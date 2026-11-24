フェラン・トーレスが再びコンスタントにゴールを決め始めることは、間違いなく不可欠だ。スペインのワールドカップ優勝に貢献したトーレスは、今季公式戦8得点で実はPSGのチーム得点王だが、土曜日のニース戦でのゴールは約2カ月ぶりだった。ルイス・エンリケ監督は、ミカ・ゴッツからもさらなる活躍を引き出す必要がある。ベルギー人ウインガーは夏に4500万ユーロ（3800万ポンド／4900万ドル）でアヤックスから加入したものの、ここまでPSGのチャンピオンズリーグでの戦いにまったく影響を与えられていない。
パリからの最新の報道によると、クラブはゴッツと、同じく夏に加入したマグネス・アクルーシュが、クヴァラツヘリアとドゥエの負傷離脱によって増える出場時間から大きな恩恵を受けると確信している。PSGはアカデミー出身のセニー・マユルとカンタン・ヌジャントゥにも大きな期待を寄せている。両選手はここ数週間で出場機会が増えており、特にルイス・エンリケ監督が選手に求める汎用性を備えている。
つまり、指揮官には選択肢が不足しているわけではない。それでも、夏にブラッドリー・バルコラをリヴァプールへ放出した代償をPSGが払っているという、避けられない議論は起きている。フランス代表のバルコラは、クヴァラツヘリア、デンベレ、ドゥエの誰にとっても優れた代役だった。現在の負傷者続出という状況なら、間違いなくすぐに先発に入っていただろう。
しかし、後からなら何とでも言える。世界のサッカー界でも決定力の波が特に大きい選手の一人を売却し、PSGの夏の支出を実質的にすべて賄ったスポーツディレクターのルイス・カンポスを批判するのは、不合理だろう。
とはいえ、水曜日に手ごわいローマとのチャンピオンズリーグ戦を迎えるPSGの豪華な陣容が、攻撃陣では突然、世界トップクラスの選手を欠いているように見えるのも確かだ。そのため、1月に獲得できる可能性のある複数のウインガーとの関連が、すでに報じられている。その中には、かつて獲得候補だったエステヴァンも含まれる。エステヴァンはチェルシーの新監督シャビ・アロンソの下で、まったく充実した日々を送れていない。
ただ、ルイス・エンリケ監督はシーズン途中の大型補強には依然として消極的だという。今後5週間は、パルク・デ・プランスにいる既存の選手たちにとって、シーズン後半に主役を担うにふさわしいかを示す長期のオーディションとなりそうだ。
もちろん、PSGの王座を狙う有力候補であるアーセナル、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリーは、公には言わないだろうが、現欧州王者が先発攻撃陣の3分の2を失ったことを心強く受け止めているはずだ。かつて止めようがなかったルイス・エンリケのチームは、もはやそれほど恐ろしい相手には見えない。
確かに、PSGの成功の鍵は、優れた指揮官が過去3年間で実現させた意識改革にある。だからこそ、監督がまだ慌てて動こうとしないのは理解できる。それでも、才能豊かな選手を2人欠いたPSGが本当に「同じチーム」でいられるのか、疑問を抱かずにはいられない。