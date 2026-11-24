クヴァラツヘリアを失うだけでも、PSGの3連覇への希望には大きな打撃だった。 「ジョージアのジョージ・ベスト」がいなければ、ルイス・エンリケ率いるチームは直近2大会の欧州制覇を成し遂げられなかった と言っても、決して大げさではない。2025年1月にナポリから加入したクヴァラツヘリアは、チームを大きく変えた。

特に昨季の優勝において、クヴァラツヘリアは重要な存在だった。決勝トーナメントで7試合連続して少なくとも1得点に関与した初の選手となり、決勝のアーセナル戦ではウスマン・デンベレがPSGを同点に導く重要なPKを獲得。その活躍により、チャンピオンズリーグの大会最優秀選手に選ばれた。

「クヴァラツヘリアは世界最高の選手で、これからさらに良くなる」と、オランダのレジェンド、クラレンス・セードルフは当時Amazon Prime Videoに語った。「左サイドにとどまるかは分からない。どんな状況でも何をすべきか分かっているからだ。重要な場面でチームをけん引する。彼の知性が気に入っている。中盤では数的優位を生み、前線でも違いを作る」。だからこそ、彼の負傷はパリのメディアに大きな動揺をもたらした。

それでもルイス・エンリケ監督は、クヴァラツヘリア抜きでも戦えるだけの戦力があると断言した。実際、当初の結果はその言葉を裏付けていた。10月20日にパルク・デ・プランスで行われたバルセロナ戦では、1-1で迎えた60分頃にクヴァラツヘリアが前十字靱帯を断裂した。それでもPSGは、ルーカス・エルナンデス、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイスのゴールで4-2の勝利を収めた。その2週間後には、マドリガルでビジャレアルに6-0で大勝。クヴァラツヘリアが不在でも、得点機を作り、決め切ることはPSGにとって大きな問題にならないように見えた。

しかし、そこにドゥエの離脱まで重なれば、ルイス・エンリケ監督にも解決できない問題になるかもしれない。少なくとも、移籍市場で補強しない限りは。