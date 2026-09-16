ルカ・ボンビーノ、セルジーニョ・デスト、アレックス・フリーマン、マーク・マッケンジー、ニール・ピエール、ティム・リーム、アントニー・ロビンソン、オーストン・トラスティ

候補：マックス・アーフステン、ノアカイ・バンクス、ジョージ・キャンベル、キャメロン・カーター＝ヴィッカーズ、ジャスティン・チェ、ペイトン・ミラー、クリス・リチャーズ、マイルズ・ロビンソン、フランキー・ウェストフィールド

もちろん見慣れた顔ぶれもいるが、新しい顔もいるため、まずはそこから始めよう。

ピエールはMLSシーズンのブレイクスターの一人で、真のセットプレーの武器として台頭してきた。国際レベルに対応する準備ができているのか。判断するにはまだ早いが、少なくともここまでのMLSでのプレーを見れば、その資格を勝ち取ったと言える。一方、もう一人の新顔であるボンビーノは最近MLSを離れてストーク・シティへ移籍し、違和感なくプレーしている。現在と将来の両方にとって好材料だ。

見慣れた顔ぶれについては、まずリームからだ。彼はまだ現役に区切りをつけておらず、とりわけ若い選手が多い今回のキャンプでは、基準を示すベテランのリーダーが必要になる。リームはそれを誰よりもうまくこなす。では、2030年にもここにいるのか。可能性は低い。そして、同年にうわさされるコパ・アメリカにアメリカ代表が参加するなら、2028年についても同じことが言えるかもしれない。とはいえ、今この2026年においては、今回のキャンプにとって彼はまさに適切な導き手である。なお、このキャンプには彼の故郷への立ち寄りも含まれている。

もちろん、リチャーズが外れているのは目立つが、それは主に、夏の負傷の問題を踏まえると休養の時間が必要だからだ。リチャーズがどんな選手で、何をもたらすかは誰もが分かっている。したがって、少し回復に専念し、クリスタル・パレスをシーズン序盤の苦境から引き上げることに集中させるのがおそらく最善だろう。