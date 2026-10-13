デューカー・バウアーは1957年、ニューハンプシャー州コンコードに生まれた。アーティストであり彫刻家でもあるバウアーは、長年、表舞台から離れて活動してきた。現在も日々の大半をバーモント州の小さな町にある、飾り気のないアトリエで過ごしている。
それでも、美術界には大きな足跡を残している。代表的な作品の一つは、1498年に海路でインドに到達したポルトガルの探検家、ヴァスコ・ダ・ガマの彫像だ。ポルトガル領アゾレス諸島にあるユネスコ世界遺産、アングラ・ド・エロイズモに設置されている。
もう一つは、この記事により深く関わる作品かもしれない。ポルトガルのレジェンド、エウゼビオの有名な像だ。プリメイラ・リーガの強豪ベンフィカの本拠地、リスボンのエスタディオ・ダ・ルスの外に立つ。そして皮肉にも、この彫像はアメリカのサッカー史を象徴する存在にもなった。
元の像は、ボストン周辺に住むポルトガル系アメリカ人の実業家が制作を依頼し、1992年にベンフィカへ寄贈した。同じ年に2体目も鋳造され、2006年にジレット・スタジアムに設置された後、2015年にラドローへ移された。現在は歴史あるルシターノ・スタジアムの門を入ってすぐの場所に、きれいに収まっている。人口2万1000人のニューイングランドの小さな町に、欧州サッカーの偉大な歴史の一端がある。
しかも、この場所にあるのはふさわしい。数千キロ離れた、はるかに有名な元の像の複製とはいえ、同じくらいふさわしい場所に立っていると言えるかもしれない。ニューイングランドは、不思議なことに、米国でも昔からサッカーが盛んな地域だった。この像は、その象徴にふさわしい。
近年、人気と成功の両面で勢いを増したことも、その存在感を確かなものにしている。話題を集めるUSLのチームが相次いで登場し、NWSLのブランドも誕生した。そこに強いコミュニティ意識が加わり、この一帯は米国の小さな町におけるサッカーの一つのモデルとなっている。
「［ニューイングランドは］この国でも歴史ある地域だ。伝統と文化を大切にする土地であり、強く活気あるサッカー文化を育むために必要なものと、昔から相性が良かったと思う」と、USLリーグ2のバーモント・グリーン共同創設者、パトリック・インフルナは『GOAL』に語った。