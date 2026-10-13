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Soccer in NE 1-1GOAL

エウゼビオ、レゲエフェスティバル、USL屈指のクールなクラブ：バーモント・グリーン、ポートランド・ハーツ・オブ・パイン、ロードアイランドFCがニューイングランドのサッカーブームを盛り上げるまで

バーモント・グリーン、ポートランド・ハーツ・オブ・パイン、ロードアイランドFCがニューイングランドのサッカー人気を押し上げている。独自の魅力を失わずに成長できるか？

Thomas Hindle
翻訳者：

  • デューカー・バウアーは1957年、ニューハンプシャー州コンコードに生まれた。アーティストであり彫刻家でもあるバウアーは、長年、表舞台から離れて活動してきた。現在も日々の大半をバーモント州の小さな町にある、飾り気のないアトリエで過ごしている。

    それでも、美術界には大きな足跡を残している。代表的な作品の一つは、1498年に海路でインドに到達したポルトガルの探検家、ヴァスコ・ダ・ガマの彫像だ。ポルトガル領アゾレス諸島にあるユネスコ世界遺産、アングラ・ド・エロイズモに設置されている。

    もう一つは、この記事により深く関わる作品かもしれない。ポルトガルのレジェンド、エウゼビオの有名な像だ。プリメイラ・リーガの強豪ベンフィカの本拠地、リスボンのエスタディオ・ダ・ルスの外に立つ。そして皮肉にも、この彫像はアメリカのサッカー史を象徴する存在にもなった。

    元の像は、ボストン周辺に住むポルトガル系アメリカ人の実業家が制作を依頼し、1992年にベンフィカへ寄贈した。同じ年に2体目も鋳造され、2006年にジレット・スタジアムに設置された後、2015年にラドローへ移された。現在は歴史あるルシターノ・スタジアムの門を入ってすぐの場所に、きれいに収まっている。人口2万1000人のニューイングランドの小さな町に、欧州サッカーの偉大な歴史の一端がある。

    しかも、この場所にあるのはふさわしい。数千キロ離れた、はるかに有名な元の像の複製とはいえ、同じくらいふさわしい場所に立っていると言えるかもしれない。ニューイングランドは、不思議なことに、米国でも昔からサッカーが盛んな地域だった。この像は、その象徴にふさわしい。

    近年、人気と成功の両面で勢いを増したことも、その存在感を確かなものにしている。話題を集めるUSLのチームが相次いで登場し、NWSLのブランドも誕生した。そこに強いコミュニティ意識が加わり、この一帯は米国の小さな町におけるサッカーの一つのモデルとなっている。

    「［ニューイングランドは］この国でも歴史ある地域だ。伝統と文化を大切にする土地であり、強く活気あるサッカー文化を育むために必要なものと、昔から相性が良かったと思う」と、USLリーグ2のバーモント・グリーン共同創設者、パトリック・インフルナは『GOAL』に語った。

  • 目を引くブランドの確立

    Vermont Green
    Vermont Green

    グリーンはUSLリーグ2で2連覇を達成した。

    インフルナは、そのことをよく知っている。

    彼が関わるバーモント・グリーンは、ニューイングランドである種の変革を牽引してきた数少ないクラブの一つだ。ポートランド・ハーツ・オブ・パインは、ユニフォームやブランディング、比較的小さな町への理解が注目を集め、インターネット上で話題になった。ロードアイランドFCは、所属リーグを問わず全米屈指のスタジアムを常に満員にしている。あの像があるマサチューセッツ州西部には歴史があり、根強いポルトガル文化にも支えられている。NWSLのボストン・レガシーも加わり、北米でニューイングランドほどの動きを見せている地域はない。

    現代のアメリカでサッカーを成功させる方法は、一つではない。閉鎖型のメジャーリーグ・サッカーとその30のフランチャイズが選んだのは、巨大スタジアムの建設に意欲を持つ裕福なオーナーを呼び込む方法だ。それには確かな利点があり、リオネル・メッシをアメリカに迎えることにもつながった。一方、もっと地域に根差した方法もある。多くの人がそれぞれ力を尽くし、一人ひとりの貢献が積み重なって大きな成果となる形だ。

    ニューイングランドは、財政的に安定したチームと魅力的なブランドの構築を両立させてきた。それだけでなく、結果も出している。バーモント・グリーンはUSLリーグ2を連覇。ポートランド・ハーツ・オブ・パインはUSLリーグ1優勝まであと一歩に迫った。両クラブは、アメリカのサッカー界でも屈指の雰囲気を生み出している。

    「彼らは何十億ドルも使えるし、巨大なスタジアムを建てることも、世界最高の選手たちと契約することもできる。でも、バーモント・グリーンが試合をしているとき、私をバーチュー・フィールドから引き離すことは絶対にできない」とインフルナは語った。

  • 歴史的なルーツを頼りに

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    ポートランドは、認知されやすいブランドを育てるため、「タウンホール」方式に頼ってきた。

    だが、結局のところ、この話は地域の一体感に行き着く。スポーツとの直接的な関係はそれほど深くないとしても、その実態はずっと捉えやすい。バーモント州では毎年3月の最初の火曜日、すべての町の住民が、通常は町役場などの会場に集まり、少なくとも制度上は地方自治に直接参加できる。仕組みは比較的シンプルだ。選挙で選ばれた人たちだけが住民に代わって会議をするのではなく、住民は地元の役職者を選び、自ら地域の議論に参加する機会を得る。州職員は全員、この日に参加できるよう休みになる。今も残る数少ない直接民主制の形の一つだ。

    バーモント州では至るところで行われており、1800年代から続いている。ニューイングランド地方では何世紀にもわたってこの仕組みが使われてきたが、一部の州はそこから離れた。それでも、メーン州やロードアイランド州の一部の自治体では今も維持されている。こうした慣行が法律に定められているかどうかにかかわらず、それが育む一体感は、一つの会議室の枠を超えて広がっていく。

    「私は、バーモント独自のタウンミーティングの日の文化と、ここでの物事の進め方にはつながりがあると思っています。今も続くバーモント流の直接民主制では、年に1日、町役場に集まって議論し、決定を下します。そして、この土地では物事がとても個人的で、当事者が直接関わり、隣人同士が協力する形で築かれていくのです」とインフルナは語った。

    深く根付いたその雰囲気は、プレーする場所にかかわらず、結束の強いクラブを築くうえで重要な役割を果たしてきた。そうした集まりがUSLリーグ2の王者や、USLリーグ1で最もクールなブランドを直接生み出したかどうかは関係ない。大切なのは精神的なつながりだ。

    「私たちには独自性があり、違いもあります。バーリントンはポートランドではないし、ポートランドもバーリントンではありません。でも、一歩引いて見れば、私たちが本当によく似た人たちだと誰にでも分かります。言っていることが分かりますか？　本当によく似た場所なんです。そして、ポートランドで彼らが築いているものは、目を見張るものがあります」とインフルナは語った。

  • 新たな市場を活用する

    Rhode Island FC 2025
    IMAGN

    地元のマイナーリーグ野球チームが去った後、ロードアイランドFCはプロスポーツチームを求める地元の需要に応えた。

    そして、もっと単純な説明もあるのかもしれない。この地域は非常に広い一方で、ほかにスポーツチームが比較的少ないのだ。ニューイングランド・ペイトリオッツ、ボストン・レッドソックス、ボストン・セルティックスの存在感は常にある。しかし、ボストンよりもロードアイランド州プロビデンスに近いマサチューセッツ州フォックスボロを本拠地とするニューイングランド・レボリューションを除けば、この一帯にはトップレベルのサッカーチームが少ない。

    多くのオーナー志望者が、そこに好機を見いだした。ロードアイランドFCの共同オーナー、ブレット・ジョンソンは、プロビデンスが未開拓のメディア市場だと考えた。そして、ポータケット・レッドソックスがプロビデンスからマサチューセッツ州ウースターへ移転すると、街からチームがなくなった。

    「ポーソックスが州を去ったとき、私は行動する動機を得た。人々がこうしたチームを別の場所へ移すことには憤りを覚える。チームは私有財産ではなく、公共の財産だからだ」とジョンソンは語った。

    プロビデンスがワールドカップの視聴市場でトップ10に入ったことで、彼の見立ては裏付けられた。FOXでの平均視聴者数は9位だった。MLSのチームがない市場でトップ15に入ったのは、ほかにはバージニア州リッチモンドだけだった。

    同様に、地域で存在感を示す好機を感じ取った人々もいる。ハーツ・オブ・パインは、人口7万人のメイン州ポートランドでスポーツの中心的な存在になった。人口4万5000人のバーリントンでは、グリーンの試合が街で最も人気の高い観戦イベントとなっている。ウェスタン・マス・パイオニアーズも、熱心な地元の支持に応えるため、試合を金曜夜に移さざるを得なかった。その姿はセミプロのサッカーチームというより、高校のアメリカンフットボール部に近い。

    「地域のつながりなんです。会場に行けば知り合いに会えて、サッカーの話ができる」と、ウェスタン・マス・パイオニアーズの運営責任者、ブランドン・スミスは語った。

  • 「魂を売る」ことを避ける

    Vermont Green TIFO
    Patrick McCormack

    関心と投資の高まりによって、純粋な応援が失われる可能性がある。

    もちろん、そこには資金も関わっている。チケットもビールも安く、地域の人々が集う場所である一方、商才にたけた実業家たちも携わっている。

    ジョンソンは、その考え方を体現する人物だ。2019年には、RIFCがポータケットのサッカー専用スタジアムで初年度のシーズンを戦うと発表した。建設費、外部からの資金調達、新型コロナウイルスのパンデミックによる財政的な影響で計画は遅れたが、スタジアムは2025年に開場。公式収容人数は1万500人で、必要に応じて増やす余地もある。ジョンソンはRIFCの試合がない日にもスタジアムから収益を得ることで、事業を成り立たせる方法も見いだした。

    センタービル・バンクでは、音楽フェスティバルが定期的に開かれている。8月にはレゲエのイベントも開催された。国際親善試合やプロのラクロス、アメリカンフットボールの試合も行われてきた。ボストン・レガシーはこのスタジアムで数試合を戦い、8月には本拠地の建設期間中、2027年シーズンを通して使用すると発表した。これは収益面だけでなく、注目を集める上でもプラスになる。

    「入場者を増やすためなら何でもやります。特に、私が熱心なファンと呼ぶ層の外にも届く取り組みです。そういうことが、ファン層を広げる上で長期的な成果につながると思います」とジョンソンは語った。

    ポートランドも同じような道を歩んでいるようだ。2029年に独自のサッカー専用スタジアムを開場すると発表した。実現すれば、試合を行う施設を所有する数少ないUSLリーグ1のチームの一つとなる。また、発表文では施設を「年間を通じて人々が集まる場所」として活用する計画も明かした。女子チームの発足も控えており、その構想は理にかなっている。

    セミプロのバーモントも、同様の構想を視野に入れている。

    「ポートランドのスタジアム建設のニュースが出ました。私にとっては最高のニュースです。私たちの地域の人々やリーダー、自治体がそれを見て、『自分たちにも、ああいうものが必要かもしれない。6000席規模の、自分たちなりのスタジアムが必要かもしれない』と考える、もう一つの事例になるからです」とインフルナは語った。

    もちろん、規模の拡大には、その土地ならではの魅力を失う恐れも伴う。小さなコミュニティに根ざしているからこそ、これらの取り組みは機能している。それが独特の雰囲気を生み、魅力になっている。

    それでも、オーナーや関係者は、地元からの支持は今後も変わらないと主張する。

    「本当にうれしく思っているのは、私たちに根強い支持があることです。ただ、その支持はスタジアムでプレーする前からあったと思います」とジョンソンは語った。

    そして、こうした場所が素朴な出発点を超えて成長したとしても、オーナーたちは、アメリカのよりなじみ深いスポーツのような華やかさを追い求めることは決してないと言う。

    「バーモント・グリーンやポートランド・ハーツ・オブ・パイン、ロードアイランドFCに触れれば、100ドルを超えるチケットを買ってソファやスタンドに座って観戦するだけではない、何かがあると気づくはずです」とインフルナは語った。

    そうなると、未来の鍵を握るのはライバル関係だ。ウェスタン・マスは、地元のポルトガル系コミュニティ同士の対立から生まれ、その後、USLリーグ2のプレーオフでバーモントと2度対戦している。ポートランド、RIFC、バーモントは現在それぞれ異なるディビジョンで戦っているが、USLが昇降格制を目指す中、今後は互いにもっと頻繁に対戦する可能性がある。

    勝っても、負けても、引き分けても、その経験を分かち合うのは、ポルトガルのレジェンドの思いがけない場所に立つ像から、魅力的な取り組みを受け入れ、形づくる小さなコミュニティまで、独自のやり方を見いだしたこの地域だ。

    「サッカーが盛んなニューイングランドと、私たちのこの活気あるシーンの未来は、ライバル関係の中にあります。ピッチの内外で互いに競い合うことになるでしょう。でも結局のところ、成功も分かち合える未来があると思います」とインフルナは語った。