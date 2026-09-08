カバン・サリバンへの警告か。フォラリン・バログンへの支持と五輪への野望。アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督による記者会見からの5つのポイント
アメリカ男子代表は新たな時代に入りつつある。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、チームの指揮官に再び就任した際にそう語っており、今週もその考えを改めて強調した。物事は変わりつつあり、その変化は今まさに起きているという。
その「今」とは、今後のインターナショナルブレークを指す。1週間半の間に4試合が組まれており、相手はペルー、チリ、メキシコ、カナダ。いずれも危険な相手であり、ワールドカップで得たものを土台にしつつ、次回大会に向けてアメリカの強化に貢献し得る新たな顔ぶれを加えていく意図もある。
「4試合というのは、あまり時間がないだけに特別だ」と、ポチェッティーノ監督は月曜日に記者団へ語った。「招集する選手については慎重にならなければならない。招集する選手には、トレーニングに参加できることはもちろん、試合にも出場できる状態でいてもらう必要がある。現時点では、GK4人を含む26人を招集することを考えている……。今回いることになる選手たちは、見極めたいし、プレーする機会と競争する機会を与えたい。それが次のキャンプに向けた考えだ」
そのキャンプのメンバーが選ばれる前に、ポチェッティーノ監督は記者団と対応し、移籍に関するニュース、二重国籍選手のリクルート、次世代、さらにそのほかの話題について語った。
バログンの移籍状況
予想どおり、ポチェッティーノ監督は今夏の大きな移籍話について質問を受けた。フォラリン・バログンのエヴァートン移籍不成立だ。この取引は土壇場でやや突然に破談となり、その結果、ヨーロッパの複数のビッグクラブに動揺が広がった。
概してポチェッティーノ監督は移籍交渉に深入りしないようにしており、むしろ選手自身のキャリアに合った選択は選手に委ねることを好んでいる。ただ、近くバログンと話をする予定で、何が起きたのかを把握するとともに、自身のスターFWにとって次に何があるのかを見極めたい考えだ。
「難しいことだ。決断に影響を与えることはできないし、彼らが意思決定をする人たちとともに進めていることを支えるだけでいい」と同監督は語った。「もちろん、君が言うようなフロのような特別なケースでは、この数日中に電話するつもりだ。その後は少し時間を与えたかったからだ。エヴァートン、リヴァプールでの彼の状況に関して起きたすべてについて、何があったのかを本人から知りたいが、常にサポートを示し、彼らに寄り添うだけだ。それだけだ。
「彼は我々にとって重要な選手だと思うし、ワールドカップでも重要な選手だった。モナコであれ別の場所であれ、最高の形でプレーできる最適な場所を見つけてくれることを願っている」
ノアカイ・バンクスの決断と二重国籍選手
まだ続いているアメリカ代表を巡るもう一つのテーマがある。ノアカイ・バンクスの代表としての将来だ。昨秋に初めてアメリカ代表に合流して以降、さまざまな出来事があったにもかかわらず、バンクスは依然として宙ぶらりんの状態にあり、その状況は変わりそうにない。
バンクスの現状について問われたポチェッティーノ監督は、このDFはまだ決断しておらず、その状態である限りアメリカ代表への招集は検討されないと語った。
「我々は、代表選択の可能性があるすべての二重国籍選手と連絡を取っている」とポチェッティーノ監督は話した。「もちろん、我々にとって見極めることは重要だと思う。なぜなら、それはつながりであり、とても重要な人間的なつながりだからだ。たとえノキ（ノアカイ）のケースのように、彼が考えを変えず、待っているとしてもね。まだ決断は出ていない。だからもちろん、次のキャンプに向けて彼を考慮することはできない。そういう状況だ」
この発言は、二重国籍選手に対するポチェッティーノ監督の従来の姿勢を改めて示すものとなった。同監督は懇願したり、説得したりはしない。その代わり、選手にアメリカ代表へ全面的に身を投じ、完全にコミットすることを求めるということだ。一方でポチェッティーノ監督は、二重国籍選手全員を注意深く見守っており、彼らが覚悟を決める準備ができたなら、バンクスを含めて誰でも歓迎するつもりだと述べた。
「我々、そして組織は、決断を下す可能性のあるすべての二重国籍選手や選手たちと取り組んでいる」と同監督は語った。「そう、人間的なつながりは重要だ。なぜなら、いつの日か彼らが守ることができる、自分たちは戦いたい、そして我々の代表チームの一員になりたいと感じたなら、そしてもちろん、彼らにその価値があり、我々も関与に値すると考えるなら、当然招集することになるからだ」
したがって、バンクスが関わらない可能性はあるものの、アメリカ代表では今後、近いうちであれ、もう少し先であれ、代表選択肢を複数持つ別の選手が姿を見せる可能性には注目しておきたい。
サリバンとほかの若手たちへのメッセージ
ポチェッティーノは具体的な名前こそ挙げなかったが、とりわけある若手1人に向けたメッセージだった可能性はある。
先週、USMNTのレジェンドであるアレクシ・ララスの『State of the Union』ポッドキャストに出演したフィラデルフィア・ユニオンの新星カバン・サリバンは、USMNTのベルギー戦敗戦において、自分なら力になれたはずだと考えていると語った。
一方、ザビエル・ゴーゾはGOALの『The Late Run』に対し、自分はワールドカップのメンバーに入るべきだったと思っていると話しつつも、指揮官の決断は完全に理解していると述べた。これを適切な自信の表れと見る向きもあるだろうし、ポチェッティーノもそう受け止めるかもしれない。ただ、自信と傲慢の境界線は非常に、非常に薄い。だからこそポチェッティーノは、その線を注意深く見極めているとメディアに何度も強調した。
「尊重することが最も重要だと思うし、彼らは敬意を持つ必要がある」とポチェッティーノは語った。「もちろん、私たちは才能のある選手を求めている。勇敢さを持ち、自信を感じている選手を求めている。ただし、見せてもいないものを感じているようではいけない。少しくらい順序を外れて発言する資格があるのは、メッシである場合だけだと思う。
「バロンドールを8回獲ったなら、まあ、ある程度の傲慢さをもって話してもいいだろう。だが、それでも……若くして『ここでプレーできる、あそこでプレーできる、プレーできる』と話し始めるなら、私はそれが最高の形でキャリアを築く正しい方法だとは思わない。だからこそ注意が必要なんだ」
つまり、サリバン、そして他の誰に対しても、プレーで語り続けろという警告である。サリバンの名誉のために言えば、ここ数カ月まさにそれをやってきた。しかし、この16歳の新星が代表監督に対して、なお多くを証明しなければならないのは明らかだ。
習慣と組織を変える
2026年ワールドカップのサイクルを通じて大きな論点の一つだったのは、カルチャーだった。ポチェッティーノはそれを変えようとしており、最後にはそれができたと考えている。2030年に向けたスタートにあたり、彼は別の言葉を持ち出した。習慣である。今度はそれも変えたいと考えている。
「おそらく変えられなかった習慣を変える必要があると思う」と彼は語った。「前の期間、ワールドカップまでは多くの習慣を変えたが、今は本当にその習慣を変える必要がある。我々が期待するやり方で、本当にプロフェッショナルに競争できる選手のグループを作る必要がある。彼らは、我々の前にいる才能ある選手や若い選手たちと競争しなければならない」
その習慣は、彼によれば、連盟全体に及んでいる。育成年代のチームからアトランタ郊外のオフィスに至るまで、ポチェッティーノは、2026年ワールドカップを土台にさらに積み上げていくため、関わるすべての人が同じ方向を向いて進む必要があるとし、アメリカサッカー連盟全体が足並みをそろえる必要があると語っている。
「トップチームに至るまで、常に競争力を持ちたいのであれば、改善が必要なすべての原則とすべてのコンセプトにおいて、我々全員が一致している必要がある」と彼は語った。「我々は皆、自分たちの知識を加えようとすることに集中していると思う。改善したいと考え、この国のサッカーを気にかけている多くの人たちが関わっているし、その一員でいられることをとてもうれしく思っている。将来、改善されたり、変わったり、違うやり方で行われたりすることを、間違いなく皆さんは目にすると思うし、それがその姿勢を反映することになると思う」
その一環として、ポチェッティーノはマット・クロッカーの退任によって生じた空席について質問を受けた。アメリカサッカー連盟は、クロッカーの後任を同じ役職のまま置く計画ではなく、男子・ボーイズ部門のディレクターと女子・ガールズ部門のディレクターを置く方針だ。ポチェッティーノと、USWNTで彼に対応する立場のエマ・ヘイズは、それぞれのチームを統括し、アメリカサッカー連盟のリーダーシップに直接報告することになる。そのため、ポチェッティーノは採用プロセスにはほとんど関与していない。
「私は連盟に対して、プロセスの一部になることにはいつでもオープンだと伝えたが、彼ら自身が納得できる必要があると思う」とポチェッティーノは語った。「いや、それは私の人間であってはならない。私がスポーティングディレクターを連れてくることはできない。いや、彼らが連れてくるべきなのは、アメリカを知り、アメリカサッカーを知り、助けたいという知識を持った人物だ」
オリンピックに焦点
米国が今世紀の大半にわたってU-23レベルで期待を下回ってきたことは、もはや疑いようがない。チームが過去7大会のうちオリンピック出場を果たしたのはわずか3回。その3度はいずれもメダル獲得にはつながらなかった。より最近の結果に目を向ければ、2024年のオリンピック復帰は16年ぶりの出場だった。控えめに言っても、惨憺たる状況だった。
ポチェッティーノと米国サッカー連盟は、その流れを何としても変えようとしている。だからこそ、元USMNTスターのスティーブ・チェルンドロが、母国開催となる2028年オリンピックに向けてそのU-23チームを率いる役割に迎えられた。LAFCを率いてMLSカップ優勝を成し遂げたチェルンドロは、指導者としても選手としても、多くのU-23監督にはない確かな実績を持っている。
ポチェッティーノは、自身の初期の目標の一つがそのチームの準備を助けることだと語っている。彼は、そのオリンピックチームの多くの選手が大会に臨む時点でA代表での出場経験を持っていることを望んでいる。それによって、正真正銘のプレッシャーが伴うレベルで戦うための自信と経験を与えられるからだ。そのため、A代表とU-23チームの両方でプレー可能な選手をどう活用するのが最善かについての話し合いが続いている。
「スティーブが我々と一緒に取り組み、常に関与してくれることで、彼らにとって最善の決定を常に下せるようになる」と彼は語り、「なぜなら、オリンピックという舞台でプレーする必要がある若い選手たちの核となるグループがいると私は考えているからだ。連盟にとっても、この国にとっても目標だと思っている。金メダルを争える存在になることを目指すべきだ。重要なことだと思う。開催国は我々の国であり、我々はそれを支えていく。そして
「我々は常に全員で最善の決定を下していく。そして選手たちをベストな状態に置き、彼らがその舞台にたどり着けるよう手助けしたい。A代表にとって重要な存在であるだけでなく、この国にとって重要なそうした大会でも重要な存在になれるようにしたい」