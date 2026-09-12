エルヴァースベルクの驚異的な物語 ドイツの小さなクラブが4部から急成長を遂げ、ブンデスリーガでバイエルンと互角に渡り合うまでに至った軌跡
エルフェアスベルクは今季まで一度もブンデスリーガでプレーしたことがなく、日程が発表された際にはファンも厳しい戦いを覚悟していたに違いない。これ以上ないほど過酷なスタートだった。2024年王者バイエル・レバークーゼンとのホームゲーム、ボルシア・メンヒェングラートバッハへのアウェー戦を挟み、さらにブンデスリーガ連覇中のバイエルンとのホームゲームが控えていたからだ。
それでも、第3節を前にした今、エルフェアスベルクは得失点差でフライブルクとボルシア・ドルトムントに次ぐ3位につけている。ビンセント・ワグナー監督の下で開幕2連勝を飾り、すでに7得点を記録。日曜日にバイエルンに再び勝てば、ビンセント・コンパニ率いるスター軍団との勝ち点差は5に広がる。
わずか4年前、ドイツ4部で戦っていた頃のエルフェアスベルクには、現在の立ち位置は想像すらできなかったはずだ。驚異的な歩みであり、その道のりはドレッシングルーム内に揺るぎない自信を生み出している。
質素な町と始まり
エルファースベルクはドイツ南部にある自治体で、人口はわずか1万3000人だ。国内30州の一つであるザールラント州で30番目の規模の町にすぎず、駅も公民館もない。そんなこの地は、これまでにブンデスリーガのクラブを本拠地にした最も小さな場所であり、エルファースベルクはそのためDorfverein（「村のクラブ」）の異名で呼ばれている。
エルファースベルクはもともと1907年に創設されたが、第一次世界大戦中にいったん解散。その後1918年に再結成され、ほぼ1世紀にわたってアマチュアチームとして過ごした。だが2000年代初頭、状況は変わり始める。地元の製薬会社ウルザファームが、当時のクラブ会長フランク・ホルツァーの下でエルファースベルクの主要支援企業兼スポンサーとなり、2011年にはその息子ドミニクが後を継いだ。
その2年後、エルファースベルクはドイツ3部であり、完全プロリーグとしては最下層に当たる3.リーガ昇格を果たした。だが不運にも即座に降格。それでもウルザファームはクラブ本拠地の命名権を取得し、正式名称をウルザファーム・アレーナ・アン・デア・カイザーリンデに変更した。これは2015年に残念ながら倒れてしまった樹齢100年のシナノキとのつながりを残すものでもあった。そしてスタジアムは段階的に拡張され、1万人を収容できるようになった。
それでもなお、確かなフットボールビジョンは欠けていた。それが変わったのは、2018年にホルスト・シュテフェンが監督に就任してからだ。シュテフェンはダイナミックで前向きなスタイルを築き上げ、ファンに継続して見応えあるサッカーを提供。そして最終的に2021-22シーズンのレギオナルリーガ・ズュートヴェスト優勝へと導いた。
下部組織を駆け上がる
その結果、エルフェアスベルクは3.リーガ復帰を果たし、今度は昇格の準備ができていた。シュテフェン監督のチームは2022-23シーズン開幕直後、それを証明してみせる。DFBポカール1回戦でレバークーゼンを4-3で破り、クラブ史上最大の番狂わせを演じたのだ。
次のラウンドでボーフムにその快進撃を止められたが、エルフェアスベルクはリーグ戦で安定して高いレベルのパフォーマンスを披露した。最終的には、上位5クラブの勝ち点差がわずか5という熾烈な昇格争いの末、フリーエブルクをかわして3.リーガ優勝を果たした。
また、エルフェアスベルクは38試合で80得点を挙げ、部門最高の攻撃成績も記録。そのうち10得点はシュツットガルトからのレンタルで加入していたニック・ヴォルテマーデによるものだった。シュテフェン監督はかつて「みすぼらしい1-0よりも、スペクタクルな勝利の方がはるかに好ましい」と語ったことがあるが、選手たちはその姿勢をあらゆる試合に持ち込んだ。
クラブ史上初の2.ブンデスリーガ挑戦は厳しい学びの場となったが、それでもエルフェアスベルクは11位でシーズンを終えて地歩を固めた。そして2024-25シーズン、ついに約束の地に手が届くところまで迫った。
ケルンとハンブルガーSVに次ぐリーグ3位に入り、エルフェアスベルクはブンデスリーガ残留争いに苦しむハイデンハイムとの昇格・降格プレーオフに進出。第1戦は2-2の引き分けに終わり、第2戦も後半アディショナルタイム5分までは1-1で並んでいたが、レオ・シエンツァに劇的な決勝点を決められ、エルフェアスベルクは無念の敗退となった。
「新たなエネルギー」
シュテフェンがヴェルダー・ブレーメン加入のオファーを受けて退団を決めたことで、エルフェアスベルクには二重の痛手となった。小クラブは30万ユーロの補償金を受け取ったが、クラブをかつてない高みに導いた指揮官を失う衝撃を和らげるにはほとんどならなかった。
シュテフェンの後任探しのプロセスは広範に及んだ。スポーツディレクターのニルス＝オーレ・ブックは、魅力的で強度の高いサッカーを引き続き推進しながら、クラブで最も将来有望な若手を育てていける、戦術的にモダンな指揮官を求めていた。そして最終的に白羽の矢を立てたのが、2024-25シーズンにホッフェンハイムのリザーブチームを3.リーガ昇格へ導いたワグナーだった。
ブックはワグナーの就任会見で、「彼がもたらすあらゆる要素を踏まえると、彼は我々に非常によく合っている」とコメント。「フィンセントは現在の路線を継続するだけでなく、新たなエネルギーを加えて、それをさらに豊かにし、発展させてくれるだろう」と語った。
トップレベルの指揮官としての経験不足にもかかわらず、ワグナーはその期待に見事な形で応えてきた。ヴェルダーでわずか7カ月しか持たず、のちに解任されたシュテフェンの後継者として十分以上の存在であることを証明している。ただ、当初の楽観論は高くなかった。その大きな理由の一つが、得点源だったフィスニク・アスラニとムハメド・ダマルの重要な2人が、それぞれの期限付き移籍期間満了に伴って退団したことだった。
エルフェアスベルクはそのほかにも多くの退団者を出し、守備の要だったロビン・フェルハウアーもアウクスブルクへ移籍したため、識者の間では中位への後退を予想する声が上がっていた。だが、ブックは限られた資金の中で精力的に動き、ワグナーが戦力不足のままにならないよう尽力した。
ルカシュ・ポレンバ、バンバセ・コンテ、ジャルジーニョ・マランガはいずれもブンデスリーガのクラブから期限付き移籍で加入し、エルフェアスベルクは守備強化に向けてラッセ・ギュンターとヤン・ギャメラを完全移籍で獲得した。新戦力は素早くかみ合い、ワグナーは懐疑的な見方を早々に覆し、歴史的な2025-26シーズンを築き上げた。
「まるで月へ飛ぶようだ」
エルフェアスベルクはヴァグナー体制で素晴らしいスタートを切り、2.ブンデスリーガ最初の9試合で7勝を挙げた。その後は波のある戦いぶりとなったものの、昇格を争うライバルたちに食らいつくには十分だった。最終的にシャルケが抜け出して首位を確保したが、自動昇格の残る1枠を巡る争いはシーズン最終節までもつれ込んだ。
最下位プロイセン・ミュンスターとのホームゲームは、得失点差でパーダーボルンを上回って2位につけていたエルフェアスベルクにとって好条件に見えたが、大一番の重圧で選手たちがしぼんでしまう可能性も十分にあった。それでもヴァグナー率いるチームに緊張の色はなく、3-0の圧勝を収め、エルフェアスベルクは119年の歴史で初めてブンデスリーガのクラブとなった。
ヴァグナーは「もちろん、これは特別なことだ」と語った。「今週、友人の1人が『エルフが昇格できたら、それは月に飛ぶようなものだ』と言っていた。そして今日、私たちは月面着陸をやってのけた」
この偉業をさらに際立たせたのは、エルフェアスベルクが1月にリーグ得点王のユネス・エブノウタリブをアイントラハト・フランクフルトへ売却し、その2カ月後にはブックもボルシア・ドルトムントへ去ったという事実だった。
エブノウタリブが残した穴を埋めたのはルーカス・ペトコフで、シーズン後半だけで6得点を挙げ、シーズン通算ではさらに11アシストを記録した。トム・ツィマーシードもブルガリア代表の理想的な相棒として自身も9ゴール関与を記録。攻撃面のエルフェアスベルクは止めようがなく、リーグ最多の64得点をマークした一方、失点は39に抑え、これはシャルケに次ぐリーグ2番目の好記録だった。
ブンデスリーガに向けた準備
エルフェアスベルクはブンデスリーガでの戦いに向け、この夏に大幅な変更を加えた。ブンデスリーガの要件を満たすためのスタジアム改修も始まり、ウルザファルム・アレーナは来年春までに収容人数1万5000人へ拡張される予定だ。ただ現時点では、スタジアムの片側は建設現場のような様相を呈しており、記者が試合を取材するための仮設スチール製ガントリーが設置されている。
また、エルフェアスベルクはフォルトゥナ・デュッセルドルフからクリスティアン・ウェーバーを迎え入れた。ウェーバーは同クラブで16年間にわたりスカウトを務め、その後はスポーツディレクターとして働いていた。無名の才能を見抜く手腕で高い評価を得ていたブックの後を継ぐのは容易な仕事ではなかったが、ウェーバーはクラブで最初の移籍市場において、自らも巧みな補強を次々と実現した。
中でも見事な補強となったのが、バイエルンから21歳の攻撃的MFモーリス・クラッテンマッハーをわずか200万ユーロで獲得したことだ。さらに、レバークーゼンからフランシス・オニエカ、シュトゥットガルトからノア・ダルヴィヒ、フランクフルトからノエル・フトケウを期限付きで確保し、ローン市場で価値ある人材を見つけるというクラブの流れを継続した。加えて、ドルトムントからコール・キャンベルを600万ユーロで引き抜き、クラブの移籍金記録も更新。この補強が最も大きな話題を呼んだ。
キャンベルはアメリカ合衆国で最も将来を嘱望される若手選手の一人と見なされており、新たにエルフェアスベルクのテクニカルディレクターに就任したヨーゼフ・ウェルツミュラーも大きな期待を寄せている。「彼は素晴らしい選手だ。非常に速く、ボールを持った時も、1対1の局面でも力強い」と、ウェルツミュラーは8月にBulinewsへ語った。「我々は、彼が飛躍のシーズンを送ると強く確信している」
3本柱
ウェルツミュラーはまた、ブンデスリーガ残留を果たすために、より守備的なアプローチへとかじを切ることについてチーム内で議論が行われたことは一度もなかったと認めた。宇宙に関する比喩を好んでいるように見えるワグナーは、それを「火星へのミッション」に等しいものと捉えている。
「何かを変えるつもりはない」とウェルツミュラーは『BBC Sport』に語った。「アイデンティティーは変わらないし、それは3つの中核となる柱の上に成り立っている。1つ目は勇敢であること。2つ目は激しさを持つこと。3つ目は賢くあることだ」。その柱は開幕節のレバークーゼン戦で、これまで以上に強固に見えた。
エルフェアスベルクは試合開始10分以内に2点を先行し、カルレス・マルティネスのチームを驚かせた。ペトコフがディフレクションしたシュートで先制点を奪うと、その後キャンベルが強烈なシュートを突き刺して2-0。レバークーゼンのGKマルク・フレッケンには対応しきれない一撃だった。こぼれたパスに反応してボックスへ向かって持ち運んだ場面では、そのフィニッシュは容赦なく、20歳の落ち着きとボールを持った際の自信は印象的だった。
ダビド・モクワは後半キックオフから25秒後、ペトコフの低いクロスを至近距離で押し込み、ホームチームに決定的な3点目をもたらした。レバークーゼンは最終的にパトリック・シックとクリスティアン・コファネのゴールで反撃したが、遅すぎた。ワグナーは先発11人にブンデスリーガデビューとなる選手を7人並べ、さらに元ドルトムントおよびホッフェンハイムの新星キャンベルが、ドイツ1部での出場10試合を持つことで試合登録メンバーの中で最も経験豊富な存在だったにもかかわらず、エルフェアスベルクはレバークーゼンを力で上回った。
「幸運にも、ファンの後押しを受けてこれを成し遂げることができた。私たちは小さいが力強い」とワグナーは試合後に語った。「このリーグでチャンスを得る唯一の方法だからこそ、勇気あるサッカーを続けていかなければならない」
劇的な逆転劇
エルフェアスベルクは第2節、イスタ・ボルシア・パルクでさらに厳しい試練を乗り越えた。1時間を迎える前にグラートバッハに3-1とリードを許し、さらにワグナー監督は、主審が本来はエルフェアスベルクのスローインである場面を誤ってホーム側に与え、その流れから生まれた相手の2点目に抗議して退席処分となった。
それでも、指揮官はスタンドからの交代指示で流れを変えることに成功した。クラッテンマッハーは投入から1分後に1点を返し、ヘディングシュートをクロスバーに当てた後、そのこぼれ球を滑り込みながら押し込んだ。さらにフェリックス・ハイデルが80分、美しく決めたFKで同点に追いついた。
劇的な結末への舞台は整っていた。そして後半アディショナルタイム深く、途中出場のフトケウがクラッテンマッハーにラストパスを送り、エルフェアスベルクの4点目を流し込ませて、自身2点目を完成させた。ワグナー監督のチームにみなぎる不屈の精神を示す、白熱の一戦だった。
「自分たちのフットボールのやり方を楽しめた。全員による、まさにセンセーショナルなチームパフォーマンスだった」と指揮官は報道陣に語った。クラブ主将ルーカス・ピンカートも「この観客の前で1-3となりながら、昇格組として試合をひっくり返した。これは並外れたことだ。僕たちは本当に一つの集団で、決して諦めない」と付け加えた。
もしエルフェアスベルクが日曜日にバイエルンを破るという不可能を成し遂げれば、ほかの試合結果次第ではブンデスリーガ首位へ一気に駆け上がる可能性がある。それは夢のような話だが、新参者たちは前節、シャルケがバイエルンと0-0で引き分けたことからさらなる希望を得られる。ハリー・ケインやマイケル・オリーズらを封じ込めようとしているからだ。
もっとも、シャルケのように引いて守るプランはない。エルフェアスベルクは自分たちの核となる価値観を貫き、バイエルンに真っ向から挑む。ドイツ最多優勝クラブを応援して育ったミュンヘン生まれのウェルツミュラーは、この一戦の大きさについて「とんでもないことになるだろう。［でも］僕たちは誰も恐れない」と話している。クラブとしての数多くの魅力の中でも、とりわけその姿勢こそが、エルフェアスベルクを真に特別な存在にしている。