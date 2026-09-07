カヴァン・サリバン、ザヴィエル・ゴゾ、そしてアメリカ代表の次世代選手たち：マウリシオ・ポチェッティーノが10代の選手たちにチャンスを与える前に求めるもの
今月後半のアメリカ男子代表招集を、公にせよひそかにせよ望んでいるすべてのティーンエイジャーに向けて、マウリシオ・ポチェッティーノ監督からメッセージがある。彼は君たちを見ている、ということだ。
カバン・サリバン、ザビエル・ゴゾ、ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、マティス・アルベール、ディエゴ・コチェン。アメリカサッカー界の注目を集める新星たちの名前はまだまだ続く。ポチェッティーノもまた彼らを見ており、総じてその印象は悪くない。
「我々はすべてを見ている」と彼は語る。「すべてを把握している。スカウティング担当を通じて、あるいは時には我々自身がその場に行っている」
もちろん、最終的に次のステップに進む準備ができているのは誰かを決めるのはポチェッティーノだ。おそらくこれまで以上に、ティーンエイジャーたちがアメリカ男子代表の扉をたたいている。ただ、そのタイミングを見極めるのは難しい。あまりに早く大きな役割を与えすぎれば、その選手の成長を妨げる可能性がある。一方で待ちすぎれば、若いキャリアを押し上げるうえで重要な出場時間や自信を得る機会を奪うことにもなりかねない。
では、こうした若い選手たちは、自分たちが国際舞台で戦う準備ができていると、どうすればポチェッティーノに示せるのだろうか。
実際のところ、それは簡単ではない。若手の才能を扱ってきた実績でポチェッティーノを上回る指揮官はほとんどおらず、頂点にたどり着く選手たちにはいくつかの共通点があると彼は語る。
「慎重である必要がある」と、彼は月曜日に話した。「若い時には、もちろん自信が必要だ。自分を信じ、自分はやれる、良いプレーができると思うことが必要になる。ただ、そこには限度がある。最も重要なのはバランスであり、彼らを守ることも我々の責任の一つだ」
さらにこう付け加えた。「その自信と能力を使って、ゴールを決め、毎日しっかりとプレーし、日々成長して、もっと良い選手になっていかなければならない」
そこで大きな疑問となるのは、今月後半にどの若手選手たちが関わることになるのか、という点だ。ペルー、チリ、メキシコ、カナダとの親善試合が控えており、これがアメリカサッカー界の10代スターたちにとってブレークを果たす最後の機会ではないにせよ、今年の暦年における最後の試合になる。
この次世代とともに仕事ができるチャンスも、ポチェッティーノがワールドカップ後に復帰する決断を後押しした要因の一つだった。ここからは、誰が準備できていて、どうやって彼らを引き上げていくかを見極める、より難しい作業が始まる。
「若く、プレーし結果を残す可能性を持った、こうした優れた選手になり得る存在がたくさんいることを、我々はとてもうれしく思っている」と彼は語った。
次世代を担う新星たちを紹介する
サリバンは次世代の象徴的存在であり、ここ数週間を見れば、それには十分な理由がある。
まだ16歳ながら、直近3試合で3ゴールを記録している。しかも相手は大人の選手たちであり、その事実があるからこそ、次のステージが何であれ、彼はもう準備ができていると考える人は多い。
ティム・ハワードも、そう信じる一人だ。
ハワードは『Unfiltered Podcast』で「今後4年間で、代表でプレーする選手は115人出てくるだろう。この子より優れているのは誰だ？ チャンスを与えられるに値しないこの子より上の選手は誰だ？ 毎試合出るべきだと言っているわけではない。ただ、毎試合出場する議論の中に入るべきだ」と語った。
さらに「否定的な人たちに言いたいのは、彼が勝ち取っていないものを何でもかんでも与えろと言っているわけではないということだ。言いたいのは、我々はブラジル、アルゼンチン、オランダ、スペイン、イングランド、ドイツではないということだ。こういう選手を次々に生み出しているわけではない」と付け加えた。
一方のサリバン本人は、自分は準備ができていると考えている。常に順風満帆とはいかないかもしれないと認めつつも、USMNTでプレーし、さらには貢献できるという自信を持っている。
彼はアレクシ・ララスの『State of the Union』ポッドキャストで「ベルギー戦について考えると、自分は右サイドからその試合に入って違いを生み出せると思う。自分を信じなければいけない。チームの勝利を助けられると考えないといけない。もちろん、まだ自分のチームではないけど、招集をいつも夢見て、願っている」と語った。
ゴゾも同じようなことを言っている。サリバンとは違い、当時レアル・ソルトレイクのウイングだったゴゾは、USMNTの予備リストに名を連ねており、ワールドカップのメンバー入りに近づいていた。しかし、ポチェッティーノは、まだA代表出場歴のないゴゾをワールドカップに招集するには時期尚早だと判断した。その後、ゴゾはクリスタル・パレスへ移籍し、自身のUSMNTでのチャンスを心待ちにしている。
ゴゾは『The Late Run』に対し、「自分はそこにいるに値したと思っている。正直に言ってね。でも、もちろん監督の判断だ。僕が準備できていないと思ったのかもしれないし、理由は何であれ、それが次のワールドカップに入って、自分がそこにいるべき理由を示してやろうという気持ちに火をつけた」と話した。
では、ポチェはどうやって選手の準備が整っていると判断するのか。ケース・バイ・ケースであり、常に単純とは限らない。
ポチェティーノが求めているもの
若い選手に関しては、いつものように負荷への懸念がある。だが、特にポチェッティーノはそれを懸念していない。彼らはまだ子どもであり、プレー時間をこなすだけの身体的能力があるというのだ。
「指導者たちの考え方は分かっている」と彼は語った。「時には指導者が『MLSでプレーしている17歳の選手がいるが、代表に招集されても休養が必要だからノーと言う』と言うことがある。もし17歳で休養が必要だというなら、それは大きな問題だ」
それゆえ、彼がより懸念しているのはメンタル面だ。まず見極めるのは成熟度であり、それはピッチ上のことだけに当てはまるわけではない。これらの選手に才能があるのは明らかだが、その才能を日々の生活の中でどう表現しているのか。努力を続けているのか。より良くなろうとしているのか。周囲の人々に正しく接しているのか。
「最も重要なのは敬意だと思うし、彼らは敬意を持たなければならない」とポチェッティーノは語った。「もちろん、我々は才能のある選手を求めている。勇敢さを持ち、自信を持った選手を求めているが、示していないものを感じているかのように振る舞うべきではない。少しばかり順序を外れた発言をしていい資格があるのは、メッシである場合だけだと思う。
8度のバロンドールを受賞しているなら、まあ、ある程度の傲慢さをもって話してもいい。だが、それでも……若いうちから『ここでプレーできる、あそこでプレーできる、自分はやれる』と話し始めるなら、私はそれがキャリアを最良の形で築く正しいやり方だとは思わない。だからこそ慎重である必要がある」
また、選手は個別に評価される必要があるが、得られる機会も重要だ。ポジションによっては他よりも門戸が開かれており、新たな戦力を必要としている。万人に当てはまる答えはない。
ポチェッティーノが質問を受けたGKを例に取れば、選択肢は豊富にあるが、ピッチ上の枠は1つしかない。
「あのポジションだけでなく、さまざまなポジションで何人かの新しい選手にいくつかの［機会］を与えることになると思う」と彼は説明した。「新しい選手を加え、彼らにその可能性を与えることができるだろう。我々にとって今は、今日のことだけを考えるのではなく、未来や2030年についても考えることが重要だ」
2030年ワールドカップだけが彼の頭にあるわけではない。オリンピックは目前に迫っている。まもなくゴールドカップがあり、そしておそらくコパ・アメリカもあるだろう。これらすべてには、ポチェッティーノと、U-23アメリカ代表を率いるスティーブ・チェルンドロの間での熟考と連携が必要になる。
狙いは、そのU-23グループでのオリンピック挑戦に備え、数人の選手にA代表での出場機会を与えることにある。今後数カ月、ポチェッティーノが何人かの主力ベテランにこれまで以上に頼ろうとしている中で、アメリカがU-23チームだけを並べるようなことは期待しないほうがいい。
チーム内でバランスを見いだす
若手をいきなり厳しい舞台に放り込めという声がどれだけあっても、彼らを育てていくには段階的かつ計画的である必要がある。
これは前回のワールドカップを前にした論点の一つだった。2018年大会出場を逃した後、USMNTは大幅な刷新に踏み切り、まだ力になれたかもしれないベテランたちから大きく舵を切った。結果的に、それは機能した。もちろん、多くの若手がUSMNTの主力へと成長したからだ。それでも、一つの疑問は残った。そうしたベテランが周囲にいなかったことで、彼らはどんな教訓を得られなかったのか、という点だ。
その議論は、クリスチャン・プリシッチとユヌス・ムサが休養のために参加を見送った2025年ゴールドカップの前後で、さらに強まった。元選手たちは、妥当かどうかは別として、2人の姿勢に疑問を投げかけた。その批判の根底にあったのは、より大きな問いだった。かつての主力たちからあまりにも早く切り替えたことで、何かが欠ける状態になってしまったのではないか、というものだ。
いずれにせよ、当面の間、大量の入れ替えは起こりそうにない。何人かのベテランはチームを去ることになるだろうが、それは大規模なプロセスにはならない。より着実で段階的なものとなり、それは新戦力にとっても、ベテランにとってもプラスになる。
「ここ2サイクル、自分が関わってきた流れの延長線上にあると言える。単純に、こういうふうに進むものだと分かっているからね」と、USMNTのクリス・リチャーズはGOALに語った。「ワールドカップに出たチームを完全に切り捨てて、そこから先へ進むという話ではない。
とはいえ、その継続性があるからといって、すべてが同じように感じられるわけではない。リチャーズにとっては、パレスでザビエル・ゴゾがそばにいることで、別の視点が得られている。USMNTでの初キャップを目指す若手選手の視点だ。その目標がゴゾにとってどれほど大きな意味を持つのかを見ることで、このプロセスは新鮮に感じられている。
ポチェッティーノも同じ見方をしており、リチャーズのような選手が、自分のUSMNT入りを勝ち取ろうとする新戦力たちにとって、チームの基準を示すうえで極めて重要だと考えている。
「若い選手だけでチーム全体を構成することはできない。いや、できない。彼らには、すでに競争を経験している選手たちが必要だからだ」と、ポチェッティーノは語った。「そう、我々はミックスしていく。我々の考えは、経験のある選手たちとのミックスだ……経験豊富な選手と若い選手はうまく共存できると思うし、一緒に仕事を始めながら、若い選手たちが本当に素晴らしいいくつかの試合でトップチームとしてプレーするプレッシャーをどう対処していくのかを見ていけると思う」
すべてを見守っている
ポチェッティーノはメディア対応を通じて、その点を繰り返し強調した。彼はあらゆるものを見ているが、とりわけ細かな部分に目を配っているという。そうした点こそが、最終的に人生を変えることになる招集の電話を受ける準備ができているかどうかを本当に見極める材料になると、彼は語る。
「彼らを見たり、試合やパフォーマンスを見たりするだけではなく、メディアで何を話しているのか、相手にどう振る舞うのか、チームメートにどう接しているのかを見ることも重要だ」とポチェッティーノは話した。「それは非常に重要だと思う。我々はとても良いチームになりたい。何か違うものを築き、競争力を持ちたい」
つまり、指導者にどう話すのか、練習にいつ到着するのか、そしてその後どれだけ長く残っているのかにも注意を払うということだ。ポチェッティーノにとって、そうした日々の習慣は、選手が自分の求める基準を満たしているかどうかを明らかにする助けとなる。招集を望む者たちへのメッセージは明確だ。すべてが重要であり、彼はそのすべてを記録している。
ほどなくして、彼自身がそのメッセージを伝えられるようになる。ただし、そこにはそれ特有の難しさもある。
クラブレベルでは、彼はそれを段階的に伝えることができた。また、まさに適切なタイミングだと確信するまで、選手たちが日々成長していく様子を見守ることもできた。一方で代表チームでは、トレーニングの機会は少なく、キャンプも間隔が空くため、同じような余裕はない。
ポチェッティーノは、あるキャンプで見た選手が次のキャンプではまったく違う存在になっている可能性があることを認めた。だからこそ、9月にはまだ準備が整っていなくても、3月にはスターになっているかもしれない。
次の招集は数週間後に迫っているが、これらの決断は2030年までのサイクル全体を形作ることになる。若い選手たちはその座を争っている。ベテランたちにも、なおもたらせるものがある。そのバランスを見つけ、次の世代がいつ準備できるのかを見極めるのは、ポチェッティーノの役目だ。
「我々は、本当にプロフェッショナルであり、我々が期待するやり方で競争する選手たちのグループをつくらなければならない」とポチェッティーノは話した。「彼ら全員が、我々の前にいる才能ある選手たちや若い選手たちと競わなければならない」