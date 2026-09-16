カヴァン・サリバン、ザビエル・ゴゾ、マティス・アルベールは入るか。クリスティアン・プリシッチとクリス・リチャーズは休養か。秋の親善試合に向けたアメリカ代表メンバーを予想する。
新たなサイクルの最初のキャンプは変化の時であり、その結果として、どのような陣容になるかを予想するのが最も難しい時期でもある。指揮官は若手を積極的に起用するのか。新戦力に賭けるのか。勢いを維持するためにワールドカップのメンバーを多く呼び戻すのか。これらの答えに正解はあるのか。あるいは不正解はあるのか。
そのアメリカ男子代表の指揮官は、言うまでもなくマウリシオ・ポチェッティーノであり、本人は「すべては白紙だ」と語っている。 そのため、親善試合4試合を含む今回のウインドーに向けては、ほぼ何でもあり得る状況だ。
10代のスターから最年長のベテランまで、あらゆる可能性がある中で、ポチェッティーノは誰を招集すべきなのか。 GOAL では、今週発表されるアメリカ代表メンバーがどのような顔触れになり得るのかを展望する。
GK陣
GOALの予想：クリス・ブレイディ、マット・フリーズ、ブライアン・シュウェイク、マット・ターナー
候補入りの可能性：ロマン・セレンターノ、ディエゴ・コッヘン、パトリック・シュルテ
ポチェッティーノはGKを4人招集すると話しており、それはワールドカップ経験のないGKが少なくとも1人は候補に入ることを意味する。だが、1人だけだろうか。
ベルギー戦でのミスを受け、フリーズは明らかな論点となっているが、彼を外せば、意図的かどうかにかかわらず処罰のように映るだろう。招集すれば、次に何が起きようともあの場面が彼の経歴に残り続けるとしても、自信をしっかり取り戻す機会を与えることにもなる。
一方でターナーは、年齢構成の観点から判断が難しい存在だが、良いチームメートであり、ベテランとして良い存在感をもたらす。対してブレイディは、より若く、より大きな伸びしろを持ち、ワールドカップ経験もあるGKだ。
4枠目については選択肢がある。コッヘンは今夏、リュンビュー移籍前にトレーニングGKとしてチームに帯同しており、その移籍によって成長に必要な出場時間を得ている。だがシュウェイクは、MLSで頭角を現したブレイクスターで、オールスター選出を果たしたばかりだ。コッヘンはデンマークでもう少し経験を積むことで恩恵を受けられると判断されるなら、ポチェッティーノ体制で初めてチャンスを得る可能性がある。
DF陣
ルカ・ボンビーノ、セルジーニョ・デスト、アレックス・フリーマン、マーク・マッケンジー、ニール・ピエール、ティム・リーム、アントニー・ロビンソン、オーストン・トラスティ
候補：マックス・アーフステン、ノアカイ・バンクス、ジョージ・キャンベル、キャメロン・カーター＝ヴィッカーズ、ジャスティン・チェ、ペイトン・ミラー、クリス・リチャーズ、マイルズ・ロビンソン、フランキー・ウェストフィールド
もちろん見慣れた顔ぶれもいるが、新しい顔もいるため、まずはそこから始めよう。
ピエールはMLSシーズンのブレイクスターの一人で、真のセットプレーの武器として台頭してきた。国際レベルに対応する準備ができているのか。判断するにはまだ早いが、少なくともここまでのMLSでのプレーを見れば、その資格を勝ち取ったと言える。一方、もう一人の新顔であるボンビーノは最近MLSを離れてストーク・シティへ移籍し、違和感なくプレーしている。現在と将来の両方にとって好材料だ。
見慣れた顔ぶれについては、まずリームからだ。彼はまだ現役に区切りをつけておらず、とりわけ若い選手が多い今回のキャンプでは、基準を示すベテランのリーダーが必要になる。リームはそれを誰よりもうまくこなす。では、2030年にもここにいるのか。可能性は低い。そして、同年にうわさされるコパ・アメリカにアメリカ代表が参加するなら、2028年についても同じことが言えるかもしれない。とはいえ、今この2026年においては、今回のキャンプにとって彼はまさに適切な導き手である。なお、このキャンプには彼の故郷への立ち寄りも含まれている。
もちろん、リチャーズが外れているのは目立つが、それは主に、夏の負傷の問題を踏まえると休養の時間が必要だからだ。リチャーズがどんな選手で、何をもたらすかは誰もが分かっている。したがって、少し回復に専念し、クリスタル・パレスをシーズン序盤の苦境から引き上げることに集中させるのがおそらく最善だろう。
MF陣
タイラー・アダムス、セバスティアン・バーハルター、アドリ・メフメティ、エイダン・モリス、ユヌス・ムサ、ジオ・レイナ、カバン・サリバン、マリク・ティルマン
候補入りの可能性あり：タナー・テスマン、ウェストン・マッケニー、ジャック・マグリン、ジャンルカ・ブシオ、クリスティアン・ロルダン、ロカス・プクシュタス、ニコ・ツァキリス
ワールドカップ経験者、新顔、そして比喩的に言えば長く表舞台から遠ざかっていた末に戻ってきた選手たちが入り混じる、非常に興味深い顔ぶれである。
その最後のカテゴリーに当てはまる一人がムサだ。今季ここまでのパフォーマンスによって、自らの居場所を取り戻した。現在はACミランに戻った23歳は、今回のワールドカップ出場を逃した後も、現在のための選手であるだけでなく、将来に向けた存在でもあり続けている。
ここには、さらに長期的な将来を見据えた選手たちもいる。分かりやすいのはサリバンで、フィラデルフィア・ユニオンでのプレーによってそれに値することを示している。アドリ・メフメティもレッドブルズで台頭してきたが、起用されるかどうかは最近の負傷からの回復次第となる。
FW
マティス・アルベール、フォラリン・バログン、ジュリアン・ホール、ザビエル・ゴゾ、リカルド・ペピ、ティム・ウェア
候補入りの可能性あり：クリスチャン・プリシッチ、ジャスティン・エリス、ブレンデン・アーロンソン、クイン・サリバン、アレックス・ゼンデハス、ジョシュ・サージェント
前線のポジションでは、若返りの流れがはっきり見て取れる。
アルベールが最年少だが、そのポテンシャルとウイングに本格的な選択肢が少ないことを踏まえれば、まだ完全に準備が整っていなくても試す価値のある選手だ。ゴゾはより成長段階が進んでいるが、考え方は同じで、ウイングバックでもプレーできる。
ストライカーでは、バログンの実際のコンディションに大きく左右される。ただ、クラブレベルでの問題を考えれば、出場時間は必要としているのが実情だ。その控え候補がホールとペピで、前者はより興味深い有望株の1人であり、欧州移籍の可能性に向けた準備を進める中で、得るものが最も大きい選手の1人でもある。
外れた選手の中では、プリシッチが最も分かりやすい存在だ。ただ、最近の負傷の問題を踏まえると、純粋にサッカー面から見て彼を含める明確な理由はない。一方で個人的な観点では、ポチェッティーノとUSMNTファンの両方にメッセージを送りたいと考えている可能性もあり、注目すべき1人ではある。