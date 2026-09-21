キャバン・サリバン、マティス・アルベルトら、秋季キャンプで注目すべきUSMNTの最もエキサイティングな有望株5人
アメリカ代表のメンバー表をさっと見ただけでも、やや驚かされる。初招集が13人、10代の選手が8人も名を連ねているからだ。ワールドカップ後最初のキャンプは常に新たな章の始まりではあるが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督はこれだけ多くの若きスターを招集したことで、新章というよりまるで新しい1冊を書き始めているかのようだ。
もちろん、それには理由がある。最大の理由は、今回は4試合の活動期間であり、ポチェッティーノ監督とスタッフにとって新たに招集した選手たちをじっくり見極めるための時間を最大限確保できることだ。同時に、アメリカ代表の最年少メンバーにとっても、クラブレベルからの大きな飛躍となる代表活動への適応に向け、長めのキャンプ期間が与えられることになる。
アメリカ代表の10代選手たちは、総じてクラブレベルで充実した時期を過ごしている。MLSの逸材から世界最高峰のリーグでプレーする新星まで、今回はかつてないほど多くの10代の才能がこの陣容にそろった。彼らにとってこのキャンプが記憶に残るものになるのは間違いないが、代表チームにとってもまた特別なものになり得る。後になって振り返った時、この活動期間が複数の重要なピースの出発点だったと見なされる可能性もあるからだ。
では、注目すべき10代の選手は誰なのか。今回のアメリカ代表キャンプで必見の5人を紹介する。
カバン・サリバン
すでに十分に見出しを飾っているが、長く続いてきた期待の大きさと直近の結果の両面を踏まえれば、サリバンはやはり取り上げる価値がある。
今回このチーム入りを決定づけたのは後者であり、そのインパクトは疑いようがない。直近6試合でサリバンは6ゴール2アシストを記録しており、MLSで現在最も好調な選手という肩書きを主張するに十分だ。どの選手の実績と比べても、今回の招集に値することは明らかである。しかも16歳という事実が、その凄みをさらに際立たせている。
ポチェッティーノもその点をすぐに指摘している。同時に、サリバンの年齢を考えれば、期待がある一方で、ある程度の慎重さも必要だという点も強調している。
「彼が今やっているやり方を信じ続けられるようにする必要がある」とポチェッティーノは語り、「同時に、本当にハードワークし、成長していかなければならない段階にあることも示していかなければならない。すべては成長にかかっているからだ。だが、彼はあらゆる称賛に値すると思うし、我々と一緒にいるにふさわしい。彼を知る上で、我々にとって素晴らしい機会になるはずだ」と続けた。
米国代表の未来になり得る選手にとって、これが多くのチャンスの最初の一歩となることを誰もが願っている。
ニール・ピエール
セットプレーの重要性に世界のサッカー界が引き続き注目する中、好きなNBAスター選手たちと同じくらいのサイズを持つ10代の選手がいるのは、かなり心強いことかもしれない。
アメリカ代表が擁しているのが、身長2.01メートルのピエールだ。ユニオンでサリバンとともに成長を遂げてきた。18歳のセンターバックは、ワールドカップ以降に4ゴールを記録し、デッドボール以外の場面でもMLSで正真正銘のDFとして台頭している。
もちろん、違いを生むのは守備面をどうこなすかだ。ピエールはエリートDFになれるだけのサイズと運動能力を備えている。ただ、そのサイズでそのレベルに到達する選手が少ないのには理由があるだけに、最高峰の相手と戦う上で必要な機動力をピエールが備えているのかは、当然問われるところだ。
もしそれを備えているなら、彼は両ボックス内での能力によってチームを勝利に導ける、エリート級の有望株だ。このキャンプは、良くも悪くも、そうしたそれ以外の部分をどうこなすかを見る絶好の機会になる。
マティス・アルベール
「相手がどれだけ大きくても、どれだけ強くても関係ない。自分はとにかくやりたいようにやるだけだし、それがうまくいくと願っているし、そうなると思っている。自分がそう感じるなら、たぶん実際にうまくいくはずだ」
アルベルトは昨年、GOALにそう語っていたが、この言葉は彼のプレーを非常によく表している。ボルシア・ドルトムントの10代の逸材は恐れを知らないドリブラーであり、その大胆さによってドルトムントのトップチームまで駆け上がってきた。クリスティアン・プリシッチやジオ・レイナの足跡をたどっており、アルベルトは彼らがドルトムント時代に見せていたものと同じくらい胸躍る有望株である。
もちろん、トップチームへの昇格は大きな飛躍だが、アルベルトはすでにしばらく前からそのレベルの周辺にいた。2025年のクラブワールドカップでドルトムントのトップチームに帯同した後、昨季には16歳340日で出場し、ブンデスリーガでプレーした史上最年少のアメリカ人となった。さらに最近ではドルトムントでDFBポカールの試合に先発出場しており、関係筋がGOALに語ったところによると、クラブがトップチームでの構想を持っているため、この10代の選手に対するレンタル移籍の関心は断っているという。
キャンプにいる選手たちの中で、アルベルトはトップレベルでの経験が最も少ない。それでも潜在能力は最も高い可能性があり、だからこそ今このグループに加わっているのだ。
アドリ・メフメティ
セルヒオ・ブスケツとの比較は時期尚早かもしれないが、メフメティのプレーを見れば、その片りんは感じ取れる。洗練されたMFの資質は確かにあるが、まだ17歳にすぎない。
USMNTのレジェンド、マイケル・ブラッドリーの指導の下で、メフメティはニューヨーク・レッドブルズの主力として定着。年齢を感じさせないプレーで中盤を取り仕切っている。すでに非常にバランスの取れた選手であり、タッチ数は98パーセンタイル、デュエル勝利は96パーセンタイル、タックルは95パーセンタイル、パス成功数は98パーセンタイルを記録している。
これらの数字は、落ち着き、成熟度、そして何よりも大きな才能を示している。だからこそ、今後何年にもわたってUSMNTの中心になり得る存在だ。さらに、この最初のキャンプでは、同じレッドブルズ出身のタイラー・アダムスから学べるのも追い風となる。レッドブルズの中盤で見せるメフメティの落ち着きが、17歳の彼にとって初のUSMNTキャンプでタイラー・アダムスとともに学ぶ機会をもたらした。
ザビエル・ゴゾー
クリスタル・パレスがゴゾに1500万ドルを投じたのには理由がある。短期的にも長期的にも、彼にはクラブの将来の一員となる力があるからだ。
パレスは元レアル・ソルトレイクのスターをチームにじっくりなじませる方針のようだが、ゴゾはすでに同クラブでプレミアリーグとリーグカップのデビューを果たしている。MLSでブレイクしたシーズンを経て、この夏にパレスへ加入したばかりのゴゾにとっては、まだ始まったばかりだ。その活躍により、MLSオールスターにも選出されていた。
大きいのは、アルベルトと同様に、ゴゾが補強ポイントのポジションでプレーする選手だということだ。アメリカ代表はここ最近の時代の大半でウイングの人材を欠いており、ゴゾが最も力を発揮するのもウイングだ。ポチェッティーノがその形を選ぶならウイングバックでもプレーできるが、いずれにしてもゴゾは代表チームとプレミアリーグのトップクラブの双方でブレイクが期待される存在である。