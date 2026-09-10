サバの現在のスカッド総額は、Transfermarktによると1755万ユーロと推定されている。これは、キャリック率いるユナイテッドの7億5000万ユーロという価値と比べれば見劣りする数字だ。無尽蔵の資金というぜいたくがない中で、サバが欧州最高峰の舞台でも十分に戦えるチームを築くために主な武器として活用してきたのが、データ分析だった。

サバのマグスド・アディゴザロフ会長はEuronewsに対し、「われわれは多くの欧州の名門クラブと資金面で競うことができなかった。そのため、自分たちなりの競争上の優位性を見つけなければならなかった」と語っている。「われわれはマネーボールの哲学に刺激を受けた。データと補強を賢く活用すれば、クラブはその財政規模から想像される以上のレベルで戦えることを示していたからだ。

「チャンピオンズリーグは、今の時点で誰の目にも見える結果だ。われわれが特に誇りに思っているのは、9年間にわたって人々の目には見えてこなかった、その裏にあるシステム、文化、そして仕事である」

実際、ホームキットの主要カラーのひとつにピンクを採用するチームとして初めてチャンピオンズリーグの第1フェーズ進出を果たしたサバは、特にダンブラウスカス就任後に賢明な補強を進めてきた。守備と中盤を強化するために加わったアレクセイ・イサエフとアキム・ゼダッカは、2025年の補強組としてとりわけ大きな影響力を発揮した。またサバはこの夏、シェフィールド・ユナイテッドからのクリスティアン・ヌワチュクや、ポーランド代表ティモテウシュ・プハチュを含む8人を完全移籍で獲得し、総額は150万ユーロ強にとどまった。

サバはユナイテッドにとって、そして今後の対戦日程で顔を合わせるバルセロナやアーセナルにとっても、楽な相手にはならない。チャンピオンズリーグ予選で全チーム最多の18得点を記録し、ヴェリコ・シミッチとミケルスがその攻撃をけん引する中、少なくともノックアウトステージ・プレーオフ進出を果たしてカラバフに並ぶことを狙っている。

ダンブラウスカスは、オールド・トラッフォードでユナイテッドがボール保持の大半を握ることを受け入れるだろう。しかし、彼のチームは切り替えの局面で襲いかかる準備ができている。サバには勇気を持ち、前に出る野心を示してほしいと考えており、ただ低い位置に引いて奇跡を願うだけの戦い方はしない。

ダンブラウスカスはFlashscoreに対し、「私はゴールを決めるのが好きだ。リスクを取ることを恐れない」と付け加えた。「私にとって最高の結果は4-3だ。4人の異なる選手が得点し、4人の異なる選手がアシストする形だ」。言い換えれば、サバはその短い歴史における次なる信じ難い1ページを書き加えるべく、ユナイテッドに真っ向から挑むセットアップで臨むことになる。マイケル・キャリックよ、警戒は必要だ。