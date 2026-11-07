サッカー界に進出するにあたり、アイウェアを専門とするオークリーは大きな勝負に出た。2022年、同社はキリアン・エンバペと高額の複数年契約を結び、グローバル・ブランドアンバサダーに起用したと発表。世界屈指の選手を迎え入れたことは、商業面で極めて大きな成果だった。その後、エンバペには「Kato」や「HSTN」といった自身のシグネチャーモデルも登場している。

フランス人選手は当時、「常識を覆す革新的な精神や、前向きな変化を生み出そうとする意欲など、オークリーの姿勢には共感するところが多い。『自分らしくあれ』というメッセージは、私の心に強く響いた。自分に正直でいること、そして自信を持つことの大切さを、ほかの人たちにも伝えたい。もちろん、アイウェアもかなり格好いい」と語った。

最近では、前述のAI搭載スマートグラス「Oakley Meta Vanguard」のキャンペーンにも登場している。この製品は、オークリー独自のPrizmレンズ、内蔵の1200万画素カメラ、音楽や通話に使えるスピーカーを備え、スマートウォッチと接続してパフォーマンスを途切れなく記録することもできる。

女子サッカーでは、アレッシア・ルッソと、バロンドールを3度受賞しているアレクシア・プテジャスがアンバサダーに名を連ねる。ほかの分野やスポーツでは、ラッパーのトラヴィス・スコットが同社の「チーフ・ビジョナリー」を務めるほか、NFLのスター、パトリック・マホームズ、インドのクリケット界のスター、ヴィラット・コーリ、南アフリカのラグビー界の象徴的存在であるシヤ・コリシとも協業している。

もちろん、こうした選手たちが競技中にこの眼鏡を着用するわけではない。それでも、この種の提携によって、サッカー界の外から参入するオークリーのようなブランドは、各競技でたちまち世界的な信頼を得られる。何より、すでに触れたように、その製品を熱心に買い求めている消費者からの信頼にもつながる。ランニングシューズを専門とするオンも、エンバペとの画期的なスパイク契約を通じて同じ戦略を採用している。同社にとって初めてのサッカー界進出となる契約だ。