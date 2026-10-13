もちろん、そこには資金も関わっている。チケットもビールも安く、地域の人々が集う場所である一方、商才にたけた実業家たちも携わっている。

ジョンソンは、その考え方を体現する人物だ。2019年には、RIFCがポータケットのサッカー専用スタジアムで初年度のシーズンを戦うと発表した。建設費、外部からの資金調達、新型コロナウイルスのパンデミックによる財政的な影響で計画は遅れたが、スタジアムは2025年に開場。公式収容人数は1万500人で、必要に応じて増やす余地もある。ジョンソンはRIFCの試合がない日にもスタジアムから収益を得ることで、事業を成り立たせる方法も見いだした。

センタービル・バンクでは、音楽フェスティバルが定期的に開かれている。8月にはレゲエのイベントも開催された。国際親善試合やプロのラクロス、アメリカンフットボールの試合も行われてきた。ボストン・レガシーはこのスタジアムで数試合を戦い、8月には本拠地の建設期間中、2027年シーズンを通して使用すると発表した。これは収益面だけでなく、注目を集める上でもプラスになる。

「入場者を増やすためなら何でもやります。特に、私が熱心なファンと呼ぶ層の外にも届く取り組みです。そういうことが、ファン層を広げる上で長期的な成果につながると思います」とジョンソンは語った。

ポートランドも同じような道を歩んでいるようだ。2029年に独自のサッカー専用スタジアムを開場すると発表した。実現すれば、試合を行う施設を所有する数少ないUSLリーグ1のチームの一つとなる。また、発表文では施設を「年間を通じて人々が集まる場所」として活用する計画も明かした。女子チームの発足も控えており、その構想は理にかなっている。

セミプロのバーモントも、同様の構想を視野に入れている。

「ポートランドのスタジアム建設のニュースが出ました。私にとっては最高のニュースです。私たちの地域の人々やリーダー、自治体がそれを見て、『自分たちにも、ああいうものが必要かもしれない。6000席規模の、自分たちなりのスタジアムが必要かもしれない』と考える、もう一つの事例になるからです」とインフルナは語った。

もちろん、規模の拡大には、その土地ならではの魅力を失う恐れも伴う。小さなコミュニティに根ざしているからこそ、これらの取り組みは機能している。それが独特の雰囲気を生み、魅力になっている。

それでも、オーナーや関係者は、地元からの支持は今後も変わらないと主張する。

「本当にうれしく思っているのは、私たちに根強い支持があることです。ただ、その支持はスタジアムでプレーする前からあったと思います」とジョンソンは語った。

そして、こうした場所が素朴な出発点を超えて成長したとしても、オーナーたちは、アメリカのよりなじみ深いスポーツのような華やかさを追い求めることは決してないと言う。

「バーモント・グリーンやポートランド・ハーツ・オブ・パイン、ロードアイランドFCに触れれば、100ドルを超えるチケットを買ってソファやスタンドに座って観戦するだけではない、何かがあると気づくはずです」とインフルナは語った。

そうなると、未来の鍵を握るのはライバル関係だ。ウェスタン・マスは、地元のポルトガル系コミュニティ同士の対立から生まれ、その後、USLリーグ2のプレーオフでバーモントと2度対戦している。ポートランド、RIFC、バーモントは現在それぞれ異なるディビジョンで戦っているが、USLが昇降格制を目指す中、今後は互いにもっと頻繁に対戦する可能性がある。

勝っても、負けても、引き分けても、その経験を分かち合うのは、ポルトガルのレジェンドの思いがけない場所に立つ像から、魅力的な取り組みを受け入れ、形づくる小さなコミュニティまで、独自のやり方を見いだしたこの地域だ。

「サッカーが盛んなニューイングランドと、私たちのこの活気あるシーンの未来は、ライバル関係の中にあります。ピッチの内外で互いに競い合うことになるでしょう。でも結局のところ、成功も分かち合える未来があると思います」とインフルナは語った。