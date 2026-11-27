サンディエゴ・ウェーブに所属する才能豊かな18歳、キミ・アスカニオが2月、米国女子代表のレジェンドであるトビン・ヒースとクリステン・プレスが司会を務めるポッドキャスト、『RE-CAP Show』に出演した。将来を期待されるキャリアの初期からヒースに例えられてきたアスカニオが、その名ウインガーと実際に会い、じっくり語り合うとあって、見逃せない回だった。

興味深いことに、番組の公開後、アスカニオはヒースにはほとんどなじみのないポジションをウェーブで担うようになった。長くヒースのような魅力的なFWだったアスカニオは、2026年シーズンに欠かせない守備的MFへと変貌した。重要度は高く、負傷によるプレーオフ欠場は、ウェーブが敗退する中、NWSLを3度制したマッコール・ゼルボニに言わせれば「深刻な問題」だった。ゼルボニは『CBS Sports Golazo』で「彼女は人々が思っている以上に重要だ」とも語った。

だが、ヒースがこの10代の逸材との共通点を感じたのは、ピッチ上のポジションではなかった。「ボールを持っているときも、持っていないときも、その動き方のほう。似ていると言われる理由は確かに分かる」と説明した。プレスも同意し、「スペースの使い方が似ている」と指摘した。ただ、2人と話したプレスが最も強く感じた共通点は性格にあった。「『フリーキー・フライデー』みたいな瞬間だった。今のトビンの隣に、20年前のトビンが座っているように見えた」と語った。

ある場面でアスカニオは、コーチングスタッフと会って自分のプレーを分析するのが好きだと説明した。そして、監督本人と会うのは苦手で、むしろ周囲のスタッフと話したいと、はにかみながら明かした。するとプレスは驚いて「なんてこと、トビンそっくり！」と口を挟んだ。

まだ18歳のアスカニオが、米国女子サッカー界の象徴的な2人を前に、時折少し恥ずかしそうにするのも無理はない。しかも、そのうちの1人に例えられることを明らかに光栄に思っている。「誰かに例えられるなら、トビンがいい」と、心温まる言葉を口にした。

だが、それは自信のなさとは関係ない。アスカニオはNWSLと米国の年代別代表で台頭する最も才能ある若手選手の1人であるだけではない。2026年シーズンのNWSLベストイレブンのセカンドチームにノミネートされ、米国女子代表のCONCACAF女子選手権予備登録メンバーにも入ったことが示すように、すでにトップレベルでも存在感を放っている。