオ・ファーディナンドを獲得することで対処した。

  • 「時折、圧巻のプレーを見せた」

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    マンチェスター・ユナイテッドはアーセナルとの差を詰めるためにあらゆる手を尽くし、ベロンは大一番でより大きな戦力となった。

    2002-03シーズン、マンチェスター・ユナイテッドとベロンは大きく進歩した。ファーディナンドの加入が大きな違いを生み、新たにアシスタントコーチに就任したカルロス・キエロスも同様だった。キエロスは、ベロンが司令塔としてプレーできる4-5-1の布陣を強く推していた。

    中盤はより効率的に機能し、マンチェスター・ユナイテッドは再び試合を支配し始めた。攻撃の最終局面で受けるサポートが増え、ファン・ニステルローイの得点ペースもさらに上がった。キーンが股関節の手術からの回復によりシーズン序盤を欠場したため、ベロンは開幕当初からより大きな責任を任されていた。

    今回も特に存在感を示したのはチャンピオンズリーグで、1次グループリーグでは4得点3アシストを記録した。オリンピアコスに4-0で大勝した試合で鮮やかなループシュートを決めると、マンチェスター・ユナイテッドがバイエル・レバークーゼンに2-0で勝利した試合でも、大会ベストゴール候補に挙がるような一撃を披露。ファン・ニステルローイのパスを膝の高さまで浮かせ、約18メートルの位置から見事なボレーを低い弾道でゴールに突き刺した。

    「フアンは欧州のサッカーに刺激を受けているようだ。そこでのプレーを楽しんでいるように見える」とファーガソンは試合後に語った。「簡単に決められるチャンスではなかった。シュートのタイミングが見事だった」

    キーンの不在中、ベロンは確かにより自由にプレーし、大一番でも結果を残していた。12月にはアーセナルに2-0で勝利した試合で重要なゴールを決め、過去の苦い記憶を払拭。数日後のウェストハム戦でも、約27メートルの位置から驚異的なFKを決め、3-0の勝利に貢献した。マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードでバーミンガム・シティを退けた試合では、ファーガソンの記憶に残る驚くべきアシストも記録した。

    「彼は足の外側を使い、振りかぶることなくベッカムにパスを出した。ボールはカーブしながら守備陣を回り込んだ」とファーガソンは2013年の自伝で振り返っている。「ベッカムはそれに走り込み、GKの頭上を越すシュートを決めた。彼は時として、実に素晴らしいプレーを見せる」。2002年末までに、マンチェスター・ユナイテッドは再び真の優勝候補らしい風格を取り戻していた。

  • 手にするにふさわしいメダル

    Veron
    Getty

    ベロンのオールド・トラッフォードでの2年目は栄光のうちに幕を閉じたが、プレミアリーグへの適性には疑問が残った。

    ベロンはリーグカップ決勝進出までの戦いで中心的な役割を果たした。だが、ユナイテッドはカーディフのミレニアム・スタジアムで行われた決勝でリヴァプールに0-2で敗れた。ファーガソン監督はチームをチャンピオンズリーグ準々決勝にも導き、2次グループステージのユヴェントス戦では鮮やかな勝利で突破を決めた。

    ユナイテッドはトリノで、ギグスの見事な2得点とファン・ニステルローイのゴールにより3-0で快勝。開始から終了までイタリアの強豪を圧倒した。称賛の大半がギグスに集まったのは当然だが、この試合はユナイテッドの選手としてのベロンにとって最高の舞台だった。

    ベロンは右サイドでジャンルカ・ザンブロッタをかわし、ギグスの先制点をお膳立てした。試合全体を通じてもテンポを支配し、かつてラツィオでチームメイトだったパベル・ネドベドとエドガー・ダービッツをかすませた。ベロンはまさにサッカーの芸術家であり、あの夜のスタディオ・デッレ・アルピは彼にとってのシスティーナ礼拝堂だった。

    しかし、プレミアリーグではその輝きを見せる機会が少なかった。チェルシー戦でディエゴ・フォルランの土壇場の決勝点につながる見事な鋭いパスを出したことを除けば、年明け以降のベロンの影響力は小さかった。3月にリーズ戦で足首を負傷すると、そのシーズンは事実上終わりを迎えた。

    それでも、スコールズが出場停止となったチャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリーとの第2戦で、ファーガソン監督はベロンの復帰を急がせた。ベロンは精力的なプレーを見せ、ユナイテッドは4-3の勝利をつかんだが、2戦合計では5-6でレアル・マドリーが勝ち上がった。これがベロンにとってクラブでの最後の先発出場となった。

    ベロンはユナイテッドのプレミアリーグ最後の9試合のうち8試合を欠場し、出場したのは最終節の前週末に行われたチャールトン・アスレティック戦での21分間だけだった。この試合でチームは4-1で勝利。ユナイテッドはこの9試合で8勝を挙げ、ハイバリーではアーセナルと2-2で引き分けた。勝ち点8差を覆し、最終的にノースロンドンのクラブからタイトルを奪い返した。ベロンが戦列を離れる中でチームがこれほど力強くシーズンを締めくくったことは、彼にとって好ましい結果とは言えなかった。

    それでも、ベロンが優勝メダルに値したことは間違いない。プレミアリーグ25試合に出場して5得点に関与した。当時のイングランドサッカーには明らかに適応できていなかったものの、ファーガソン監督は試合を決める力を秘めたベロンの能力を信じ続けた。

  • 突然の幕切れ

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    ベロンは2003-04シーズンを前にユナイテッドを離れてチェルシーに加入したが、その前に最後の見事なプレーを披露していた。

    2023年の夏を通じてベロンの去就を巡る憶測が飛び交った。その間、マンチェスター・ユナイテッドは米国でプレシーズンツアーを行い、セルティックとクラブ・アメリカに勝利した後、ニュージャージーで再びユヴェントスと対戦した。

    試合前の話題は、ベロンが移籍金1500万ポンドでチェルシー入りに近づいているという噂一色だった。しかし、本人に動揺の色はなく、ユナイテッドがユヴェントスに4-1で大勝した試合で2得点をお膳立てした。ファン・ニストルローイへのトリベラでのアシストは、この試合最大の見せ場だった。ほかの選手には見えないものをピッチ上で見通す、アルゼンチンの名手の能力を改めて示した。右足で軽くボールを蹴るだけで、ユヴェントスの守備を切り裂いた。

    「セバはピッチ上で最高の選手だった。一度もボールを失わず、パスはすべて通した。僕のゴールへのアシストも本当に見事だった」と、ファン・ニステルローイは試合後に語った。「彼のようにボールを浮かせられる選手は、そう多くない」

    ファーガソンもオランダ人FWと同じ見方を示し、ベロンが残留することを示唆した。「このツアーで彼のプレーを見ているのに、まだ移籍すると言い続ける人がいる。私の目の前から突然連れ去られでもしない限り、彼らは間違っている。セバは素晴らしい選手だ。豊かな想像力を持ち、常にボールを欲しがり、運動量も豊富だ。今夜の彼は傑出していた」

    しかし、それから1週間もたたないうちに、ベロンは飛行機でロンドンへ戻り、チェルシーと4年契約を結んだ。エストゥディアンテスのアカデミー出身であるベロンによれば、移籍へと背中を押したのはファーガソンだった。

    「ファーガソンは僕に誠実ではなかった。2カ月前、いくつかのクラブが関心を示したとき、彼は僕を売るつもりはないと言った」とベロンは明かした。「僕は必要とされていると思っていた。でも、移籍金の話が出ると、彼の言うことは変わった。それは僕にはつらかった。（チェルシーと契約するという）話がずっと出続けていたのに、マンチェスターでは誰も否定しなかった。だからファーガソンに『僕をチームに残したいのか』と聞いたんだ。

    「すると彼は、チェルシーのオファーはとても良く、金銭面で魅力的で、心が動くものだと言い出した。すべては金の問題なのだと分かった。僕は金には興味がない、でもそれが問題なら……と言った。あれが僕にとっての転機だったと思う」

    ファーガソンは『マンチェスター・イブニング・ニュース』で、「セバは何が起きているかを最初から知っていた。私が二枚舌を使ったと言うのはひどい話だ」と厳しく反論した。むしろ、クレベルソンとエリック・ジェンバ・ジェンバを獲得したことで、中盤の選択肢が「あり余るほど」になり、ユナイテッドはチェルシーのオファーを受け入れたのだと、ファーガソン監督は主張した。

  • チェルシーが「後悔」

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    ピッチ外でのつらい経験と負傷が重なり、ベロンはチェルシーになじめなかった。その後、オールド・トラッフォードを去ったことへの後悔を口にしている。

    ベロンのオールド・トラッフォードでの日々が期待外れだったとすれば、スタンフォード・ブリッジでの日々は悪夢そのものだった。2003-04シーズン、クラウディオ・ラニエリ監督の下で公式戦出場はわずか14試合。得点はリヴァプール戦でのデビュー時に挙げた1点だけで、背中の負傷により5カ月間戦列を離れた。

    当時28歳だったベロンは、ロンドン南部バーンズの自宅でも恐ろしい出来事に見舞われた。マチェーテを持った強盗が押し入り、6万ポンドの強盗事件の中で、ベロンと恋人、子どもたちを恐怖に陥れたのだ。無理もないことだが、ベロンはロンドンでの生活になじめず、チェルシーはわずか1シーズンでインテルへ期限付き移籍させた。

    ユナイテッドを離れてチェルシーに加入した決断を振り返り、ベロンは2019年にこう認めた。「ユナイテッドでのことで、後悔していることは本当に少ない。ごくわずかだ。でも、その一つがマンチェスターを離れたことだ。当時、かつてのチームメートたちと話し、残るべきだと言われていた。それでもある時、プレーしたいと思って退団を決めた。分からなかったから……残るべきだった」

    また、2021年にはFourFourTwoにこう語っている。「実際、マンチェスターよりロンドンで暮らす方が大変だった。私はラ・プラタという、かなり小さな街の出身だからだ。ユナイテッドにもっと長く残れたらよかったと思う。そうすれば、違う結果を出せたはずだ。マンチェスターに残っていれば、ピッチでももっと継続してプレーできたと思う」

  • 時代を先取りしていた

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    ベロンがマンチェスターで成功できなかったのは、努力不足ではなく、当時の成功モデルに合わなかったからだ。

    だが、ベロンはファーガソンに悪感情を抱いていない。それどころか、チームの不動の存在となるために十分な働きができなかったことを認めている。

    「彼が僕に期待していたものを、常にすべて示すことはできなかった時期があった」とベロンは『フォーフォーツー』に語った。「それができた試合もあったけど、できない試合もあった。偉大な選手になりたければ、安定したプレーが必要だ。オールド・トラッフォードではそれを実現できなかった」

    一方のファーガソンも、自伝の中でベロンを生かす最善の方法を最後まで見いだせなかったと認めている。「目を見張るような働きもあったが、ベロンは我々のチームではどうしてもプレーできなかった。彼は個性的な選手だった。練習場で赤対黄のゲームをすれば、両方のチームでプレーするようなタイプだった。とにかくピッチのあらゆる場所でプレーした。好きなところへ行ってしまう。たとえ100年間指揮しても、彼をどこでプレーさせればいいのか分からなかっただろう。彼はワイルドカードであり、ジョーカーだった」

    ベロンとともにプレーしたマンチェスター・ユナイテッドのスター選手たちも、長年にわたり同様の見方を示してきた。バットもその一人だ。「ベロンは素晴らしい人間で、信じられないほど優れたサッカー選手だった。でも、ユナイテッドの選手であることの意味を分かっていなかった。クラブが持つ感覚を理解していなかったし、プレーの速さについていけなかった。ファンが求めていたのは、細かな足技や技巧的なパスではない。激しさと闘志だった」

    2022年のインスタグラムでのライブ配信では、ファーディナンドが別の見方を示した。「彼にとっての問題はロイ・キーンだったと思う。キーンが悪かったわけじゃない。ただ、彼の存在感があまりに大きく、圧倒的だったんだ」。キーン自身も2006年、『サンデー・タイムズ』にこう認めている。「私はセバにとても厳しく当たったし、それは間違いだった。彼が来たとき、私は奇跡を期待していた。それが起きなかったので、いつも彼を標的にしていた」

    ユナイテッドは、ベロンに本来の彼とは違う選手になることを求めていた。プレミアリーグ最初の11年間にファーガソンへ多くの成功をもたらした、規律を重んじる戦術の枠組みに、ベロンのように自由な発想でプレーするレジスタの居場所はなかった。もしベロンが数年後、4-3-3や4-2-3-1の布陣が主流になってからユナイテッドに加入していたなら、間違いなく活躍していただろう。

    「イタリアから来たセバのプレースタイルは、実は今の多くのMFのプレーの仕方に近い。ブルーノ・フェルナンデスのようにね。彼を見ているとベロンを強く思い出す」と、2020年のフェルナンデスのユナイテッド移籍後、ガリー・ネヴィルは『スカイスポーツ』に語った。「でも、今は選手がさまざまなポジションに動けるところまでサッカーが進化し、システムにもはるかに流動性がある。4-4-2はもう存在しない」

    「ベロンはポジションを入れ替えながらプレーする発想と、それまでとは違う考え方を持って、プレーの形が決まっていたチームに入ってきた。だから、うまくいき切らなかったのだと思う。選手としての彼や、彼個人に問題があったわけではない。素晴らしい選手だった」

    つまり、ベロンはプレミアリーグがまだ理解する術を知らない言語を携えてオールド・トラッフォードにやって来た、美しき異才だった。ゆったりとした、映画の一場面のように優雅なプレーで、「小さな魔法使い」は一段上の次元にいた。