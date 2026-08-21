クインシー・プロメスの奇妙な物語：麻薬密売といとこ刺傷で有罪判決を受けたオランダ代表とアヤックスのスター選手
かつてアヤックスとオランダ代表で圧巻のパフォーマンスを見せる、爆発力と躍動感を兼ね備えたウインガーだったクインシー・プロメスは今、サッカー史上でも屈指の衝撃的かつ劇的な犯罪転落劇の当事者となっている。長期の収監、失墜した名声、そして完全な経済破綻に直面するその転落は、荒々しく、シュールで、さらには風刺小説のようですらある。
全盛期のプロメスは、見る者を興奮させるパフォーマーだった。爆発的なスピードと得点力を武器にオランダ代表で50試合に出場し、アヤックスでスターとなり、スパルタク・モスクワでは伝説的な地位を築いた。
しかし、ロシアのピッチで脅威を振るう選手として称賛を浴びる一方で、母国では加重暴行と麻薬密売という2つの重大犯罪で有罪判決を受けていた。ロシアが身柄引き渡しを拒否していたため、プロメスが処罰を受けることはないようにも見えたが、別の犯罪への関与の疑い、つまりドバイでのひき逃げによって逮捕され、最終的にオランダへ戻されることになった。
現在プロメスはオランダの刑務所に収監されており、家族の集まりでいとこの脚を刺したとして言い渡された禁錮18カ月と、1300kgを超えるコカイン密輸に関与したとして科された禁錮6年に対する控訴の行方を待っている。
これは、才能あるフットボーラーがプレミアリーグの移籍ターゲットから国際的な追跡劇の中心人物へと転落していった驚くべき物語である。
新星から伝説的な得点マシンへ
プロメスには、サッカー選手として明白な才能がありながらも、早い段階から問題の兆候があった。10歳でアヤックスの下部組織に加入し、プロ契約に迫ったが、16歳で追放された。
「自分は口が悪かった」と、プロメスは数年後に認めている。「思ったことはいつも口にしていた。でも、いつも適切なタイミングだったわけではない。同時に、ピッチ上では貪欲で、自分が世界最高のサッカー選手だと信じていた。何しろ、アヤックスのアカデミーにいたんだ。これはオランダの少年なら誰もが夢見ることだ。でも、ある時点で自分の振る舞いが周囲にとってあまりに厄介なものになり、追い出された。
「これが起きた時、自分には本当に何もないのだと分かり始めた。家まで迎えに来るバスはなく、電車に乗らなければならなかったが、その運賃も払えなかったし、食事をする場所もなかった。正直、何日も泣いた。サッカーをやめて、諦めることまで考えた。本当に苦しかった。あれは自分にとってとても危険な瞬間だった。ひとつ間違えれば路上に放り出されていた。でも、自分は夢のために戦い始めた。どうしてもサッカーがしたかったんだ」
その後にも、さらに1度か2度の「非常に危険な瞬間」は訪れることになるが、長年にわたりプロメスは苦難を乗り越えたかのように見えた。トゥウェンテに獲得され、2012-13シーズンにはエリック・テン・ハフ率いるゴー・アヘッド・イーグルスのエールディヴィジ昇格を助けるため期限付き移籍。リーグのシーズン最優秀若手賞も受賞した。その後エンスヘデに戻ると、トゥウェンテを1部で3位に導く活躍を見せ、2014年夏にはその働きがスパルタク・モスクワを十分に感銘させ、同クラブは約1500万ユーロを支払った。
スパルタクでの彼は圧巻だった。オランダ人のプロメスは加入1年目と2年目にクラブ年間最優秀選手に選ばれたが、真の偉業が成し遂げられたのは2016-17シーズンだった。12ゴール9アシストという得点関与は、16年ぶりとなるプレミアリーグ制覇に不可欠だった。
プロメスは4試合連続得点を記録した。その中にはゼニト・サンクトペテルブルク戦の2-1の勝利も含まれ、この試合では80分の決勝点もアシスト。さらにオレンブルクを3-2で下した試合では、自身もアディショナルタイムに決勝点を決めた。プレミアリーグのアシストランキングでも首位に立ち、279人の記者による投票で2017年の年間最優秀選手に選ばれても驚きはなかった。
「クラブとともに歴史を作りたかった。そして今、僕たちは王者になった。多くの人が僕を覚えていてくれると思う」と彼は語った。「このレベルに到達するため、毎年信じられないほど努力してきた。チームで4年目になるが、その年のベストプレーヤーに選ばれるのは素晴らしい気分だ」
翌シーズンも、スパルタクは3位に終わったにもかかわらず、彼はリーグ最多得点者であり、最多アシスト提供者でもあった。2018年、プロメスはモスクワでの4年間で十分だと判断し、愛を携えてロシアを去った。メディアも、彼はもはやプレミアリーグには収まりきらない存在だと認めており、『Championat』は彼を「希少な存在」と評し、2000万ユーロでのセビージャ移籍について「十分に値するものであり、スペインのクラブにとって明確な後押しだ」と伝えた。
しかし、物事は計画通りには進まなかった。新加入のプロメスはシーズン前半を途中出場の選手として過ごし、幅の狭い彼らのプレースタイルへの適応にも苦しんだ。最終的にはシーズン後半に先発メンバーの座をつかんだものの、ラ・リーガで輝く機会はほとんどなかった。1年後、彼はアヤックス復帰のオファーに飛びついた。
アヤックスの英雄が国際逃亡犯に転落
2020年12月、その年の夏にいとこを刺したとしてプロメスが逮捕されたという衝撃的なニュースが報じられた。
アヤックスでは素晴らしい1年を過ごしていた。何年も前に名門アカデミーを追われた際に見せていた自信を裏づける実績を携えて戻ってきたのだ。チャンピオンズリーグでは5試合の出場で4試合に得点を記録しただけでなく、エールディビジ20試合で12ゴールをマーク。チェルシー戦での1得点、フォルトゥナ・シッタート戦でのハットトリック、PSV戦での決勝点も含まれていた。
彼はついに「すべてのオランダ人少年の夢」を生きていた。
「自分のホームシティーでプレーしているんだ」と、彼は2019年11月に語っていた。「これ以上のことはない」
そして7月、家族の集まりがあった。
兄の誕生日パーティーで何が起きたのかについては食い違う証言があるが、プロメスは、4年前に叔母から宝石を盗んだといとこを非難したことで口論が起きたと主張した。パーティーの場で、そのいとこは別の親族の首からチェーンをひったくったとされる。夜の終わりに酒の入った争いが外で激化する中、プロメスはいとこの脚をポケットナイフで刺した。
プロメスは殺人未遂の容疑を否認したが、麻薬密輸への関与を捜査していた警察はすでに彼の電話を盗聴しており、不利な録音やメッセージを押収していた。
『Nieuwsuur』によれば、プロメスは午前1時の通話で父親にこう尋ねたという。「なんであの、お前のいとこの前に飛び出したんだ？ 命を救ったじゃないか」
「クインシー、お前にトラブルに巻き込まれてほしくない」と、返答があった。
プロメス「そうでなければ刺し殺していた。分かるだろ？」
母親が、いとこは膝を負傷して病院にいると伝えると、その選手は「じゃあ、あいつは運が良かったな」と返した。
その後、父親にこうも話した。「おれの忠誠は叔母にある。叔母から盗むやつは誰でも殺す。それだけだ。お前から盗むやつは誰でも殺す。母親から盗むやつも誰でも殺す。家族の中には、おれが殺してもいいと思う人間がいる。それだけだ……。もう銃を持ち歩いていなくて、お前は運が良かった。でなければ、あの話はもっとひどい結末になっていた」
別の録音では、プロメスはこう話している。「酒のせいだと言うこともできる。あれほど酔っていたなら、パーティーの最初の時点であいつをつかんでいただろうから。でもおれは礼儀正しく待った」
2026年3月、プロメスはついに刺傷を認めたが、正当防衛だったと主張し、弁護士は「あれはその場の勢いだった」と訴えた。
一部証拠の証拠能力をめぐる争いで裁判は遅れ、最終的に2023年3月に始まった時点で、プロメスはすでに2年間ロシアで再び生活していた。スパルタクでは再び圧倒的な好調ぶりを見せていた。ファン投票では2022-23シーズンのロシア最優秀選手に選ばれ、37試合で25ゴールを挙げてリーグのシーズンベストイレブンにも名を連ねた。
自身のキャリアを危険にさらしたくないと主張し、彼は裁判のために帰国することを拒んだ。「クラブに対する契約上の義務があった」と、彼は2025年に説明している。「自分の案件がオランダで扱われると知ったときには、私はすでに海外にいた。だから、契約上の義務がある中で、その選択をしてオランダへ渡航するのは自分にとって難しかった。その時点で自分を食べさせてくれている相手に仇で返すことはできない。自分はそういう人間ではない」
裁判は本人不在のまま進み、彼には加重暴行の有罪判決が下された。
プロメス、裏社会へ
その時までに、オランダの検察当局は2020年1月、ブラジルからコンテナ船で運ばれた海塩の袋の積み荷に隠された1300kgのコカイン密輸への資金提供でも、彼を起訴していた。彼が最初に警察の注意を引いたのは、犯罪情報チームが2018年に情報提供を受けた時だった。彼の車には盗聴器が設置され、通話とメッセージが記録された。
検察によれば、プロメスは有罪判決を受けた麻薬密売人を含む「犯罪ネットワーク」の一員だった。『Fantasma』というユーザー名で送信した暗号化メッセージを根拠に、警察は彼が犯罪活動で800万ユーロを得たとみている。裁判では、プロメスがこの積み荷に7万5000ユーロを投資し、いとこを右腕のように使いながら、コカインの回収を任された者たちに指示を出していたと説明された。
700kg超の一方の積み荷は港で押収されたが、密輸業者はもう一方、約650kgの積み荷の持ち去りに成功した。総額は7500万ユーロと見積もられた。
プロメスのメッセージの一つには、こうあった。「木箱2つで来たが、1つは落ちて、もう1つは引っかかってしまった。そして、そのせいで俺の利益は丸々半分になった」
その後、プロメスのいとこは関与を認めたものの、自分はこの取引の背後にいた者たちと2人を引き合わせただけで、利益は得ていないと述べた。プロメスは弁護士を通じて、一切の関与を否定した。
2024年2月14日、2人はいずれも有罪とされ、懲役6年を言い渡された。
ヒット、ラン、キャプチャー
プロメスがロシアからの帰国を拒んだため、国際逮捕状が出された。ウクライナ侵攻後に両国関係が悪化していたこともあり、身柄を引き渡される見込みはなかった。
もしプロメスがそのまま現地にとどまり、問題を起こさずにいれば、今もなおぜいたくな生活を送っていた可能性が高い。しかし、薬物事件での有罪判決直後、事態は奇妙な形で一気に崩れ去った。2024年2月、スパルタクはアラブ首長国連邦でトレーニングキャンプを行い、プロメスはチームメートに合流するという危険を冒した。だが滞在中に自動車事故に巻き込まれた。そして被害状況を確認するために現場へとどまるのではなく、プロメスはその場から逃走した。
ロシアへ戻ろうとした際に空港で拘束され、その後、オランダ検察が身柄引き渡しを求めたことで、ドバイで自宅軟禁となった。
プロメスは再びぜいたくな生活に戻った。アメリカ人ラッパーのDreamDollとの交際を始め、ラップ曲をリリースし、新たなクラブも見つけてUnited FCと契約した。
「みんな俺を支えると言う」と、楽曲『100 Stones』の一節は歌う。「でも、裁判官が俺に9年を言い渡してからは、もう誰も見当たらない。
「そんなくだらないことで涙は流さない。俺は恐れずに生きているからだ」
2025年6月、プロメスは逮捕されることなく法廷に対応するため、オランダへの帰国を認めるよう求めた。
「オランダがとても恋しいし、戻りたいと思っていることは隠さない」と、RTL Boulevardに語った。「自分が逃亡中だとよく言われるが、この問題を解決するため、当局と連絡を取ろうと以前から努めてきた」
さらにこう続けた。「オランダで自分の行動について責任を果たし、キャリアも続けたい。そして、呼ばれた時には、いわば何度かオランダを往復できて、その上で普通にサッカーを続けられるようにしたい。それが自分の望みだ」
その月、プロメスは逮捕され、身柄を引き渡された。
プロメスは今どこにいる？
元オランダ代表のスター選手は、その後も公判前勾留が続いており、現在も2件の有罪判決のいずれについても不服を申し立てている。
プロメスによれば、司法制度は自身を重大犯罪者として描いており、ドバイでの逮捕と扱いは心的外傷となるものだったという。取り調べを受けた際には頭に袋をかぶせられたと主張している。母国に戻った際には、自分が殺害対象者リストに載っていると告げられたともされる。こうした理由から、司法制度への信頼を失い、口を閉ざすようになったという。
また、同選手の弁護士は元アヤックスのスター選手に対する心理鑑定も求めており、「重大な人格上の問題」を理由に挙げたうえで、依頼人は刺傷事件と薬物事件の両方について話し合う意思があるとしている。「彼の人生では、彼に対する容疑に関連し得ることがかなり多く起きてきた」とヘールト＝ヤン・クノープス氏は述べた。
サッカー選手としてのキャリアを続け、5人の子どもを養うために釈放を求めた申請も却下されている。
「もはや自分のサッカーキャリアのことですらない」と同選手は語った。「子どもたちを助けるための経済的手段だけが問題だ。釈放される機会が得られれば、条件は順守する。現時点で自分は万全ではない。外に出たら、まず最初に再び良いコンディションに戻すため、必死に努力するつもりだ」
その一方で、検察は800万ユーロの犯罪収益の差し押さえを試みている。同選手は複数の不動産を所有しているが、弁護士はそこから収入は得ておらず、財政状況は「悲惨だ」と主張している。
プロメスは現在、2件の有罪判決のいずれとも争い続ける中で、7年半の禁錮刑に服している。名の知れたフットボールスターとして夢を生きてきたが、34歳となった今、彼は自由を夢見ることしかできない。