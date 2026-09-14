試合の最初の23分間はこう着状態だったが、フォーデンの軽率な行動はユナイテッドに新たな勢いを与えるはずだった。ところが実際には、横か後ろにパスを回し続け、やみくもにボールをボックス内へ放り込み、距離のある位置から無謀なシュートを放つばかりだった。

その中ではコビー・メイヌーのポスト直撃が最も惜しく、マーカス・ラッシュフォードもFKから枠をたたいた。しかし、数的優位に立ちながらユナイテッドの枠内シュートはわずか2本。2本目はアディショナルタイムに生まれたもので、この試合で群を抜いて最大の決定機だった。フェルナンデスがついに正確な縦パスを通してブライアン・ムベウモをゴール前へ抜け出させたが、カメルーン代表のシュートはシティの背番号1ジャンルイジ・ドンナルンマがコーナーへ逃れるには絶好の高さで、これを後方にはじき出した。

ユナイテッドは硬直しており、完全にアイデンティティーを欠いているように見えた。この13年間で、そうした趣旨の言葉が何度口にされてきただろうか。それとは対照的に、シティは全員が文字通り走り尽くし、ボールを失うたびに大きな勇気を示していた。

チームスピリットについて問われたハーランドは、「プランを変えなければならなかったが、エンツォ（マレスカ）が僕たちそれぞれの異なる強みを生かすためのプランを与えてくれた」と語った。「個人的には、チャンスを待つためにそこにいなければならないし、決め切る準備も必要だ。チームにはファイターも必要だが、僕たちにはそれがたくさんいる。中盤を見てほしい。みんな戦うのが好きなんだ！

「僕たち一人ひとり全員を本当にうれしく思っているし、みんなをとても、とても誇りに思う。10人でオールド・トラッフォードでボールをキープし続ける。それが個性だ」

残念ながら、ユナイテッドにはその個性も闘争心もまったく足りておらず、だからこそ両クラブの差はいまだに途方もなく大きいままだ。