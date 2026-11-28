そこで浮かぶ疑問は、ブラジルのクラブがリベルタドーレスを事実上独占するのを防ぐために、何かをすべきなのか、そもそも何かできるのかということだ。大会をメキシコやMLSのクラブにも開放して競争の水準を高める案は話題に上っている。しかし、運営上の問題が複雑なのは明らかで、実現はまだ遠そうだ。
一方で、クラブレベルでのブラジルの成功が、代表チームの不振によって抑えられる可能性はある。「ブラジルは今、試合の登録メンバーに入れられる外国人選手の数を変更しようとしている」とマーシャルは説明する。「代表チームの成績があまりに悪いためだ」
「現在、ブラジルでは試合の登録メンバーに外国人選手を最大9人入れられる。来季からは8人に減り、その後7人、6人と減って、2030年には5人になる」
「またしても惨憺たるワールドカップを経験した代表チームには、ブラジルのクラブで外国人選手が主力となっていることが悪影響を及ぼしており、ブラジルの若手選手にもっと出場機会を与えるべきだ、という考えだ」
「明らかに、それはリベルタドーレスに向けたブラジルのクラブのチーム編成に影響し得る。今のパルメイラスを見ても、アリアスはコロンビア人、主将のグスタボ・ゴメスはパラグアイ人、ホアキン・ピケレスはウルグアイ人、フラコ・ロペスはアルゼンチン人だ」
「だから、外国人選手を獲得する力を制限すれば、ブラジルのクラブの戦力は弱まり、他国のクラブがリベルタドーレスを制することにつながるかもしれない」
とはいえ現状では、パルメイラスには6年間で3度目の優勝の機会がある。相手は2009年以来、優勝していないクラブだ。「パルメイラスが間違いなく優勝候補だ」とマーシャルは言う。「アベル・フェレイラは素晴らしい監督で、さまざまな戦い方でチームをプレーさせ、勝たせることができる」
「若い頃のジョゼ・モウリーニョと比較されることが多い。ディエゴ・シメオネを思わせる部分もあるが、その比較はかなり的を射ていると思う。今回のリベルタドーレスではやや慎重に戦ってきたが、最も重要な場面ではたいてい力を発揮する。アリアスが本来のプレーをすれば、パルメイラスを倒すのは難しい」
「もちろん、一発勝負では何が起こるか分からない。この2チームが過去にコパ・リベルタドーレスで対戦したのは、1968年の決勝の一度だけで、そのときはエストゥディアンテスが勝った。エストゥディアンテスも、何をすべきか正確に分かっている。試合をできる限り膠着させなければならない。戦力の質ではパルメイラスに対抗できないからだ」
もっとも、ブラジル以外の南米のクラブで、その質に対抗できるところはないように思える。土曜の夜にモンテビデオで番狂わせが起きても、この問題は解消しそうにない。実際、エストゥディアンテスが勝ったとしても、ブラジル勢によるリベルタドーレス支配の終わりを告げるというより、連続優勝を一時的に途切れさせるだけだろう。