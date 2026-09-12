エルフェアスベルクの驚異的な物語 ドイツの小さなクラブが4部から急成長を遂げ、ブンデスリーガでバイエルン・ミュンヘンと互角に渡り合うまでに至った軌跡
エルフェアスベルクは今季まで一度もブンデスリーガでプレーしたことがなく、日程が発表された際にはファンも厳しい戦いを覚悟したに違いない。これ以上ないほど困難なスタートと言ってよく、2024年王者バイエル・レバークーゼンとのホーム戦、ボルシアMGへのアウェー戦、そしてブンデスリーガ連覇中のバイエルンとのホーム戦が並ぶ日程だった。
それでも、第3節を前にした現在、エルフェアスベルクは得失点差でフライブルクとボルシア・ドルトムントに次ぐ3位につけている。バンサン・ワグナー監督の下、チームは開幕2連勝を飾り、すでに7得点を記録。日曜のバイエルン戦にも勝てば、バンサン・コンパニ率いるスター軍団との勝ち点差は5に広がる。
わずか4年前、ドイツ4部で戦っていた当時には、エルフェアスベルクにとってこの立場は想像すらできなかったはずだ。驚異的な歩みであり、その道のりはロッカールーム内に揺るぎない自信を生み出している。
小さな町と始まり
エルファースベルクはドイツ南部にある自治体で、人口はわずか1万3000人だ。ザールラント州で30番目の規模の町にすぎず、この州は同国に30ある州の一つで、鉄道駅も公民館もない。そんな町は、これまでで初めてブンデスリーガのクラブを擁した最小の場所であり、そのためエルファースベルクはDorfverein（「村のクラブ」）と呼ばれている。
クラブはもともと1907年に創設されたが、第一次世界大戦中にいったん消滅。その後1918年に再結成され、およそ1世紀の大半をアマチュアチームとして過ごした。だが2000年代初頭、状況は変わり始める。地元の製薬会社ウルザファームが、当時のクラブ会長フランク・ホルツァーの下でエルファースベルクの主要支援企業兼スポンサーとなり、2011年には息子のドミニクが引き継いだ。
その2年後、エルファースベルクはドイツ3部であり、完全プロリーグとしては最下層にあたる3.リーガへの昇格を果たした。だが不運にも、すぐに降格。それでもウルザファームはクラブの本拠地の命名権を取得し、正式にウルザファーム・アレーナ・アン・デア・カイザーリンデへと改称した。これは2015年に惜しくも倒れた樹齢100年のシナノキとのつながりを残すものでもあった。そしてスタジアムは段階的に拡張され、1万人を収容できるようになった。
それでもなお、本格的なフットボール面でのビジョンは欠けていた。それが変わったのは、2018年にホルスト・シュテフェンが監督に就任してからだ。シュテフェンはダイナミックで前向きなスタイルを築き上げ、ファンに継続して見応えあるサッカーを提供。最終的には2021-22シーズンのレギオナルリーガ・ズュートヴェスト優勝へと導いた。
階段を駆け上がる
それによりエルフェアスベルクは3.リーガに戻った。そして今度は、そのステップアップへの準備ができていた。シュテフェン監督率いるチームは、2022-23シーズンの開幕直後にクラブ史上最大の番狂わせを演じ、それを証明した。DFBポカール1回戦でレバークーゼンを4-3で破ったのである。
次のラウンドでボーフムにその快進撃を止められたが、エルフェアスベルクはリーグ戦で安定して高いレベルのパフォーマンスを見せた。昇格争いは5クラブがわずか勝ち点5差にひしめくスリリングなものとなったが、最終的にはFrieburgをかわして3.リーガ優勝を果たした。
さらにエルフェアスベルクは、38試合で80得点を記録し、部門最高の攻撃成績も残した。そのうち10得点はシュトゥットガルトからのレンタルで加入していたニック・ヴォルテマーデによるものだった。シュテフェン監督はかつて「みすぼらしい1-0よりも、スペクタクルな勝利のほうがずっと好ましい」と語ったことがあるが、選手たちはその姿勢をあらゆる試合に持ち込んだ。
クラブ史上初の2.ブンデスリーガでの戦いは厳しい学びの経験となったが、それでもエルフェアスベルクは11位でシーズンを終えた。そして2024-25シーズンには、約束の地に手が届くところまで迫った。
ケルンとハンブルクに次ぐリーグ3位に入り、エルフェアスベルクはブンデスリーガ残留・昇格プレーオフで残留争いをしていたハイデンハイムと対戦した。第1戦は2-2の引き分けに終わり、第2戦も後半アディショナルタイム5分まで1-1で並んでいたが、そこでレオ・シエンツァが劇的な決勝点を決め、エルフェアスベルクの心を打ち砕いた。
「新たなエネルギー」
シュテフェンがヴェルダー・ブレーメンからのオファーを受けてクラブを去ることを決断し、エルファースベルクには二重の痛手がのしかかった。クラブは30万ユーロの補償金を受け取ったものの、クラブをかつてない高みへ導いた指揮官を失う打撃を和らげるにはほとんどならなかった。
シュテフェンの後任探しのプロセスは広範に及んだ。スポーツディレクターのニルス＝オレ・ブックは、魅力的でハイインテンシティーなサッカーを引き続き推進しながら、クラブで将来を嘱望される若手を育てていける、戦術的にモダンな指揮官を求めていた。そして最終的に白羽の矢が立ったのが、2024-25シーズンにホッフェンハイムのリザーブチームを3.リーガ昇格へ導いたワグナーだった。
ブックはワグナーの就任会見で「彼がもたらすものを総合的に見れば、我々に非常によく合っている」と語った。「フィンセントは現在の路線を継続するだけでなく、新たなエネルギーを加えて、それを豊かにし、発展させてくれるだろう」
トップレベルの指揮官としての経験不足にもかかわらず、その後のワグナーはこの期待に見事な形で応え、ヴェルダーでわずか7カ月で解任されたシュテフェンの後継者として、十分以上にふさわしいことを証明してみせた。ただ、当初の楽観論は強くなかった。その大きな理由の一つが、それぞれの期限付き移籍期間を終えて退団した得点源コンビ、フィスニク・アスラニとムハメド・ダマルの存在だった。
エルファースベルクはそのほかにも多くの退団者を出し、守備の要だったロビン・フェルハウアーもアウクスブルクへ移籍したことで、評論家たちは中位への後退を予想していた。だが、ブックは限られた資金の中で精力的に動き、ワグナーが戦力不足のままにならないようにした。
ウカシュ・ポレンバ、バンバセ・コンテ、ジャルジーニョ・マランガはいずれもブンデスリーガのクラブから期限付き移籍で加わり、エルファースベルクは守備強化に向けてラッセ・ギュンターとヤン・ギャメラーを完全移籍で獲得した。新戦力はすぐにかみ合い、ワグナーは歴史的な2025-26シーズンで瞬く間に懐疑論を覆していった。
「まるで月に飛ぶようなもの」
エルフェアスベルクはワグナー体制で素晴らしいスタートを切り、2.ブンデスリーガ最初の9試合で7勝を挙げた。その後はやや波のある戦いぶりとなったものの、昇格を争うライバルたちに食らいつくには十分だった。最終的にシャルケが抜け出して首位を確保したが、自動昇格の残る1枠を巡る争いはシーズン最終節までもつれ込んだ。
最下位プロイセン・ミュンスターをホームに迎える一戦は、2位につけ、得失点差でパーダーボルンを上回っていたエルフェアスベルクにとって有利に見えたが、大一番の重圧で選手たちが萎縮していても不思議ではなかった。しかし、ワグナーのチームに緊張の色は見られず、3-0の圧勝。エルフェアスベルクは119年のクラブ史上初めてブンデスリーガ昇格を決めた。
ワグナーは「もちろん、これは特別なことだ」と語った。「今週、友人の1人が『エルフが昇格できたら、それは月に飛ぶようなものだ』と言っていた。そして今日、私たちは月面着陸をやってのけた」
この快挙をさらに際立たせたのは、エルフェアスベルクが1月にリーグ得点王のユネス・エブヌタリブをフランクフルトへ売却し、その2カ月後にはブックもボルシア・ドルトムントへ去ったという事実だ。
エブヌタリブ退団の穴を埋めたのはルーカス・ペトコフで、シーズン後半だけで6得点を挙げ、年間を通じてさらに11アシストを記録した。ブルガリア代表の理想的な相棒となったトム・ツィマーシートも自身9ゴール関与をマーク。エルフェアスベルクは攻撃面で圧倒的な強さを見せ、リーグ最多の64得点を記録した一方、失点は39にとどまり、これはシャルケに次ぐリーグ2番目の好成績だった。
ブンデスリーガに向けた準備
エルフェアスベルクはブンデスリーガでの戦いに向け、この夏に大幅な改革を進めた。その中には、ブンデスリーガの基準を満たすためのスタジアム改修工事の開始も含まれている。ウルサファルム・アレーナは来春までに収容人数1万5000人へ拡張される予定だが、現時点ではスタジアムの片側が工事現場のような状態で、記者が試合を取材するための仮設スチール製ガントリーが設置されている。
エルフェアスベルクはまた、フォルトゥナ・デュッセルドルフからクリスティアン・ウェーバーを招聘した。同氏は同クラブで16年間にわたりスカウトを務め、その後はスポーツディレクターを務めていた。無名の才能を見抜く手腕で高い評価を得ていたブックの後を継ぐのは容易な仕事ではなかったが、ウェーバーはクラブでの最初の移籍市場で、自らもいくつもの巧みな補強を実現した。
中でも印象的だったのは、21歳の攻撃的MFモーリス・クラッテンマッハーをバイエルンからわずか200万ユーロで獲得したことだ。さらに、レンタル市場で価値ある戦力を見いだすクラブの流れを継続し、バイエル・レバークーゼンからフランシス・オニェカ、シュトゥットガルトからノア・ダルヴィヒ、フランクフルトからノエル・フトケウを加えた。加えて、ドルトムントからコール・キャンベルを600万ユーロで引き抜き、クラブの移籍金記録も更新した。この補強が最も大きな話題を呼んだ。
キャンベルはアメリカ合衆国で最も将来を嘱望される若手選手の一人と見なされており、新たにエルフェアスベルクのテクニカルディレクターに就任したヨーゼフ・ヴェルツミュラーも大きな期待を寄せている。「彼は素晴らしい選手だ。非常に速く、ボールを持った場面でも1対1の局面でも力強い」と、ヴェルツミュラーは8月に『Bulinews』に語った。「彼がブレイクのシーズンを迎えると、我々は非常に、非常に確信している」
三本柱
ウェルツミュラーはまた、ブンデスリーガ残留を果たすために、より守備的なアプローチへとかじを切ることについてチーム内で話し合いが持たれたことは一度もなかったと認めた。宇宙に関する比喩を好むように見えるワグナーは、それを「火星へのミッション」に相当するものと捉えている。
「何かを変えるつもりはない」とウェルツミュラーは『BBC Sport』に語った。「アイデンティティーは変わらないし、それは3つの核となる柱の上に成り立っている。1つ目は勇敢であること、2つ目は激しさを持つこと、3つ目は賢くあることだ」。その柱は、開幕節のレバークーゼン戦でこれまで以上に強固に見えた。
エルフェアスベルクは、試合開始10分以内に2点を先行してカルレス・マルティネスのチームを驚かせた。最初の得点はペトコフがディフレクションしたシュートで奪い、その後キャンベルが強烈な一撃を突き刺して2-0とした。このシュートはレバークーゼンGKマルク・フレッケンでも止められなかった。フィニッシュは冷徹で、ルーズなパスに反応してボックスへ向かって持ち上がった20歳のボールを持った際の自信と落ち着きは印象的だった。
ダビド・モクワは後半キックオフから25秒後、ペトコフの低いクロスを至近距離で押し込み、ホームチームを決定的なリードへと導いた。レバークーゼンは最終的にパトリック・シックとクリスティアン・コファネの得点で反撃したが、遅すぎた。ワグナーは先発11人にブンデスリーガデビュー戦の選手を7人並べ、さらにかつてドルトムントとホッフェンハイムに所属した有望株キャンベルがドイツ1部での出場10試合を誇るこの日の登録メンバーで最も経験豊富な存在だったにもかかわらず、エルフェアスベルクはレバークーゼンを圧倒した。
「幸運にも、ファンの後押しを受けてこれをやってのけることができた。私たちは小さいが力強い」とワグナーは試合後に語った。「このリーグでチャンスを得るための唯一の方法だからこそ、勇気あるフットボールを続けていかなければならない」
劇的な逆転劇
エルフェアスベルクは第2節、イスタ・ボルシア・パルクでさらに厳しい試練を乗り越えた。1時間を迎える前の時点でグラードバッハに1-3とリードを許し、ワグナー監督は主審が本来はエルフェアスベルクに与えるべきスローインを誤ってホーム側に与え、その流れから生まれた2点目に抗議して退席処分となった。
それでも、指揮官はスタンドからの交代指示で流れを変えることに成功した。クラッテンマッハーは投入から1分後に点差を縮め、ヘディングでボールをクロスバーに当てた後、そのこぼれ球を滑り込みながら押し込んだ。さらにフェリックス・ハイデルが80分、美しい直接FKで同点に追いついた。
劇的な結末への舞台は整っていた。そして後半アディショナルタイム深く、こちらも途中出場のフトケウがクラッテンマッハーにラストパスを送り、エルフェアスベルクの4点目を決めさせて忘れ難い2ゴールを完成させた。ワグナー監督のチームに宿る不屈の精神を際立たせる、息もつかせぬ一戦だった。
「自分たちのフットボールのやり方を楽しめた。全員による、本当にセンセーショナルなチームパフォーマンスだった」と指揮官は記者団に語った。クラブキャプテンのルーカス・ピンケルトも「この観衆の前で1-3になりながら、昇格組として試合をひっくり返した。これは驚くべきことだ。僕たちはただ一つの集団であり、決して諦めない」と続けた。
もしエルフェアスベルクが日曜日に不可能を成し遂げ、バイエルンを破ることができれば、他会場の結果次第でブンデスリーガ首位に躍り出る可能性がある。それはまさに夢のような話だ。そして新顔の彼らにとっては、前回シャルケがバイエルンと0-0で引き分けたことも、ハリー・ケインやマイケル・オリーズのような選手たちを沈黙させようとする上で、さらなる希望材料となる。
もっとも、シャルケのように引いて守るプランはない。エルフェアスベルクは自分たちの核となる価値観を貫き、バイエルンに真っ向から挑む。ミュンヘン出身で、ドイツで最も成功を収めてきたクラブを応援して育ったウェルツミュラーは、この一戦の大きさについて「とんでもないことになるだろう。［でも］僕たちは誰も恐れない」と語っている。クラブとしての数多くの魅力の中でも、何よりその点こそが、エルフェアスベルクを本当に特別な存在にしている。