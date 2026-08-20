この驚異的な獲得劇の背後にあるブランドは、どうやらOnであるようだ。創業からわずか16年で急成長を遂げたスイスのスポーツウェア企業で、特許技術「CloudTec」によって市場を揺さぶるランニングシューズ専門ブランドとして名を上げてきた。2026年8月時点での企業価値は約107億7000万ドル（79億5000万ポンド）とされている。

もっとも、これはOnにとって、熾烈な競争が繰り広げられるサッカースパイク製造の世界への初進出となる。エムバペは間違いなくOnのサッカー商品の世界的な顔となり、マーケティング面では同社初のスパイク発売を必然的に大きく加速させる存在になるだろう。

だが、これは一般的なスパイク契約にはならない。Vezirianによれば、この合意は双方に利益をもたらすものであり、エムバペは株式の形でOnの持分を保有することになるという。さらに27歳の同選手は、同社の通常ラインと並行して、自身の名を冠したサッカースパイクの「サブブランド」を持つ見込みだ。

この見方が正しければ、レアル・マドリーのスーパースターは今後、商品戦略とブランド構築に真の影響力を持つことになる。フットボール界におけるこのアタッカーの知名度を踏まえれば、皮肉にも、ナイキのマイケル・ジョーダン着想のジョーダン・ブランドがバスケットボール界で持つのと同じレベルの重みをOnが求める可能性は十分にある。

エムバペが、これほど実り多い関係を築いてきたナイキをなぜ離れるのかと疑問に思う人は多いだろう。しかし、明白な金銭的魅力は別として、主体的に関わり、大きな影響力を持ち、これまでのOnの前例のない成功の一部になれる機会は、明らかに非常に魅力的なのだ。現代の多くのアスリートは自らを起業家と考えており、ディオール、オークリー、EA Sportsを含む商業パートナーシップの顔ぶれを見ても、エムバペも明らかにその例外ではない。