オリーズは毎年、数百万単位に上る可能性のあるスポンサー収入を見送っている。それでも、なぜ大半のプロサッカー選手とは違う道をあえて選ぶのか、公の場で説明したことはない。今年初め、オリーズに近い関係者はレキップに対し、本人はシューズのスポンサー契約に「まったく興味がない」と語った。オリーズが何よりも自身の独立性を大切にし、どのシューズを履くかを今後も自分で決めたいと考えていることがうかがえる。

スポーツマーケティングの専門家も、まさにこの姿勢がオリーズを特別な存在にしているとみる。「それこそがオリーズを興味深い存在にしていると思います」と、スポーツマーケティングの専門家ミーシャ・シェルは夏にジ・アスレティックに語った。「誰にでも値段が付いているように見える世界で、彼が何よりもパフォーマンスを重視しているのは明らかです」。ただ、シェルはオリーズが意図的に自身のブランドイメージを形作ろうとしているとは限らないと考える。むしろ、こうした姿勢は本人の性格の一部にすぎないという。

同時に、オリーズの強い個性へのこだわりも重要な要素かもしれない。「彼ほど自分らしさを大切にする人なら、大手ブランドのいずれかと契約するアスリートの一人になることには、あまり魅力を感じないのかもしれません」とシェルは説明した。このレベルの選手は、いずれにせよ多額の収入を得ている。それでも、シューズのスポンサー契約と、それに伴う収入をあえて見送るのは極めて珍しいという。

スポーツファイブでアスリート戦略・マーケティング担当副社長を務めるティム・ステッドマンも、オリーズの姿勢を自立心の明確な表れとみている。「オリーズがその必要性を感じていないことは、彼らしさを示しています」と語った。このフランス人選手は、契約に伴う注目も商業的な露出も望んでいないのかもしれない。また、商業的な喧騒から意識的に距離を置き、私生活を守りながら選手としてのキャリアに全力を注ぎたいと考えている可能性もある。