この驚異的な大型契約の背後にいるブランドは、実際のところOnだと当初の情報は示している。Onはスイスのスポーツウェア企業で、創業からわずか16年で急成長を遂げ、特許取得済みの「CloudTec」技術を武器に、市場を揺るがすランニングシューズ専門ブランドとして名を上げてきた。2026年8月時点で、その企業価値は約107億7000万ドル（79億5000万ポンド）とされている。

ただし、これが同社にとって極めて競争の激しいサッカースパイク製造の世界への初参入となる。エムバペは間違いなくOnのサッカー分野における世界的な顔となり、マーケティング面では同社初のスパイク発売を必然的に大きく加速させる存在になるはずだ。

しかし、これはありふれたスパイク契約にはならない。Vezirianによれば、この合意は双方に利益をもたらすもので、エムバペは株式の形でOnの持ち分を得ることになり、27歳の同選手は同社の一般モデルとは別に、自身の「サブブランド」によるシグネチャー・フットボールブーツを展開すると見込まれている。

レアル・マドリーのスーパースターが、今後の商品戦略とブランド構築に本当の意味で影響力を持つことになるとの見方だ。フットボール界におけるこのアタッカーの知名度を踏まえれば、皮肉にも、バスケットボール界でナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダン・ブランドが持つのと同等の重みを、Onが求める可能性は十分にある。

多くの人は、これほど実り多いパートナーシップを築いてきたにもかかわらず、なぜエムバペがナイキを離れるのかと疑問に思うだろう。しかし、明白な金銭的魅力は別としても、自ら深く関わり、大きな発言力を持ち、これまでのOnの前例のない成功の一部となる機会が、明らかに非常に大きな魅力となっている。現代の多くのアスリートは自らを起業家とも考えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業提携のポートフォリオを見ても、エムバペも明らかにその例外ではない。