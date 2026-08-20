キリアン・エムバペの衝撃的なナイキとの決別は、今後のサッカースパイク契約の未来に地殻変動級の変化を示すことになるだろう
フットボールブーツのマーケティング史において、おそらく最も重要な瞬間を今まさに目撃しようとしているのかもしれない。現代におけるナイキフットボールの顔となってきたキリアン・エムバペが、20年近くにわたって関係を築いてきたアメリカのスポーツウェア大手から離れようとしているとの声が高まりつつある。
それだけでも十分に衝撃的だが、このフランス代表の次の一手としてうわさされる動きは、その差し迫った離脱をさらに地殻変動級のものにしている。エムバペはナイキの直接的な競合のいずれかに加わるのではなく、単なるスポンサー契約を超えるパートナーシップにおいて、「無名」の市場破壊者に身を委ねる見通しだからだ。
まさにそれは、この業界の姿を永遠に変えることを予感させるブーツ契約である。
ナイキ・フットボールの顔
ムバッペは、その輝かしいキャリアを通じて常にナイキと結びついた存在であり続けてきた。アメリカのスポーツウェア大手は驚くべき先見性とマーケティング手腕を発揮し、パリ郊外の少年時代のクラブであるボンディでプレーを始めたばかりだった8歳の時に、彼とスパイク契約を結んだ。
モナコで鮮烈なブレイクを果たした時も、2018年ロシア・ワールドカップで10代にしてフランスを頂点へ導き、その名を世界に知らしめた時も、そして2022年の大舞台でアルゼンチン相手に見事なハットトリックを決めるも、フランスがあと一歩及ばなかった時も、彼の足元にはトレードマークの「スウッシュ」があった。
年月を重ね、パリ・サンジェルマン、そして現在のレアル・マドリーという世界有数のビッグクラブ2クラブで、避けがたいスーパースターへの道を駆け上がる中、ムバッペはブランドのフットボール部門の顔としての存在感を一層強めてきた。これまでその役割を担ってきたクリスティアーノ・ロナウドがキャリアの晩年に差し掛かっているためだ。
27歳のムバッペがサプライヤーにとっていかに重要な存在かは、これまでに12種類ものシグネチャースパイクを提供されてきた事実にも表れている。その中には、8月上旬に発売されたばかりの新作、ゴールドの「マーキュリアル スーパーフライ 11」も含まれる。だが、それが彼にとって最後のものになりそうだ。
衝撃的な退団
衝撃的なことに、エムバペはすでにナイキとの関係を解消していたことが明らかになった。これにより、19年に及んだ両者のパートナーシップは突如として終わりを迎えた。オンライン上では、フランス代表の同ブランドとの契約が7月31日に満了し、更新されていないとの見方が広がっている。
このニュースだけでも十分に大きな衝撃だ。前述の通り、エムバペはナイキのフットボール部門の新たな顔であり、彼を競合他社に奪われることは痛手である。特に、終わりの見えないスポーツマーケティング競争の中で、同社がすでにドイツの巨大企業アディダスに対して苦戦しているとの見方があるだけに、その打撃はなおさら大きい。
しかし、エムバペが契約するのはナイキの主要ライバルの1社ではない。既存勢力のアディダスやプーマでもなく、比較的新興のニューバランスやスケッチャーズですらない。フランスの事情通ティボー・ヴェジリアンによれば、エムバペはその代わりに、これまでスパイク市場では「無名」だったブランドとタッグを組む見通しだという。業界に衝撃を走らせる、唯一無二かつ極めて高額な契約になるとみられている。
「未知」の市場の破壊者たち
この驚異的な獲得劇の背後にあるブランドは、どうやらOnであるようだ。創業からわずか16年で急成長を遂げたスイスのスポーツウェア企業で、特許技術「CloudTec」によって市場を揺さぶるランニングシューズ専門ブランドとして名を上げてきた。2026年8月時点での企業価値は約107億7000万ドル（79億5000万ポンド）とされている。
もっとも、これはOnにとって、熾烈な競争が繰り広げられるサッカースパイク製造の世界への初進出となる。エムバペは間違いなくOnのサッカー商品の世界的な顔となり、マーケティング面では同社初のスパイク発売を必然的に大きく加速させる存在になるだろう。
だが、これは一般的なスパイク契約にはならない。Vezirianによれば、この合意は双方に利益をもたらすものであり、エムバペは株式の形でOnの持分を保有することになるという。さらに27歳の同選手は、同社の通常ラインと並行して、自身の名を冠したサッカースパイクの「サブブランド」を持つ見込みだ。
この見方が正しければ、レアル・マドリーのスーパースターは今後、商品戦略とブランド構築に真の影響力を持つことになる。フットボール界におけるこのアタッカーの知名度を踏まえれば、皮肉にも、ナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダン・ブランドがバスケットボール界で持つのと同じレベルの重みをOnが求める可能性は十分にある。
エムバペが、これほど実り多い関係を築いてきたナイキをなぜ離れるのかと疑問に思う人は多いだろう。しかし、明白な金銭的魅力は別として、主体的に関わり、大きな影響力を持ち、これまでのOnの前例のない成功の一部になれる機会は、明らかに非常に魅力的なのだ。現代の多くのアスリートは自らを起業家と考えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業パートナーシップの顔ぶれを見ても、エムバペも明らかにその例外ではない。
フェデラーの後を追うのか？
かつては小規模なスタートアップで、広く知られた存在でもない企業に、エムバペのような名前を獲得できるだけの資金力と訴求力があるのか疑問に思うなら、彼らにはそれを証明する実績がすでにある。
2019年、会社設立からわずか9年後、Onはテニス界のスーパースター、ロジャー・フェデラーを説得し、ナイキを離れて同社とフットウェア契約を結ばせることに成功した。言うまでもなく、フェデラーもスイス出身である。
しかも彼は、その驚異的なキャリア最後の2年間にわたってコート上でOnのテニスシューズを着用しただけでなく、5000万ドルを投じて3％の株式を取得したと報じられ、その後は株主にもなった。現在その価値は、当時の何倍にもなっている。
同社は翌年、限定版ライフスタイルトレーナー『The Roger』の初代モデルを発売。フェデラーはデザイン工程と開発に関わり、その後は非常に人気の高いシリーズへと成長していった。
「即座に世界的な信頼性」
ただ、キャリア晩年のフェデラーを引き寄せるのと、サッカー選手としての力とスーパースター性がまさに絶頂にあるエムバペを獲得するのとでは、話がまったく異なる。
スポーツマーケティングの専門家スティーブ・マーティン氏は、金融系出版物『City AM』に最近こう記した。「もしエムバペが同様の枠組みに入ることになれば、その影響は大きい。チャレンジャーブランドにとって、彼の存在は瞬時に世界的な信頼性をもたらす。レアル・マドリーでのすべての試合、すべてのチャンピオンズリーグの夜、そしてフランス代表としてのすべての出場が、世界的なマーケティングの場となる」
もう1つのフットウェア専門ブランドであるスケッチャーズも、その「瞬時の世界的信頼性」を実感している。記録破りのイングランド代表でバイエルン・ミュンヘン所属のストライカー、ハリー・ケインが2023年、アメリカブランドである同社と画期的な生涯契約を結び、予想外にも同社がサッカー分野へ初参入した際には、世界中で驚きの声が上がった。
しかし、この賭けは見事に成功した。その後は複数の選手が同様の動きを見せており、スケッチャーズはスパイク市場における破壊者として定着しつつあるようだ。
新スタジアム
明らかなのは、オンとエムバペがスポーツマーケティング業界にとっての画期的な瞬間、そしてトップレベルのスパイク契約のあり方を永遠に変え得るパートナーシップの瀬戸際に立っているということだ。今後、さらに多くのビッグネームがエムバペに続いてオンに加わる可能性がある一方で、この独自の契約が成功を収めれば、他の選手たちも別の場で同様の合意を再現しようとするだろう。
「従来の広告とは違い、これは金で買えるリーチではない。ピッチで最高レベルのパフォーマンスを発揮することで勝ち取るものだ」とマーティンは続けた。「だが、本当の破壊的変化は単なる露出ではない。一致だ。株式ベースの契約は、その関係性を変える。
「エムバペは、単に商品を宣伝するために報酬を受け取るのではなく、事業を成長させることに経済的利害を持つ存在になる。基本報酬、成果ボーナス、そして意味のある株式持ち分を組み合わせた仕組みは、従来のスポンサー契約では決して実現できない形で、選手とブランドを結びつけるだろう。
「エムバペにとっての利点は明白だ。長期的な価値創出への参加である。ブランドにとってのメリットも同じように大きい。単なる商品の顔ではなく、その成功の当事者でもある世界的スーパースターを得られることだ」
もちろん、これを成功させるためにオンとエムバペが正しく進めなければならないことは多い。とりわけ、市場性のあるローンチ商品を共同で設計し、開発することが重要になる。しかし、このフランス人選手が本物の世界的スーパースターであるという地位は、信じがたいほど収益性の高い長期的パートナーシップにとって理想的な土台だ。その提携は、スイスのブランドを新たな次元へ押し上げることを予感させる。