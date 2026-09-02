エバ・オリド：奇跡を起こすマンチェスター・ユナイテッドの新監督に課された、チームをWSL首位へ導く使命
2021年にエバ・オリドがハーツの監督に就任した際、彼女が何者かを知る者はごくわずかで、ましてや彼女が成し遂げたような偉業を期待した者はほとんどいなかった。前季のスコティッシュ・ウィメンズ・プレミアリーグで最下位に終わったチームを引き継ぎ、5年以内にハーツをクラブ史上初のFAカップ決勝進出、前例のない初のSWPL優勝へと導き、その結果としてマンチェスター・ユナイテッドのヘッドコーチ職を手にした。
この夏のマンチェスター・ユナイテッドによるオリド招へいは、関係者全員にとってかなり混乱した数カ月の末に実現したものだった。スペイン人指揮官は4月の時点で、2025-26シーズン終了後にハーツを離れると発表しており、そのシーズンは数週間後に驚異的なタイトル獲得で幕を閉じた。次にどこへ向かうのかは大きな注目を集めていたが、それが明らかになるのは8月上旬になってからだった。
ユナイテッドのオリド招へいは、ヘッドコーチのマルク・スキナーと双方合意の契約解除に達したことを受けて実現したもので、新たなウィメンズ・スーパーリーグ開幕予定のわずか1カ月前のことだった。ユナイテッドは金曜夜の開幕戦で、野心にあふれ、資金力も強大なロンドン・シティ・ライオネシズと対戦する。これはオリドにとって、ユナイテッド指揮官として初の公式戦となる。
新シーズン開幕を前に、クラブには多くの疑問と懸念がある。特にファーストチームから8人が退団したことを考えれば、この夏の補強は多いとは言えず、若い才能への投資と育成に重点を置く方向へと明らかに軸足が移っている。
オリドはその状況に合うのか。そもそも、この今なお比較的無名のスペイン人とは何者なのか。そして、失望の残る2025-26シーズンからの巻き返しを目指すマンチェスター・ユナイテッドに、彼女は何をもたらすのか。
「優れたリーダーの良い兆候」
2025-26シーズンの開幕時、最終的にはハーツが驚きのSWPL初優勝を果たすことになるそのシーズンに、エバ・オリドはそれまでの通常のやり方から外れた。以前の彼女は、シーズン前にチームの目標を設定しており、それは勝ち点、勝利数、得点数、あるいは最終順位に関するものだった。このアプローチは就任後最初の4年間で大きな効果を上げ、就任当初は残留争いの候補だったチームを、安定してトップ6に入るチームへと成長させていた。
だが昨季、オリドは方針を変えた。「それは完全になくなった」と、ハーツの優勝メンバーの一員であるジョエリー・アンドリュースはGOALに語る。「彼女は『私たちはただ、1試合ずつ戦っていくだけ』という感じだった。シーズンを通して、『最も重要なのは次の試合に勝つこと』と言っていた」。
その結果、グループは極めて高い集中力を保つようになり、リーグ優勝という考えは頭にすら浮かばなかった。2月のリーグ分割前には4位におり、2カ月後に首位へと駆け上がった時でさえそうだった。それが可能性として語られるようになったのは、最後の数試合になってからだった。
そのアプローチの変化が、オリド自身が本当に特別なことを成し遂げられるチームだと分かっていた表れだったのかどうかは、本人にしか分からない。「それはおそらく、優れたリーダーの良い証しではないだろうか。適応することができて、アプローチを変えられるということだからだ」と、2025-26シーズンの開幕時を含めて4年間オリドのアシスタントを務めたショーン・バートは言う。「それが明らかに実を結んだ。際立った結果も、際立ったパフォーマンスも数多くあったし、それが最終的にタイトル獲得につながったのは明白だ」。
まだ41歳にすぎないオリドが、ハーツでの5年間で示した適応力と継続的な成長を示す一例にすぎない。そうした資質は間違いなくユナイテッドの目に留まったはずであり、国境を越えた南で成功をもたらす上でも重要な鍵となるだろう。
「すべてのサッカー選手が望むプレーの仕方」
オリッドのハーツでの成功を支えた選手たちに話を聞くと、何度も繰り返されることが一つある。彼女のチームで、彼女のスタイルのもとでプレーするのは、とても楽しかったということだ。「彼女が目指していたフットボールは、トータルフットボールのようなものだった」とアンドリュースは語る。「あらゆるフットボーラーがやりたいプレーの形だ。ボールを地面で動かし、ポゼッションを重視するものだった」
「後方からビルドアップし、各ゾーンを経由して前進するよう促された。そして、その動きはとても洗練されていたと思う」と、オリッドの下でハーツのアカデミーから初のプロ契約を結び、トップチームデビューも果たしたオリビア・チョムチュクは付け加える。「かなり攻撃的でもあった。私は前向きにプレーするのが好き。ボールを持っていない時は、チームとしてかなり高い位置からプレスをかけていたので、それも楽しかった」
2024年のハーツ年間最優秀選手であるケイティ・ロックウッドにとって、そのスタイルはクラブ加入時の大きな魅力だった。「ただただ流れるようなフットボールだった」と、彼女はGOALに語った。「その中でプレーし、その一員でいられるのは本当に喜びだった」
詳細が盛りだくさん
ただ、それが機能する段階に至るのは、全員がオリドの考え方を深く理解し、それぞれの役割を完璧に把握してからである。そこには時間も必要で、労力も要る。動きごとに異なるトリガーがあり、チーム内でのローテーションも多いため、選手だけでなくスタッフにとっても吸収すべきことは非常に多い。
「情報量があまりにも多かったので、彼女が何をしようとしているのかを完全に理解するまで、おそらく2年ほどかかったと思う」と、16歳でオリドの下でデビューしたチョムチュクは認める。「誰かがどういう角度でプレスに行くのか、そのためだけでもまったく新しい体系がある。本当に複雑なんです」
ロックウッドは、練習が何度も止められたことを覚えている。「正しくできて、完璧になるまで」だったという。「彼女は細かい部分がきちんとしているかを必ず確認する。試合当日になれば、そのわずかな1パーセントの積み重ねが大きな違いを生むからです。彼女の情熱と細部へのこだわりは、正直言って並ぶものがないと思います」
また、そうしたメッセージを繰り返し伝えるのを助けるスタッフにオリドが囲まれていたこともプラスに働いた。ロックウッドは、彼女が「本当にいいチームを自分の周りに築いた」と評価している。オリドのアシスタントを務め、その後はハーツでリクルート部門の責任者も担ったバートは、彼女が「スタッフに非常に高い基準を求める」と、かなり「早い段階で」気づいたことを振り返る。「最終的には、あの環境にあるすべての基準を引き上げるためだった」と彼は語る。
そしてオリド自身も、その基準を保ち続けていた。「彼女は選手にそうした要求を課しますが、選手も彼女に要求を突きつけることができる。そして彼女は、個別分析を一緒に行うことや、プレースタイルやプレー哲学についてさらに詳細が必要であればそれを説明することなど、その要求に常に応えていた」とバートは指摘する。
ロックウッドもそれを証言できる。「彼女とは数え切れないほど小さなミーティングをしました」と話す。「いつでも彼女に聞くことができた。1対1になると、彼女はそういう個人的な会話ができたし、何があなたを動かすのか、選手ごとに何が必要なのかを理解していた。それが本当に上手だった。私がこれまでプレーしてきた監督の中で、おそらく最も話しかけやすい監督です」
報われる時が来た
細部まで多く、理解するには大変だったかもしれないが、選手たちは間もなく、チョムチュクの言葉を借りれば「一度理解できれば、本当に機能する」と学ぶことになった。
また、オリドの哲学の柱が確立されると、そこに小さな調整を加えることもできた。エディンバラのクラブを離れた後にグラスゴー・シティへ加入したロックウッドは、同クラブ時代にハーツと対戦した際、相手が異なるフォーメーションでプレーしていることに気づいたのを覚えている。「彼女は間違いなく適応していた。プランA、プランB、さらにはプランCまで持てるようにしていた」と話す。
これはクラブ内部の人々の証言にも裏づけられている。2021年にハーツへ加わり、事実上アマチュアで残留争いをしていたチームがタイトル獲得チームへと変わっていく過程を見てきたバートは、オリドのスタイルの進化を誰よりも長く目撃した一人だ。「プロジェクトが進むにつれて、加入してくる選手のプロフィールもさまざまになっていった」と彼は語る。「ただ、基本は常にそこにあった。非常に適応力のあるものになったが、最終的には彼女のプレースタイルの根本は決して変わらなかったと思う」
「必要であれば、例えば相手チームが特定のやり方でプレスをかけてくる時など、彼女は従来のプレー方法から外れることもできる」とチョムチュクは言う。ハーツがいくつか異なるフォーメーションを用いたその優勝シーズンにおいて、「その多様性が助けになった」とも考えている。
その点についてアンドリュースは「とても柔軟に見える」と語る。「ただ、その中身はシステム内での小さな調整にすぎず、それがあのような大きな変化を生み出している」
若手への信頼
そうしたすべての中であったのが、若手選手への信頼だ。オリドのユナイテッド行きが発表されて以降、この点はたびたび取り上げられてきた。マンチェスター・ユナイテッドが、クラブのアカデミーとそこで育つ有望株の育成に、より意識的に重点を置く決断をしているからである。
もっとも、SWPLは非常に若いリーグであり、全体としてそうした才能の育成に大きく重きを置いているという指摘もできる。したがって、若手を信頼したオリドのやり方は、決して流れに逆らうものではなかった。しかし、GOALがバートに対し、若手選手への信頼が41歳のオリドにとって重要だったのか、それともハーツとSWPLが置かれた財政状況を考えれば自然な判断だったのか、あるいはその両方だったのかと尋ねると、バートは前者を挙げ、若手育成はオリドにとって「非常に大きなもの」だったと表現した。「毎シーズン、デビューを果たす選手がいた」とバートは指摘する。
チョムチュクもその1人だった。若いMFは、オリドがハーツに加わった当時まだ13歳で、自身がトップチームの周辺に近づくずっと前から、そのスペイン人指揮官をアカデミーのいくつかのトレーニングや試合で見かけたことを覚えている。「励みになりました。かなり多くのコーチが来ていたので、試合でチャンスをつかめば、自分にも機会が巡ってくるかもしれないと感じられたんです」と彼女は語る。
そしてオリドは、アカデミーからであれ外部補強であれ、そうした若手選手をトップチームに引き上げた時も、特別扱いはしなかった。「チームで最も経験のある選手でも、最も若い選手でも、彼女は両者に同じ基準を求め、どちらにも常に挑戦を課していました」と語るのはアンドリュースだ。ハーツ加入時、アンドリュースはまだ22歳で、海外でプレーするのは初めてだった。「それは選手としての自分に本当に大きな助けになったと思います」
チョムチュクもその考えに同意する。「昇格してきた時に、違う扱いは受けたくありません」と彼女は言う。「トップチームの選手と同じように扱ってほしいんです。自分が目指しているのは、まさにその存在だからです」
時間と忍耐
ただし、オリドがハーツで成し遂げたこと、SWPLの最下位から頂点への躍進、FAカップ決勝進出、前例のないタイトル獲得、そしてそのすべての根幹にあるスタイルは、時間と忍耐なくして実現しなかった。
オリドには、選手たちを理解し、何が彼女たちを突き動かすのかを把握するための時間が必要だった。それは個々の選手にも当てはまり、ロックウッドは彼女を単純に「分かっている」コーチだと表現している。ロックウッド自身もまた、このスペイン人指揮官の下でトップ下の役割で輝いていた。
それはチームにも当てはまる。例えば、タイトル獲得シーズンには1試合ごとに向き合うアプローチが見事にはまり、オリドのリラックスしたロッカールームのマネジメントも機能した。そこでは指揮官よりもリーダーシップグループがより多くを担い、オリド自身は必要な時に問題が大きくなる前に収めるため介入することが多かった。
「威圧的な権力者のような感じではまったくない」とアンドリュースは振り返る。「選手たちには選手たちでいさせて、自分は監督でいるんです」
そしてもちろん、スタイルもある。それを機能させるために吸収しなければならない細部があり、パフォーマンスと結果が伴うまでには忍耐も必要だ。「ミスは起こるものです」とバートは認める。「選手たちのメンタル面の特徴という意味でも、彼女が選手たちに求める勇気や大胆さを培っていくには時間がかかるでしょう」
ハーツの優勝チームで守備的MFを務めたアンドリュースは、その過程を最前列で見てきた。「選手としては、前から強くプレスをかけられていて、後方からつながないといけない状況で、『うわ、ただ長いボールを蹴りたい、こんなにプレッシャーを受けているのに』ってなるんです」と彼女は振り返る。「でも、それをやらなければいけないと分かっていて、実際にやって、それがうまくいくと、そこからすごく自信がつく。それこそが自分たちのやりたいサッカーなんです」
新章 শুরু
バートがオリドのハーツ時代についてGOALに語る際、何度も繰り返す言葉がある。「結果がすべてを物語る」というものだ。彼女が残した成績、もたらした進歩と成功、築き上げた前向きな環境、そして成長を後押しした才能ある若手選手たちを見れば、それは事実である。そうして今、その報酬としてマンチェスター・ユナイテッドでの非常に大きなチャンスを手にした。
簡単な挑戦にはならない。ユナイテッドが追いかけるアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティの3チームがいずれも夏の移籍市場で戦力を強化した一方で、その下につけるロンドン・シティ、トッテナム、ブライトンといった有望なチームも野心を示し続けている。しかし、マンチェスター・ユナイテッドの補強は3人のみで、そのうち1人は控えGKだ。その代わりに、キャリントンで育ってきた才能により目を向け、トップチームに組み込んでいきたいという考えがある。オリドはそれをすぐにタイトル獲得と両立させることを求められるのだろうか。それとも、自らの足跡を刻むための時間を与えられるのだろうか。
バートは心配していない。「私はこの状況を本当に落ち着いて見ている。エバを間近で見てきたからだ」と語る。「彼女の仕事ぶりを見てきたし、その献身性とサッカーへの情熱も見てきた。それは周囲に伝染するものだ。エバがあそこで成功すると、私はまったく疑っていない。ハーツでも、当然ながら哲学を浸透させるには時間がかかったし、一夜にして実現したわけではなかった。ユナイテッドでも同じように時間はかかるだろう」
もしオリドにその時間が与えられるなら、ハーツでの驚異的で変革的な5年間は、彼女が何を成し遂げられるかを示す証明になる。