ポチェッティーノは、この仕事をもう20年近く続けている。今週誕生日を迎えたトップアシスタントのヘスス・ペレスは、自分よりもさらに長くやっていると冗談も飛ばした。これだけ長く続けていれば、若手選手に何を求めるかは分かっている。彼らがやって来た時に何を期待すべきかも分かっている。

「我々には経験があるし、選手をそこまで長く見る必要はない。すでにクオリティー、能力、パーソナリティー、キャラクターを見抜けるからだ」と彼は語った。「難しいのは、自分のキャラクターを持って選手たちのグループにどう入っていくか、それが自分の個性や、そのグループの中でのあらゆることにどう影響するかという点だ。このグループにどう適応していくのか、そして自分の才能をどうこのグループに加えていくのかが重要になる。

「こうしたタイプの状況は、いつも評価しやすいわけではない。だが、これは我々が持つ最も優れた能力の一つでもある。経験を通じて、選手にこうしたタイプのパターンを投影する能力だ」

その時点でポチェッティーノは、自分が何を引き受けるのかを理解していた。そして2週間半に及ぶキャンプを通して、彼は本心からそれを楽しみにしているように見えた。若手育成によって評価を築いてきた指導者とスタッフにとって、就任後最初の半サイクルでワールドカップに向けて短距離走のような歩みを進めたあと、今回はUSMNT監督として初めて長期的な視点で取り組める機会だった。

そうするには育成と忍耐が必要だったが、思われているほどではなかった。最初からポチェッティーノは選手たちに自信を持っており、そのことを頻繁に伝えるのが重要だと語っていた。

「我々がスカッドを組んだ時、とても前向きだったし、最高のものを期待していた」とポチェッティーノは語った。「それは変わる可能性もある。だが、メンバーを選んだその瞬間に信じていなければ、疑いというエネルギーを持ち込めば、間違いなくその疑いは伝わってしまう。選手にとっては難しいことだが、確信を持ち、本当に彼らが結果を出すと信じていれば、それは大きな助けになる。その後、その自信と信頼が伝わり、選手たちはピッチに立って、自分たちの才能を示す必要がある」

異なるタイプのプロフィールを持つ若い才能は豊富にいる。キャバン・サリバンやジュリアン・ホールのように、MLSのアカデミーシステムの恩恵を受けている選手もいる。このシステムは、質と量の両面で新たなレベルの人材を生み出し始めている。また、USMNTの「ゴールデン・ジェネレーション」が切り開いた道の恩恵を受けた選手もいる。マティス・アルベルトやコール・キャンベルは、クリスチャン・プリシッチやジオ・レイナも育ったボルシア・ドルトムントの同じシステムから出てきた。事実として、これまで以上に多くの若いアメリカ人タレントが存在している。

「層は厚い」とポチェッティーノは語った。「このウインドーでは特定の選手たちを見たが、確実に我々のレーダーに入っている若い選手は他にもたくさんいると思う。アメリカ国内でも評価しているし、アメリカ国外でもそうだ。これは大きな仕事であり、とても重要な仕事でもある。我々には、アメリカ国内と国外で才能を見つけ出す責任があると思っているし、もちろんそのために取り組んでいる」

もっとも、ポチェッティーノがこのキャンプで実際に見た選手たちは確かに印象的だった。そして、彼らがポチェッティーノの期待を上回ったわけではなかったとしても、USMNTのキャンプ外にいる多くの人々の予想は上回った。