拡散したミームへの一見無害な発言が、キリアン・エンバペ、レアル・マドリー、ラ・リーガを外交問題の渦中に巻き込んだ。SNSに投稿された短い動画の中で、エンバペは中国の元指導者、毛沢東を間接的に「独裁者」と呼び、国際的な騒動を引き起こした。
一見すると過剰反応に思えるかもしれない。しかし、この発言の重大さは、中国の譲歩しない姿勢と、いまだ成果の出ていないスペインの難航する仲介に表れている。騒動が収まる気配はなく、スペインサッカーに深刻な影響を及ぼす可能性がある。
拡散したミームへの一見無害な発言が、キリアン・エンバペ、レアル・マドリー、ラ・リーガを外交問題の渦中に巻き込んだ。SNSに投稿された短い動画の中で、エンバペは中国の元指導者、毛沢東を間接的に「独裁者」と呼び、国際的な騒動を引き起こした。
一見すると過剰反応に思えるかもしれない。しかし、この発言の重大さは、中国の譲歩しない姿勢と、いまだ成果の出ていないスペインの難航する仲介に表れている。騒動が収まる気配はなく、スペインサッカーに深刻な影響を及ぼす可能性がある。
ネット上では以前から、エムバペの権威主義的な性格をからかうミームが出回っている。毛沢東やスターリンの画像にエムバペの顔を重ねたり、AIで軍服姿のエムバペの画像を作ったりするものだ。
ティボー・クルトワによると、レアル・マドリーのロッカールームではこうしたミームが大ウケしているという。また、ワールドカップ期間中には、フランス代表のチームメートがエムバペを「Mobut」と呼んでいたことも明らかになった。コンゴ民主共和国の元独裁者、モブツ・セセ・セコになぞらえた呼び名だ。エムバペ本人も面白がっていたが、後に削除された短い動画での発言が問題となった。
2025年4月、フランスのポッドキャスト番組「The Bridge」に出演し、好きなミームを聞かれたエムバペは、こう答えた。「ある男、たぶん中国の独裁者だと思うけど、その人が映った動画を作って、僕の……」。そう言って自分の顔を指すしぐさをすると、画面には毛沢東の体にエムバペの顔を合成した画像が映し出された。「友達との間でよく使っているよ」と、笑顔で付け加えた。
27歳の元PSGのFWは毛沢東の名前すら口にしていなかったが、ほのめかしただけで中国側は即座に厳しい反応を示した。
ソーシャルメディア上で再び拡散した動画に、中国当局の幹部が強く反発した。外務省の郭嘉昆報道官は、「中国人民を傷つける言葉や行動は、社会全体から拒絶されるだろう」と述べた。
中国サッカー協会（CFA）も謝罪を要求し、「国際的に著名なアスリートは厳格な倫理基準を守り、公に与える自身の影響力を理性的に行使しなければならない」と表明した。
その後、エンバペからは中国のスポンサー3社が相次いで離れた。大手乳製品メーカーの蒙牛、夏のワールドカップ期間中にフランス代表主将を広告に起用していた飲料メーカーの東鵬、そしてチーズメーカーのミルクグラウンドだ。蒙牛と東鵬はほぼ同じ内容の声明を出して発言を非難し、中国人民を不快にさせかねないいかなる言葉や行動にも「断固反対」し、「一切容認しない」とした。
上海の新聞『The Paper』によると、国営テレビのCCTVはエンバペが出場する試合の放送と、すべての広告やオンライン動画コンテンツの配信を停止した。夏に国営プラットフォームのMiguと契約を結んだラ・リーガは、日曜日のレアル・マドリー対ラシン・サンタンデールを放送しない。
オンライン上でも影響が出ている。Weibo、RedNote、Xiaohongshuの新規ユーザーはエンバペをフォローできず、エンバペのアカウントはブロックされた。ディオール、ウブロ、そしてエンバペがサッカーシューズの契約を結んでいたOnなどの国際的なスポンサーも、中国向けの自社アカウントからエンバペに関するコンテンツを削除しなければならなかった。
中国における毛沢東の評価は複雑だが、国外では主に独裁者とみなされている。中華人民共和国の建国の父であり、1949年から82歳で死去した1976年まで国を率いた。
中国共産党（PCC）の主席在任中、毛沢東は数千万人の死者を出した全体主義体制を率いた。死者の多くは1959年から1961年にかけての中国大飢饉で亡くなった。この飢饉は人類史上最も多くの死者を出したと広く考えられており、犠牲者数は最大5500万人と推定されている。
飢饉の原因となったのは、毛沢東が農業の集団化と工業化を進めた「大躍進」政策だった。毛沢東の体制は政敵を弾圧し、強制労働を課し、資本家階級と伝統文化を排除するために虐殺を行った。
一方、中国では、毛沢東が内戦を終結させ、女性の地位向上や教育の進展に貢献したほか、将来の中国の台頭への道を開く大幅な貧困削減を実現したと考える人も多い。現在も特に高齢者の間では、毛沢東を偉大な指導者とみなす人が多く、中国共産党はその功績を強く擁護している。中国では、毛沢東は「7割正しく、3割間違っていた」とよく言われる。
こうした背景から、エンバペの発言に対する否定的な反応は、その発言の真偽にかかわらず、国の指導者に敬意を欠くことが今なお社会的、文化的なタブーであることを反映している。つまり、収益性の高い中国市場を活用しようとするブランドやアスリートは、細心の注意を払わなければならない。
ムバッペ、レアル・マドリー、ラ・リーガが経済的損失を被るのを避けるため、スペイン側からは卑屈な謝罪が相次いだ。関係者は真実よりも金銭を気にかけていた。
「私の発言は不適切でした。中国や世界各地の中国人コミュニティーの多くの人々を傷つけたことを、今は理解しています」と、ムバッペは自身の持ち株会社Interconnected Venturesを通じ、中国語（普通話）に翻訳された声明で述べた。「私の言葉で不快な思いをされたすべての方に謝罪します。そのような意図はまったくありませんでした。私は中国の人々とその歴史を深く尊重しており、心から申し訳なく思っています」
翌日には所属クラブも声明を出し、次のように記した。「レアル・マドリーは、所属選手キリアン・ムバッペの最近の発言によって生じた可能性のあるいかなる不快感についても、中国の人々に謝罪したいと思います。当クラブは中国、その歴史、文化、市民、そしてレアル・マドリーに愛情と敬意を寄せる数百万人の中国人ファンを深く尊重しています。レアル・マドリーは、中国とその市民との友好関係をさらに強めたいと考えています」
同クラブが中国当局と対立するのは、ここ数カ月で2度目だ。8月には、洪水に関する投稿にあった「ネパールとチベット」という表現を現地メディアが批判し、「中国のシザン」への修正を求めた。その後、投稿は説明なく削除された。
ラ・リーガも損害を抑えようと、次のように表明した。「ラ・リーガは、キリアン・ムバッペの最近の発言が中国のファンを傷つけたことを深く遺憾に思います。この発言は個人の立場でなされたものであり、ラ・リーガを代表するものではありません。リーグとしての責任を踏まえ、ラ・リーガと全所属クラブを代表して謝罪します」
ハビエル・テバス会長も、次のように付け加えた。「中国のファンを傷つけたことを謝罪します。私は中国と、長年私たちのサッカーを支えてきた中国の人々を尊重しています。ラ・リーガの会長として、クラブや選手と協力し、文化への理解を深めていきます。行動を通じてこの関係を育みたいと考えており、同様の事態が繰り返されないよう具体的な措置を講じます」
テバス会長は危機対応チームを設け、駐スペイン中国大使のヤオ・ジン氏と面会した。また、レアル・マドリーの経営陣をヨーゼフ・ゲッベルスになぞらえたことで同クラブから辞任を求められ、関係が緊張していたにもかかわらず、クラブ側にも連絡を取った。ロイター通信によると、ラ・リーガ会長は論争を鎮めるための訪中も検討していたという。
エムバペの謝罪とテバスの取り組みで、中国との対立が収まるかどうかは不透明だ。水曜日、ジアクン報道官は次のように述べた。「表明された謝罪を真剣に受け止めている」
フランス人ジャーナリストのロマン・モリーナによると、エムバペの声明は緊張を和らげるどころか、自身の商業的利益を守ろうとする必死の試みと受け止められた。マオに言及しなかったことも事態を悪化させた。中国のファンがエムバペのユニフォームを燃やし、広告ポスターを引き裂く動画が出回っている。
水曜日、中国の国営放送チャイナ・メディア・グループ（CMG）は、エムバペ、レアル・マドリー、テバスによる説明を退け、フランス代表キャプテンが出場する試合を放送しないと確認した。今週末のレアル・マドリーのラ・リーガの試合が放送されないことは、すでに発表されていた。
「エムバペの侮辱的な発言は中国の人々を傷つけ、一線を越え、表現の自由の範囲を逸脱したと考えている」とCMGの声明は述べ、さらにこう続けた。「エムバペはレアル・マドリーの選手であり、クラブには重大な責任がある。したがって、エムバペは『意図的に侮辱したことは一度もない』とし、『選手には個人的な意見を表明する権利がある』と主張するレアル・マドリーの説明は受け入れない。レアル・マドリーの姿勢も受け入れられない」
ロイターによると、中国の国営テレビは「さらなる和解のための行動」を待っている。ラ・リーガは大きな経済的打撃を懸念し、クラブや選手とともに「啓発・コミュニケーションのための手順」を導入すると発表した。
ラ・リーガの最新の財務データによると、スペイン1部リーグは2024-25シーズンの放映権収入として15億8000万ユーロ（13億2000万ポンド／17億6000万ドル）を得た。その40％に当たる7億4800万ユーロ（6億2600万ポンド／9億9500万ドル）が海外市場からの収入だった。中国からの具体的な収入は公表されていないものの、アジアと米国の市場はリーグにとって海外収入の二大源となっている。テバスはまさにこの夏、「中国は引き続きラ・リーガにとって戦略的な市場だ」と述べていた。
レアル・マドリーについては、放映権契約による収入の一部を失うリスクに加え、『エル・ムンド』によると、海外でのグッズ販売収入の10～15％が中国からもたらされている。同国ではエムバペのユニフォームが最も売れている。クラブはエムバペの肖像権の20％を保有している。
現時点で、この騒動がエムバペにどれほどの影響を及ぼすかは不明だ。『フォーブス』によると、フランス人選手はスポンサー収入だけで3000万ドル（2250万ポンド）を得る見込みだが、中国企業はエムバペへの支払額を明らかにしていない。新たにシューズを供給するOnにも影響が及ぶ恐れがある。同社にとって中国は重要市場で、株価はすでに下落している。
短期的な解決策が見つからなければ、この対立はスペインサッカー界に重くのしかかる可能性がある。