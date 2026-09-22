アメリカ男子代表の新時代へようこそ。その中心にあるのは若さだが、同時に2026年ワールドカップに向けたおなじみの土台の上に築かれた時代でもある。とはいえ、メッセージは明確だ。2030年はあっという間にやって来る。そしてマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、その現実への準備にほとんど時間を無駄にしていない。

だからこそ、今回のアメリカ代表メンバーには、SNSで人気を集める存在からクラブレベルで正当な貢献者へと成長した10代の選手たちが数多く名を連ねている。同時に、彼らを導き、常に複雑さを伴う移行を和らげるベテランも豊富にそろっている。今後2週間で、USMNTは見慣れた相手と、よく知るライバルたちからなるグループを相手に4試合の親善試合を戦う。それぞれが、USMNTの最も若いスターたちにとって大きな試練となる。

その後は、焦点がより明確になっていく。一部はU-20ワールドカップを前にU-20のグループに振り分けられるだろう。別の選手たちはU-23チームのオリンピックでの目標に集中することになる。そして何人かは、11月にネーションズリーグで最初の公式戦を迎えるこの2030年ワールドカップサイクルのスタートに、そのまま残るかもしれない。

とはいえ、11月の前にアメリカにはこのキャンプがある。ここでは、注目すべきストーリーラインと、それが重要である理由を見ていこう。