ウディネーゼの過ぎ去った黄金世代と、熾烈な競争が続くイタリア・セリエAで存在感を取り戻すための戦い

インレルの考えでは、ナポリ、インテル、ミラン、ユーベのようなクラブに対抗するために必要なのは、新戦力に大金を投じることではなく、メンタリティーと規律によって差を縮めることだ。

前季の10位フィニッシュはすでに大きな前進だった。その一方で、元バイエルンとレアル・マドリーの経験豊富なDFダビド・アラバがフリー移籍でクラブに加入。そのリーダーシップは、ウディネーゼの成功の可能性を確実に高めるはずだ。

「今の挑戦は、以前よりはるかに大きい」とインレルは語る。「以前も、セリエAには多くのビッグプレーヤーがいて非常に難しかった。しかし今はディレクターという立場で、選手たちに必要なメンタリティーと規律をもたらしている。特に日々の部分が重要で、毎日彼らをプッシュしなければならない。

「昔はただサッカーをしていただけで、ソーシャルメディアもなかった。だが今は、観客からのこうしたプレッシャーもある。だからこそ選手たちとたくさん話し、キャリアをどう築いていくかを示すことが重要なんだ。だから私にとっては日々の仕事が大切で、彼らに進むべき道を示す必要がある」

ウディネーゼは現在、開幕から5試合でわずか1勝にとどまりセリエA13位。 長い代表ウィーク前には3連敗も喫していた。それでもインレルは状況が変わると信じている。

「シーズンはまだ長いが、1試合ずつ勝利を目指していかなければならない」と同氏は述べた。「私がここに来てからの過去2年のようなスタートにはなっていないが、最も重要なのは謙虚さを保ち、ハードワークし、エネルギーを強めることだ。精神面でも身体面でも、良い準備が必要になる」

この思いは、ウディネーゼの主力DFウマル・ソレも共有している。「毎試合、とにかく集中し続けるだけだ。昨季の僕たちは、ウディネーゼにとってかなり良いシーズンを送れた」とフランス人DFはGOALに語った。「目標はこの道を歩み続けることだし、それは達成できると分かっている。そのためには努力を積み重ねないといけない。シーズンはすでに始まっているけれど、この先も続けていくこと、そして何が起こるのかを見るのがとても楽しみだ」