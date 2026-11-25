マウリシオ・ポチェッティーノは、アメリカを離れてオールド・トラッフォードでマイケル・キャリックの後任に就いた際、マンチェスター・ユナイテッドの指揮を執ることを「夢の」仕事と表現した。だが、想像以上の速さで悪夢に変わった。アルゼンチン人指揮官が初めてベンチに立ったアンフィールドでの試合で、新チームはリヴァプールに0－4で大敗。ユナイテッドの監督としては過去100年で最も大きな点差がついた初陣の敗戦に並んだ。
この結果、マンチェスター・Uはプレミアリーグ11試合を終えて19位に沈んだ。現在5位で、チャンピオンズリーグ出場権を得られる最後の順位になる可能性があるボーンマスとは、勝ち点10差だ。ここからポチェッティーノがチームを5位以内に導ければ奇跡だろう。今の最優先課題は、残留争いを避けることにある。
そのためには1月の補強が必要だ。『デイリー・メール』 によると、クラブはリーグの収益性・持続可能性に関する規則の順守を目指しており、ポチェッティーノに与えられる補強資金は5000万ポンド未満となる。獲得は2人のみで、うち1人はレンタルになる可能性があるという。ただし、移籍市場が開く時点でもユナイテッドに降格の危機が迫っていれば、オーナーのINEOSは適切な選手に「賭ける」用意がある。
今季すでに34失点を喫し、欧州全体で最悪の守備成績を記録しているユナイテッドにとって、ポチェッティーノがまず取り組むべきは最終ラインの立て直しだ。一方、『タイムズ』 は、長期離脱につながる負傷からベンヤミン・シェシュコがまだ回復途上にあるため、指揮官が新たなストライカーの獲得も求めていると報じている。そこで浮上するのがエヴァニウソンだ。
ブラジル代表FWはマルコ・ローゼ監督の下でボーンマスが躍進する原動力となっており、ユナイテッドの攻撃に頼れる中心選手をもたらせる。獲得に動いても、ボーンマスにとって青天のへきれきにはならないだろう。エヴァニウソンは公の場で事実上の獲得要請とも取れる発言をしており、バイタリティ・スタジアムのサポーターには歓迎されなかったはずだ。ユナイテッドが動けば、シーズン後半に巻き返す可能性は大きく高まる。