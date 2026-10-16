イングランドの快勝が予想され、実際にその通りとなった2試合が組まれた今回の代表活動。しかし、今週のイングランド女子代表には話題が尽きなかった。新たな布陣を検証し、代表デビューを果たした4人を分析する材料もあり、予想以上に多くの出来事があった。とりわけ、イングランド代表の常連選手数人にとっては、2027年女子ワールドカップのメンバー入りの可能性を左右する転機となるかもしれない。

サリーナ・ヴィーフマン監督は今月、エラ・トゥーン、クロエ・ケリー、アギー・ビーバー＝ジョーンズ、グレース・クリントンを招集から外した。指揮官は4人全員に、より高いレベルのパフォーマンスを求めている。トゥーンとクリントンは他の選手の負傷を受けて最終的に招集されたものの、2試合とも出場しなかった。両試合の展開は、代表活動を外から見守る選手たちの危機感をさらに強めたはずだ。

クラブでの試合が再開する今、4人の焦点は変わる。代表入りの見通しが悪化しつつある流れを覆すには、それぞれの所属チームで好パフォーマンスを見せることが不可欠だ。

中には、もう手遅れの選手もいるのか。それとも今回の警鐘は、各選手がワールドカップに向けて再び代表構想に食い込むための、ちょうどいいタイミングで鳴らされたのか。