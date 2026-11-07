高機能アイウェアブランドがサッカー界で存在感を示すことなどないと思うかもしれない。だが、それは大きな間違いだ。スポーツの内外で世界的な人気が急上昇していることを追い風に、オークリーは一見アイウェアとは縁のないサッカー界で注目を集めている。
スキーやサーフィンなどとの結び付きが強い、カリフォルニアを拠点とする同ブランドは、サッカー界にも進出。今では競技を代表する大物やクラブとコラボレーションしており、その勢いが衰える気配はない。
高機能アイウェアブランドがサッカー界で存在感を示すことなどないと思うかもしれない。だが、それは大きな間違いだ。スポーツの内外で世界的な人気が急上昇していることを追い風に、オークリーは一見アイウェアとは縁のないサッカー界で注目を集めている。
スキーやサーフィンなどとの結び付きが強い、カリフォルニアを拠点とする同ブランドは、サッカー界にも進出。今では競技を代表する大物やクラブとコラボレーションしており、その勢いが衰える気配はない。
オークリーがサッカー界で存在感を高める一方、スポーツ以外の分野でも人気が急上昇している。同社のアイウェアやヴィンテージアイテムは、スポーツよりもファッションに関心のある人々の買い物リストの上位に入り、「Y2K」スタイルの重要な要素となった。特徴的なフレームと偏光レンズは、今や音楽フェスティバルや、各都市で最も話題を集めるエリアの街角でよく見かける。
2025年8月、『ビジネス・オブ・ファッション』は、この米国のスポーツウェアブランドが5年連続で売上記録を更新したと報じた。同社のグローバルブランドプレジデント、カイオ・アマトはその要因として、懐かしさを求める若い消費者への訴求力と、価格に見合う価値の提供を挙げている。ランニングやサイクリングといった持久系スポーツの人気が高まり続けていることも追い風だ。『エクスプローディング・トピックス』によると、「ランニング用メガネ」のオンライン検索数は2023年から2025年の間に90％増加した。
オークリーの戦略には、過去の製品を復刻し、そのデザインから着想を得ることも含まれる。1994年のフレーム「アイジャケット」を再発売し、「プランタリス」の形状には1990年代のデザインを取り入れた。一方で、現代の技術にも目を向けている。昨年にはMetaとともに、同社初のAI搭載アイウェアを発表した。Metaとの提携自体も大きな出来事だ。
アマトは当時、同誌に「人々がオークリー製品を買うのは、見た目がかっこよく、スポーツにも優れているからです。しかし、私たちが価値観の面でも彼らに訴えかけ、共感を得られているからでもあります」と語っている。
サッカー界に進出するにあたり、アイウェアを専門とするオークリーは大きな勝負に出た。2022年、同社はキリアン・エンバペと高額の複数年契約を結び、グローバル・ブランドアンバサダーに起用したと発表。世界屈指の選手を迎え入れたことは、商業面で極めて大きな成果だった。その後、エンバペには「Kato」や「HSTN」といった自身のシグネチャーモデルも登場している。
フランス人選手は当時、「常識を覆す革新的な精神や、前向きな変化を生み出そうとする意欲など、オークリーの姿勢には共感するところが多い。『自分らしくあれ』というメッセージは、私の心に強く響いた。自分に正直でいること、そして自信を持つことの大切さを、ほかの人たちにも伝えたい。もちろん、アイウェアもかなり格好いい」と語った。
最近では、前述のAI搭載スマートグラス「Oakley Meta Vanguard」のキャンペーンにも登場している。この製品は、オークリー独自のPrizmレンズ、内蔵の1200万画素カメラ、音楽や通話に使えるスピーカーを備え、スマートウォッチと接続してパフォーマンスを途切れなく記録することもできる。
女子サッカーでは、アレッシア・ルッソと、バロンドールを3度受賞しているアレクシア・プテジャスがアンバサダーに名を連ねる。ほかの分野やスポーツでは、ラッパーのトラヴィス・スコットが同社の「チーフ・ビジョナリー」を務めるほか、NFLのスター、パトリック・マホームズ、インドのクリケット界のスター、ヴィラット・コーリ、南アフリカのラグビー界の象徴的存在であるシヤ・コリシとも協業している。
もちろん、こうした選手たちが競技中にこの眼鏡を着用するわけではない。それでも、この種の提携によって、サッカー界の外から参入するオークリーのようなブランドは、各競技でたちまち世界的な信頼を得られる。何より、すでに触れたように、その製品を熱心に買い求めている消費者からの信頼にもつながる。ランニングシューズを専門とするオンも、エンバペとの画期的なスパイク契約を通じて同じ戦略を採用している。同社にとって初めてのサッカー界進出となる契約だ。
ピッチ上で着用している姿を見ることはないかもしれないが、エンバペは単なる見せかけではないと強調する。レアル・マドリーのスター選手は今年初め、BroBibleにこう語った。「競技者として向上するために役立つものを、常に探している。MetaとOakleyが生み出したものにはわくわくする。アスリートのトレーニングやテクノロジーとの関わり方の限界を押し広げるからだ。今やっていることに完全に集中しながら、革新を活用してパフォーマンスを高める。その考え方に強く共感した。
「特に気に入っている機能の一つが、ハンズフリーカメラだ。スマートフォンを取り出すために立ち止まることなく、トレーニング中の自分の視点を記録できる。ドリブルやシュートの練習をスローモーションで撮影できるカメラモードもある。
「自分のプレーやトレーニングを振り返り、以前は分析できなかったことを確認できるのは、とてもいい機会だ。Meta Oakley Vanguardsを使えば、走りやドリブル、フィニッシュまでの一連の動きを、自分の視点から見直せる。細かな技術面を修正し、どうすれば向上できるかを正確に理解するのに役立つ。そうした場面を新たな視点で見ることで、これまでとは違うフィードバックが得られる。上達する上で本当に役立つんだ」
オークリーはサッカー界での意外な存在感をさらに強めるべく、この分野への関わりを深めている。新たに発表した提携相手も世界的な存在だが、今回は個人の選手ではなく、クラブ全体がパートナーとなる。
スポーツウェアブランドのオークリーが提携したのは、プレミアリーグ王者アーセナルだ。両者はコラボレーションの始動に合わせ、洗練された映像作品『We Go Again』を公開した。映像では、MFデクラン・ライスがスマートグラス「ヴァンガード」を着用してロンドン北部を走り、夏の優勝パレードの道のりをたどる。アーセナルが22年ぶりのリーグ優勝を果たした際には、歓喜に沸くファンが通りを埋め尽くした。
90秒の映像には、当日の光景を再現した美しいモノクロの映画的な映像と、実際の映像が織り交ぜられている。ライスはスマートグラスを通してあの日を追体験し、2026-27シーズンのタイトル獲得に向けて「もう一度挑む」意欲を高めていく。この映像は人々の心をつかみ、SNSで拡散。5600件の「いいね」を集めた投稿には、「うん……アーセナルのメディアチームは本当にハリウッド級だ」とつづられていた。
アーセナルは声明で、「この映像は、アーセナルとオークリー・メタに共通する姿勢を表している。成し遂げたことを祝い、また取り組みに戻るという姿勢だ。前進し続けるという共通の志で結ばれた2つのブランドによる、新たなパートナーシップの最初のプロジェクトとなる」と説明した。
アーセナルの最高収益責任者、オマール・シャイク氏は次のように付け加えた。「優勝パレードは、ロンドン北部の通りを埋め尽くした人々から、世界中で私たちの成功を分かち合った数百万人まで、アーセナルのサポーターを結びつける並外れたつながりを示しました。優勝によって、アーセナルがどのようなクラブになれるのか、そしてどうすればサポーターと共に歩めるのかを、より大きな視点で考える自信が生まれました。
「オークリー・メタとのパートナーシップも、その志の一部です。アーセナルと世界中のコミュニティーが持つ力を、オークリー・メタの技術や創造力と組み合わせ、サポーターがクラブをより身近に感じられる新たな体験を生み出します。この関係を深め、共に何を成し遂げられるかを楽しみにしています」
アーセナルとのパートナーシップは、競技を問わずパフォーマンスアイウェア分野を制するというオークリーの歩みにおける次の一歩だ。同ブランドは新技術を活用し、前例のない技術革新の波に乗り続けようとしており、立ち止まるつもりはまったくない。
「50年後、我々は2025年にオークリーが何をしたかを語っていたいだろうか」。オークリーのブランドソウル担当バイスプレジデント、ブライアン・タクミ氏は昨年、edition+partnersにこう問いかけた。「80年代や90年代にブランドがしたことを語り続けるばかりで、ほかに語ることが何もないなら、我々はブランドを進化させるという仕事を果たせていない」
サッカー界では、エムバペとアーセナルはまだ始まりにすぎないようだ。オークリーは眼鏡の専門ブランドとして知られているかもしれないが、今後も同社がこの分野で数多くの革新を生み出すことが期待される。