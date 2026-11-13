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Chelsea Shaw attack 1:1Getty/GOAL

カディジャ・ショーに断られたチェルシーは、いかにしてWSLで最も破壊力のある攻撃陣を築いたのか

ソニア・ボンパストルは今夏、獲得を狙った攻撃陣の複数の選手を逃したが、ここまで指揮するFW陣が見事な活躍を見せている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • マンチェスター・シティとチェルシーが今季の女子スーパーリーグで初めて対戦する一戦には、もともと大きな注目が集まるはずだった。しかし、昨季王者と、その前にWSLで6連覇を果たしたチームが激突する今週土曜日の試合には、まったく新たな要素が加わる可能性もあった。チェルシーの思惑通りなら、カディージャ・ショーが古巣と初めて対戦する試合になっていたはずだ。

    昨季、チェルシーがショーの獲得を狙っていたことは公然の事実だった。カタリーナ・マカリオのサンディエゴ・ウェーブ移籍、サム・カーの退団が迫っていたこと、そしてマイラ・ラミレスの負傷の問題を受け、チェルシーにとって夏の移籍市場でセンターフォワードを獲得することは最優先事項となっていた。ショーとシティの契約交渉が停滞する中、チェルシーは世界最高のストライカーの一人、いや、世界最高とも言える選手の獲得に動く準備を整えていた。

    ショーのマンチェスターからロンドン西部への移籍は、しばらくの間、確実視されていた。しかし、最後の最後で状況は一変した。シティが10年ぶりのWSL優勝を祝い始める中、ジャマイカ代表のショーはクラブと新たに4年契約を結んだことを明かした。王者にとっては大きな後押しとなる一方、最大のライバルの一つであるチェルシーには大きな打撃となった。

    だが、両チームが今季初の直接対決に臨む時点で、WSLで最多得点を記録しているのはチェルシーだ。順位表では首位シティを2ポイント差で追っているものの、得点力では上回っている。ショーに獲得を断られた後のクラブの対応に納得しない声もあったが、序盤の結果は確かに良好で、さらなる上積みの可能性もある。

  • 困難を乗り越える

    Melvine Malard Chelsea signing 2026
    Ian Walton/Chelsea FC

    複数の獲得候補を逃した後、チェルシーがメルヴィーヌ・マラールに高額な移籍金を支払った際には疑問の声も上がった。しかし、マラールは素晴らしい補強だったことを証明している。

    チェルシーが今の状況にあるのは、夏の移籍市場の出だしがどれほどもどかしいものだったかを考えると、なおさら印象的だ。ショーがマンチェスター・シティ残留を選んだ後、チェルシーはフェリシア・シュローダーとレアル・マドリーに加入したサルマ・パラジュエロの獲得を目指したが、パラジュエロもリヨンに加入し、いずれも実現しなかった。トップクラスのセンターフォワードを見つけるのは難しく、市場に出ていた選手をすべて逃してしまったかに見えた。

    そこでチェルシーは少し方針を変えた。マンチェスター・ユナイテッドからメルヴィン・マラールを迎えた。パラジュエロと同様に9番のポジションでプレーでき、サイドでも多く起用されてきた選手だ。支払った移籍金には疑問の声も上がったが、ソニア・ボンパストル監督はマラールをよく知っていた。リヨンの育成組織で成長を見守り、その後はトップチームで指導しており、マラールの複数ポジションをこなせる能力を評価していた。

    ボンパストル監督は夏にGOALにこう説明していた。「チェルシーのようなチームを率いるときは、選手層の人数と質の両面で適切なバランスを見つけることが重要になる場合がある。複数のポジションで非常に高いパフォーマンスを発揮し、最高レベルでプレーできる選手がいれば、適切な人数を確保しながら、選手が多すぎて競争が激しくなりすぎることも避ける。そのバランスを見つける助けになると思う」

    「私の経験では、経験豊富で、全員が代表選手なのに、ピッチに立つ時間を得られない選手がいると、マネジメントは本当に難しい。全員がプレーしたいと思うのは当然で、私もそれは理解している。だから、複数のポジションでプレーできる選手がいれば、チームの人数を増やしすぎずに済むこともある」

  • 攻撃の予測不能性

    Lauren James Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    ボンパストル監督はチェルシーをより予測しにくいチームにしたいと考えている。シーズン序盤のここまで、攻撃の多彩さによってチェルシーは確かにそうしたチームになっている。

    新クラブですでに6得点を挙げているマラールも、複数のポジションをこなせる選手たちの一員となった。ハムストリングの負傷で昨季を全休し、現在も起用できないラミレスは、スカッドのFWの中で異なるポジションでプレーできない唯一の選手かもしれない。こうした陣容によってチェルシーの攻撃は予測しにくさを増しており、ボンパストル監督はその点を重視している。

    「相手に予測されないことは重要だと思う」とチェルシーの指揮官は今季、マンチェスター・ユナイテッドに5-0で大勝した試合の後に語った。この試合では、本来はサイドやトップ下でプレーするローレン・ジェームズがチェルシーの9番を務めた。「選手層に厚みがあり、異なる特徴を持つ選手が出場して試合に影響を与えられれば、それが可能になることもある。異なるシステムを使うことでも可能だ。

    「私はずっと、二つの異なるシステムでプレーできるチームにしたいと言ってきた。チームをいじりたいからではなく、そうしたシステムでプレーできれば、相手にとってより予測しにくくなるので、私たちにとって良いと思うからだ。

    「それは重要だ。今は誰もが戦術を非常によく分析している。私たちは他のチームのことを何でも知っている。試合を見られるし、統計もあるから、すべて分かる。だから、少しでも相手に予測されにくくできるのは良いことだ。さらに、ピッチ上で何が起きても試合に影響を与え続ける選手がいれば、なお良いと思う」

  • あらゆる面での貢献

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    FWではないエリー・カーペンターが、ウイングバックとしてチェルシーの攻撃に新たな広がりをもたらしている

    脅威となっているのは前線の選手だけではない。例えばキーラ・ウォルシュは今季、相手ゴールに対してこれまで以上の脅威となっている。レクシー・ポッターの台頭により、バルセロナでプレーしたウォルシュがより前へ出られるようになったためだ。ウォルシュは今季最初の12試合で、すでに2得点4アシストを記録。得点への関与数は、今季以前にチェルシーで出場した47試合の合計を上回る。相手にとって、警戒すべき要素が一つ増えたことになる。

    エリー・カーペンターも右サイドで、昨季よりはるかに大きな脅威となっている。数字もそれを裏付けており、今季は90分当たりのシュート数とキーパス数がともに昨季を上回る。ウイングバックとして、すでに今季5得点を挙げている。

    ジェームズやマラールら前線の選手たちの素晴らしいパフォーマンスも相まって、チェルシーの攻撃は多彩で予測しづらいものになっている。今季のWSLでチェルシーの12人を上回る人数の選手が得点したチームはない。

    さらに良くなると考えられる理由もある。過去2年間、NWSLで屈指の選手だった創造性豊かなMF松窪真心は、負傷のため、まだこのチームで存在感を示せていない。また、夏にバルセロナから加入した評価の高いイタリア代表ジュリア・ドラゴーニも、まだ中心的な役割を担うには至っていない。

  • 挑戦への準備は万全

    Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    WSLで最高の攻撃力と最も堅い守備を誇るチェルシーが、再び優勝争いに加わった

    それに加え、9試合でわずか5失点というリーグ最少失点の守備力もある。チェルシーが夏にセンターフォワードの獲得候補として最優先に挙げていたショーは、今も得点を量産している。それでもチェルシーは、今週末にマンチェスター・シティをホームに迎える一戦で勝機があると考えているだろう。

    今季ここまでの女子スーパーリーグで、29歳のショーを上回る得点を挙げた選手はいない。9試合での12得点は、シティがリーグ2位の得点数を記録する一助となっている。土曜日の対戦を前に、ショーは今季、クラブと代表を合わせた公式戦14試合で15得点を挙げている。

    だが、現時点でリーグ最多得点を誇るのは、柔軟で予測のつかないチェルシーの攻撃陣だ。チェルシーは、夏にショーから断られた後、見事な対応を見せている。