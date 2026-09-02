ただ、それが機能する段階に至るのは、全員がオリドの考え方を深く理解し、それぞれの役割を完璧に把握してからである。そこには時間も必要で、労力も要る。動きごとに異なるトリガーがあり、チーム内でのローテーションも多いため、選手だけでなくスタッフにとっても吸収すべきことは非常に多い。

「情報量があまりにも多かったので、彼女が何をしようとしているのかを完全に理解するまで、おそらく2年ほどかかったと思う」と、16歳でオリドの下でデビューしたチョムチュクは認める。「誰かがどういう角度でプレスに行くのか、そのためだけでもまったく新しい体系がある。本当に複雑なんです」

ロックウッドは、練習が何度も止められたことを覚えている。「正しくできて、完璧になるまで」だったという。「彼女は細かい部分がきちんとしているかを必ず確認する。試合当日になれば、そのわずかな1パーセントの積み重ねが大きな違いを生むからです。彼女の情熱と細部へのこだわりは、正直言って並ぶものがないと思います」

また、そうしたメッセージを繰り返し伝えるのを助けるスタッフにオリドが囲まれていたこともプラスに働いた。ロックウッドは、彼女が「本当にいいチームを自分の周りに築いた」と評価している。オリドのアシスタントを務め、その後はハーツでリクルート部門の責任者も担ったバートは、彼女が「スタッフに非常に高い基準を求める」と、かなり「早い段階で」気づいたことを振り返る。「最終的には、あの環境にあるすべての基準を引き上げるためだった」と彼は語る。

そしてオリド自身も、その基準を保ち続けていた。「彼女は選手にそうした要求を課しますが、選手も彼女に要求を突きつけることができる。そして彼女は、個別分析を一緒に行うことや、プレースタイルやプレー哲学についてさらに詳細が必要であればそれを説明することなど、その要求に常に応えていた」とバートは指摘する。

ロックウッドもそれを証言できる。「彼女とは数え切れないほど小さなミーティングをしました」と話す。「いつでも彼女に聞くことができた。1対1になると、彼女はそういう個人的な会話ができたし、何があなたを動かすのか、選手ごとに何が必要なのかを理解していた。それが本当に上手だった。私がこれまでプレーしてきた監督の中で、おそらく最も話しかけやすい監督です」