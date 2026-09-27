ウディネーゼの過ぎ去った黄金世代と、熾烈な競争が続くイタリア・セリエAで存在感を取り戻すための戦い
イタリア北東部の小都市ウーディネを本拠地とするウディネーゼは、人口10万人未満の街のクラブであり、若いサッカーファンにとってはあまりなじみがなくても無理はない。
だが、現在はセリエAの中位クラブという位置づけにある一方で、かつては既存の勢力図に属さない国内有数の強豪の一つだった。チームにはカルト的人気を誇る選手たちがそろい、その中には2度のカポカンノニエーレに輝き、全盛期をフリウラーニに捧げた選手もいた。
求められるものは変わったかもしれないが、ウディネーゼは今やセリエAの常連としての地位を確立している。比喩的にも文字通りにも存在感を保つため、持続可能な成功を目指して戦い続けている。
黄金時代
今では遠い記憶になりつつあるが、2000年代から2010年代前半にかけて、ウディネーゼはセリエAで“その他大勢”の中でも屈指の存在であり、欧州大会の常連だった。2004-05シーズンにはクラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場を決め、2008-09シーズンにはUEFAカップで準々決勝進出。さらに2011-12シーズンにはリーグ3位にまで浮上した。
クラブは2007年以降、7年にわたって相対的かつ継続的な成功を収め、たびたび欧州カップ戦出場圏内でシーズンを終えた。その時期には、現代のクラブを象徴する数々の選手たちがスタディオ・フリウリの門をくぐっている。ファビオ・クアリャレッラ、クワドォ・アサモア、そして現在はスポーツディレクターとして復帰しているギョクハン・インレルもその一人だ。
彼らは、すでに伝説的GKサミル・ハンダノヴィッチ、後にバルセロナとアーセナルで活躍するアレクシス・サンチェス、そして象徴的ストライカーのアントニオ・ディ・ナターレを擁していたバランスの取れたチームの背骨を形成していた。その中核は、2000年のインタートト・カップ優勝以来最高の欧州での成績をウディネーゼにもたらし、2009年にはUEFAカップでベスト8に進出。負傷していたハンダノヴィッチとディ・ナターレを欠く中、最終的に準優勝したヴェルダー・ブレーメンにPK戦の末、惜しくも敗れた。
「本当に優れた選手が大勢いたし、優れたリーダーもいた」と、インレルはGOALに語った。「サンチェス、（マウリシオ・）イスラ、GKのハンダノヴィッチ、DFの（メフディ・）ベナティアのような素晴らしい選手がいた。とにかく名前を挙げればきりがない。
「僕たちは年々成長していったし、僕がここにいた4年間の中では、4年目が最高だった。あれほど若いチームでチャンピオンズリーグ出場権を獲得したんだ。ウディネーゼであの素晴らしい時間を過ごせたことをうれしく思っている」
得点王
2000年代後半から2010年代初頭にかけてのクラブ成功の土台を築いたのは、ディ・ナターレのゴールだった。全盛期の12年間をフリウラーニにささげた彼は、その圧倒的な活躍によって、イタリア国外でもウディネーゼに注目が集まる大きな理由となった。
小柄でスピードがあり、複数の役割をこなせるアタッカー。右足には強烈なシュート力を備え、ほぼどこからでも得点を奪うことができたディ・ナターレは、2004年にエンポリから加入し、3年後にキャプテンに就任して以降、とりわけキャリア後半に驚異的な得点力を発揮した。
30歳を過ぎていたにもかかわらず、2009年から2013年にかけて4シーズン連続で25ゴール超を記録。さらに2009-10シーズンは29得点、2010-11シーズンは28得点を挙げ、2シーズン連続でセリエA得点王（capocannoniere）に輝いた。前者のシーズンのパフォーマンスにより、セリエA年間最優秀イタリア人選手賞も受賞している。
元ウディネーゼMFで、現在はテクニカルディレクターを務めるインレルは、GOALにこう語っている。「ディ・ナターレは僕たちのキャプテンであり、ピッチ上でうまくやっていく助けをしてくれる兄のような存在だった。僕たちのために本当にいてくれた存在だったし、若い選手たちに厳しく当たることもあったが、それが成長するための正しいやり方なんだ」
2009年から2011年までの間、リーグ戦でディ・ナターレの67得点を上回ったのは、リオネル・メッシ（82得点）とクリスティアーノ・ロナウド（86得点）という現代の偉大な2人だけだった。引退の可能性をにおわせ、当時スクデットを連覇していたユヴェントスを含むさまざまなクラブからのオファーも受けながらも、このベテランFWはウディネーゼへの忠誠を貫き、38歳となった2016年にようやく現役を引退した。
平凡な戦績
ウディネーゼの状況は、ディ・ナターレとともに輝きを放った10年以上前の全盛期から大きく変わった。1995年の直近昇格以降、セリエAに残り続ける同クラブはリーグの常連ではあるものの、2013年以降でシーズンをトップハーフで終えたのは一度だけで、それが昨季の10位フィニッシュだった。
2014年に大きな影響力を持っていたフランチェスコ・グイドリンが去ったことは、間違いなくマイナスに働いた。なぜなら、その前の3シーズンでクラブを4位、3位、5位に導いていたからだ。その後は結果を残せない監督が次々と就任し、ディ・ナターレ、ハンダノビッチ、サンチェス、インレルらの黄金世代も、適切に後継者を確保できないまま、やがて姿を消していった。一方で、セリエAのビッグクラブとの資金力の差も大きく広がった。
おそらく驚くことではないが、ウディネーゼは降格争いに何度も巻き込まれており、2015年、2016年、2024年にはいずれも際どい形で残留を決めた。それ以外のシーズンでは、一貫して下位中位あたりでフィニッシュしている。前季にわずかな改善を見せた後、今の目標は自分たちより上にいるクラブとの差を何とかさらに縮めることにある。その責任を負うのは、40年間オーナーを務めてきたポッツォ家と、彼らが築いたクラブの上層部だ。
現在はワトフォードの筆頭株主であり、かつてはグラナダのオーナーでもあったポッツォ家は、成功の度合いに差こそあれ、マルチクラブモデルの先駆者である。ウディネーゼの低迷が2015年のワトフォードのプレミアリーグ昇格とほぼ時を同じくしていることもあり、他の保有資産を優先していると彼らを非難する声もある。
「こうしたプレッシャーがある」
インレルの考えでは、ナポリ、インテル、ミラン、ユーベのようなクラブに対抗するために必要なのは、新戦力に大金を投じることではなく、メンタリティーと規律によって差を縮めることだ。
前季の10位フィニッシュはすでに大きな前進だった。その一方で、元バイエルンとレアル・マドリーの経験豊富なDFダビド・アラバがフリー移籍でクラブに加入。そのリーダーシップは、ウディネーゼの成功の可能性を確実に高めるはずだ。
「今の挑戦は、以前よりはるかに大きい」とインレルは語る。「以前も、セリエAには多くのビッグプレーヤーがいて非常に難しかった。しかし今はディレクターという立場で、選手たちに必要なメンタリティーと規律をもたらしている。特に日々の部分が重要で、毎日彼らをプッシュしなければならない。
「昔はただサッカーをしていただけで、ソーシャルメディアもなかった。だが今は、観客からのこうしたプレッシャーもある。だからこそ選手たちとたくさん話し、キャリアをどう築いていくかを示すことが重要なんだ。だから私にとっては日々の仕事が大切で、彼らに進むべき道を示す必要がある」
ウディネーゼは現在、開幕から5試合でわずか1勝にとどまりセリエA13位。 長い代表ウィーク前には3連敗も喫していた。それでもインレルは状況が変わると信じている。
「シーズンはまだ長いが、1試合ずつ勝利を目指していかなければならない」と同氏は述べた。「私がここに来てからの過去2年のようなスタートにはなっていないが、最も重要なのは謙虚さを保ち、ハードワークし、エネルギーを強めることだ。精神面でも身体面でも、良い準備が必要になる」
この思いは、ウディネーゼの主力DFウマル・ソレも共有している。「毎試合、とにかく集中し続けるだけだ。昨季の僕たちは、ウディネーゼにとってかなり良いシーズンを送れた」とフランス人DFはGOALに語った。「目標はこの道を歩み続けることだし、それは達成できると分かっている。そのためには努力を積み重ねないといけない。シーズンはすでに始まっているけれど、この先も続けていくこと、そして何が起こるのかを見るのがとても楽しみだ」
持続可能な成功
クラブは、2000年代後半から2010年代前半にかけての華やかな時代と比べ、優先事項がいくぶん変化している事実を隠してはいない。ピッチ外の目標もまた、優先されるようになっている。
ピッチを離れたところでは、ウディネーゼはイタリアで最も持続可能なチームとして、そしてヨーロッパ全体でも最も持続可能なクラブの一つとしての地位を確立している。その背景にあるのが環境への取り組みであり、2020年にキットサプライヤーのマクロンに対して、リサイクル素材でシャツを製作するよう依頼したことから始まった。フリウラーニの本拠地ブルーエナジー・スタジアムは、試合日には2400枚のパネルを備えた太陽光発電設備によって完全に電力が賄われている。また、食品ロスに対処するための戦略も導入されており、環境問題に関する教育を届けるため、ウーディネの地域社会とも連携してきた。
GOALの取材に応じたクラブ幹部で、オーナーのジャンパオロの娘でもあるマグダ・ポッツォは、こう語る。「私たちは、あらゆるサステナビリティの取り組みに非常に深く関わっているイタリアのクラブの一つです。持続可能性を促進する活動を実践しようとしています。自転車でスタジアムへ行くこともそうですし、イタリアでソーラーパークを持つ唯一のクラブでもあります。だから試合中の電力は太陽エネルギーから得ていますし、本当に素晴らしいプロジェクトです」
ポッツォは、持続可能性こそピッチ内外で目指すべき目標だと考えている。「ウーディネは小さな町で、住んでいるのは10万人です。このことを忘れてはいけません。だからこそ、私たちは保守的でなければならないし、順位表の中位で安定していることを理解していなければならないと思います」と話す。「もちろん同時に、毎年改善しようと努めるべきでもありますし、それこそが全体の考え方であり、全体の戦略だと思います。
「私たちは非常に慎重です。だからこそ、一家として40年、そしてセリエAで30年やってこられたのだと思います。財務面においても持続可能性を適用することは非常に重要です」
ミランからの呼びかけ
この4年間、ウディネーゼの自己発信への取り組みは、驚くべきことにミラノ・ファッションウィークへとクラブを導いてきた。今ではフリウラーニにとって、この特別な舞台でサードユニフォームを発表することが恒例となっており、2026年も例外ではなかった。ビアンコネーリはこの機会に、クラブ創設130周年も祝った。
星のモチーフ、特別なアニバーサリーエンブレム、そして黒のディテールをあしらった上品なクリーム色のキットは、火曜日にミラノ中心部で行われたイベントで公開され、トップチームのソレ、マドゥカ・オコエ、ニコロ・ベルトーラ、マッテオ・パルマがモデルを務めた。
このシャツはミラノを拠点とするジュゼッペ・ブッチンナがデザインしたもので、写真家ティナ・モドッティと詩人ピエル・パオロ・パゾリーニから着想を得ている。2人はいずれも、それぞれの芸術表現を通じて、ウディネーゼの本拠地であるフリウリの精神を捉えていた。
インレルはGOALに対し、「私たちはこれを4年間続けている。クラブとマクロンのおかげで、多くの人々や著名なアーティストが集まるミラノ・ファッションウィークに参加できている。毎年、シャツを作るために1人のアーティストを探しており、ここに来るのはいつも特別だ。選手たちも気に入っている。ピッチ上のフットボーラーとしてだけでなく、ファッションウィークのようなイベントで自分自身を表現する姿を見せることも重要だからだ」と語った。
ウディネーゼの2026-27シーズンのサードキットは現在、ウディネーゼの公式ストアまたはMacron.comで購入できる。