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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

キャリアで初めて！バイエルンのスター、マイケル・オリーズが自らの信条を破った経緯

バイエルン・ミュンヘンとフランス代表のスーパースターが、個人の用具スポンサーがいない期間に終止符を打ち、米スポーツ用品大手ナイキを新たなスポンサーとする。

Krishan Davis
翻訳者：

  • マイケル・オリーズは現代サッカー界で異彩を放つ存在だ。気負わずにプレーする姿勢を貫く24歳は、プロとしての6年半のキャリアで一度もスパイクのスポンサー契約を結んでいない。すでに世界最高の選手の一人へと成長しているにもかかわらず、だ。トップレベルでは、契約金の多寡を問わず、こうした契約はすでに当たり前になっている。しかし、それが今、変わるかもしれない。

    ナイキはオリーズとの提携を実現させた。米国のスポーツ用品大手は、すでに販売が終了したシューズシリーズにフランス代表選手が長年抱いてきた、珍しいほどの愛着を生かし、スパイクの提供契約を結ぶよう説得した。これにより、最大のライバルであるアディダスとの争奪戦を制した。

    ナイキにとって、この契約は絶好のタイミングで実現した。オリーズの市場価値と選手としての評価は、現在、かつてないほど高まっている。今後、バイエルン・ミュンヘンとフランス代表のスター選手は、同ブランドのサッカー用スパイクのラインアップ拡充で中心的な役割を担い、ナイキの新世代スパイクの顔となる見通しだ。

  • 流れに逆らって

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    オリーズはこれまで、プロキャリアを通じて高額なスパイクのスポンサー契約を結ばずにきた。しかし、それも近く変わる。

    オリーズは毎年、数百万単位に上る可能性のあるスポンサー収入を見送っている。それでも、なぜ大半のプロサッカー選手とは違う道をあえて選ぶのか、公の場で説明したことはない。今年初め、オリーズに近い関係者はレキップに対し、本人はシューズのスポンサー契約に「まったく興味がない」と語った。オリーズが何よりも自身の独立性を大切にし、どのシューズを履くかを今後も自分で決めたいと考えていることがうかがえる。

    スポーツマーケティングの専門家も、まさにこの姿勢がオリーズを特別な存在にしているとみる。「それこそがオリーズを興味深い存在にしていると思います」と、スポーツマーケティングの専門家ミーシャ・シェルは夏にジ・アスレティックに語った。「誰にでも値段が付いているように見える世界で、彼が何よりもパフォーマンスを重視しているのは明らかです」。ただ、シェルはオリーズが意図的に自身のブランドイメージを形作ろうとしているとは限らないと考える。むしろ、こうした姿勢は本人の性格の一部にすぎないという。

    同時に、オリーズの強い個性へのこだわりも重要な要素かもしれない。「彼ほど自分らしさを大切にする人なら、大手ブランドのいずれかと契約するアスリートの一人になることには、あまり魅力を感じないのかもしれません」とシェルは説明した。このレベルの選手は、いずれにせよ多額の収入を得ている。それでも、シューズのスポンサー契約と、それに伴う収入をあえて見送るのは極めて珍しいという。

    スポーツファイブでアスリート戦略・マーケティング担当副社長を務めるティム・ステッドマンも、オリーズの姿勢を自立心の明確な表れとみている。「オリーズがその必要性を感じていないことは、彼らしさを示しています」と語った。このフランス人選手は、契約に伴う注目も商業的な露出も望んでいないのかもしれない。また、商業的な喧騒から意識的に距離を置き、私生活を守りながら選手としてのキャリアに全力を注ぎたいと考えている可能性もある。

  • 同義語

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    オリーセは今もハイパーヴェノムを履いてプレーしており、自身のコレクションをカスタマイズしてもらってさえいる。その中には、2026年のワールドカップで着用した一足も含まれる。

    オリーズは長らくスパイクのスポンサー契約にあまり関心を示してこなかったが、何年も前から特定のブランドとモデルに結びつけられてきた。ナイキの「ハイパーヴェノム III」だ。2017年に発表されたこのスパイクは、わずか1年後にハイパーヴェノムシリーズの終了に伴って販売が終了した。それでも、オリーズにとっては第一の選択肢であり続けた。

    フランス人のオリーズはレディングFCで頭角を現して以降、ナイキの「マーキュリアル」やアディダスの「F50」、ニューバランスのスパイクなど、別のモデルを使うこともあった。特に練習では、時折ほかのモデルを履いていた。しかし、クリスタル・パレスとバイエルンでの公式戦では、一貫してハイパーヴェノムを履き続けた。

    すでに販売が終了したこのモデルをどれほど多く所有しているかは、細部へのこだわりからもうかがえる。オリーズは毎試合、スパイクの色をその日のウェアに合わせていた。さらに、一部のスパイクにはアーティストに依頼して手描きのオリジナルデザインを施し、自分だけの一足に仕上げていた。

    だが、クラブでもフランス代表でも存在感を増す中、スパイクのスポンサー契約に対するオリーズの考えは変わったようだ。長年そうした契約を結ばずにきた攻撃的選手は今、新たな一章を迎えようとしている模様だ。

  • どうしても必要な説明

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    ナイキはオリーズとの契約により、かつて同ブランドを代表する存在の一人だったキリアン・エンバペの離脱後、明確な姿勢を示すとともに、サッカー事業での地位を強化している。

    オリーズの市場価値と評価が高まり続け、バイエルン・ミュンヘンでも毎週のように好パフォーマンスを見せるなか、ナイキが重要な成果を手にしたようだ。複数のメディアによると、米スポーツ用品大手はこのフランス人選手と、サッカーシューズの提供に関する契約を初めて結んだ。フランス代表としてワールドカップで見せた傑出したプレーも、契約の決め手となった可能性がある。

    ナイキにとって、この契約は絶好のタイミングだ。同社は9月、オリーズと同じフランス出身でレアル・マドリーのスターであるキリアン・エンバペを失ったばかり。エンバペは、これまで主にランニングシューズで名を上げ、今後はサッカーシューズ市場への進出も狙う競合のOnに移った。オリーズとの契約は、ナイキにとってこの損失を補う重要な一歩となり得る。

    バイエルンのスターを巡る争奪戦を考えれば、米企業にとって今回の合意はなおさら喜ばしいものだろう。Footy Headlinesによると、アディダスは昨夏、オリーズの獲得に力を入れ、好条件の長期契約を提示したとされる。さらに、アディダスのCEOであるビョルン・グルデンは、このフランス人選手を契約アスリートに迎えたいと公に語っていた。

    しかし結局、ドイツのスポーツ用品メーカーの提示した条件では、オリーズを納得させられなかったようだ。金銭面の条件に加え、別の要因もナイキを選ぶ決め手になったとみられる。

  • 象徴的存在の帰還

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    ナイキは人気を集めながら2019年に販売を終了した「ハイパーヴェノム」シリーズを復活させ、オリーズはそのアンバサダーの一人になる見通しだ。

    シリーズの終了から10年近くを経て、ナイキは2027年に「ハイパーヴェノム」を復活させる計画を進めているようだ。ミカエル・オリーズはその中心的な役割を担い、刷新されるシューズシリーズの顔の一人になるという。Footy Headlinesによると、このモデルが復活する見通しこそ、バイエルンのスターが最終的にスポンサー契約を結ぶ決め手になったとみられている。

    ナイキが2013年にハイパーヴェノムを初めて発表した際には、ネイマールを著名な広告塔に起用した。このシューズは当時、伝説的な「トータル90」シリーズに代わるモデルとして登場し、ブラジル人選手の用具の定番となった。ネイマールはFCバルセロナでも、2014年の母国開催のワールドカップでも、このシューズを履いて注目を集めた。ナイキは2019年にハイパーヴェノムシリーズを終了したものの、2025年には初代モデルのカラーリングを復刻しており、復活の可能性をすでにうかがわせていた。今度は改良を加えたシリーズを、再び定番商品としてラインアップに加えるという。

    復活するハイパーヴェノムは、ナイキの製品群の中でも重要な役割を担うことになりそうだ。機動力とフィニッシュ時の威力を重視したサッカースパイクの主力モデルとして、「ファントム」シリーズに取って代わるという。現在、ファントムのモデルを着用している選手には、アーリング・ハーランドやアレクシア・プテジャスらがいる。来夏に予定されるハイパーヴェノムの新モデルでは、オリーズに加え、チェルシーのスター、コール・パーマー、さらにハーランドとプテジャスも広告塔に起用される見込みだ。

    オリーズがワールドカップ前にフランス代表で活動していた際、将来発売されるシューズの試作品とみられる、全体が白いモデルを履いて練習する姿が目撃されたことも、この見方と符合する。バイエルンのスターは、シリーズ復活に向けた準備に早い段階から関わっていたようだ。

    こうした背景を踏まえると、オリーズがこのタイミングでシューズのスポンサー契約を結んだことも理解しやすくなる。長年そうした提携を避けてきたオリーズにとって、好みのハイパーヴェノムを再び履けるようになり、その新モデルの顔にもなれるという見通しが、最終的な決め手になったのかもしれない。

  • 「別の独創的な方法」

    Michael Olise
    Getty

    ピッチ外で控えめなオリーセの人柄は、ナイキが今後この新たなスターをどう売り出すかに大きく影響しそうだ。ナイキは意識的に「まったく異なる」アプローチを取る考えだ。

    オリーズの気負わない性格と、スーパースターであることに対する明らかに控えめな姿勢を考えれば、彼のスパイクのスポンサー契約が一般的な契約とは異なるのも驚きではないだろう。ナイキにとっては、短期間で同ブランドが抱える選手の中でも特に知名度の高い存在となったオリーズと、新たなアプローチに取り組む機会となる。

    報道したFooty Headlinesによると、米国のスポーツ用品大手ナイキは、このフランス人選手と「まったく異なるクリエイティブな方向性」を打ち出す計画だという。その中心となるのは、ピッチ外でのオリーズの穏やかで控えめな姿と、試合を独力で決められるほど躍動感にあふれたピッチ上での姿との対比だ。こうした異なる側面の組み合わせこそが、異例のマーケティングキャンペーンの土台になる可能性がある。

    ナイキがこの構想を具体的にどう形にするかは、まだ分からない。ただ、オリーズが来年にも自身の名前を冠した特別仕様のハイパーヴェノムを履くことは考えられる。長年、正式なスポンサー契約がないまま続いてきたオリーズとこのスパイクモデルの特別な結び付きは、今回、正式な契約という形を得る。オリーズとナイキの双方が、このパートナーシップを通じてさらなる展開を考えていることを示す材料は多い。