長年にわたり、アメリカ男子代表には「黄金世代」がいると語られてきた。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、ティム・ウェアを擁するこの世代が、アメリカサッカーを根本から変えると期待されていたからだ。だが、この数カ月で議論の焦点は変わった。彼らは本当に黄金世代だったのか。十分な結果を残したのか。まだ時間は残されているのか。
ただ、結局のところ、そうした問いだけでは全体像を語れないのかもしれない。「黄金世代」という言葉は、簡単には再現できない特別な集団を示唆する。しかし、その後に続く世代もまた黄金世代になり得ると考えるだけの理由がある。
今回の9月／10月シリーズに向けて、アメリカ男子代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、A代表未出場の13選手を招集した。そのうち8人はティーンエージャーだった。一方で、プリシッチ、マッケニー、フォラリン・バログンといった主力は招集外となった。それでも、全日程を終えてみれば、アメリカ男子代表はペルー、チリ、メキシコ、カナダを破って4戦全勝。得点者は7人に上り、そのうち4人はティーンエージャーで、代表史上最年少の2人の得点者も含まれていた。
このキャンプは何かの始まりだった。ポチェッティーノ監督が複数の世代を融合させ、新たなアメリカ男子代表を形作っていくプロセスの第一歩だった。2030年に向かう道のりを進むには、若手とベテランの両方が必要になる。何より、このキャンプは、チーム最年少の選手たちがその挑戦に十分応えられる可能性を示した。
ポチェッティーノ監督は「間違いなく、こうした才能ある若い選手たちと、私たちが抱えるシニアの選手たちを合わせれば、とても良いバランスになると思う」と語った。「この選手たちのグループを導き、私たちのベストなレベルに到達させ、最高の形で戦えるようにできればと思うし、そう願っている。将来的には強豪国の代表と肩を並べられるようにしたい」
つまり、成功したキャンプだった。ポチェッティーノ監督が言及したプロセスを始める場にもなった。もっとも、ポチェッティーノ監督にとっては、すべてが計画通りだった。