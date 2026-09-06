ウサイン・ボルトがサンデーリーグのハーレム・グローブトロッターズに!? プレミアリーグのアイコンたちをそろえたウィゼンショーFCのオールスタープロジェクトの内幕
グレーター・マンチェスターの町ウィゼンショーにある収容人数1500人のホリーヘッジ・パーク・コミュニティ・スタジアムは、いまや国内各地のフットボールファンにとって非常に魅力的な週末の目的地となっている。ウィゼンショーのセミプロのトップチームはイングランド8部に当たるノーザン・プレミアリーグ・ディビジョン1・ウェストでプレーしているが、その人気はいまやクラブのベテランズチームに匹敵されている。
その理由は、元マンチェスター・シティMFスティーブン・アイルランドが率いるこのチームのメンバーが、昨季合計でプレミアリーグ通算1800試合以上の出場歴を持っていたからだ。「登録リストはばかげているよ。そしてプレーできるのは11人だけだから、元プロたちに『今週は君たちは必要ない』と伝えなければならない。それでもみんなプレーしたくてたまらないんだ」と、アイルランドは3月にラドブロークスに語った。 『ザ・サン』が伝えている。
さらに彼は、オリンピックで8度の金メダルを獲得したウサイン・ボルトから、チームに加わることについて連絡があったことも明かした。話し合いは順調に進んだようで、ジャマイカの短距離界の王者は2026-27シーズンに向けてウィゼンショー・ベテランズに正式登録された。
ボルトは2017年に陸上競技を引退した後、プロフットボール選手としてのキャリアを追求し、Aリーグのセントラル・コースト・マリナーズで短期間プレーした。まだ40歳のボルトは、35歳以上を対象とするチェシャー・ベテランズ・プレミアリーグで大きなインパクトを残せると十分に考えているはずだ。ただ、ウィゼンショー・ベッツがサンデーフットボール界の強豪として驚異的な躍進を続けようとする中で、彼は数多くの本格派フットボールスターたちと脚光を分け合うことになる。
アイルランド、その立役者
ウィゼンショー・ベッツは2024-25シーズンに32試合中30勝を挙げ、2年連続昇格を果たした。一方で、カウンティーカップ決勝では2年連続で敗れており、チーム全体にさらなる結果を求める強い思いがあった。選手の1人であるブレイク・ノートンは、たまたまアイルランドと親しい友人関係にあり、昨夏のプレシーズン参加を彼に持ちかけた。
アイルランドは元アイルランド代表で、アストン・ビラ、ニューカッスル、ストーク・シティでもプレーした経歴を持つ。そのため、印象的な人脈を大いに生かすことができた。しかも、いきなり連絡を取って呼び寄せたわけではない。アイルランドは新型コロナウイルスのパンデミック後、サッカー仲間たちと毎週火曜夜に非公式の9人制ゲームを始めていたからだ。最初に加わったのはマンチェスター・シティ時代の元チームメート、ネダム・オヌオハで、ほどなくしてウィゼンショーのトレーニングはまるで『Soccer Aid』の一団のような顔ぶれになっていった。
攻撃陣には元プレミアリーグの実力者たちがずらりと並ぶことになった。イングランドとリバプールでストライカーを務めたエミール・ヘスキー、エバートンのスターだったウマル・ニアッセ、ニューカッスルのカルトヒーローであるパピス・シセ、バーンリーのFWジョージ・ボイドらが名を連ねた。さらに、シティでプレミアリーグ優勝を経験し、激しいタックルを持ち味とするDFとして知られたジョリオン・レスコットも、本職の最終ラインではなく前線でプレーするために加わった。
ウィゼンショーにはさらに、マンチェスター・ユナイテッドの愛された元主将アントニオ・バレンシア、レスターの象徴的存在ダニー・ドリンクウォーターという2人のタイトル獲得経験者もいた。加えて、ウィガンのDFメイナー・フィゲロア、スウォンジーのウインガーであるジェファーソン・モンテーロが陣容にさらなる経験をもたらした。ここ数カ月では、アイルランドが同胞のポール・マクシェーン、ダロン・ギブソン、キーラン・ウェストウッドも呼び込んでおり、すべての選手には月額15ポンドのチーム会費支払いが求められている。
最高レベルでプレーして何百万ポンドも稼いでいた時代とは大きく異なるが、関わる誰にとってもこれは金のためではない。ニアッセは『The Sun』を通じて、「まだサッカーが好きで、どこであってもまだプレーできると分かっているなら、サッカーができる場所ならプレーするだろう？」「むしろ、きちんとした運営のもとで自分たちがプレーできる場所がある、その喜びに近い」と語っている。
「とても楽しい」
一時は、マンチェスター・ユナイテッドのクラブ史上最多得点者ウェイン・ルーニーが加わるのではないかとの話まであった。ダニー・ドリンクウォーターもその案を歓迎する一人で、自身の立場が脅かされることになっても構わないという。元チェルシーMFは『The Sun』に対し、「ルーニー？ 想像してみてよ、そんなの最高だ。10番の位置にルーニー、悪くないでしょ。自分はサイドラインから見ているだけでも喜んでいい」と語った。
ただ、選手兼コーチのアイルランドは、より名の知れた選手たちのためにロッカールームの古参メンバーが押し出されることはないと強調している。『The Telegraph』にこう話した。「人を増やしすぎないよう気をつけている。自分たちは本物のベテランたちと、毎回4人か5人ほどの元プロが混ざる形にしたいからね。でも本当に楽しい。みんな気に入っているよ」
それは昨季、ウィゼンショーが歴史的な4冠を成し遂げたことで間違いなく証明された。アイルランドらはチェシャー・プレミア・ディビジョンを得失点差プラス87という驚異的な数字で制し、イースト・マンチェスター・ベッツを9-2で粉砕して、ついにカウンティカップのトロフィーも手にした。さらにビッカーズタウンを8-2で下してランカシャーFAベテランズカップを獲得し、『The League Chairman's Cup』制覇でその戦果を締めくくった。
一方的なスコアはもはや珍しくないが、ドリンクウォーターは自分たちの支配的な強さを悪いことだとは考えていない。『Sky Sports』に対し、「自分たちは周囲のどんなレベル相手にも優位性を利用するためにここにいるわけではない。純粋に楽しみとフィットネスのためだ。願わくは、相手もそこにポジティブな面を見いだしてくれればいい」と話している。
ドリンクウォーターのキャリアは、チェルシーでのもどかしい時期を経て、残念ながら尻すぼみに終わった。クラブのない1年を過ごした後、33歳で現役を退いた。だが、ウィゼンショーでプレーすることでサッカーへの情熱を取り戻したようで、こう続けている。「こういうもの以上にサッカーを楽しめることなんて、そうそうないと思う。これを［プレミアリーグでの生活と］比べることはできないよ。試合後にはベーコンサンドとビールがあって、最高なんだ」
シセが話題沸騰
ウィゼンショー・ベッツは、サウス・リヴァプールを容赦なく13-0で粉砕し、シセが歓喜に沸くホームの観衆の前で7得点を挙げたことで、新聞の見出しを飾ることになった。しかし、元セネガル代表No.9は、恥ずかしくも信じがたい30秒間のプレーでも話題をさらった。
シセは前半にPKのキッカーを務めたが、力ないシュートはサウス・リヴァプールのGKにはじかれ、さらにこぼれ球をポストに当ててしまった。このシュートにはわずかなディフレクションがあり、ウィゼンショーはCKを獲得。シセは苦笑いを浮かべながら、そのCKを蹴るためにゆっくりと向かった。
だが、シセの表情は恐怖のものへと変わった。なんとボールを直接蹴り出してしまい、ゴールキックになってしまったのだ。あるXユーザーはこれを「今まで見た中で最悪のコーナーキックだ」と表現した。それでも、試合終了のホイッスルが鳴る頃には、最後に笑ったのはシセだった。
シセの得点のうち6点は後半45分に生まれ、その中には観衆が信じられないと笑うしかなかった見事なループシュートも含まれていた。 『テレグラフ』によれば、この試合には約800人が集まったという。サンデーリーグのベテランズフットボールでは事実上ほとんど前例のない数字で、その多くが試合終盤にスター選手たちを間近で見ようと、クラブハウス近くのゴール裏に集まっていた。
シセはピッチを後にする際に最大の歓声を浴び、数人のファンと言葉を交わした後、子どもたちのグループにサインをする粋な振る舞いも見せた。ウィゼンショーはソーシャルメディアで大きな話題となり、国際的な認知も獲得。これにはクラブ会長カール・バレットも喜びを隠せなかった。
「すべては、どうすればこうしたカウンティーカップで勝てるかという会話から文字どおり始まった。それが突然、こんなスター選手たちを抱えることになったんだ」と、バレット会長は昨年『ガーディアン』に語っている。「ポジティブな報道はいつだって良いものだが、これほどのものはこれまで一度もなかった。オーストラリアにいる家族の1人からもメッセージが届いたくらいで、それだけ広く届いたということだ。
「ウィゼンショーは最も裕福な地域というわけではないが、これがより多くの選手を集め、より多くの資金を生み、この場所全体に良い雰囲気をもたらすことにつながればと思う……それを確かに感じることができる」
さらに多くの新顔
ただ、すべてが順風満帆だったわけではない。アイルランドは5月の試合中、試合終盤にスパイクを向けたタックルの被害を受け、ピッチ上で救急隊員による治療を必要とした。その後病院へ搬送され、脚の脛骨と腓骨の両方をひどく骨折したため、のちに手術を受けた。
アイルランドは現在もなおコンディション回復に取り組んでおり、この負傷によってアメリカで行われた毎年恒例のTST7人制カップでのウィゼンショー初出場を欠場せざるを得なかった。それでもノースカロライナではチームを応援しており、マンチェスターのクラブは勝ち点9のうち6を積み上げてグループステージを突破し、ラウンド32でサッカー・セントラルFCと対戦することになった。
ウィゼンショーは最終的に3-2で敗れ、大会賞金100万ドルを懸けてさらに勝ち進むチャンスを逃したが、この経験は彼らにとってより大きな価値ある露出をもたらした。アイルランドはその後、陣容にさらに質を加えることにも成功しており、ボルトの加入はそのほんの一端にすぎない。
目玉補強は、ドリンクウォーターのレスター時代の元同僚であるマーク・オルブライトンだ。精力的な元サイドアタッカーである同選手は、当初アストン・ヴィラでキャリアをスタートさせ、14年間でプレミアリーグ通算310試合出場を誇る。さらにウィゼンショーには、トニー・ピューリス時代のストーク、そしてショーン・ダイチ体制下のバーンリーで主力を務めた、屈強なフルバックのエリク・ピータースも加わった。
そのほかの新戦力では、スウォンジーとウェスト・ブロムの両方でプレミアリーグに出場したアーセナル下部組織出身のカイル・バートリー、ワトフォードのレジェンドであるエイドリアン・マリアッパ、そして元レンジャーズおよびダービーのFWマーティン・ウォーホーンらが挙げられる。要するに、ウィゼンショーは今季も非常に強力な1年を送る体制が整っている。
アングリー・ギンジとの関係
またしても抜け目のない一手として、ウィゼンショーは、配信者で『I’m a Celebrity: Get Me Out Of Here』優勝者のアングリー・ギンジが率いるウィントン・ヤナイテッドに対し、2026-27シーズンを通じて土曜日の試合で自クラブのグラウンドを使用させると発表した。ウィントンは、ウィゼンショーのトップチームがアウェー戦を戦う際、ホリーヘッジで試合を行う。
バラットはこの取り決めについてクラブ公式サイトで次のように語っている。「新たな観客をグラウンドに呼び込み、ウィゼンショーFCの知名度を高め、これまで訪れたことのない人たちにクラブと施設を知ってもらう素晴らしい機会だ」 また、日曜日にはマンチェスター・マインズとカム・トゥゲザーCICのために、ウィゼンショー・ベッツとウィントンによるチャリティーマッチも開催され、アイルランドのチームが5-2で勝利した。
1,000人を超える満員の観衆がこの一戦を見守る中、クラブは素晴らしい目的のための資金を集めるとともに、シーズン開幕に向けた期待をさらに高めた。そこにボルトが加わることで、ウィゼンショーの集客力はさらに一段階上がることになる。
「どれだけ広がって、どれだけ反響を得ているか……本当に爆発的なんだ」と、アイルランドは3月に『ザ・サン』へ語った。「今はものすごい数の観衆が来ている。素晴らしいよ。たくさんのことが予定されている。これをきっかけに仕事を得る者もいれば、スポンサー契約を得る選手もいて、いろいろな道が開けている」
しかし、より重要なのは、それが空白を埋める助けになっていることだ。人生の中心にサッカーがあったプロ選手にとって、引退への対処は難しい場合があるが、ウィゼンショーの環境は、その過程を楽にするための仲間意識と競争心の完璧な組み合わせを提供している。
アイルランドはさらにこう付け加えた。「健康維持や交流、みんなが集まるための素晴らしい動機になっている。そしてメンタルヘルスの面でもそうだ。サッカーから離れると、自分が何をすればいいのか分からなくなったり、目的を失ったように感じたりする。そうしたことに備えようとしても、実際には不可能なんだ。ある日突然それがなくなって、日々の習慣も奪われてしまうからね。これは人々に再び本当の目的を与えている」
「サッカーを目当てに来て、いい雰囲気にとどまる」。これがウィゼンショーの中核的な哲学なのだろう。それこそが最も純粋な形の美しいゲームである。