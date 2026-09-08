2026年ワールドカップのサイクルを通じて大きな論点の一つだったのは、カルチャーだった。ポチェッティーノはそれを変えようとしており、最後にはそれができたと考えている。2030年に向けたスタートにあたり、彼は別の言葉を持ち出した。習慣である。今度はそれも変えたいと考えている。

「おそらく変えられなかった習慣を変える必要があると思う」と彼は語った。「前の期間、ワールドカップまでは多くの習慣を変えたが、今は本当にその習慣を変える必要がある。我々が期待するやり方で、本当にプロフェッショナルに競争できる選手のグループを作る必要がある。彼らは、我々の前にいる才能ある選手や若い選手たちと競争しなければならない」

その習慣は、彼によれば、連盟全体に及んでいる。育成年代のチームからアトランタ郊外のオフィスに至るまで、ポチェッティーノは、2026年ワールドカップを土台にさらに積み上げていくため、関わるすべての人が同じ方向を向いて進む必要があるとし、アメリカサッカー連盟全体が足並みをそろえる必要があると語っている。

「トップチームに至るまで、常に競争力を持ちたいのであれば、改善が必要なすべての原則とすべてのコンセプトにおいて、我々全員が一致している必要がある」と彼は語った。「我々は皆、自分たちの知識を加えようとすることに集中していると思う。改善したいと考え、この国のサッカーを気にかけている多くの人たちが関わっているし、その一員でいられることをとてもうれしく思っている。将来、改善されたり、変わったり、違うやり方で行われたりすることを、間違いなく皆さんは目にすると思うし、それがその姿勢を反映することになると思う」

その一環として、ポチェッティーノはマット・クロッカーの退任によって生じた空席について質問を受けた。アメリカサッカー連盟は、クロッカーの後任を同じ役職のまま置く計画ではなく、男子・ボーイズ部門のディレクターと女子・ガールズ部門のディレクターを置く方針だ。ポチェッティーノと、USWNTで彼に対応する立場のエマ・ヘイズは、それぞれのチームを統括し、アメリカサッカー連盟のリーダーシップに直接報告することになる。そのため、ポチェッティーノは採用プロセスにはほとんど関与していない。

「私は連盟に対して、プロセスの一部になることにはいつでもオープンだと伝えたが、彼ら自身が納得できる必要があると思う」とポチェッティーノは語った。「いや、それは私の人間であってはならない。私がスポーティングディレクターを連れてくることはできない。いや、彼らが連れてくるべきなのは、アメリカを知り、アメリカサッカーを知り、助けたいという知識を持った人物だ」