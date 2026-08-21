2020年12月、その年の夏にいとこを刺したとしてプロメスが逮捕されたという衝撃的なニュースが報じられた。

アヤックスでは素晴らしい1年を過ごしていた。何年も前に名門アカデミーを追われた際に見せていた自信を裏づける実績を携えて戻ってきたのだ。チャンピオンズリーグでは5試合の出場で4試合に得点を記録しただけでなく、エールディビジ20試合で12ゴールをマーク。チェルシー戦での1得点、フォルトゥナ・シッタート戦でのハットトリック、PSV戦での決勝点も含まれていた。

彼はついに「すべてのオランダ人少年の夢」を生きていた。

「自分のホームシティーでプレーしているんだ」と、彼は2019年11月に語っていた。「これ以上のことはない」

そして7月、家族の集まりがあった。

兄の誕生日パーティーで何が起きたのかについては食い違う証言があるが、プロメスは、4年前に叔母から宝石を盗んだといとこを非難したことで口論が起きたと主張した。パーティーの場で、そのいとこは別の親族の首からチェーンをひったくったとされる。夜の終わりに酒の入った争いが外で激化する中、プロメスはいとこの脚をポケットナイフで刺した。

プロメスは殺人未遂の容疑を否認したが、麻薬密輸への関与を捜査していた警察はすでに彼の電話を盗聴しており、不利な録音やメッセージを押収していた。

『Nieuwsuur』によれば、プロメスは午前1時の通話で父親にこう尋ねたという。「なんであの、お前のいとこの前に飛び出したんだ？ 命を救ったじゃないか」

「クインシー、お前にトラブルに巻き込まれてほしくない」と、返答があった。

プロメス「そうでなければ刺し殺していた。分かるだろ？」

母親が、いとこは膝を負傷して病院にいると伝えると、その選手は「じゃあ、あいつは運が良かったな」と返した。

その後、父親にこうも話した。「おれの忠誠は叔母にある。叔母から盗むやつは誰でも殺す。それだけだ。お前から盗むやつは誰でも殺す。母親から盗むやつも誰でも殺す。家族の中には、おれが殺してもいいと思う人間がいる。それだけだ……。もう銃を持ち歩いていなくて、お前は運が良かった。でなければ、あの話はもっとひどい結末になっていた」

別の録音では、プロメスはこう話している。「酒のせいだと言うこともできる。あれほど酔っていたなら、パーティーの最初の時点であいつをつかんでいただろうから。でもおれは礼儀正しく待った」

2026年3月、プロメスはついに刺傷を認めたが、正当防衛だったと主張し、弁護士は「あれはその場の勢いだった」と訴えた。

一部証拠の証拠能力をめぐる争いで裁判は遅れ、最終的に2023年3月に始まった時点で、プロメスはすでに2年間ロシアで再び生活していた。スパルタクでは再び圧倒的な好調ぶりを見せていた。ファン投票では2022-23シーズンのロシア最優秀選手に選ばれ、37試合で25ゴールを挙げてリーグのシーズンベストイレブンにも名を連ねた。

自身のキャリアを危険にさらしたくないと主張し、彼は裁判のために帰国することを拒んだ。「クラブに対する契約上の義務があった」と、彼は2025年に説明している。「自分の案件がオランダで扱われると知ったときには、私はすでに海外にいた。だから、契約上の義務がある中で、その選択をしてオランダへ渡航するのは自分にとって難しかった。その時点で自分を食べさせてくれている相手に仇で返すことはできない。自分はそういう人間ではない」

裁判は本人不在のまま進み、彼には加重暴行の有罪判決が下された。