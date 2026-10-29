ムバッペ、レアル・マドリー、ラ・リーガが経済的損失を被るのを避けるため、スペイン側からは卑屈な謝罪が相次いだ。関係者は真実よりも金銭を気にかけていた。

「私の発言は不適切でした。中国や世界各地の中国人コミュニティーの多くの人々を傷つけたことを、今は理解しています」と、ムバッペは自身の持ち株会社Interconnected Venturesを通じ、中国語（普通話）に翻訳された声明で述べた。「私の言葉で不快な思いをされたすべての方に謝罪します。そのような意図はまったくありませんでした。私は中国の人々とその歴史を深く尊重しており、心から申し訳なく思っています」

翌日には所属クラブも声明を出し、次のように記した。「レアル・マドリーは、所属選手キリアン・ムバッペの最近の発言によって生じた可能性のあるいかなる不快感についても、中国の人々に謝罪したいと思います。当クラブは中国、その歴史、文化、市民、そしてレアル・マドリーに愛情と敬意を寄せる数百万人の中国人ファンを深く尊重しています。レアル・マドリーは、中国とその市民との友好関係をさらに強めたいと考えています」

同クラブが中国当局と対立するのは、ここ数カ月で2度目だ。8月には、洪水に関する投稿にあった「ネパールとチベット」という表現を現地メディアが批判し、「中国のシザン」への修正を求めた。その後、投稿は説明なく削除された。

ラ・リーガも損害を抑えようと、次のように表明した。「ラ・リーガは、キリアン・ムバッペの最近の発言が中国のファンを傷つけたことを深く遺憾に思います。この発言は個人の立場でなされたものであり、ラ・リーガを代表するものではありません。リーグとしての責任を踏まえ、ラ・リーガと全所属クラブを代表して謝罪します」

ハビエル・テバス会長も、次のように付け加えた。「中国のファンを傷つけたことを謝罪します。私は中国と、長年私たちのサッカーを支えてきた中国の人々を尊重しています。ラ・リーガの会長として、クラブや選手と協力し、文化への理解を深めていきます。行動を通じてこの関係を育みたいと考えており、同様の事態が繰り返されないよう具体的な措置を講じます」

テバス会長は危機対応チームを設け、駐スペイン中国大使のヤオ・ジン氏と面会した。また、レアル・マドリーの経営陣をヨーゼフ・ゲッベルスになぞらえたことで同クラブから辞任を求められ、関係が緊張していたにもかかわらず、クラブ側にも連絡を取った。ロイター通信によると、ラ・リーガ会長は論争を鎮めるための訪中も検討していたという。