あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Carrick De Zerbi 1:1Getty/GOAL

エル・サッキコへようこそ！ 苦境のマンチェスター・ユナイテッドとトッテナムの指揮官が対決へ。窮地のマイケル・キャリックはロベルト・デ・ゼルビ以上に立場が危うい。

マンチェスター・ユナイテッドは今週末、トッテナムをホームに迎える一戦で、もはや失敗は許されない。昨季プレミアリーグを3位で終えた際に示した期待感を、その後につなげられずにいるためだ。

James Westwood
翻訳者：

  • 2021年10月30日、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグでトッテナムと対戦するため敵地に乗り込んだ時、オレ・グンナー・スールシャールとヌーノ・エスピリト・サントはともに極めて大きなプレッシャーにさらされていた。ユナイテッドはリヴァプールにホームで0-5の屈辱的敗戦を喫し、未勝利が4試合に伸びた直後でなお打撃を引きずっていた一方、トッテナムも直近6試合で4敗を喫しており、キックオフ前の時点で相手を勝ち点1上回るだけだった。

    そのため、この一戦は「エル・サキコ」と銘打たれた。レアル・マドリーとバルセロナによるラ・リーガの対戦を表すスペイン語表現をもじったもので、多くのファンや識者は敗れた側の監督が解任の引き金を引かれる運命にあるとみていた。そして結果的に、その見立ては正しかった。

    ユナイテッドはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで、クリスティアーノ・ロナウド、エディンソン・カバーニ、マーカス・ラッシュフォードのゴールにより快適な3-0の勝利を収め、スールシャールは大きく胸をなで下ろした。対照的に、トッテナムは枠内シュートすら1本も放てず、ホームサポーターから容赦ないブーイングを浴びる中、ヌーノはあらゆる確信を失い尽くした男のような、うんざりした表情を浮かべていた。

    案の定、そのわずか2日後にヌーノは解任された。結果そのものはおそらく許容され得たかもしれないが、トッテナムのパフォーマンスがあまりにもひどかったため、変化は必要不可欠だった。

    今週末には、その同じ運命がマイケル・キャリックあるいはロベルト・デ・ゼルビに降りかかる可能性がある。土曜日にオールド・トラッフォードで「エル・サキコ2.0」が予定されているからだ。今回はユナイテッドがトッテナムを勝ち点3上回っているが、トッテナムは2026-27シーズンの初勝利をまだ手にしていない。さらにデ・ゼルビのチームは5試合でわずか2得点しか挙げておらず、得点力を欠いたヌーノのチームとの類似点を見いだすのは難しくない。

    だが、はっきりしているのは、キャリックの方がイタリア人の同業者よりもさらに危うい立場にあるということだ。プレシーズンには優勝争いの有力候補と目されていただけに、ユナイテッドが12位に沈んでいるのは痛恨であり、これ以上の大きな失態は許されない。もしキャリックが、5年前のこの時期にノルウェー人指揮官のアシスタントを務めていた彼にとって、当時スールシャールがそうしたような士気を高める勝利をもたらせなければ、その先に待つものは明らかだ。

  • ハムストリング負傷で苦しむ

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    ユナイテッドは不可解なほど静かな夏の移籍市場を経て、振り出しに戻った。

    キャリックは、ルベン・アモリムの混乱に満ちた体制の後、ユナイテッドの自信回復に大きく貢献し、昨季最後の17試合でリーグ最多勝ち点を積み上げてチームをプレミアリーグ3位へ導いた。5月22日には、INEOS体制のオーナー陣がキャリックに、1年延長オプション付きの2年契約を正式オファーし、ほんのしばらくではあったが、オールド・トラッフォードには楽観論が戻ってきた。

    だが、サー・ジム・ラトクリフらはその後、夏の移籍市場でユナイテッドのライバル勢が大幅に戦力強化を進める中、実質的に立ち止まったままだった。欧州カップ戦のない1年から一転し、全公式戦で最大67試合を戦う可能性がある中でチームが競争力を維持するには、大きな変化が必要だという現実を理解できなかった。これは27試合増となる。

    中盤刷新を掲げ、カルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスを総額1億6300万ポンド（2億1600万ドル）で獲得した。しかし、その誰も退団したカゼミーロの特性を埋める存在ではなく、他の重要なエリア、特に守備と前線の中央は放置された。キャリックはフロントに足を引っ張られ、その意思決定のまずさによって、マンチェスター・ユナイテッドが再び後退しているのも不思議ではない。

    ユナイテッドは開幕節で昇格組ハル・シティに敗れた一方、オールド・トラッフォードではイプスウィッチ・タウンを下した。ただし、その勝利には判定をめぐる疑問の助けもあった。その後、キャリックのチームはエバートン、フラムとのアウェー戦でいずれも歯がゆい引き分けに終わり、さらにホームで10人の隣敵マンチェスター・シティに0-1で敗れた。

    チャンピオンズリーグ初出場のサバフに4-0で圧勝した試合もあったが、その結果はカラバオカップ3回戦でのブライトン戦2-3の敗戦によってかき消された。ユナイテッドは2点のリードを守れず、オールド・トラッフォードで1976年以来初めて逆転負けを喫した。

    キャリックの“ハネムーン期間”が終わったと言っていいだろう。手遅れになる前に、守備の穴をふさぎ、前線にさらなる活力を注入する方法を見つけなければならない。

  • 「壊れやすい」

    로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)
    Getty Images

    デ・ゼルビは、新戦力への大規模な投資にもかかわらず、トッテナムを安定したチームへと変貌させるのに苦しんでいる。

    トッテナムの新監督就任による一時的な上向きも、デ・ゼルビの下では長くは続かなかった。イタリア人指揮官は3月末に就任し、引き継いだ時点でチームは降格圏を勝ち点1差で上回るだけの位置にあり、2026年のプレミアリーグではわずか1勝しか挙げていなかった。

    それでもデ・ゼルビは立て直しを進め、トッテナムはラスト7試合で勝ち点11を獲得。最終節のエヴァートン戦で挙げた1-0の勝利は、残留を確定させる結果となった。

    トッテナムはデ・ゼルビと5年契約を結び、最初の移籍市場では全面的な支援を示した。総額3億3400万ポンド（4億4200万ドル）を投じて10人の新戦力を補強。その中にはクラブ史上最高額で獲得したサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サビオ、そしてブライトン時代の教え子ヤン・パウル・ファン・ヘッケも含まれていた。

    これだけ実りある補強を行えば、サポーターがピッチ上でのさらなる向上を期待するのは当然だったが、今のところ最終的には失望させられている。トッテナムはプレミアリーグで5試合を終えて勝ち点2の最下位に沈み、そのうち最初の4試合では1点も奪えなかった。代表ウイーク前のアストン・ヴィラ戦で喫したホームでの3-2敗戦では、攻守両面の欠点があらわになり、デ・ゼルビもそれを隠そうとはしなかった。

    「説明が難しい。私は監督として14年になるが、これほどもろく、一貫性のないチームは見たことがない」と同監督は語った。

    もちろん、トッテナムがこのままでいいはずはなく、チームのメンタリティーを立て直すのはデ・ゼルビの仕事である。ただ、その状況はユナイテッドほど絶望的には感じられない。オールド・トラッフォードで勝てなかったとしても、それがデ・ゼルビの終わりを意味するわけではないが、何が起きようとキャリックの残された時間はわずかだと感じられる。

  • 「リセット」が必要

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    まったく現実的ではない。だが、ユナイテッドが過去の栄光への回帰を目指す中、キャリックにはデ・ゼルビ以上に高い基準が求められることになる。

    違いは、デ・ゼルビがトッテナムで長期的なプロジェクトに着手したことだ。過去2シーズンのプレミアリーグでいずれも17位に終わっているチームにとって、成功が一夜にして訪れるはずはなかった。

    新戦力がかみ合い、デ・ゼルビのシステムを守ることが自然にできるようになれば、スパーズは問題ないはずだ。上位半分でのフィニッシュでも前進といえ、もし欧州大会出場権、たとえカンファレンスリーグでも滑り込めれば、デ・ゼルビは指揮官として初のフルシーズンで素晴らしい仕事をしたことになる。

    一方のキャリックは、オールド・トラッフォードでもっと高いハードルを越えようとしている。ユナイテッドが再びトップ5入りを逃し、あるいはタイトルを獲得できなければ大惨事だ。INEOSはクラブ創設150周年にあたる2028年までのプレミアリーグ制覇を目標に据えており、そのためにも今季は土台を築かなければならない年となる。

    ここまで見てきた内容を踏まえると、マンチェスター・ユナイテッドは目標に大きく届かないだろう。キャリックに残された唯一の望みは、1月までどうにか持ちこたえ、冬の移籍市場で補強を求めることだ。しかし、そこまでたどり着けるだけでも小さな奇跡と言っていい。ユナイテッドはそれほどまでに悪い。

    キャリックが前線に豊富な火力を抱えているにもかかわらず、チームのバランスは崩れている。クラブOBのギャリー・ネビルもフラムとの1-1のドロー後に『Sky Sports』でこう語っていた。「あの攻撃的な選手たちを全員使えたらいいと思うよ。だが、守備の面で彼らが彼を苦しめることになる。問題は守備陣や最終ライン4枚だけじゃない。[Bryan] ムベウモと[Marcus] ラッシュフォードは高い位置を取りすぎていて、幅も広すぎる。中へ絞って戻ってこない。中盤にはティーレマンスと[Kobbie] マイヌーがいるが、少し単調だ。バレバもおそらくそこに入ってくるだろう。ブルーノ・[フェルナンデス]は少し自由に動き回り、[Matheus] クーニャも少し自由に動き回っている。

    「ボールを持っていない時より、持っている時の方がいい選手が5人か6人いる。彼らが大量得点を決め、1点か2点を失っても試合に勝つ姿が見られたら素晴らしいだろう。だが、守備の構造という観点ではリセットが必要になる。あまりにも多くの選手がピッチ上を歩いているからだ」

    キャリックは試合をコントロールできるユナイテッドを作ろうとしているが、強度が欠けている。対照的に、スパーズにはそれが十分にある。デ・ゼルビが前線からのハイプレスと敵陣深くでのアグレッシブなボール奪取を求めているからだ。まだ最適には機能していないが、彼らには明確なアイデンティティーがある。一方のユナイテッドは、いまだに個の力と一瞬のひらめきに頼るチームのままだ。

  • 面白みはない

    Michael Carrick Manchester United 2026-27 Everton
    Getty

    キャリックは、復帰する選手たちが流れを変えてくれることに期待しているのかもしれないが、そもそも本来こんな状況に置かれるべきではない。

    今週末に勝ち点3を手にしても、問題の根本を覆い隠すには不十分だろう。2021年のスールシャールの時も同じだった。実際、ユナイテッドはスパーズ戦の勝利を指揮したわずか3週間後に、そのノルウェー人指揮官を解任している。その後にはチャンピオンズリーグでのアタランタ戦2-2の引き分け、シティとのダービーでの0-2敗戦、そしてビカレージ・ロードでのワトフォード戦1-4の大敗が続いた。

    キャリックにとって日程はさらに過酷に映る。トッテナム戦後、ユナイテッドはアウェーゲームを3試合戦うことになっており、欧州ではアトレティコ・マドリーとコモ、プレミアリーグでは無敗のリーズ・ユナイテッドと対戦する。さらにボーンマスをホームに迎えた後、月末にはチェルシーとのアウェー戦で締めくくる。キャリックが11月までに去る可能性も十分にある。

    オールド・トラッフォードは危機的状況にあるが、スパーズにとって懸かるものはそこまで大きくない。気にかけるべきはプレミアリーグだけだからだ。デ・ゼルビには本当の変化をもたらそうとする中で辛抱強さが与えられるはずで、チーム内の雰囲気も比較的前向きである。

    「クラブとしての現在の状況は、結果という点ではネガティブだが、サッカーの内容という点ではポジティブだと分類する」と、イタリア代表活動中のトナーリは語った。「自分たちは楽しみながらプレーし、チャンスも作っている。サッカーでは点を取れなければ負ける。自分たちは沈んではいない。元気で、良い状態にあり、前向きだ。チームが非常に強いことも分かっている」

    一方、キャリックのチームはまったく楽しめていない。ボールを持つたびに、その心理にある不安と肩にのしかかる緊張感が伝わってくる。チームの象徴的な主将であり、リスクを恐れないフェルナンデスでさえ、いつも以上に無理をしているように見える。

    もっとも、すべてが悲観材料というわけではない。バレバは足首の問題から回復し、スパーズ戦でデビューする可能性がある。また、マタイス・デ・リフトも慢性的な背中の負傷で長期離脱していたが、復帰が近づいている。2人がチームに加われば、中盤のフィジカル不足と最終ラインの未熟さというユナイテッドの問題改善に大きくつながるかもしれない。

    一方のアマド・ディアロも、鼠径部の負傷でシーズン序盤を欠場していたが、右ウイングのポジション争いに戻ってくる見込みだ。彼が加われば、ムベウモは最も力を発揮できる形でチャンネルを使うプレーに集中でき、クーニャも本職ではない9番役を埋めるのではなく、再び左に戻ることができる。

    ここまで公の場でチームを批判するのを拒んできたことを踏まえると、キャリックはこうした選手たちが違いを生み出すことに静かな自信を抱いているのかもしれない。とはいえ、彼がこの立場に置かれているのは極めて不公平だ。主力を欠いても対応できるだけの層の厚さが、ユナイテッドにはあるはずだからである。

    現状では、安定感はほぼ確実に手の届かないままだろう。キャリックは、デ・ゼルビがスパーズでそうしているように、自身の色でチームを形作る信頼を与えられるのではなく、いまだに暫定監督であるかのような扱いを受けている。土曜日に何が起ころうと、彼にはもっと良い待遇がふさわしい。