カバン・サリバンが脚光を浴び、ユヌス・ムサが新たなスタートへ。USMNT秋季キャンプで注目すべき5つの大きなストーリーライン
アメリカ男子代表の新時代へようこそ。その中心にあるのは若さだが、同時に2026年ワールドカップに向けたおなじみの土台の上に築かれた時代でもある。とはいえ、メッセージは明確だ。2030年はあっという間にやって来る。そしてマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、その現実への準備にほとんど時間を無駄にしていない。
だからこそ、今回のアメリカ代表メンバーには、SNSで人気を集める存在からクラブレベルで正当な貢献者へと成長した10代の選手たちが数多く名を連ねている。同時に、彼らを導き、常に複雑さを伴う移行を和らげるベテランも豊富にそろっている。今後2週間で、USMNTは見慣れた相手と、よく知るライバルたちからなるグループを相手に4試合の親善試合を戦う。それぞれが、USMNTの最も若いスターたちにとって大きな試練となる。
その後は、焦点がより明確になっていく。一部はU-20ワールドカップを前にU-20のグループに振り分けられるだろう。別の選手たちはU-23チームのオリンピックでの目標に集中することになる。そして何人かは、11月にネーションズリーグで最初の公式戦を迎えるこの2030年ワールドカップサイクルのスタートに、そのまま残るかもしれない。
とはいえ、11月の前にアメリカにはこのキャンプがある。ここでは、注目すべきストーリーラインと、それが重要である理由を見ていこう。
サリバンが到着
今回のキャンプにはティーンエイジャーが数多くいるが、その中でも大きな注目を集めるのは、フィラデルフィア・ユニオンで台頭する16歳の1人だ。理由はいくつかある。もちろん、その一つは長年にわたって彼につきまとってきた過熱気味の期待だ。もう一つは、その期待が実際のゴールや現実の輝く瞬間という、目に見える形の成果へと変わってきたことにある。
カバン・サリバンは、もはやSNS上の有望株ではない。MLSで正真正銘の戦力となっている。MLSがワールドカップ中断から再開して以降、フィラデルフィア・ユニオンで次々とゴールを決めており、それこそが彼がこのチームに入っている理由だ。サリバンはネット上での知名度によって招集されたのではない。結果を残してきたからこそ招集されたのであり、そのパフォーマンスによって、夏から秋へと移る中で彼は唯一無二のカテゴリーに入った。
その結果はこの先も通用するのか。それが最大の疑問だろう。もし得点すれば、サリバンは17歳253日で記録されたクリスティアン・プリシッチのアメリカ代表最年少得点記録を大きく塗り替えることになる。ゴールするかどうかにかかわらず、このキャンプはアメリカ代表の次なるトップスターの到来を告げるものになるかもしれない。
ムサの復帰
多くの人がユヌス・ムサを見限っていた。そう見られても無理はない。MFがアメリカ代表で最後にプレーしてから、すでに1年半以上が経っており、その結果としてワールドカップ出場の機会を逃した。数年前なら彼の落選は考えられないことだったはずだが、ワールドカップが近づくにつれ、アタランタでの出場時間が減っていく中では、それが既定路線のようにも感じられた。
だが、彼は戻ってきた。まだ23歳であり、見限られるような立場にはまったくないし、そうあるべきでもない。ムサを巡る議論は長年、そのポテンシャルに集中してきた。そして今季、その期待に応える方向へ一歩踏み出したことを示す確かな材料がある。まだ序盤ではあるが、ムサはここまでセリエAのACミランで確かな戦力となっている。たとえミランがかつての姿ではないとしても、それは意味のあることだ。
つまり、ムサは戻ってきたのだ。そして失った時間を取り戻そうとしているのは間違いない。もちろん、2026年大会のメンバー入りを取り戻すことはできないが、このキャンプは2030年に向けて重要な役割をつかむ上で極めて重要になる。その頃には理論上、彼は全盛期を迎えているはずであり、今回のワールドカップ落選は、長い目で見れば彼をより良い方向へ変える出来事になるのかもしれない。
GK事情
GKのポジションをめぐっては、話題に事欠かない。
まず第一に、言うまでもなくマット・フリースである。ポスト・ワールドカップのキャンプでチームに復帰した。フリースのワールドカップは、ベルギー戦でのミスによって後味の悪い形で終わっており、今回がUSMNTのユニフォームを着てそれを本当の意味で振り払う最初の機会となる。もちろん、懸かっているものの大きさが違うだけに、それを完全に実現することはできない。それでも少なくとも、フリースにとってUSMNTのキャンプに戻れたことは喜ばしいはずだ。
そして、ほかの選手たちもいる。ナッシュビルSCの主力ブライアン・シュウェイクは、MLSでのブレイクを経て初のキャンプ入り。クリス・ブレイディも復帰し、今夏に第3GKを務めた後の序列アップを目指している。さらに最後に、ディエゴ・コーチェンがいる。今夏はワールドカップのトレーニングプレーヤーとしてアメリカ代表に帯同した後、バルセロナからリュングビューへのローン移籍をまとめるためにチームを離れた。その後はデンマークのクラブで実戦の出場時間を重ね、ユースからシニアのサッカーへと飛躍を遂げつつある。
では、誰が出場時間を得るのか。そして、より重要なのは、そのチャンスを誰が最も生かすのかだ。背番号1が再び空位になったようにも見える中、新たな争いが始まったばかりであり、その顔ぶれはそれぞれ異なる状況を抱えている。
サイドの候補者たち？
アメリカ代表はサイドに一流のタレントを豊富に抱えてきた。一方で、層の厚さは課題だった。ただ今回のキャンプでは、若手スター集団が選手プール入りを狙っており、その層が厚くなる可能性がある。
まず攻撃的なポジションでは、今回のキャンプにクリスティアン・プリシッチ、ティム・ウィア、アレックス・ゼンデハスはいない。これによって、純然たるウインガーであるザビエル・ゴゾ、マティス・アルベルト、コール・キャンベルのような選手にチャンスが生まれる。さらに、サイドでもプレーできるサリバン、ジャスティン・エリス、ジュリアン・ホールのような選手もいる。
フルバックでは、アントニー・ロビンソンとセルジーニョ・デストがここ数年の第一選択であり続けてきた。ただ、アレックス・フリーマンはワールドカップでデストをより高い位置に押し上げることを可能にするポジションを確保した。もっとも、MLSで大きく台頭したペイトン・ミラーとフランキー・ウェストフィールドも、このポジション争いに加わってきている。ロビンソン、デスト、フリーマンの牙城を崩すのは簡単ではないが、ミラーとウェストフィールドは将来に向けて非常に有望な存在に見える。
これはアメリカ代表の戦術的な組み立て方を変えるのだろうか。その変化は試合ごとに異なるのだろうか。ポチェッティーノはピッチ全体で多くの新たな選択肢を手にしているが、サイドの選択肢こそが最も興味深いかもしれない。
幼い頃から
確かに、これはとても楽しく、数字の上でも興味深いものだが、代表歴のない選手が13人、10代の選手が8人いるということには、現実を直視しなければならない側面もある。成長に伴う痛みは避けられず、その代償が高くつく場合もあるだろう。鍵を握るのは、このグループがどう反応するかだ。
重要なのは視点である。こうした選手の多くは今はUSMNTに帯同しているが、今後はU-23やU-20でプレーすることになる。彼らがA代表のキャンプに呼ばれているのは、それに値するだけのものを示してきたからだ。だが同時に、五輪やU-20ワールドカップに視線が向かう前のこのタイミングが理にかなっていたからでもある。A代表レベルに対応できる選手もいれば、まだそうではない選手もいるかもしれない。すべてはプロセスの一部だ。
そのプロセスは、こうした選手たちを見極め、何を持っているのかを確認するためにある。同時に、さらなるステップに進む準備ができているのは誰で、もう少し経験を積む必要があるのは誰かを見極めるためのものでもある。その考え方に立てば、すべての教訓は有益な教訓である。たとえ状況が少し難しくなったときに、その一部が受け入れがたいものだとしてもだ。