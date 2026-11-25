2024年8月、ボーンマスはクラブ史上最高額となる4000万ポンドで、ポルトからエヴァニウソンを獲得した。ポルトでは4シーズンで154試合に出場し、得点とアシストの合計で81を記録していた。ボーンマスでの最初の公式戦35試合でも同合計で17を記録し、移籍金に見合う働きを示したが、2025－26シーズンは数字上の成績が落ち込み、プレミアリーグでの得点はわずか6だった。

だが、それだけでは全体像は分からない。9番の位置で32試合に先発したエヴァニウソンの献身的な働きがなければ、ボーンマスはクラブ史上最高となるトップリーグ6位とヨーロッパリーグ出場権を手にできなかっただろう。

「数字を残すという点では、おそらく運に恵まれていない。だが、彼がどれほど重要かは分かっている」と、ボーンマスの前監督アンドニ・イラオラは5月に語った。「我々にとって非常に価値のある選手であることに疑いはない。ボールを持っていないときも、持っているときも、スペースへの動きや相手にイエローカードを出させるプレーでも貢献している。素晴らしい仕事をしてくれている」

実際、エヴァニウソンは単なる得点者ではない。味方を生かせる優れたターゲットマンであり、全力で相手にプレッシャーをかけ、賢い動きで相手の守備を広げる。今のユナイテッドに、そうした選手はいない。

ポチェッティーノのチームで生粋のセンターフォワードはシェシュコだけだが、23歳の彼はまだ粗削りで、エヴァニウソンが豊富に備える技術力も欠いている。スロベニア代表FWはユナイテッドで万全のコンディションを維持することにも苦労している。一方、エヴァニウソンははるかに頑丈で、プレミアリーグのフィジカルな戦いを好み、強い上半身を生かしてDFを抑え込み、ファウルを誘うことも多い。