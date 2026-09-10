『クイズ＄ミリオネア』優勝者でマンチェスター・ユナイテッドとのつながりを持つ人物の下、アゼルバイジャンの小クラブであるサバフはいかにしてチャンピオンズリーグにたどり着いたのか
マンチェスター・ユナイテッドが、あるべき場所に戻ってきた。マイケル・キャリックが、いら立ちの募る2年間の不在を経たクラブのチャンピオンズリーグ復帰を導き、比較的恵まれたリーグフェーズの組み合わせを受けて、少なくともノックアウトラウンド進出へ導くことが期待されている。
アトレティコ・マドリーへのアウェー遠征、そしてオールド・トラッフォードでのバイエルン戦というビッグマッチが控えているが、ユナイテッドはそのほかのコモ、ローマ、スポルティングCP、RBライプツィヒ、ビジャレアルとの試合では好結果を残すことが期待されている。また、開幕戦の相手であるサバフFKから勝ち点3を挙げる大本命でもある。サバフFKはアゼルバイジャンの小クラブで、このレベルで戦うのはクラブ史上初めてだ。
それでも、マンチェスター・ユナイテッドに慢心は許されない。サバフは歴史的な番狂わせを起こすべく強い決意を持っており、ここまでたどり着いた歩みそのものが、何でも起こり得ることの証明でもある。これは並外れた物語であり、現在の指揮官バルダス・ダンブラウスカスの物語もまた同様だ。彼は指導者として経験を積む過程でマンチェスターを訪れている。
サバフは5月に欧州制覇を成し遂げる可能性が1500分の1という評価で、ヨーロピアンカップ優勝候補からは程遠い。それでも、この舞台に立っているだけで、彼らはすでに勝者だ。以下、GOALがアゼルバイジャンの新王者について知っておくべきすべてをお届けする。
トップリーグへ一気に飛躍
「フクロウ」の愛称で知られるサバフは、2017年にバクーで創設された。そう、読み間違いではない。わずか8年前、アゼルバイジャンの実業家ヤグブ・フセイノフがブリッジ・グループ・オブ・カンパニーズを通じて立ち上げたクラブである。同国の著名な不動産、ホスピタリティー、投資複合企業の創設者であり監査役会会長でもある同氏は、その年の9月8日にクラブを正式に設立し、五輪王者イゴール・ポノマレフや複数の企業幹部を含む野心的な運営委員会を整えた。
サバフは当初、アゼルバイジャン・ファースト・ディビジョン（2部）に直接参入した。初年度は立派な5位で終えたものの、伝統的な成績ベースの形で即時昇格を果たすには十分ではなかった。
しかし、アゼルバイジャンサッカー連盟（AFFA）の規則では、プレミアリーグに昇格するためには、クラブが財務、運営、インフラに関する特定のクラブライセンス基準を満たさなければならない。上位4チームのハザール・バクー、カラダー・ロクバタン、シュヴァラン、MOIKバクーはその要件を満たせなかった一方で、サバフは運営面と財務面の審査をクリアしてライセンスを取得し、これによりトップリーグへ飛び級することになった。
その後の3年間で、さらに着実な進歩を遂げた。サバフは12チーム制のプレミアリーグ初年度を7位で終え、翌季は6位に浮上。続く2020-21シーズンと2021-22シーズンには2年連続で5位に入った。重要だったのは、クラブがより商業的な魅力を持つ存在になる中で、バンク・レスプブリカとスポンサー契約を締結したことだ。これにより、トップチーム、アカデミー、クラブ運営への投資に充てる大きな追加資金を確保。また、当初はアリンジャ・アレーナとして知られていた本拠地は、バンク・レスプブリカ・アレーナへと改称された。
欧州でのブレイクスルー
サバフは2022-23シーズンに次なる大きな一歩を踏み出す準備ができていた。リーグ戦36試合で25勝を挙げ、優勝したカラバフに勝ち点9差の2位で終え、クラブ史上初めて欧州大会出場権を獲得した。
カンファレンスリーグ予選2回戦では、サバフがラトビアのRFSにホーム＆アウェーで勝利し、3回戦でセルビアの強豪パルチザン・ベオグラードとの対戦を実現した。サバフは第1戦で2-0のホーム勝利を収める番狂わせを演じたが、第2戦は同じスコアで敗れ、最終的にはPK戦の末に敗退した。
その翌年には、プレミアリーグで3位に順位を落としながらも再び挑戦の機会を得て、マッカビ・ハイファを撃破。ただ、3回戦では再び悔しい結果に終わり、アイルランドのセント・パトリックス・アスレティックに2試合合計0-2で敗れた。フクロウたちはリーグでも不本意な5位に沈んだが、アゼルバイジャン・カップ決勝で延長戦の末にカラバフを3-2で下して初の主要タイトルを獲得し、ヨーロッパリーグ出場権を手にしたことでその失望を埋め合わせた。
この勝利の重要性はいくら強調してもしすぎることはない。カラバフはそれまでのアゼルバイジャン・プレミアリーグ12シーズンのうち11回を制しており、そのシーズンも首位で勝ち点15差をつける圧倒的な強さを見せていた。その後、同クラブはアゼルバイジャンのクラブとして初めてチャンピオンズリーグのグループステージまたはリーグフェーズに到達し、決勝トーナメント進出プレーオフにも進出したが、ニューカッスルに敗れて大会を去った。
国内の絶対的な強豪クラブからタイトルをもぎ取ったことで、サバフの陣営には現在まで続く自信の波が広がった。トップチームは手ごわい戦力となっており、サバフは有望な新世代のスターたちも育てていた。U-19チームは2023-24、2024-25と国内選手権を連覇している。
予想外のベンチ交代
昨夏、クラブでは予想外の変化が起きた。ヴァシリ・ベレズツキ監督が、就任からわずか7カ月で個人的な理由により退任したためだ。元ロシア代表のセンターバックであるベレズツキは、サバフ創設以降で8人目の正式監督で、2028年までの契約を結んでいた。さらに主要タイトルをもたらしたことで、取締役会から全面的な信頼も得ていた。
ヨーロッパリーグ予選開始の1カ月足らず前にそのベレズツキを失ったことは大きな痛手だったが、サバフは後任確保へ素早く動き、リトアニア人指揮官ヴァルダス・ダンブラウスカスと3年契約を締結した。ダンブラウスカスはプロとしてプレーした経験がなく、到達したのもリトアニア3部までだったにもかかわらず、この人事には就任直後から期待と関心が入り交じった。
ダンブラウスカスはルドゴレツやハジュク・スプリトでの指導歴を経て、バンク・レスプブリカ・アレーナに高い評価とともに到着した。前者ではブルガリアリーグ優勝に導き、後者ではクロアチア・カップ制覇を成し遂げていた。ただ、その名はピッチ上での仕事以上に、テレビ出演によって広く知られていた。
23歳で現役引退を決断した後、ダンブラウスカスは2002年版の「Šeši nuliai - milijonas」に出演した。これは「Who Wants to Be a Millionaire」のリトアニア版だ。最高賞金の獲得には至らなかったものの、4000リタス（おおよそ2500ポンド相当）を手にして番組を後にした。この賞金は、サッカー指導者になるという究極の夢を追うため、ロンドンへの片道航空券を購入し、現在の妻とともに最初の1カ月分の滞在費をまかなうのに十分だった。
ダンブラウスカスはUEFAの指導ライセンス取得を進めながらロンドン・メトロポリタン大学で学び、学費と生活費を賄うために新聞配達員、子どもの世話役、住宅塗装工として働いていたと報じられている。「時には苦しかった。必死に働かなければならなかったし、自分自身や周囲が疑っている時でさえ、信じ続けなければならなかった」と、同氏は『Euro News』に語っている。
その粘り強さが、プレミアリーグのクラブでアカデミー指導者に同行し、ユースのトレーニングセッションを補佐する短期の研修機会をいくつかつかむ助けとなった。ブレントフォード、フラム、マンチェスター・ユナイテッドもその中に含まれていた。キャリントンで学んだ経験は、ダンブラウスカスにとって非常に貴重だった。エリートアカデミーがどのようにトレーニングブロックを構成しているかを学び、ユナイテッドの一流スタッフが用いるドリル設計や行動面のアプローチを間近で見ることができたからだ。
カラバフを王座から引きずり下ろす
ダンブラウスカスはイングランド9部のキングズベリー・ロンドン・タイガースFCで指導者キャリアをスタートさせ、クラブを史上最高順位に導いた。また、2011年から2012年にかけてはリトアニアU-19代表を率いた。2年後にはリトアニア王者ジャルギリスの指揮官に就任し、国内4冠という驚異的な実績を打ち立てた後、RFSへと移ってさらに歴史を築いた。
RFSはダンブラウスカスの下で初めて欧州大会出場を果たし、ラトビア・カップでクラブ初タイトルも獲得した。攻撃的な哲学で広く称賛を集めた同監督のスタイルはサバフにも恩恵をもたらしているが、それは就任当初のもどかしいスタートを経てのものだった。
スロベニアのクラブ、ツェリエはヨーロッパリーグ予選1回戦でサバフの夢を打ち砕き、2戦合計6-5で激戦を制した。その後、サバフはカンファレンスリーグ予選3回戦でも敗退し、これで3年連続の同ラウンド敗退となった。リーグ戦でもサバフは本来の状態には見えず、2025-26シーズン最初の5試合でわずか2勝にとどまったが、11月末から2月下旬にかけて10連勝を達成し、一気に首位へと駆け上がった。
サバフは最終的に4試合を残してクラブ初のプレミアリーグ優勝を決め、得点数と失点数の両面でリーグ最高の成績を記録した。4月18日に行われたカラバフとのアウェー戦での1-0勝利は、勢力図の変化を象徴する大きな瞬間となった。さらにダムラウスカス率いるチームは、ジラとの決勝を2-1で制してアゼルバイジャン・カップ連覇を達成し、2冠を完成させた。
ダムラウスカスは最近、プレミアリーグのタイトルを巡るカラバフの支配を終わらせた意義について問われると、Flashscoreにこう語った。「長年にわたってカラバフがアゼルバイジャンのサッカーのために成し遂げてきたことは、どれだけ称賛してもし足りない。アゼルバイジャンに来る前から私は非常に大きな関心を持って彼らを追いかけ、成功の理由を理解しようとしていた。彼らと対戦するすべての試合は、大学の学位にたとえられるような学びの過程だった。
「私はまた、アゼルバイジャンのサッカーにおける競争は誰にとっても良いことだと信じている。ジラ、トゥラン、ネフチのように、言葉でも行動でも自分たちの野心を示すことをためらわない良いチームが他にもある。アゼルバイジャンのサッカーリーグには良い未来があると信じている」
「想像を超える」
もっとも、サバフの役員全員を含め、チームがチャンピオンズリーグ本戦にたどり着くと予想していた者はいなかった。7月上旬に始まる4つの予選ラウンドで最大8試合を戦い抜く可能性があり、その道のりはあまりにも困難だったからだ。加えて、アゼルバイジャンからの移動経路は複雑で費用もかさみやすく、サバフはアウェー戦でファンから勢いを得ることもできなかった。
それでも、ダンブラウスカス陣営の楽観は勝利を重ねるごとに高まっていった。まずはウェールズ・プレミアリーグ王者ザ・ニュー・セインツに2試合合計4-1で勝利し、続いてフィンランドのKuPSを3-0で下した。3回戦では、40年ぶりのデンマーク王者となったばかりのAGFと対戦。第1戦を1-2で落としたものの、第2戦ではホームで4-0の快勝を収めた。
立ちはだかる最後の相手は、2025-26年のイスラエルNo.1クラブ、ハポエル・ベエル・シェバだけだった。サバフはこの対戦でも第1戦を1-2で落とし、チームホテル到着時に選手たちを出迎えたサポーターはわずか1人。そしてバンク・レスプブリカ・アレナでの激しい90分を経て、敗退まであと数秒というところに追い込まれていた。
ハポエルは2度リードを奪ったが、そのたびに追いつかれた。そしてサバフは後半アディショナルタイム深くに3-2とし、テリル・ムタリモフがCKでフリーになると、ダイレクトボレーを強烈にネットへ突き刺した。これで延長戦に持ち込み、さらにジブリル・ディオプが2枚目の警告で退場となると、流れは完全にサバフへ傾いた。
そのFKからオルフェ・ムビナが頭でサバフの4点目を決め、さらに元シャルケのウインガー、ジョイ・ランス・ミケルスが見事な独走ゴールで5-2とした。これにより、テクニカルエリアとホームスタンドは熱狂に包まれた。「1シーズンでリーグ優勝、カップ優勝、そしてチャンピオンズリーグのグループステージ出場を成し遂げるなんて、想像を超えている。クラブの全員、清掃スタッフから会長まで、非常に大きな努力の結果だ」とダンブラウスカスは『Flashscore』に語った。
「多くのクラブはチームワークを説くが、私の経験上、10の異なるクラブで働いてきたからこそ分かる。本当にそれを実践しているクラブはごくわずかだ。FCサバフの強みはまさにそこにある。クラブの全員が自分の仕事を果たし、同じ方向を向いている」
マネーボールの理念
サバの現在のスカッド総額は、Transfermarktによると1755万ユーロと推定されている。これは、キャリック率いるユナイテッドの7億5000万ユーロという価値と比べれば見劣りする数字だ。無尽蔵の資金というぜいたくがない中で、サバが欧州最高峰の舞台でも十分に戦えるチームを築くために主な武器として活用してきたのが、データ分析だった。
サバのマグスド・アディゴザロフ会長はEuronewsに対し、「われわれは多くの欧州の名門クラブと資金面で競うことができなかった。そのため、自分たちなりの競争上の優位性を見つけなければならなかった」と語っている。「われわれはマネーボールの哲学に刺激を受けた。データと補強を賢く活用すれば、クラブはその財政規模から想像される以上のレベルで戦えることを示していたからだ。
「チャンピオンズリーグは、今の時点で誰の目にも見える結果だ。われわれが特に誇りに思っているのは、9年間にわたって人々の目には見えてこなかった、その裏にあるシステム、文化、そして仕事である」
実際、ホームキットの主要カラーのひとつにピンクを採用するチームとして初めてチャンピオンズリーグの第1フェーズ進出を果たしたサバは、特にダンブラウスカス就任後に賢明な補強を進めてきた。守備と中盤を強化するために加わったアレクセイ・イサエフとアキム・ゼダッカは、2025年の補強組としてとりわけ大きな影響力を発揮した。またサバはこの夏、シェフィールド・ユナイテッドからのクリスティアン・ヌワチュクや、ポーランド代表ティモテウシュ・プハチュを含む8人を完全移籍で獲得し、総額は150万ユーロ強にとどまった。
サバはユナイテッドにとって、そして今後の対戦日程で顔を合わせるバルセロナやアーセナルにとっても、楽な相手にはならない。チャンピオンズリーグ予選で全チーム最多の18得点を記録し、ヴェリコ・シミッチとミケルスがその攻撃をけん引する中、少なくともノックアウトステージ・プレーオフ進出を果たしてカラバフに並ぶことを狙っている。
ダンブラウスカスは、オールド・トラッフォードでユナイテッドがボール保持の大半を握ることを受け入れるだろう。しかし、彼のチームは切り替えの局面で襲いかかる準備ができている。サバには勇気を持ち、前に出る野心を示してほしいと考えており、ただ低い位置に引いて奇跡を願うだけの戦い方はしない。
ダンブラウスカスはFlashscoreに対し、「私はゴールを決めるのが好きだ。リスクを取ることを恐れない」と付け加えた。「私にとって最高の結果は4-3だ。4人の異なる選手が得点し、4人の異なる選手がアシストする形だ」。言い換えれば、サバはその短い歴史における次なる信じ難い1ページを書き加えるべく、ユナイテッドに真っ向から挑むセットアップで臨むことになる。マイケル・キャリックよ、警戒は必要だ。