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ライブ
Cavan Sullivan 1-1GOAL

キャバン・サリバン、MLSのMVP争いではリオネル・メッシに勝てないかもしれない。それでも17歳にして、すでにリーグ屈指の選手だ

17歳で9ゴール、14アシスト、MVP候補入り。フィラデルフィア・ユニオンのスターが期待に応える活躍も、依然として超えるべき存在はリオネル・メッシ

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 2025年4月、カバン・サリバンは、まったく的外れでありながら、それでもなお実に的を射た言葉を口にした。

    「バロンドールの候補になりたい。受賞したい。世界最高の選手になりたい」。一呼吸置いて、こう続けた。「そんなの夢物語だと思うなら、別に構わない」

    ネット上は騒然となった。レディットでは議論が沸騰した。その時点でプロの試合には十数試合も出場していない15歳の少年が、いつか世界最高の選手になれると公言したのだ。傲慢だと言う人もいれば、世間知らずだと言う人もいた。だが、それ以上に多くの人が、アメリカ人があれほどの言葉を堂々と口にし、ネット上で笑い飛ばされずに済んだことに感心していた。

    多くの元プロ選手が指摘してきたように、サリバンには天性のサッカーの才能と、適度な自信過剰さという重要な組み合わせがある。サリバンは優れた選手だ。統計上はMLS史上最高の10代選手であり、本人もそれを分かっている。だが、現状に甘んじている様子もない。もちろん、いずれ議論だけでは済まなくなる時が来るはずだった。そして木曜日、サリバンはランドン・ドノバンMLS最優秀選手賞の歴史で最年少の最終候補となり、最終候補に選ばれた初の10代選手にもなった。

    ここで一つ、はっきりさせておきたい。サリバンが受賞する可能性は低い。MLS最高の選手はリオネル・メッシであり、数字もそれを裏付けている。それでも、世界的スターたちや、長年地道な努力を重ねてきた国内出身選手たちが集うリーグで、現在17歳の少年が最高の選手たちの一人と見なされているのは、実に驚くべきことだ。称賛されるべきであり、今後も称賛されるだろう。ただ、この才能豊かで威勢がよく、大胆な少年が持てる力を最大限に発揮するには、期待を抑える必要があることも忘れてはならない。

  • 数字はどれほど良いのか？

    Cavan Sullivan Ryan Richter
    Getty

    ユニオンでのサリバンの成績は見事だ。

    まずはサッカーの話から。すべてはそこから始めるべきだからだ。

    ここで押さえておきたいのは、対象となるのがMLSの1シーズンの3分の2に満たない期間だということだ。サリバンがトップチームで継続的に出場時間を得るようになったのは、ワールドカップ直前の5月下旬。完全にレギュラーとなったのは、ワールドカップ直後だった。出場可能だった3060分のうち、プレーしたのは1828分。先発したのは全34試合中21試合だ。データの規模としては、決して十分に大きいとは言えない。そして、MVPのほかの最終候補であるメッシ、ハニー・ムフタル、ギリェルメ、エバンデルは全員、その数字を大きく上回っている。

    それでも、シーズンのその期間に記録した数字は際立っている。サリバンは9ゴール、14アシストを記録。参考までに、サリバンよりアシスト数が少ない選手を何人か挙げよう。 ティモ・ヴェルナー、ルイス・スアレス、デニス・ブアンガ、エミル・フォルスベリ、トーマス・ミュラー、アントワーヌ・グリーズマン、カルレス・ヒルだ。ソン・フンミンとマルコ・ロイスとの差は、わずか1アシスト。これはかなり危うい比較になるが、メッシとの差もわずか3アシストだ。17歳にしては驚異的な数字である。

    ここで、いくつかの見方ができる。まず、サリバンがプレーしたのはシーズンの半分を少し超える程度であり、数字だけを見て過度に騒ぐべきではないというものだ。その通りだ。まったく異論はない。今季、私たちが学んだことがあるとすれば、条件が整えば好調が続くこともあるということだ。

    もう一つは、はるかに厄介な問いだ。出場可能な時間の59％でサリバンがこれだけの活躍を見せるなら、仮に80％出場したらどうなるのか。負傷や交代、1、2試合の欠場を見込んで90％なら？　計算上は、14ゴール、21アシストほどになる。そのアシスト数なら、リーグ最多に大差で立つことになる。このかなり危うい仮定の世界では、ゴール関与数でサリバンを上回るのはメッシだけだ。

  • 慎重になるべき理由

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    サリバンがシーズンを通して同じペースで数字を残せると考えるのは危険だ。

    だが、ここで立ち止まるべきだ。それも、しっかりと。

    単純に数字を延長して考えても通用しない理由は山ほどある。同じペースをシーズンを通して維持できると考えるだけでも楽観的だ。まして、まだ大人の試合に適応しつつある若手がそれをできると考えるのは、さらに甘い見方だ。負傷、試合のマネジメント、出場停止、相手の戦術的な対応、さらには監督交代といった要素も考慮されていない。それほどの成績を残すシーズンには、あらゆる条件が完璧に整う必要がある。だが、サッカーでそんなことは起こらない。タタ・マルティーノが今季開幕前に実にうまく表現した通りだ。「監督の荷物は、いつでもまとめられている」

    だからといって、フィラデルフィア・ユニオンが再び監督を迎えては解任すると言っているわけではない。サリバンが膝に重傷を負うと言っているわけでもない。要するに、数字を並べて当たりそうなものを探すのは、スポーツを評価する公平な方法ではないということだ。この件に限った話ではない。予測できないからこそ、スポーツは面白い。モー・サラーは2024-25シーズン、38試合制のプレミアリーグにおける得点関与数の新記録を樹立した。その後、そうなる兆しはほとんどなかったにもかかわらず、その数字は急落した。より身近なMLSの例では、ソンは今季を通してわずか7得点にとどまった。昨季、リーグ戦わずか10試合で9得点3アシストを記録しただけに、多くの人は今季、7得点の少なくとも2倍は決めると予想していただろう。

    サリバンも決して無敵ではないことを示す兆候はあった。10月下旬には軽い足首の負傷で2試合を欠場。レギュラーシーズン最終節の「ディシジョン・デー」では、トロント戦で激しいタックルを受けて途中交代を余儀なくされた（サリバンはこの試合で2得点を挙げた）。

  • 十分にふさわしい？

    Antoine Griezmann Orlando City 2026
    Getty

    MLSの他の有力選手たちも、自分たちにはMVP候補に名を連ねる同等のチャンスがあると感じるだろう。

    もっとも、純粋なデータとチームへの貢献度だけを見れば、MLSのMVP最終候補には、よりふさわしい選手がいるとも言える。全試合に出場し、リーグ最多アシストを記録したペップ・ビエルが選ばれなかったことに、シャーロットFCのファンが不満を抱くのは当然だ。同じことは、22ゴールを挙げてFCダラスを西地区第2シードに導いたペタル・ムサにも言える。

    出場期間が短かった選手について語るなら、グリーズマンはどうだろうか。出場時間はわずかに少なかったものの、ゴールとアシストを合わせて22得点に関与し、驚くほど不調だったオーランド・シティの立て直しに貢献した。LAFCのデニス・ブアンガ、ニューイングランド・レボリューションのカルレス・ヒル、バンクーバーのブライアン・ホワイトについても、同様の主張ができる。一方で、サリバンではなく、とりわけギリェルメかエバンデルを最終候補5人から外すべきだという主張にも、同じだけの説得力がある。

    少し議論そのものに踏み込むことになるが、MVPの投票は決して数字だけで決まるものではない。選手、クラブの技術スタッフ、メディアがそれぞれ投票権の3分の1を占める。サリバンの歩んできた道には人を引きつけるものがある。今季の実績がトップ5に入るべきものかどうかは、なお議論の余地がある。

  • 逆境に立ち向かう

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    サリバンは2026年シーズン序盤、ベンチからの出場機会を得るのに苦労した。

    とはいえ、そうした慎重な見方の中にも確かなことがある。サリバンが名を連ねているのは、もたらす雰囲気だけを取っても良いことだ。そして重要なのは、本人にそれを裏付ける力があるという点だ。米国と若きスターの関係は複雑だ。この国ではサッカーの歴史が比較的浅く、ファンは有望株を性急にサッカー界全体の「救世主」に祭り上げがちだ。フレディ・アドゥは、もちろんその象徴的な存在である。だが、準備が整うよりずっと前から救世主のようにたたえられた選手は、ほかにも数え切れないほどいる。

    今回の違いは何か。サリバンは本当にその器かもしれない。4月には、欧州レベルの才能だというサリバンの評価が揺らぎかねないとの声が実際に上がっていた。当時ユニオンの監督だったブラッドリー・カーネルは、この若手に多くの出場時間を与えることに消極的だった。サリバンはベンチに座り、フィラデルフィアは負けていた。そこから導かれた結論は、サリバンには実力が足りない、というものだった。もちろん、それは少し短絡的だ。サッカー選手のキャリアが一直線に進むことなど、ほとんどない。それでも、結果が悪化する中でさえ、この才能が起用されないのは不可解だった。

    サリバンは実際に逆境に直面していた。18歳になるとマンチェスター・シティに加入する予定だけに、難しい状況だった。フィラデルフィアで結果を出せないなら、プレミアリーグでどうやって活躍するというのか。もちろん、監督交代は助けになった。何しろリヒターは、サリバンが歩けるようになった頃から指導してきたのだ。そして、プレーが答えを示した。サリバンは再びトップに立った。もう心配はいらない。

  • それを裏付けるプレーオフ

    San Diego FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    サリバンがプレーオフで調子を上げれば、フィラデルフィア・ユニオンは勝ち進むうえで有利な立場に立つだろう。

    そして、ここからが厳しい戦いになる。ユニオンは、やや意外にもプレーオフに進出した。チームの出来は歯がゆいほど安定しない。ミラン・イロプスキがゴールを決め、サリバンがアシストを記録し、規律ある中盤がその間を支えるときは、MLS屈指のチームに見える。だが、精彩を欠き、力不足を露呈することもある。10月末には、プレーオフ1回戦の相手であるニューイングランドに1-2で敗れ、とりわけ期待外れの出来だった。

    今こそサリバンが、MVP候補にまで駆け上がった目覚ましい躍進を、結果で裏付けるときだ。このシリーズでゴールを重ね、アシストを記録し、随所で輝きを放てば、ユニオンには東地区第3シードを破るチャンスが十分にある。そこから先は何が起きてもおかしくない。一方で、サリバンがここで失速する可能性もある。出場時間は積み重なっている。軽いけがも一つ二つ出ている。プレッシャーが重すぎるかもしれない。注目を浴びる中で、この若者が萎縮することも考えられる。

    だが、サリバンの言葉や行動からは、ここで崩れる気配はうかがえない。MVPにふさわしいかどうかは、いくら議論してもいい。だが、その実力を疑うことはできない。ユニオンが試合に勝つうえで本当に重要なのは、その実力なのだ。