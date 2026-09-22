カバン・サリバンが脚光を浴び、ユヌス・ムサが再出発へ。USMNT秋季キャンプで注目すべき5つの大きなストーリーライン
アメリカ男子代表の新時代へようこそ。その中心にあるのは若さだが、同時に2026年ワールドカップに向けた見慣れた土台の上に築かれたものでもある。とはいえ、メッセージは明確だ。2030年は誰も気づかないうちにやって来る。そしてマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、その現実への準備にほとんど時間を無駄にしていない。
だからこそ今回のアメリカ代表には、SNSで人気を集める存在から、クラブレベルで正真正銘の戦力へと成長した10代の選手たちが数多く名を連ねている。同時に、彼らを導き、常に複雑なものとなる移行期を和らげるベテランも豊富にいる。今後2週間で、USMNTは半ば見慣れた相手、そして非常によく知るライバルたちを相手に4試合の親善試合を戦う。それぞれが、USMNTの最年少スターたちにとって大きな試練となる。
その後は、焦点がより明確になっていく。一部はU-20ワールドカップを前にU-20のグループに振り分けられ、別の選手たちはU-23チームの五輪での目標に集中することになる。そして何人かは、そのまま2030年ワールドカップサイクルのスタートに残るかもしれない。このサイクルでは、11月にネーションズリーグで最初の公式戦が控えている。
ただ、その11月の前に、アメリカにはこのキャンプがある。注目すべきストーリーラインと、それが重要である理由は以下の通りだ。
サリバンが到着
このキャンプには10代の選手が少なくないが、最も大きな注目を集めるのは、フィラデルフィア・ユニオンで台頭する16歳の1人だろう。理由はいくつかある。1つは、もちろん、長年にわたって彼を後押ししてきた大きな期待だ。もう1つは、その期待が現実のものとなり、実際のゴールと本物の魔法のような瞬間として形になっていることだ。
カバン・サリバンは、もはやSNS上の有望株ではない。MLSで確かな貢献を見せる存在だ。MLSがワールドカップによる中断から再開して以降、フィラデルフィア・ユニオンで思うがままに得点を重ねており、それこそが彼がこのチームに入った理由である。サリバンが招集されたのは、インターネット上での知名度のためではない。結果を残しているからであり、その活躍によって夏が秋へと移る中で、彼は唯一無二のカテゴリーに入った。
その結果をこの舞台でも示せるのか。大きな疑問は、まさにそこだろう。もし得点すれば、サリバンはクリスチャン・プリシッチが持つアメリカ代表最年少得点記録である17歳253日を大きく塗り替えることになる。ゴールするかどうかにかかわらず、このキャンプはアメリカ代表の次なるトップスターの到来を告げるものになるかもしれない。
ムサの復帰
ユヌス・ムサはもう終わったと見なす声も多かった。そう言われても無理はないようにも映る。MFがアメリカ代表で最後にプレーしてから、すでに1年半以上が経っており、その結果としてワールドカップ出場の機会も逃した。数年前ならその落選は到底考えられないものだったはずだが、ワールドカップが近づくにつれ、アタランタでのムサの出場機会は減っていき、それは既定路線のように感じられた。
だが、彼は戻ってきた。そしてまだ23歳であり、見限られるような段階にはまったくないし、そうされるべきでもない。長年にわたり、ムサをめぐる議論の中心にあったのはそのポテンシャルだった。そして今季、その期待に応える方向へ一歩踏み出したことを示す確かな材料がある。もちろん、まだ序盤ではある。だがムサはここまで、セリエAのACミランで確かな戦力となっている。それは、たとえミランがかつての姿ではないとしても、十分に意味のあることだ。
つまり、ムサは戻ってきた。そして失われた時間を取り戻そうとしているのは間違いない。もちろん、2026年のメンバー入りを取り戻すことはできないが、このキャンプは2030年に向けて重要な役割をつかむ上で極めて重要になる。理論上、その頃の彼は全盛期に入っているはずであり、今回のワールドカップ落選もまた、長い目で見れば彼をより良い方向へ変える出来事になるのかもしれない。
GK事情
GKのポジションを巡っては、話題に事欠かない。
まずは、言うまでもなくマット・フリースだ。ポスト・ワールドカップキャンプでチームに復帰した。フリースにとってワールドカップは、ベルギー戦でのミスによって後味の悪い形で終わった。今回が、USMNTのユニフォームを着てその出来事を本当に振り払う最初の機会となる。もちろん、懸かるものの大きさが違う以上、それを完全に実現することはできない。それでも少なくとも、フリースにとってUSMNTのキャンプに戻れたことは喜ばしいはずだ。
そして、ほかの面々もいる。ナッシュビルSCのスター、ブライアン・シュウェイクは、MLSでの飛躍的な活躍を経て初招集となった。一方、クリス・ブレイディも復帰。今夏は第3GKを務めており、そこから序列を上げようとしている。さらに最後に、ディエゴ・コチェンがいる。今夏はワールドカップのトレーニングプレーヤーとしてアメリカ代表に帯同した後、バルセロナからリンビーへのローン移籍を整理するために離脱していた。その後はデンマークのクラブで実戦の出場機会を得ており、ユースからトップレベルのサッカーへの飛躍を遂げつつある。
では、誰が出場時間を得るのか。そして、さらに重要なのは、その機会を誰が最も生かすのか。背番号1が再び空席になったようにも見える中、新たな争いが始まったばかりだ。しかも、そこにはそれぞれ異なる状況にある候補者たちが名を連ねている。
サイドの有力候補？
アメリカ代表は、サイドにトップレベルのタレントを欠いてきたわけではない。一方で、層の薄さは課題だった。ただ、今回のキャンプでは、若いスター候補たちが選手層に割って入ろうとしており、その厚みが増す可能性がある。
まず攻撃的なポジションでは、今回のキャンプにクリスティアン・プリシッチ、ティム・ウェア、アレックス・ゼンデハスはいない。これにより、いずれも純粋なウインガーであるザビエル・ゴゾ、マティス・アルベール、コール・キャンベルのような選手にチャンスが生まれる。さらに、サリバン、ジャスティン・エリス、ジュリアン・ホールのように、サイドでプレーできる選手たちもいる。
フルバックでは、アントニー・ロビンソンとセルジーニョ・デストがここ数年の第一選択であり続けてきたが、アレックス・フリーマンはポジションをつかみ、ワールドカップではデストをより高い位置で起用できる状況をもたらした。ただ、MLSで大きく台頭したペイトン・ミラーとフランキー・ウェストフィールドも、このポジション争いに加わってきている。ロビンソン、デスト、フリーマンの牙城を崩すのは簡単ではないだろうが、ミラーとウェストフィールドは将来に向けて非常に有望な存在に見える。
これによって、アメリカ代表の戦術的な組み立ては変わるのだろうか。それは試合ごとに変化するのだろうか。ポチェッティーノはピッチ全体で多くの新たな選択肢を手にしているが、なかでもサイドのオプションは最も興味深いものかもしれない。
幼少期から
非常に楽しく、興味深い数字にもなるが、代表歴のない選手が13人、10代の選手が8人いるということには、現実を見据える必要もある。成長に伴う痛みはあるだろうし、その一部は高くつく可能性もある。重要なのは、このグループがそれにどう反応するかだ。
大切なのは視点である。こうした選手の多くは今はUSMNTにいるが、今後はU-23やU-20に入ることになる。彼らがA代表のキャンプにいるのは、それに値するだけのものを示してきたからではあるが、同時に、五輪やU-20ワールドカップに注目が集まる前というタイミングが理にかなっていたからでもある。A代表レベルに対応できる準備ができている選手もいれば、そうでない選手もいるかもしれない。すべてはプロセスの一部だ。
そのプロセスは、こうした選手たちを見極め、何を備えているのかを確認するために設計されている。また、さらなるステップに進む準備ができているのは誰で、もう少し経験を積む必要があるのは誰かを見定めるためのものでもある。そうした考え方に立てば、たとえ状況が少し कठिनしくなったときに受け入れがたい教訓があったとしても、あらゆる学びは良い学びだ。