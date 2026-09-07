今月後半のアメリカ男子代表招集を、公にせよひそかにせよ望んでいるすべてのティーンエイジャーに向けて、マウリシオ・ポチェッティーノ監督からメッセージがある。彼は君たちを見ている、ということだ。

カバン・サリバン、ザビエル・ゴゾ、ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティ、マティス・アルベール、ディエゴ・コチェン。アメリカサッカー界の注目を集める新星たちの名前はまだまだ続く。ポチェッティーノもまた彼らを見ており、総じてその印象は悪くない。

「我々はすべてを見ている」と彼は語る。「すべてを把握している。スカウティング担当を通じて、あるいは時には我々自身がその場に行っている」

もちろん、最終的に次のステップに進む準備ができているのは誰かを決めるのはポチェッティーノだ。おそらくこれまで以上に、ティーンエイジャーたちがアメリカ男子代表の扉をたたいている。ただ、そのタイミングを見極めるのは難しい。あまりに早く大きな役割を与えすぎれば、その選手の成長を妨げる可能性がある。一方で待ちすぎれば、若いキャリアを押し上げるうえで重要な出場時間や自信を得る機会を奪うことにもなりかねない。

では、こうした若い選手たちは、自分たちが国際舞台で戦う準備ができていると、どうすればポチェッティーノに示せるのだろうか。

実際のところ、それは簡単ではない。若手の才能を扱ってきた実績でポチェッティーノを上回る指揮官はほとんどおらず、頂点にたどり着く選手たちにはいくつかの共通点があると彼は語る。

「慎重である必要がある」と、彼は月曜日に話した。「若い時には、もちろん自信が必要だ。自分を信じ、自分はやれる、良いプレーができると思うことが必要になる。ただ、そこには限度がある。最も重要なのはバランスであり、彼らを守ることも我々の責任の一つだ」

さらにこう付け加えた。「その自信と能力を使って、ゴールを決め、毎日しっかりとプレーし、日々成長して、もっと良い選手になっていかなければならない」

そこで大きな疑問となるのは、今月後半にどの若手選手たちが関わることになるのか、という点だ。ペルー、チリ、メキシコ、カナダとの親善試合が控えており、これがアメリカサッカー界の10代スターたちにとってブレークを果たす最後の機会ではないにせよ、今年の暦年における最後の試合になる。

この次世代とともに仕事ができるチャンスも、ポチェッティーノがワールドカップ後に復帰する決断を後押しした要因の一つだった。ここからは、誰が準備できていて、どうやって彼らを引き上げていくかを見極める、より難しい作業が始まる。

「若く、プレーし結果を残す可能性を持った、こうした優れた選手になり得る存在がたくさんいることを、我々はとてもうれしく思っている」と彼は語った。