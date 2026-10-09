2021年10月30日、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグでトッテナムと対戦するため敵地に乗り込んだ時、オレ・グンナー・スールシャールとヌーノ・エスピリト・サントはともに極めて大きなプレッシャーにさらされていた。ユナイテッドはリヴァプールにホームで0-5の屈辱的敗戦を喫し、未勝利が4試合に伸びた直後でなお打撃を引きずっていた一方、トッテナムも直近6試合で4敗を喫しており、キックオフ前の時点で相手を勝ち点1上回るだけだった。

そのため、この一戦は「エル・サキコ」と銘打たれた。レアル・マドリーとバルセロナによるラ・リーガの対戦を表すスペイン語表現をもじったもので、多くのファンや識者は敗れた側の監督が解任の引き金を引かれる運命にあるとみていた。そして結果的に、その見立ては正しかった。

ユナイテッドはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで、クリスティアーノ・ロナウド、エディンソン・カバーニ、マーカス・ラッシュフォードのゴールにより快適な3-0の勝利を収め、スールシャールは大きく胸をなで下ろした。対照的に、トッテナムは枠内シュートすら1本も放てず、ホームサポーターから容赦ないブーイングを浴びる中、ヌーノはあらゆる確信を失い尽くした男のような、うんざりした表情を浮かべていた。

案の定、そのわずか2日後にヌーノは解任された。結果そのものはおそらく許容され得たかもしれないが、トッテナムのパフォーマンスがあまりにもひどかったため、変化は必要不可欠だった。

今週末には、その同じ運命がマイケル・キャリックあるいはロベルト・デ・ゼルビに降りかかる可能性がある。土曜日にオールド・トラッフォードで「エル・サキコ2.0」が予定されているからだ。今回はユナイテッドがトッテナムを勝ち点3上回っているが、トッテナムは2026-27シーズンの初勝利をまだ手にしていない。さらにデ・ゼルビのチームは5試合でわずか2得点しか挙げておらず、得点力を欠いたヌーノのチームとの類似点を見いだすのは難しくない。

だが、はっきりしているのは、キャリックの方がイタリア人の同業者よりもさらに危うい立場にあるということだ。プレシーズンには優勝争いの有力候補と目されていただけに、ユナイテッドが12位に沈んでいるのは痛恨であり、これ以上の大きな失態は許されない。もしキャリックが、5年前のこの時期にノルウェー人指揮官のアシスタントを務めていた彼にとって、当時スールシャールがそうしたような士気を高める勝利をもたらせなければ、その先に待つものは明らかだ。