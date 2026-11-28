ある意味、ブラジル勢によるリベルタドーレス支配はごく自然だ。同国の人口は約2億1400万人で、南米のその他の国々を合わせた約2億2600万人に迫る。経済規模も世界トップ10に入る。

ところが、大陸の大会では、ブラジル勢は長年その国力に見合う結果を残せずにいた。1990年代には8年間で6度、2010年から2013年には4大会連続の優勝という目覚ましい時期もあったが、人口と経済力の明らかな優位を継続的な成功に結びつけることは、ほとんどできていなかった。今までは。

ブラジル勢はコパ・リベルタドーレスの過去7大会を制しただけではない。土曜のウルグアイでの決勝にパルメイラスが進んだことで、過去16大会の決勝進出チームのうち13チームを占めることになった。理由は何か。突き詰めれば資金力だ。ブラジルサッカーは活況を呈している。

2026年冬の移籍市場で、ブラジルのクラブより多くの資金を投じたのはプレミアリーグのクラブだけだった。国内トップリーグの多くのチームが多額の負債を抱えていると明らかになったパンデミック期には、想像もできなかったことだ。

これを受け、政府はクラブが「Sociedade Anonima do Futebol」（SAF）と呼ばれる企業体になることを認める法律を制定し、外部からの投資が大幅に増える道を開いた。

会員制のスポーツ団体という形態を捨てたクラブの一つがボタフォゴだ。2022年2月にジョン・テクストルのイーグル・フットボール・ホールディングスがクラブを買収すると、サポーターは街頭で歓喜した。その喜びには理由があった。2年後、チームが初のコパ・リベルタドーレス優勝を果たし、再び祝福することになったのだ。

テクストルは、ブラジルを投資家にとって比較的未開拓の市場と見ていることを公言していた。そのため、現在のサッカー界で複数クラブ保有を最も積極的に進めるシティ・フットボール・グループ（CFG）が2023年にバイーアを傘下に収めたのも驚きではなかった。

「ブラジルではサッカーが一番人気のスポーツだが、経済的な観点では本来あるべきほど発展していない」と、 CFGの責任者フェラン・ソリアーノは当時述べた。 「今日のプレミアリーグが現在の姿になったのは、その仕組みの構築方法によるものだ。リーグ全体を成長させられるかは、我々と他のブラジルのクラブにかかっている。可能性は素晴らしい。世界最大の才能の供給源なのだから」

その主張に異論を挟む余地はないだろう。