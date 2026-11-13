2025年4月、カバン・サリバンは、まったく的外れでありながら、それでもなお実に的を射た言葉を口にした。

「バロンドールの候補になりたい。受賞したい。世界最高の選手になりたい」。一呼吸置いて、こう続けた。「そんなの夢物語だと思うなら、別に構わない」

ネット上は騒然となった。レディットでは議論が沸騰した。その時点でプロの試合には十数試合も出場していない15歳の少年が、いつか世界最高の選手になれると公言したのだ。傲慢だと言う人もいれば、世間知らずだと言う人もいた。だが、それ以上に多くの人が、アメリカ人があれほどの言葉を堂々と口にし、ネット上で笑い飛ばされずに済んだことに感心していた。

多くの元プロ選手が指摘してきたように、サリバンには天性のサッカーの才能と、適度な自信過剰さという重要な組み合わせがある。サリバンは優れた選手だ。統計上はMLS史上最高の10代選手であり、本人もそれを分かっている。だが、現状に甘んじている様子もない。もちろん、いずれ議論だけでは済まなくなる時が来るはずだった。そして木曜日、サリバンはランドン・ドノバンMLS最優秀選手賞の歴史で最年少の最終候補となり、最終候補に選ばれた初の10代選手にもなった。

ここで一つ、はっきりさせておきたい。サリバンが受賞する可能性は低い。MLS最高の選手はリオネル・メッシであり、数字もそれを裏付けている。それでも、世界的スターたちや、長年地道な努力を重ねてきた国内出身選手たちが集うリーグで、現在17歳の少年が最高の選手たちの一人と見なされているのは、実に驚くべきことだ。称賛されるべきであり、今後も称賛されるだろう。ただ、この才能豊かで威勢がよく、大胆な少年が持てる力を最大限に発揮するには、期待を抑える必要があることも忘れてはならない。