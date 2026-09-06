一時は、マンチェスター・ユナイテッドのクラブ史上最多得点者ウェイン・ルーニーが加わるのではないかとの話まであった。ダニー・ドリンクウォーターもその案を歓迎する一人で、自身の立場が脅かされることになっても構わないという。元チェルシーMFは『The Sun』に対し、「ルーニー？ 想像してみてよ、そんなの最高だ。10番の位置にルーニー、悪くないでしょ。自分はサイドラインから見ているだけでも喜んでいい」と語った。

ただ、選手兼コーチのアイルランドは、より名の知れた選手たちのためにロッカールームの古参メンバーが押し出されることはないと強調している。『The Telegraph』にこう話した。「人を増やしすぎないよう気をつけている。自分たちは本物のベテランたちと、毎回4人か5人ほどの元プロが混ざる形にしたいからね。でも本当に楽しい。みんな気に入っているよ」

それは昨季、ウィゼンショーが歴史的な4冠を成し遂げたことで間違いなく証明された。アイルランドらはチェシャー・プレミア・ディビジョンを得失点差プラス87という驚異的な数字で制し、イースト・マンチェスター・ベッツを9-2で粉砕して、ついにカウンティカップのトロフィーも手にした。さらにビッカーズタウンを8-2で下してランカシャーFAベテランズカップを獲得し、『The League Chairman's Cup』制覇でその戦果を締めくくった。









一方的なスコアはもはや珍しくないが、ドリンクウォーターは自分たちの支配的な強さを悪いことだとは考えていない。『Sky Sports』に対し、「自分たちは周囲のどんなレベル相手にも優位性を利用するためにここにいるわけではない。純粋に楽しみとフィットネスのためだ。願わくは、相手もそこにポジティブな面を見いだしてくれればいい」と話している。

ドリンクウォーターのキャリアは、チェルシーでのもどかしい時期を経て、残念ながら尻すぼみに終わった。クラブのない1年を過ごした後、33歳で現役を退いた。だが、ウィゼンショーでプレーすることでサッカーへの情熱を取り戻したようで、こう続けている。「こういうもの以上にサッカーを楽しめることなんて、そうそうないと思う。これを［プレミアリーグでの生活と］比べることはできないよ。試合後にはベーコンサンドとビールがあって、最高なんだ」