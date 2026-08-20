キリアン・エムバペの衝撃的なナイキ離脱は、サッカースパイク契約の未来に地殻変動級の変化を示すことになる。
フットボールブーツのマーケティング史において、おそらく最も重要な瞬間を目撃することになるかもしれない。現代におけるナイキ・フットボールの顔となってきたキリアン・エムバペが、20年近くにわたる関係を経て、アメリカのスポーツ用品大手から離れるとの見方が強まっている。
それだけでも十分に衝撃的だが、フランス代表FWに関する次の動きのうわさは、その退場が持つインパクトをさらに大きくしている。エムバペはナイキの直接的な競合他社のいずれかに加わるのではなく、単なるスポンサー契約を超える形で、あえて「無名」の市場破壊者と手を組む見通しだという。
実際、これは業界の姿を永遠に変えることになりかねないスパイク契約である。
ナイキ・フットボールの顔
ムバッペは、その輝かしいキャリアを通じてナイキと切っても切れない関係にあった。米スポーツ用品大手は、パリ郊外の少年時代のクラブ、ボンディでプレーを始めたばかりだった8歳の時点でスパイク契約を結び、驚くべき先見性とマーケティング手腕を示した。
モナコで鮮烈なブレイクを果たした時も、2018年ロシア・ワールドカップで10代にしてフランスを優勝へ導き世界にその名を知らしめた時も、そして2022年の大舞台でフランスがアルゼンチンにあと一歩及ばなかった一戦で見事なハットトリックを決めた時も、彼の足元にはおなじみの「スウッシュ」があった。
年月を重ね、パリ・サンジェルマン、そして現在のレアル・マドリーという世界屈指の2クラブで、避けられないスーパースターへの階段を上る中で、ムバッペはブランドのフットボール部門の“顔”としての存在感をますます強めてきた。これまでその象徴だったクリスティアーノ・ロナウドがキャリアの晩年に差しかかっているためだ。
27歳のムバッペがこのサプライヤーにとっていかに重要な存在かは、これまでに12種類のシグネチャースパイクを用意されてきた事実にも表れている。そこには、8月の早い時期に発表されたばかりの新作、ゴールドのマーキュリアル スーパーフライ 11も含まれる。そして、それらは今や彼にとって最後のモデルになりそうだ。
衝撃的な退団
衝撃的なことに、エムバペはすでにナイキとの関係を解消していたことが明らかになった。これにより、19年にわたる両者のパートナーシップは突如として幕を閉じた。オンライン上では、このフランス代表のブランドとの契約が7月31日に満了し、更新されていないとささやかれている。
このニュースだけでも十分に大きな衝撃だ。すでに触れた通り、エムバペはナイキのフットボール部門における新たな顔であり、競合他社に奪われることは痛手となる。とりわけ、終わりの見えないスポーツマーケティング戦争の中で、ナイキがすでにドイツの巨大企業アディダスに苦戦しているとの見方があるだけに、その打撃はなおさら大きい。
しかし、エムバペが契約するのはナイキの主要ライバルではない。既存勢力であるアディダスやプーマでもなく、さらには比較的新興のニューバランスやスケッチャーズですらない。フランスの内部事情に詳しいティボー・ヴェジリアンによれば、エムバペはその代わりに、フットボールスパイクの分野ではこれまで「無名」だったブランドと手を組む見通しだという。業界に衝撃を走らせる、唯一無二で極めて高額な契約になるとみられている。
「未知」の市場破壊者たち
この驚異的な大型契約の背後にいるブランドは、実際のところOnだと当初の情報は示している。Onはスイスのスポーツウェア企業で、創業からわずか16年で急成長を遂げ、特許取得済みの「CloudTec」技術を武器に、市場を揺るがすランニングシューズ専門ブランドとして名を上げてきた。2026年8月時点で、その企業価値は約107億7000万ドル（79億5000万ポンド）とされている。
ただし、これが同社にとって極めて競争の激しいサッカースパイク製造の世界への初参入となる。エムバペは間違いなくOnのサッカー分野における世界的な顔となり、マーケティング面では同社初のスパイク発売を必然的に大きく加速させる存在になるはずだ。
しかし、これはありふれたスパイク契約にはならない。Vezirianによれば、この合意は双方に利益をもたらすもので、エムバペは株式の形でOnの持ち分を得ることになり、27歳の同選手は同社の一般モデルとは別に、自身の「サブブランド」によるシグネチャー・フットボールブーツを展開すると見込まれている。
レアル・マドリーのスーパースターが、今後の商品戦略とブランド構築に本当の意味で影響力を持つことになるとの見方だ。フットボール界におけるこのアタッカーの知名度を踏まえれば、皮肉にも、バスケットボール界でナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダン・ブランドが持つのと同等の重みを、Onが求める可能性は十分にある。
多くの人は、これほど実り多いパートナーシップを築いてきたにもかかわらず、なぜエムバペがナイキを離れるのかと疑問に思うだろう。しかし、明白な金銭的魅力は別としても、自ら深く関わり、大きな発言力を持ち、これまでのOnの前例のない成功の一部となる機会が、明らかに非常に大きな魅力となっている。現代の多くのアスリートは自らを起業家とも考えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業提携のポートフォリオを見ても、エムバペも明らかにその例外ではない。
フェデラーの足跡をたどるのか？
かつては無名に近かった小さなスタートアップ企業に、エムバペのようなビッグネームを獲得できるだけの資金力と訴求力があるのかと疑問に思うなら、彼らはすでにその実績を示している。
2019年、会社設立からわずか9年後、オンはテニス界のスーパースターで、もちろん同じくスイス出身でもあるロジャー・フェデラーを、ナイキから引き抜いてシューズ契約を結ぶよう説得することに成功した。
しかも彼は、その驚異的なキャリアの最後の2年間にわたってコートで同社のテニスシューズを履いただけでなく、5000万ドルを投じて3％の株式を取得したと報じられ、その後は株主にもなった。現在その価値は当時の何倍にもなっている。
同社は翌年、限定版ライフスタイルスニーカー『The Roger』の初代モデルを発売。フェデラーはデザイン工程と開発に関わっており、このシリーズはその後、非常に人気の高いラインとなっている。
「即座に世界的な信頼性」
しかし、キャリアの晩年にあるフェデラーを引き入れるのと、フットボール選手としての力もスーパースターとしての地位も絶頂にあるエムバペを獲得するのとでは、話がまったく異なる。
スポーツマーケティングの専門家スティーブ・マーティン氏は、金融メディア『City AM』に最近こう記した。「もしエムバペが同様の枠組みに入ることになれば、その影響は大きい。チャレンジャーブランドにとって、彼の存在は即座に世界的な信頼性をもたらす。レアル・マドリーでのすべての試合、すべてのチャンピオンズリーグの一夜、フランス代表としてのあらゆる出場が、グローバルなマーケティングの場になる」
もう一つのフットウェア専門ブランドであるスケッチャーズは、その「即座に世界的な信頼性」をよく知っている。2023年、記録破りのイングランド代表でバイエルン所属のストライカー、ハリー・ケインが、同社にとって予想外のフットボール界初参入となる中で、このアメリカブランドと画期的な生涯契約を結んだ際には、世界中で驚きの声が上がった。
だが、この賭けは見事に実を結んだ。その後はほかにも同じ流れに続く例が現れ、スケッチャーズはスパイク市場を揺さぶる存在として定着しつつあるようだ。
新たな本拠地
明らかなのは、オンとエムバペが、スポーツマーケティング業界にとっての画期的な瞬間となり得る瀬戸際にあり、さらにエリートレベルのスパイク契約のあり方を永遠に変えかねないパートナーシップを築こうとしていることだ。今後、さらに多くの大物選手がエムバペに続いてオンに加わる可能性がある一方で、この独自の契約形態が成功すれば、他の選手たちも別の場で同様の合意を再現しようとするだろう。
「従来の広告とは異なり、これはお金で買えるリーチではない。ゲームの最高レベルでのパフォーマンスによって勝ち取るものだ」とマーティンは続けた。「だが、本当の破壊的変化は単なる露出ではない。整合性だ。株式ベースの契約は、その関係性を一変させる。
「エムバペは、単に商品を宣伝して報酬を受け取るのではなく、事業を成長させることに財務的な利害関係を持つことになる。基本報酬、成果ボーナス、そして意味のある株式持ち分を組み合わせた構造は、従来のスポンサー契約では不可能な形で、アスリートとブランドの利害を一致させるだろう。
「エムバペにとっての利点は明白だ。長期的な価値創出に参加できることだ。ブランドにとっての利益も同じくらい大きい。世界的スーパースターが、単に商品の顔になるだけでなく、その成功の当事者にもなるのだから」
もちろん、これを成功させるためには、オンとエムバペが正しく進めなければならない点が数多くある。とりわけ重要なのは、市場性のあるローンチ商品を共同で設計・開発することだ。しかし、このフランス人選手が正真正銘の世界的スーパースターであるという事実は、驚異的な収益を生み得る長期的パートナーシップにとって理想的な土台であり、このスイスブランドを新たな次元へ押し上げる可能性を秘めている。