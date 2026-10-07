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USMNT HIC 1-1GOAL

キャバン・サリバン、ジュリアン・ホール、そして次なるゴールデンジェネレーション？ マウリシオ・ポチェッティーノ率いるアメリカ代表の若返りは、2030年に向けた可能性の上限を引き上げている

13人の初招集組を擁したキャンプは全勝で終了し、その結果、アメリカ代表の次のフェーズが前回とは異なるものになることが確実となった。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 長年にわたり、アメリカ男子代表には「黄金世代」がいると語られてきた。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ティム・ウェアを擁するこの世代が、アメリカサッカーを根本から変えると期待されていたからだ。だが、この数カ月で議論の焦点は変わった。彼らは本当に黄金世代だったのか。十分な結果を残したのか。まだ時間は残されているのか。

    ただ、結局のところ、そうした問いだけでは全体像を語れないのかもしれない。「黄金世代」という言葉は、簡単には再現できない特別な集団を示唆する。しかし、その後に続く世代もまた黄金世代になり得ると考えるだけの理由がある。

    今回の9月／10月シリーズに向けて、アメリカ男子代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、A代表未出場の13選手を招集した。そのうち8人はティーンエージャーだった。一方で、プリシッチ、マッケニー、フォラリン・バログンといった主力は招集外となった。それでも、全日程を終えてみれば、アメリカ男子代表はペルー、チリ、メキシコ、カナダを破って4戦全勝。得点者は7人に上り、そのうち4人はティーンエージャーで、代表史上最年少の2人の得点者も含まれていた。

    このキャンプは何かの始まりだった。ポチェッティーノ監督が複数の世代を融合させ、新たなアメリカ男子代表を形作っていくプロセスの第一歩だった。2030年に向かう道のりを進むには、若手とベテランの両方が必要になる。何より、このキャンプは、チーム最年少の選手たちがその挑戦に十分応えられる可能性を示した。

    ポチェッティーノ監督は「間違いなく、こうした才能ある若い選手たちと、私たちが抱えるシニアの選手たちを合わせれば、とても良いバランスになると思う」と語った。「この選手たちのグループを導き、私たちのベストなレベルに到達させ、最高の形で戦えるようにできればと思うし、そう願っている。将来的には強豪国の代表と肩を並べられるようにしたい」

    つまり、成功したキャンプだった。ポチェッティーノ監督が言及したプロセスを始める場にもなった。もっとも、ポチェッティーノ監督にとっては、すべてが計画通りだった。

  • すべて計画通りだ

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    ZUMA Press Wire

    ポチェッティーノはUSMNTで長期的な視点に立っており、若手育成の経験を生かして次世代を育もうとしている。

    ポチェッティーノは、この仕事をもう20年近く続けている。今週誕生日を迎えたトップアシスタントのヘスス・ペレスは、自分よりもさらに長くやっていると冗談も飛ばした。これだけ長く続けていれば、若手選手に何を求めるかは分かっている。彼らがやって来た時に何を期待すべきかも分かっている。

    「我々には経験があるし、選手をそこまで長く見る必要はない。すでにクオリティー、能力、パーソナリティー、キャラクターを見抜けるからだ」と彼は語った。「難しいのは、自分のキャラクターを持って選手たちのグループにどう入っていくか、それが自分の個性や、そのグループの中でのあらゆることにどう影響するかという点だ。このグループにどう適応していくのか、そして自分の才能をどうこのグループに加えていくのかが重要になる。

    「こうしたタイプの状況は、いつも評価しやすいわけではない。だが、これは我々が持つ最も優れた能力の一つでもある。経験を通じて、選手にこうしたタイプのパターンを投影する能力だ」

    その時点でポチェッティーノは、自分が何を引き受けるのかを理解していた。そして2週間半に及ぶキャンプを通して、彼は本心からそれを楽しみにしているように見えた。若手育成によって評価を築いてきた指導者とスタッフにとって、就任後最初の半サイクルでワールドカップに向けて短距離走のような歩みを進めたあと、今回はUSMNT監督として初めて長期的な視点で取り組める機会だった。

    そうするには育成と忍耐が必要だったが、思われているほどではなかった。最初からポチェッティーノは選手たちに自信を持っており、そのことを頻繁に伝えるのが重要だと語っていた。

    「我々がスカッドを組んだ時、とても前向きだったし、最高のものを期待していた」とポチェッティーノは語った。「それは変わる可能性もある。だが、メンバーを選んだその瞬間に信じていなければ、疑いというエネルギーを持ち込めば、間違いなくその疑いは伝わってしまう。選手にとっては難しいことだが、確信を持ち、本当に彼らが結果を出すと信じていれば、それは大きな助けになる。その後、その自信と信頼が伝わり、選手たちはピッチに立って、自分たちの才能を示す必要がある」

    異なるタイプのプロフィールを持つ若い才能は豊富にいる。キャバン・サリバンやジュリアン・ホールのように、MLSのアカデミーシステムの恩恵を受けている選手もいる。このシステムは、質と量の両面で新たなレベルの人材を生み出し始めている。また、USMNTの「ゴールデン・ジェネレーション」が切り開いた道の恩恵を受けた選手もいる。マティス・アルベルトやコール・キャンベルは、クリスチャン・プリシッチやジオ・レイナも育ったボルシア・ドルトムントの同じシステムから出てきた。事実として、これまで以上に多くの若いアメリカ人タレントが存在している。

    「層は厚い」とポチェッティーノは語った。「このウインドーでは特定の選手たちを見たが、確実に我々のレーダーに入っている若い選手は他にもたくさんいると思う。アメリカ国内でも評価しているし、アメリカ国外でもそうだ。これは大きな仕事であり、とても重要な仕事でもある。我々には、アメリカ国内と国外で才能を見つけ出す責任があると思っているし、もちろんそのために取り組んでいる」

    もっとも、ポチェッティーノがこのキャンプで実際に見た選手たちは確かに印象的だった。そして、彼らがポチェッティーノの期待を上回ったわけではなかったとしても、USMNTのキャンプ外にいる多くの人々の予想は上回った。

  • 各年代を統合して

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    ZUMA Press Wire

    合宿には、顔なじみのメンバーとA代表初招集の新顔が入り交じっていた。

    このキャンプ前から、サリバンの名を知る者は多かった。メキシコ戦で決めた話題のゴールによって、彼はさらに幅広い層に知られるようになった。17歳のフィラデルフィア・ユニオンの新鋭は、この台頭する世代の象徴的存在だ。ただ、このキャンプで一つはっきりしたことがある。彼には多くの仲間がいるということだ。

    若手選手について個別に問われると、ポチェッティーノはしばしば彼ら全員の名前を次々と挙げた。誰か一人を特別に取り上げるのは難しい。全員に見せ場があったからだ、と彼は語った。サリバンについて聞くことはできる。だが、ホールの3得点はどうだろうか。ジャスティン・エリスが決めた2得点はどうか。ゴールでのディエゴ・コチェンの貢献も見過ごすことはできない。

    ポチェッティーノが言ったように、そのクオリティーに疑いの余地はなかった。彼が見たかったのは、全員がどのようにかみ合うかだった。

    「いや、彼らは最初からかなり自然にやれているように見えた」とDFクリス・リチャーズは語った。「みんなお互いを知っていたからだ。だから2つのグループがあった。明らかにベテラン組があって、若手組があった。最初の数日を過ぎると、若い選手たちの何人かが年上の選手たちとより関わるようになって、その逆も見られるようになった。

    「それからキャンプが進むにつれて、どのテーブルも完全に入り混じった感じになった。ピッチ上だけでなく、ピッチ外でもみんなのことを知るのは本当に楽しかった」

    リチャーズは、ニール・ピエールや、クリスタル・パレスでのチームメートであるゼイビアー・ゴゾにも腕を回した。ジオ・レイナはエリスと一緒に取り組み、そのエリスはキャンプ前にレイナが自身のお気に入りの選手だと認めていた。コール・キャンベルはアレックス・フリーマンが非常に助けになったと語り、アドリ・メフメティはUSMNTデビューでニューヨーク・レッドブルズの下部組織出身の先輩であるタイラー・アダムスに代わって出場した際、笑顔を隠せなかった。

    総じて、このキャンプは若い世代に力を与えた。そして、それで上の世代に火がつかなかったのだとすれば、火がつくべきだったのは間違いない。

  • ベテランスターたちへの挑戦

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    見慣れた顔ぶれが新たなメンバーと融合し、新たな姿のアメリカ代表を形作っていく。

    ポチェッティーノ体制の大半において、発せられてきたメッセージは「誰のポジションも安泰ではない」というものだった。彼が求めたのは競争の文化である。彼の言葉を借りれば、代表活動の各キャンプは休暇ではなく仕事の場であり、もしそれを休暇のように扱う者がいれば、そう長く選手層に残ることはできない。

    そう考えれば、今回のキャンプは自分の居場所が確保されていると思っていた者へのメッセージだった。そんなことはないし、今後もそうはならない。

    ジオ・レイナは「確実に競争が生まれるし、それは僕たち全員に必要なことだ」と語った。「これからのサイクルに向けて、みんなを後押しするという意味でも素晴らしいことだと思う」

    その競争はすでに始まっている。アメリカ代表のワールドカップ登録メンバー26人のうち、13人は今回の squad に選ばれなかった。そして、ワールドカップ本大会に向けた時点での選手層はおそらく35人前後だったが、今では10代の新世代スターたちも加わる形でその枠は広がっている。ポチェッティーノが語るように、誰もが争いの中におり、そこにとどまり続ける責任を負っている。

    ベテランを含む上の世代の選手たちにとっては、最も才能ある者であっても、状況はすでに変わっている。たとえばマッケニーには、中盤で新たな競争相手が現れている。ホールとエリスは、ストライカーの枠を巡ってハジ・ライトやリカルド・ペピに挑める準備が整っているように見える。さらに、サリバン、ゴゾ、アルベルトのような選手もいる。彼らには、同じ年齢の頃から自動的に招集され続けてきたプリシッチのような存在に本格的なプレッシャーをかける可能性がある。

    それが今年や来年に起こると言っているわけではないが、その兆しは見え始めている。上の世代の選手たちはまだ去っていないし、そう簡単に去らないことが望まれている。実際のところ、ポチェッティーノにも彼らは必要だ。これは世代交代ではなく、あくまで融合である。そしてアメリカ代表には、その融合の一部として全員が関わる必要がある。たとえ、これまで関わってきた全員をそこに含めることはできないとしてもだ。

    もっとも、ベテランにとってすべてが悲観的な話というわけではない。キャンプ中、ポチェッティーノは何度も、彼らのプレーだけでなくリーダーシップにも満足していると語った。今後は競い合う相手にもなる若手たちに対し、彼らがメンターとして振る舞ったからだ。

    ポチェッティーノは「新しい選手たちを受け入れる姿勢に関して、ベテランの選手たちは本当に称賛に値する」と述べた。「若い選手たちも、自分たちがどう振る舞うべきかを非常によく理解していた。ベテランの選手たちの話にも、コーチングスタッフの話にも耳を傾けていたし、本当に素晴らしい振る舞いを見せてくれた。ベテランと新しい選手たちの間にそうした一体感を築き、それを維持していくことが必要だ。

    「これを持つことが最も重要だと思う。この期間に起きたことの中で最も重要なことの一つは、この関係性を築くための3週間があったことだ。それは重要なことだ」

  • 次のステップ

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    ZUMA Press Wire

    ネーションズリーグ開幕を目前に控え、争いは非常に興味深いものになっている。

    火曜日のカナダ戦勝利後、全員がそれぞれの道を進んだ。

    キャンプを通じて、ポチェッティーノは今後の道筋が選手ごとに異なると繰り返し強調していた。U-20に向かう者もいれば、U-23でオリンピックに行く可能性がある者もいる。数人はネーションズリーグで再び招集されるかもしれない。どのカテゴリーであっても、彼によれば全員が代表選手であり、今やその自覚を持って振る舞うことが求められている。

    「簡単なのは、そこにたどり着いてデビューを果たすことだ」と彼は語った。「だが、ここから彼らとどう成長していくのか、どう守っていくのか。どう導くのか。今は以前より大きな責任があるのだと、どう理解させるのか。

    「それはロッカールームでも話していたことの一つでもある。彼らは今、自分たちに以前より大きな責任があると感じる必要がある…… チームメートに対しても、『自分はもう代表選手だから、チームメートが自分のために走るべきだ』ではない。そうではなく、自分のために、そしてチームメートのために走る必要がある」

    新たな競争が始まっている。もちろんまだ序盤であり、ワールドカップまではまさに長いマラソンだ。その途中で脱落する者もいれば、戻ってくる者もいるだろう。一方で、フリーマンが示しているように、遅れて現れながらも、適切なタイミングで重要な存在になる者もいるかもしれない。このキャンプから得られる最大の教訓は、USMNTの選手層が非常に厚いということだ。それは単なる「黄金世代」ではなく、すべてが計画通りに進めば、今後数年間にわたって追いかけるのが実に楽しみなプロジェクトになり得る。

    「彼らはとても賢く、聡明だと思う」と、ポチェッティーノは新戦力を総括して語った。「才能があるし、間違いなくこの経験を生かして、より経験豊富な、さらに優れた選手になっていくだろう」