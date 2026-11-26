「ヨーヴィルとの契約が終わった。正直に言うと、2年目の最後の6～8カ月はまったく楽しめていなかった。サッカー界の事情はいろいろ分かるけど、僕はまだ若くて、プロ1年目なのに試合に出られなかった。遠征に同行してもベンチにさえ入れず、スタンドに座っているだけのこともあった。『ここにはいたくないな』と思った。契約が更新されないことは分かっていたけど、当時はそれでよかった。リーグ2のクラブでも、残りたくなかった。その後は『まだ18歳だし、リザーブチームのあるクラブを探そう』と考えた。ヨーヴィルにはユースチームしかなかったから、18歳を過ぎたらトップチームでプレーするか、試合に出られないかのどちらかだった。U-21チームはなかった」

「バーンズリーとバートン・アルビオンのトライアルを受けたけど、リザーブチームからのオファーはなかった。結局、イングランドのノンリーグでプレーすることになった。他に選択肢がなかった。当時はカンファレンス・ノースの一つ下のリーグだったと思う。ノンリーグのピラミッドではステップ3に当たる。僕は小柄なMFだから、ボールがずっと頭の上を越えていくんだ！ この頃はサッカーを楽しめていなかった。僕の好きなプレースタイルに合わなかったんだ。そんなとき、ニュージーランドの指導者がバートン・アルビオンのスカウト責任者を通じて僕について問い合わせてきた。その責任者が連絡をつないでくれた」

「最初からサッカーをするためにニュージーランドへ行ったわけではない。これから実際に何をするのか、考える必要があったから行った。サッカーを続けない、プレーを楽しめないとなったら、何をするのか。それで渡航して、少し旅をしてから地元のチームで練習を再開した。そこからニュージーランドのナショナルリーグに進んだ。僕にとって大事だったのは、プレーする楽しさを取り戻すこと。それがなければ、無理に続けるつもりはなかった」

「また楽しめるようになって、『やっぱりこれがやりたいことだ』と思った。次は、どうすればフルタイムでプレーできるか、という問題だった。現地で何人かに相談し、仲間の一人が自分の代理人を紹介してくれた。カナダで活動していて、今も僕の代理人を務めている。僕が考えたのは、CPLに行けないかということ。新しいプロリーグで、フルタイムでプレーできる。まだ発展途上だけど、選手の売り込み方を考えると、活躍すれば次へ進むための良い足場になる。ニュージーランドから2020年シーズンの加入を目指した。当時、代理人が僕の映像を送っていて、CPLの3クラブと話したと思う。でも、どこも『ニュージーランドのリーグはプロではないから、あまり評価していない。そこから選手を探すつもりはない』という反応だった。2019年の半ばから終わり頃のことで、僕は2020年シーズンに行きたかった。だから『もう忘れよう。実現しないけど、少なくとも挑戦はした』と思った」

「そこで2020年の初めにニュージーランドからオーストラリアへ行くことにした。サッカーを楽しめていたし、オーストラリアのNPLはニュージーランドのリーグよりレベルが高く、収入も増やせる。2020年の初めに渡ってプレーしていたけど、もちろん新型コロナウイルスの年だった。シーズンは延期さえされず、そのまま中止になった！ 当時、ニュージーランドとオーストラリアはコロナ対策の制限が世界でも最も厳しい国だった。みんなロックダウン下にいて、シーズンは中止、再開の話もない。それで『英国の両親のもとに戻って、少し落ち着くのを待ってから、どうなるか見よう』と思った」

「2020年半ばに英国へ戻り、ステップ3の別のチーム、ヌニートン・バラと契約した。しばらくそこでプレーした後、2021年の初めからアイスランドの1部リーグでプレーするオファーを受けた。フルタイムだということで乗り気だった。でも、プロというわけではなかった。週に3、4回、夜に練習するような形だった。プロリーグに分類されるけど、仕組みはイングランドのノンリーグに近い。他の選手はおそらく全員、昼間は仕事をしていた。他に何もなかったから、そこへ行くつもりだった」

「すると2020年末、クリスマスから2、3日後にパシフィックの監督パ・モドゥ・カーから代理人に電話があった。今はUSLチャンピオンシップで指導している人だ。『彼の映像を見た』と言っていた。後で本人から聞くまで知らなかったけど、代理人が送ったのは10分間のハイライト映像だった。彼が見たのは最初の30秒だけ。僕にボールが来て、肩を落とすフェイントから相手をかわした。それで獲得したいと決めたらしい。これは僕が2020年に望んでいたことだった。代理人には『もう条件を聞く必要もない』と言った。その時点では契約が1年でも5年でも、給料が良くても悪くても、気にならなかった。『給料と住む場所を用意して、あそこへ行かせてくれ』とだけ伝えた。行きさえすれば、フルタイムのプロとしてプレーして、うまくやれると分かっていた。ニュージーランドからCPLに至るまでは、そういう経緯だった」