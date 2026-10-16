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Lionesses wake-up call 1:1Getty/GOAL

エラ・トゥーン、クロエ・ケリーらイングランド女子代表の常連、代表ウィークでの失意をW杯に向けた警鐘と捉えなければ今夏の代表メンバー落ちも

実績あるスター選手の何人かは、サリナ・ウィーフマンの中での序列を下げたとみられる。クラブでの試合が再開する中、結果で応えなければならない。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • イングランドの快勝が予想され、実際にその通りとなった2試合が組まれた今回の代表活動。しかし、今週のイングランド女子代表には話題が尽きなかった。新たな布陣を検証し、代表デビューを果たした4人を分析する材料もあり、予想以上に多くの出来事があった。とりわけ、イングランド代表の常連選手数人にとっては、2027年女子ワールドカップのメンバー入りの可能性を左右する転機となるかもしれない。

    サリーナ・ヴィーフマン監督は今月、エラ・トゥーン、クロエ・ケリー、アギー・ビーバー＝ジョーンズ、グレース・クリントンを招集から外した。指揮官は4人全員に、より高いレベルのパフォーマンスを求めている。トゥーンとクリントンは他の選手の負傷を受けて最終的に招集されたものの、2試合とも出場しなかった。両試合の展開は、代表活動を外から見守る選手たちの危機感をさらに強めたはずだ。

    クラブでの試合が再開する今、4人の焦点は変わる。代表入りの見通しが悪化しつつある流れを覆すには、それぞれの所属チームで好パフォーマンスを見せることが不可欠だ。

    中には、もう手遅れの選手もいるのか。それとも今回の警鐘は、各選手がワールドカップに向けて再び代表構想に食い込むための、ちょうどいいタイミングで鳴らされたのか。

  • ケリーが再び立ち上がる時

    Chloe Kelly England Women 2026
    Getty Images

    ケリーのコンディションを巡って疑問や混乱が生じ、ウィーグマン監督から調子を上げるよう求められる中、ケリーはイングランド代表メンバーから外れた選手の中でも特に注目を集めた一人だった。

    4人の中で最も状況が分かりにくいのは、間違いなくケリーだ。イングランド代表メンバーから外れた際、ヴィーフマン監督はパフォーマンスが十分ではないと説明した。一方、ケリーの代理人は『ジ・アスレティック』に対してケリーは負傷していると伝え、アーセナルを率いるレネー・スレガース監督の発言は、その中間に位置するものだった。「ハムストリングに問題を抱えていた」とアーセナルの指揮官は語った。「けがという観点では、確認できるものは何もなかった」

    実際の状況がどうであれ、アーセナルの直近2試合を欠場したケリーがピッチに戻り、結果を出さなければならないのは明らかだ。本人も夏には、アーセナル復帰後初めてフルシーズンを過ごした昨季、もっと貢献できなかったことへの失望を認めていた。2025年の欧州選手権以降、目覚ましい活躍を見せられていない。

    だが、その大会でのケリーの貢献は優勝を決定づけるものだった。大会前の数カ月間にアーセナルで見せていた鮮烈な活躍を、そのまま続けた形だ。その活躍はアーセナルのチャンピオンズリーグ制覇にも貢献した。それは、マンチェスター・シティでのキャリアが終わりを迎える中、強い不安を抱えた時期を経てのことだった。ケリーは今回も、同じように巻き返せるだろうか。

    さらに注目されるのは、ヴィーフマン監督が直近の代表活動でウイングバックを置くシステムに変更したことだ。ケリーにとって自然にフィットする布陣ではない。この布陣が今後も常用されるかどうかが、代表でのケリーの当面の行方を左右するかもしれない。

  • 中盤の枠が増え、競争も激化

    Ella Toone England Women 2025
    Getty Images

    トゥーンは過去4年間、イングランド代表の中盤を支える主力だったが、多くの新顔が台頭し、代表メンバー入りが危うくなっている。

    このフォーメーション変更によって、ウィーフマン監督は多くのMFを試すこともできた。2人がやや低めの中央に位置し、別の2人が両脇のスペースでアレッシア・ルッソをサポートする形だった。キーラ・ウォルシュ、ジョージア・スタンウェイ、ローラ・ブリンドキルデ・ブラウンが出場機会を得たほか、レクシー・ポッターとエリカ・パーキンソンがデビューを果たし、中盤のポジション争いは一段と激しくなった。

    一方で、中盤の枠が増えたことは、当初のメンバーからは外れたものの、後に負傷者の代役として招集されたトゥーンとクリントンにとって朗報だ。チームに戻るための道が広がるからである。しかし、ポッターとパーキンソンの加入で競争が激しくなったうえ、ブリンドキルデ・ブラウンとルシア・ケンドールも成長を見せている。今週は負傷で参加できなかったケンドールを含め、その道を争う選手は急に増えた。

    ウィーフマン監督がこのフォーメーションを使い続けるなら、ジェス・パーク、ローレン・ジェームズ、ベス・ミードも、より前方のポジションを争うことになる。そこは特にトゥーンに適した位置だ。たとえ時折切り替えるための布陣にすぎないとしても、今の中盤の競争は以前よりはるかに激しい。

  • クラブでの調子が鍵

    Grace Clinton Man City Women 2025-26
    Getty Images

    マンチェスター・シティで出場機会を得るのに苦しむクリントンは、2026年にイングランド代表として出場していない。

    そうなると、話題は再び調子に戻る。その点で、トゥーンは代表復帰にかなり近づいているように感じられる。負傷者の代役として最初に招集されたことや、落選への対応をヴィーフマン監督に称賛されたことだけが理由ではない。

    トゥーンは9月のアーセナル戦で、マンチェスター・ユナイテッドが1-1で引き分けた際に出場機会のないまま試合を終えた。シーズン序盤の苦戦を受け、新監督エバ・オリドはより守備的な戦い方を選んでいた。しかし、27歳のトゥーンはその後、継続的に試合に出場している。ユナイテッドが上向いていることも、主力として先発するトゥーンにとって好材料だ。ヴィーフマン監督の構想から当初外れた際、オリド監督は「彼女が再びそこに戻れるよう、私たちも協力できる」と語っていた。復帰への道筋はかなり明確に見える。

    一方、クリントンにはなお不安が残る。2025年夏にマンチェスター・ユナイテッドの赤からマンチェスター・シティの青へと移って以来、軽い負傷に悩まされ、万全なときにもチャンスを生かせず、チーム内の激しいポジション争いにも直面している。まずは先発の座をつかまなければならない。今季ここまでの先発出場は、チャールトン・アスレティックに勝利したリーグ戦の1試合だけだ。

    シティのアンドレー・イェグレルツ監督は夏、クリントンへの強い信頼と、クラブでの2年目に対する期待を示していた。「彼女を大いに信頼している」と『GOAL』に語った。「だが、彼女には安定感が必要だ」。12月のウクライナ戦でイングランドが出場権を獲得することを前提に、来夏ブラジルへ向かうチームに加わるためには、クリントン自身も安定感を示す必要がある。

  • ストライカー1人で解決？

    Aggie Beever-Jones Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    ウィーグマン監督は今週、本職のストライカーがアレッシア・ルッソだけというメンバーの選出もいとわない姿勢を示した。ビーバー・ジョーンズにとっては厳しい兆候だ。

    そして、アギー・ビーバー＝ジョーンズもいる。チェルシーのストライカーは今季、好調なスタートを切れず、3月のリーグカップ決勝を最後に公式戦で得点がない。小さなけがにも悩まされてきたが、ヴィーフマン監督は火曜日、今回の代表メンバーから外した理由はけがではなく、「もっと良いパフォーマンスを見せる必要がある」ためだと明言した。

    23歳のビーバー＝ジョーンズにとって最も気がかりなのは、ヴィーフマン監督が彼女を外し、専門のストライカーがルッソだけというメンバーを選んだことだろう。「現時点では、センターフォワードのポジションにアレッシアとほかの選択肢を選んだ」とヴィーフマン監督は語った。必要に応じて前線でプレーできるローレン・ヘンプ、ミード、ジェームズらを指している。

    ヴィーフマン監督が、代表にもう1人ストライカーが必要というだけでビーバー＝ジョーンズを招集することはないのは明らかだ。彼女自身が選出に値することを証明しなければならない。まずは小さなけがを乗り越えてチェルシーで再び定位置を確立し、そしてゴールを決めることだ。

    チェルシーのソニア・ボンパストル監督からチャンスは与えられるだろう。しかし、トゥーン、ケリー、クリントンと同様、ワールドカップのイングランド代表メンバーに入りたければ、そのチャンスを生かさなければならない。