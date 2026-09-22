アメリカ男子代表の新時代へようこそ。その中心にあるのは若さだが、同時に2026年ワールドカップに向けた見慣れた土台の上に築かれたものでもある。とはいえ、メッセージは明確だ。2030年は誰も気づかないうちにやって来る。そしてマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、その現実への準備にほとんど時間を無駄にしていない。

だからこそ今回のアメリカ代表には、SNSで人気を集める存在から、クラブレベルで正真正銘の戦力へと成長した10代の選手たちが数多く名を連ねている。同時に、彼らを導き、常に複雑なものとなる移行期を和らげるベテランも豊富にいる。今後2週間で、USMNTは半ば見慣れた相手、そして非常によく知るライバルたちを相手に4試合の親善試合を戦う。それぞれが、USMNTの最年少スターたちにとって大きな試練となる。

その後は、焦点がより明確になっていく。一部はU-20ワールドカップを前にU-20のグループに振り分けられ、別の選手たちはU-23チームの五輪での目標に集中することになる。そして何人かは、そのまま2030年ワールドカップサイクルのスタートに残るかもしれない。このサイクルでは、11月にネーションズリーグで最初の公式戦が控えている。

ただ、その11月の前に、アメリカにはこのキャンプがある。注目すべきストーリーラインと、それが重要である理由は以下の通りだ。