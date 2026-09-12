シュテフェンがヴェルダー・ブレーメンからのオファーを受けてクラブを去ることを決断し、エルファースベルクには二重の痛手がのしかかった。クラブは30万ユーロの補償金を受け取ったものの、クラブをかつてない高みへ導いた指揮官を失う打撃を和らげるにはほとんどならなかった。

シュテフェンの後任探しのプロセスは広範に及んだ。スポーツディレクターのニルス＝オレ・ブックは、魅力的でハイインテンシティーなサッカーを引き続き推進しながら、クラブで将来を嘱望される若手を育てていける、戦術的にモダンな指揮官を求めていた。そして最終的に白羽の矢が立ったのが、2024-25シーズンにホッフェンハイムのリザーブチームを3.リーガ昇格へ導いたワグナーだった。

ブックはワグナーの就任会見で「彼がもたらすものを総合的に見れば、我々に非常によく合っている」と語った。「フィンセントは現在の路線を継続するだけでなく、新たなエネルギーを加えて、それを豊かにし、発展させてくれるだろう」

トップレベルの指揮官としての経験不足にもかかわらず、その後のワグナーはこの期待に見事な形で応え、ヴェルダーでわずか7カ月で解任されたシュテフェンの後継者として、十分以上にふさわしいことを証明してみせた。ただ、当初の楽観論は強くなかった。その大きな理由の一つが、それぞれの期限付き移籍期間を終えて退団した得点源コンビ、フィスニク・アスラニとムハメド・ダマルの存在だった。

エルファースベルクはそのほかにも多くの退団者を出し、守備の要だったロビン・フェルハウアーもアウクスブルクへ移籍したことで、評論家たちは中位への後退を予想していた。だが、ブックは限られた資金の中で精力的に動き、ワグナーが戦力不足のままにならないようにした。

ウカシュ・ポレンバ、バンバセ・コンテ、ジャルジーニョ・マランガはいずれもブンデスリーガのクラブから期限付き移籍で加わり、エルファースベルクは守備強化に向けてラッセ・ギュンターとヤン・ギャメラーを完全移籍で獲得した。新戦力はすぐにかみ合い、ワグナーは歴史的な2025-26シーズンで瞬く間に懐疑論を覆していった。