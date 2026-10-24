シリーズの終了から10年近くを経て、ナイキは2027年に「ハイパーヴェノム」を復活させる計画を進めているようだ。ミカエル・オリーズはその中心的な役割を担い、刷新されるシューズシリーズの顔の一人になるという。Footy Headlinesによると、このモデルが復活する見通しこそ、バイエルンのスターが最終的にスポンサー契約を結ぶ決め手になったとみられている。
ナイキが2013年にハイパーヴェノムを初めて発表した際には、ネイマールを著名な広告塔に起用した。このシューズは当時、伝説的な「トータル90」シリーズに代わるモデルとして登場し、ブラジル人選手の用具の定番となった。ネイマールはFCバルセロナでも、2014年の母国開催のワールドカップでも、このシューズを履いて注目を集めた。ナイキは2019年にハイパーヴェノムシリーズを終了したものの、2025年には初代モデルのカラーリングを復刻しており、復活の可能性をすでにうかがわせていた。今度は改良を加えたシリーズを、再び定番商品としてラインアップに加えるという。
復活するハイパーヴェノムは、ナイキの製品群の中でも重要な役割を担うことになりそうだ。機動力とフィニッシュ時の威力を重視したサッカースパイクの主力モデルとして、「ファントム」シリーズに取って代わるという。現在、ファントムのモデルを着用している選手には、アーリング・ハーランドやアレクシア・プテジャスらがいる。来夏に予定されるハイパーヴェノムの新モデルでは、オリーズに加え、チェルシーのスター、コール・パーマー、さらにハーランドとプテジャスも広告塔に起用される見込みだ。
オリーズがワールドカップ前にフランス代表で活動していた際、将来発売されるシューズの試作品とみられる、全体が白いモデルを履いて練習する姿が目撃されたことも、この見方と符合する。バイエルンのスターは、シリーズ復活に向けた準備に早い段階から関わっていたようだ。
こうした背景を踏まえると、オリーズがこのタイミングでシューズのスポンサー契約を結んだことも理解しやすくなる。長年そうした提携を避けてきたオリーズにとって、好みのハイパーヴェノムを再び履けるようになり、その新モデルの顔にもなれるという見通しが、最終的な決め手になったのかもしれない。