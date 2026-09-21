アメリカ代表のメンバー表をさっと見ただけでも、やや驚かされる。初招集が13人、10代の選手が8人も名を連ねているからだ。ワールドカップ後最初のキャンプは常に新たな章の始まりではあるが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督はこれだけ多くの若きスターを招集したことで、新章というよりまるで新しい1冊を書き始めているかのようだ。

もちろん、それには理由がある。最大の理由は、今回は4試合の活動期間であり、ポチェッティーノ監督とスタッフにとって新たに招集した選手たちをじっくり見極めるための時間を最大限確保できることだ。同時に、アメリカ代表の最年少メンバーにとっても、クラブレベルからの大きな飛躍となる代表活動への適応に向け、長めのキャンプ期間が与えられることになる。

アメリカ代表の10代選手たちは、総じてクラブレベルで充実した時期を過ごしている。MLSの逸材から世界最高峰のリーグでプレーする新星まで、今回はかつてないほど多くの10代の才能がこの陣容にそろった。彼らにとってこのキャンプが記憶に残るものになるのは間違いないが、代表チームにとってもまた特別なものになり得る。後になって振り返った時、この活動期間が複数の重要なピースの出発点だったと見なされる可能性もあるからだ。

では、注目すべき10代の選手は誰なのか。今回のアメリカ代表キャンプで必見の5人を紹介する。