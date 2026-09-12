シュテフェンがヴェルダー・ブレーメン加入のオファーを受けて退団を決めたことで、エルフェアスベルクには二重の痛手となった。小クラブは30万ユーロの補償金を受け取ったが、クラブをかつてない高みに導いた指揮官を失う衝撃を和らげるにはほとんどならなかった。

シュテフェンの後任探しのプロセスは広範に及んだ。スポーツディレクターのニルス＝オーレ・ブックは、魅力的で強度の高いサッカーを引き続き推進しながら、クラブで最も将来有望な若手を育てていける、戦術的にモダンな指揮官を求めていた。そして最終的に白羽の矢を立てたのが、2024-25シーズンにホッフェンハイムのリザーブチームを3.リーガ昇格へ導いたワグナーだった。

ブックはワグナーの就任会見で、「彼がもたらすあらゆる要素を踏まえると、彼は我々に非常によく合っている」とコメント。「フィンセントは現在の路線を継続するだけでなく、新たなエネルギーを加えて、それをさらに豊かにし、発展させてくれるだろう」と語った。

トップレベルの指揮官としての経験不足にもかかわらず、ワグナーはその期待に見事な形で応えてきた。ヴェルダーでわずか7カ月しか持たず、のちに解任されたシュテフェンの後継者として十分以上の存在であることを証明している。ただ、当初の楽観論は高くなかった。その大きな理由の一つが、得点源だったフィスニク・アスラニとムハメド・ダマルの重要な2人が、それぞれの期限付き移籍期間満了に伴って退団したことだった。

エルフェアスベルクはそのほかにも多くの退団者を出し、守備の要だったロビン・フェルハウアーもアウクスブルクへ移籍したため、識者の間では中位への後退を予想する声が上がっていた。だが、ブックは限られた資金の中で精力的に動き、ワグナーが戦力不足のままにならないよう尽力した。

ルカシュ・ポレンバ、バンバセ・コンテ、ジャルジーニョ・マランガはいずれもブンデスリーガのクラブから期限付き移籍で加入し、エルフェアスベルクは守備強化に向けてラッセ・ギュンターとヤン・ギャメラを完全移籍で獲得した。新戦力は素早くかみ合い、ワグナーは懐疑的な見方を早々に覆し、歴史的な2025-26シーズンを築き上げた。