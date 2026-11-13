マンチェスター・シティとチェルシーが今季の女子スーパーリーグで初めて対戦する一戦には、もともと大きな注目が集まるはずだった。しかし、昨季王者と、その前にWSLで6連覇を果たしたチームが激突する今週土曜日の試合には、まったく新たな要素が加わる可能性もあった。チェルシーの思惑通りなら、カディージャ・ショーが古巣と初めて対戦する試合になっていたはずだ。

昨季、チェルシーがショーの獲得を狙っていたことは公然の事実だった。カタリーナ・マカリオのサンディエゴ・ウェーブ移籍、サム・カーの退団が迫っていたこと、そしてマイラ・ラミレスの負傷の問題を受け、チェルシーにとって夏の移籍市場でセンターフォワードを獲得することは最優先事項となっていた。ショーとシティの契約交渉が停滞する中、チェルシーは世界最高のストライカーの一人、いや、世界最高とも言える選手の獲得に動く準備を整えていた。

ショーのマンチェスターからロンドン西部への移籍は、しばらくの間、確実視されていた。しかし、最後の最後で状況は一変した。シティが10年ぶりのWSL優勝を祝い始める中、ジャマイカ代表のショーはクラブと新たに4年契約を結んだことを明かした。王者にとっては大きな後押しとなる一方、最大のライバルの一つであるチェルシーには大きな打撃となった。

だが、両チームが今季初の直接対決に臨む時点で、WSLで最多得点を記録しているのはチェルシーだ。順位表では首位シティを2ポイント差で追っているものの、得点力では上回っている。ショーに獲得を断られた後のクラブの対応に納得しない声もあったが、序盤の結果は確かに良好で、さらなる上積みの可能性もある。