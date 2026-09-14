グアルディオラは去った。それでもマンチェスターはなお青い。シティーのダービー勝利が示したのは、ユナイテッドとの差が依然として途方もなく大きいということだ。
マンチェスター・ユナイテッドのファンが、ようやく街の流れが再び自分たちに向き始めたと感じたとしても無理はなかった。1月中旬にマイケル・キャリックが暫定監督に就任して以降、シーズン終了までの獲得勝ち点はプレミアリーグ全体で最多。その最初の3ポイントは、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・シティ戦で、内容でも完全に上回った末の2-0のダービー勝利によってもたらされた。
キャリック監督率いるチームは最終的に、2位のシティと勝ち点7差でシーズンを終えた。そして、ペップ・グアルディオラがエティハド・スタジアムでのタイトルに彩られた10年間の支配の終焉を認めるのを、希望に満ちた興奮とともに見守っていた。ユナイテッドはポスト・サー・アレックス・ファーガソン時代において、近隣のライバルを上回って終えたことは一度もない。それでも、ロドリ、ベルナルド・シウバ、ジョン・ストーンズら、多くの愛された選手たちにも別れを告げたシティの夏を経て、2026-27シーズンにはその流れが変わると自信を抱く理由があった。
だが今、新シーズンがわずか4試合を終えた時点で、マンチェスターには再び見慣れた空気が漂っている。この街は依然として、紛れもなく青い。
痛快なリベンジ
シティは日曜、オールド・トラッフォードで宿敵相手に甘美なリベンジを果たした。粘り強く1-0で勝利し、得失点差で王者アーセナルに次ぐ2位に浮上。今季開幕からの100パーセントのスタートも維持した。新指揮官エンツォ・マレスカの下、67分間を10人で戦いながらもこれを成し遂げた。
フィル・フォーデンは前半半ば、ブルーノ・フェルナンデスに蹴りを見舞う愚かな苛立ちの行為で退場処分となった。接触はごくわずかだったが、あまりに大げさなリアクションを見せたフェルナンデスも処分に値した。それでも、フォーデンに弁解の余地はなく、シティに極めて厳しい状況を残した。
それでも驚くべきことに、そこからアウェーのシティはチームとしての結束をさらに強めた。マレスカはシティの形を巧みに中央を締める4-4-1に変更し、中央レーンのスペースを消すことで、ユナイテッドにパトリック・ドルグとジオゴ・ダロトの両SBを使ってサイドから攻めるよう強いた。ホームのユナイテッドはボール保持で上回ったが、攻撃はあまりに単調になり、シティはサイドを捨ててペナルティーエリア内を固めたことで、入ってくるクロスにも難なく対応した。
さらにマレスカはハーフタイムにラヤン・チェルキに代えてイリマン・エンディアイを投入。元エヴァートンのこの選手は、尽きることのない運動量でシティ守備をさらに安定させると同時に、アーリング・ハーランドと並ぶ爆発力ある攻撃の出口にもなった。シティの方がより脅威を与え、ついに後半15分に均衡を破る。ハーランドがヨシュコ・グヴァルディオルのクロスをファーサイドで押し込んだ。
VARの妨げ
その後、シティは驚くほど危なげなく逃げ切って勝利を収めたが、ユナイテッドにはハーランドの決定的なゴールを巡って強く憤るだけの理由がある。当初、このゴールは、グヴァルディオルがボールを出した場面でノルウェー代表FWがオフサイドに見えたため取り消された。だが、その後VARが介入し、主審マイケル・オリバーに得点を認めるよう勧告した。
ハーランドがオンサイドだったことは示された。しかし、ノルウェー人のチームメートにボールが届く前にエンツォ・フェルナンデスがプレーしようとした場面では、彼は最終ラインのDFよりかなり前にいた。VARは、フェルナンデスがボールに触れていないことから、これをゴール取り消しの根拠とは見なさなかった。だが、彼は明らかにリサンドロ・マルティネスの視線を遮っており、危険をクリアする能力に影響を及ぼしたように見えた。
ピッチの反対側でグヴァルディオルのクロスをカットしようとしたドルグの足が、文字どおり数ミリだけハーランドより前に出ていたという点を渋々受け入れたとしても、フェルナンデスがプレーに関与していなかったと主張するのは、ほぼ不可能だ。キャリックはこの判定を「信じ難い」と表現し、マルティネスは「不当だ」と訴えた。さらに、元シティDFのマイカ・リチャーズでさえ、Sky Sportsのスタジオで審判団の判断は誤りだったと認めた。
試合終了からわずか数時間後、プレミアリーグの審判統括団体であるプロ・レフは、このゴールを巡る「判断ミス」を認めた。とはいえ、それは結果的にユナイテッドの苦しみに拍車をかけただけだった。なぜなら、最終結果は変わらないからだ。しかし、シティはその幸運に値した一方で、キャリック率いる精彩を欠き、想像力も乏しいチームはVARを言い訳にはできない。
闘志なし
試合の最初の23分間はこう着状態だったが、フォーデンの軽率な行動はユナイテッドに新たな勢いを与えるはずだった。ところが実際には、横か後ろにパスを回し続け、やみくもにボールをボックス内へ放り込み、距離のある位置から無謀なシュートを放つばかりだった。
その中ではコビー・メイヌーのポスト直撃が最も惜しく、マーカス・ラッシュフォードもFKから枠をたたいた。しかし、数的優位に立ちながらユナイテッドの枠内シュートはわずか2本。2本目はアディショナルタイムに生まれたもので、この試合で群を抜いて最大の決定機だった。フェルナンデスがついに正確な縦パスを通してブライアン・ムベウモをゴール前へ抜け出させたが、カメルーン代表のシュートはシティの背番号1ジャンルイジ・ドンナルンマがコーナーへ逃れるには絶好の高さで、これを後方にはじき出した。
ユナイテッドは硬直しており、完全にアイデンティティーを欠いているように見えた。この13年間で、そうした趣旨の言葉が何度口にされてきただろうか。それとは対照的に、シティは全員が文字通り走り尽くし、ボールを失うたびに大きな勇気を示していた。
チームスピリットについて問われたハーランドは、「プランを変えなければならなかったが、エンツォ（マレスカ）が僕たちそれぞれの異なる強みを生かすためのプランを与えてくれた」と語った。「個人的には、チャンスを待つためにそこにいなければならないし、決め切る準備も必要だ。チームにはファイターも必要だが、僕たちにはそれがたくさんいる。中盤を見てほしい。みんな戦うのが好きなんだ！
「僕たち一人ひとり全員を本当にうれしく思っているし、みんなをとても、とても誇りに思う。10人でオールド・トラッフォードでボールをキープし続ける。それが個性だ」
残念ながら、ユナイテッドにはその個性も闘争心もまったく足りておらず、だからこそ両クラブの差はいまだに途方もなく大きいままだ。
優れたプランニング
マレスカがシティでグアルディオラの遺産に少しでも近づくのは容易ではないが、これ以上ないほどの第一印象を残したと言っていい。シティは全コンペティションで5戦5勝を記録しており、ビッグタイトル争いに必要な集団としての粘り強さも依然として明白だ。
このイタリア人指揮官は、シティが新戦力獲得にクラブ記録となる4億5600万ポンド（6億1700万ドル）を投じた見事な補強期間の恩恵も受けている。目玉となった4人は、フェルナンデス、ヌディアイエ、エリオット・アンダーソン、アユーブ・ブアディだった。クラブはマレスカが成功を収める可能性を最大限に高めるべく、積極的に戦力強化を進めた。
一方のユナイテッドは、サー・ジム・ラトクリフとINEOSが同じことを怠ったため、すでにシティに8ポイント差をつけられている。中盤のてこ入れとしてユーリ・ティーレマンス、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントスが加わったが、キャリックには少なくともあと2人のDFと、ベンヤミン・セシュコに挑戦できるストライカーもどうしても必要だった。
キャリックは、INEOSの理解し難いほど保守的なアプローチの代償を払っており、遠からず職を失うのは避けられないだろう。ユナイテッドはラトクリフ主導の体制下でも、グレイザー家がフットボール部門を完全支配していた頃と同じくらい、舞台裏で混迷を極めている。少なくともあと1年は、この失敗の連鎖から抜け出せそうにない。
マンチェスターで新たな覇権争いは起こらない。依然としてシティが圧倒的に最上位にいる。