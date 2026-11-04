ヌーノがウェストハムの監督に就任したのは2026年9月27日。ノッティンガム・フォレストを解任されてから2週間後のことだった。ヌーノは同クラブを2024-25シーズンのプレミアリーグで7位に導き、1994-95シーズン以来の最高順位を記録していた。就任先のウェストハムは、グレアム・ポッターの下で19位まで転落し、自信を失っていた。ヌーノは監督交代をきっかけとする好転をもたらせず、就任後の最初の4試合は未勝利に終わった。

その後、ウェストハムは6試合でわずか1敗にとどめたが、続く3連敗で12月末には降格圏の18位に沈み、残留圏との差は勝ち点5に広がった。それでも、この時点でヌーノを解任する考えは退けられ、クラブは1月の移籍市場で元ウォルヴァーハンプトン監督を全面的に支援した。

主力MFルーカス・パケタがフラメンゴへ去った一方、ウェストハムを窮地から救うべく、ヴァレティン・「タティ」・カステジャノス、パブロ・フェリペ、アダマ・トラオレが加入した。しかし、補強はどれも期待した成果につながらなかった。アルゼンチン人FWカステジャノスとポルトガル人FWパブロはともにイングランドのサッカーへの適応に苦しみ、トラオレは得点に直結する働きを見せられなかった。チェルシーからの期限付き移籍で加入したアクセル・ディアシは、守備で好印象を残した唯一の新戦力だったが、その存在だけではウェストハムを救えなかった。

移籍市場での判断の誤りに加え、ヌーノの柔軟性を欠く戦術、理解に苦しむ選手起用、ボーウェンへの過度な依存も、ウェストハムの失敗に大きく影響した。それでもクラブは、降格が確定した後もヌーノを続投させることを決めた。

「フットボール部門の運営は常に我々の最優先事項でなければならず、来季に向けた計画は日曜日の試合終了の笛が鳴ると同時に始まった」。ウェストハムはシーズン最終節後の公式声明でそう述べ、続けた。「今週初め、ヌーノ・エスピリト・サント監督と話し合いを行った。クラブが監督を引き続き支えていくのと同様に、監督もクラブに尽くし続ける意向を示してくれたことをうれしく思う。ヌーノは、ウェストハム・ユナイテッドを1年でトップリーグに復帰させるという挑戦に強い意欲を持っていることを明確に示した。それが来季の揺るぎない目標でなければならない。

「ヌーノは以前、チャンピオンシップで1年を過ごしており、2018年にはウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズを勝ち点99での優勝に導くという素晴らしい成功を収めた。日曜日に迎えた結末はつらいものだったが、取締役会はここ数カ月、より広い面で改善と前進の兆しが見られたと考えており、ヌーノにはその前進をさらに推し進めてほしいと考えている。

「プレミアリーグの最後の17試合で獲得した勝ち点25は、1試合平均で1.47に相当する。シーズンを通してこのペースであれば、7位で終えていたことになる。さらに、1月以降にチームの姿勢と一体感が明らかに改善し、それがパフォーマンスと結果の向上につながったと感じている。この先もチームを率いるのに、ヌーノはふさわしい人物だ」