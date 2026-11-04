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West Ham Nuno sacked 1:1Getty/GOAL

ウェストハムはチャンピオンシップを楽々制するはずだった。ヌーノ・エスピリト・サント監督を解任せざるを得なくなるほど、何が狂ったのか？

ウェストハムは2026-27シーズン序盤の成績が不安を抱かせるほど安定しないことを受け、監督交代を決断した。

James Westwood
翻訳者：

  • ウェストハムはチャンピオンシップを楽々と制するはずだった。勝ち点39を獲得しながら、14年ぶりにプレミアリーグから降格。1995年に同リーグが20チーム制になって以降、17位でシーズンを終えたチームの平均勝ち点34.5を大きく上回っていた。

    マテウス・フェルナンデス、クリセンシオ・サマーフィル、エル・ハジ・マリック・ディウフといった主力選手が退団した一方、ウェストハムは5選手を完全移籍で獲得した。その中にはセルティックのMFアルネ・エンゲルス、トッテナムのウイング、マノル・ソロモン、ブライトンの経験豊富なオランダ人DFヨエル・フェルトマンが含まれる。また、リーズからヨエル・ピルー、ノッティンガム・フォレストからモラトを期限付き移籍で迎えたことも、大きな補強だった。

    さらに、攻撃の中心でありクラブのキャプテンでもあるジャロッド・ボーウェンは、プレミアリーグのクラブから具体的な獲得への関心が寄せられながらも、ロンドン・スタジアムで改定された契約にサインした。ウェストハムはプレミアリーグへの即時復帰に向け、万全の態勢に見えた。ブックメーカーもそう見ており、ヌーノ・エスピリト・サント監督率いるチームを、開幕前のチャンピオンシップ優勝候補の筆頭に挙げていた。

    しかし、その期待に応えられていないというだけでは、実態を十分に言い表せない。11月に入った現在、ウェストハムはリーグ戦の最初の13試合でわずか6勝。週末を終えて8位にとどまっている。土曜日にはホームでウェスト・ブロムに1-3で大敗し、ホームでの連敗を喫した。クラブ首脳陣は、自動昇格への望みを再び軌道に乗せるため、ヌーノ監督の解任を決めた。

    では、この3カ月で一体何がこれほどまでにうまくいかなくなったのか。

  • 盲信

    Nuno Espirito Santo

    ウェストハムは降格後も、ヌーノがその職に適任ではないことを示す兆候がいくつもあったにもかかわらず、同氏を支持し続けた。

    ヌーノがウェストハムの監督に就任したのは2026年9月27日。ノッティンガム・フォレストを解任されてから2週間後のことだった。ヌーノは同クラブを2024-25シーズンのプレミアリーグで7位に導き、1994-95シーズン以来の最高順位を記録していた。就任先のウェストハムは、グレアム・ポッターの下で19位まで転落し、自信を失っていた。ヌーノは監督交代をきっかけとする好転をもたらせず、就任後の最初の4試合は未勝利に終わった。

    その後、ウェストハムは6試合でわずか1敗にとどめたが、続く3連敗で12月末には降格圏の18位に沈み、残留圏との差は勝ち点5に広がった。それでも、この時点でヌーノを解任する考えは退けられ、クラブは1月の移籍市場で元ウォルヴァーハンプトン監督を全面的に支援した。

    主力MFルーカス・パケタがフラメンゴへ去った一方、ウェストハムを窮地から救うべく、ヴァレティン・「タティ」・カステジャノス、パブロ・フェリペ、アダマ・トラオレが加入した。しかし、補強はどれも期待した成果につながらなかった。アルゼンチン人FWカステジャノスとポルトガル人FWパブロはともにイングランドのサッカーへの適応に苦しみ、トラオレは得点に直結する働きを見せられなかった。チェルシーからの期限付き移籍で加入したアクセル・ディアシは、守備で好印象を残した唯一の新戦力だったが、その存在だけではウェストハムを救えなかった。

    移籍市場での判断の誤りに加え、ヌーノの柔軟性を欠く戦術、理解に苦しむ選手起用、ボーウェンへの過度な依存も、ウェストハムの失敗に大きく影響した。それでもクラブは、降格が確定した後もヌーノを続投させることを決めた。

    「フットボール部門の運営は常に我々の最優先事項でなければならず、来季に向けた計画は日曜日の試合終了の笛が鳴ると同時に始まった」。ウェストハムはシーズン最終節後の公式声明でそう述べ、続けた。「今週初め、ヌーノ・エスピリト・サント監督と話し合いを行った。クラブが監督を引き続き支えていくのと同様に、監督もクラブに尽くし続ける意向を示してくれたことをうれしく思う。ヌーノは、ウェストハム・ユナイテッドを1年でトップリーグに復帰させるという挑戦に強い意欲を持っていることを明確に示した。それが来季の揺るぎない目標でなければならない。

    「ヌーノは以前、チャンピオンシップで1年を過ごしており、2018年にはウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズを勝ち点99での優勝に導くという素晴らしい成功を収めた。日曜日に迎えた結末はつらいものだったが、取締役会はここ数カ月、より広い面で改善と前進の兆しが見られたと考えており、ヌーノにはその前進をさらに推し進めてほしいと考えている。

    「プレミアリーグの最後の17試合で獲得した勝ち点25は、1試合平均で1.47に相当する。シーズンを通してこのペースであれば、7位で終えていたことになる。さらに、1月以降にチームの姿勢と一体感が明らかに改善し、それがパフォーマンスと結果の向上につながったと感じている。この先もチームを率いるのに、ヌーノはふさわしい人物だ」

  • アイデンティティーを欠く

    Watford v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    ウェストハムは新シーズンで散々なスタートを切り、サポーターはためらうことなくヌーノに批判の矛先を向けた。

    その声明と、ウェストハムが火曜日の朝にヌーノとアシスタントのルイ・ペドロ・シウヴァ、GKコーチのルイ・バルボーザの退任を発表した声明との違いは際立っていた。ウェストハムの声明には、こう記されていた。「チャンピオンシップ開幕からの戦いを徹底的に検証した結果、取締役会は、クラブの目標と期待に沿って進み続けるためには、現時点で変化が必要だと考えています」

    ウェストハムが今季ここまでに戦ったのは、全公式戦でわずか16試合。表面的には大きな方針転換に見えるが、熱心なファンの多くは夏の時点でヌーノの退任を望んでいた。ポルトガル人指揮官の下でチームは明確なスタイルを欠き、ヌーノも最適な先発11人を定められなかった。チャンピオンシップで最も高額な戦力を擁するチームの力を最大限に引き出せなかったことが、最終的に取締役会を動かした。

    つまずきの多いシーズン序盤は、その後を予感させるものだった。ウェストハムはバーンリー戦で2点のリードを守れず引き分け、ホームでチャールトンに敗れた後、ワトフォードとも1-1で引き分けた。カラバオカップではポーツマスとサウサンプトンに勝利したものの、非常に残念な1カ月だった。

    ヴィカレージ・ロードでは、選手たちは試合後、遠征したファンからブーイングを浴びた。ヌーノに対しては「明日の朝には解任されるぞ」とのチャントも向けられた。試合後の記者会見でこの痛烈な非難に応じ、ヌーノは語った。「ファンは我々のクラブにとって最も大切な存在であり、私は彼らを心から尊重している。すべて理解している。もう一度お願いしたい。信じ続け、我々を信頼し、前に進み続けてほしい。我々は状況を好転させようと努力する」

    「3試合を戦って勝ち点は2。これで満足している人がいるだろうか？　だが、私は信じている。選手たちを信頼し、彼らと懸命に取り組んでいる。我々はチームを築いているところで、状況は変わる。私は前向きだ」

  • 「引いて守るには実力がありすぎる」

    West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    ウェストハムはチャンピオンシップで2度、勢いに乗る兆しを見せたものの、そのたびに受け身の戦い方に戻り、相手に序盤の主導権を握らせた。

    ヌーノ監督は当初、望んでいた反応をチームから引き出した。ウェストハムは9月の初戦で、同監督の古巣ウルヴスに4-2で勝利。続いてダービーを3-0、ボルトンを3-2で下し、チャンピオンシップの首位に立った。さらにロンドン・スタジアムでレクサムに6-0で圧勝し、同クラブにとって22年ぶりとなるリーグ戦での大敗を喫させた。ヌーノ監督就任後、最高のパフォーマンスだったと言っていいだろう。

    しかし、その4日後にウェストハムはフラムに敗れてカラバオカップから敗退。続く宿敵ミルウォール戦、QPR戦も引き分けに終わった。特にQPR戦の内容は懸念を抱かせるものだった。70分にボーウェンが同点ゴールを決めるまで、ウェストハムはシュートを1本も記録できなかった。ボーウェンはアディショナルタイムにPKも失敗。QPRには少なくとも勝ち点1に値する戦いぶりだった。

    その後、リンカーンとスウォンジーとのアウェー戦に連勝し、ヌーノ監督への重圧はいくらか和らいだ。リンカーン戦では再び6得点を挙げたが、ホームでサウサンプトンに2-3で敗れ、現実を突きつけられた。ウェストハムは開始12分までに2点を先行され、さらに悪いことに、ロンドン・スタジアムに戻ってきたジェームズ・ウォード＝プラウズにサウサンプトンの中盤を支配された。

    ヌーノ監督は「望んでいたような入り方ができず、失点した」と認めた。「対応にためらいがあり、ボールが跳ねる場面もあった。サウサンプトンに第2、第3の攻撃局面を作らせる機会を与えすぎ、ゴールを許してしまった」。これは決して一度きりの問題ではない。ウェストハムが先制点を許したのは、15試合で9度目だった。

    トッテナムとウルヴスでプレーした元MFジェイミー・オハラは、サウサンプトン戦の後半のパフォーマンスを称賛するファンに対し、talkSPORTでこう語り、ウェストハムの最大の問題を的確に指摘した。「君たちは、引いて待ち構え、相手チームをロンドン・スタジアムに迎えて開始15分で圧倒されるようなクラブではない。あのディビジョンで最高の選手層を擁している。相手を圧倒すべきなのに、2点のリードを与え、勝負がすでに決した後のプレーがどれほど良かったかと言い訳すべきではない」

  • 帰ってきた英雄

    Burnley v Manchester City - Premier League
    Getty Images Sport

    ウェストハムは元主将スコット・パーカーにチームを託す見通しだが、パーカーには難題が待ち受けている。

    週末のウェスト・ブロムウィッチ戦でも、まったく同じことが起きた。20分、フェリックス・ホルン・ミューレがカウンターからウェストハムの隙を突いて先制。ボーウェンが相手に当たってコースの変わったシュートで前半のうちに追いついたが、ウェストハムは後半に再び守備が崩れた。ウェスト・ブロムウィッチはアイリダス・ゴランベッキスとモラートのミスを生かし、勝利を決めた。

    ホームで4試合勝利がなく、そのうち3試合で敗れたヌーノの行く末は明らかだった。本人もそれを分かっていた。「これが現実だ。試合に勝つことでしか、この状況は変えられない。ホームでチャールトン、サウサンプトン、ウェスト・ブロムウィッチに負けるなら、解決策は自分たちのプレーを改善することしかない。プレッシャーは毎日ある。ホームの2試合で6失点しており、修正しなければならない。こんなことが起きてはならない」

    ヌーノの後任就任が見込まれるスコット・パーカーの下では、おそらく同じことは起きないだろう。ウェストハムを本来あるべきチャンピオンシップの強豪にするには、パーカーの方が適任だからだ。バーンリー、ボーンマス、フラムの監督を務めたパーカーは、2部で指揮を執った3シーズンすべてで昇格を果たした。選手時代にはウェストハムでキャプテンも務めており、クラブの内情を熟知している。

    パーカーの就任はサポーターにも歓迎されるはずだ。パーカーの下で、ウェストハムははるかに負けにくいチームになるだろう。ただ、ヌーノが残した問題を片付けるのは容易ではない。特に補強面ではそうだ。

    「彼［パーカー］は非常に、非常に優れた選手だったし、とても賢明な監督だと思う。だからウェストハムには素晴らしく合っていると思う」と、ウェストハムの元監督ハリー・レドナップ氏はtalkSPORTで語った。「ただ、彼がまずやるべきことは［チームを立て直すことだ］。最近のウェストハムを見ているが、私は14歳でこのクラブに入り、ウェストハムに加入した。あれからの年月を振り返っても、おそらく当時から今までにウェストハムで見た中で最も悪い選手たちだと思う。だから彼の仕事は簡単ではない。ボーウェンを除けば、残りの選手の中で、長年のウェストハムのチームの多くに入れたであろう選手はごくわずかだ」

    デイヴィッド・モイーズの下で歴史的なカンファレンスリーグ優勝を果たしてから、わずか3年でウェストハムがこの状況に陥ったこと自体、クラブ内部で続いてきたずさんな運営を物語っている。ヌーノを盲目的に信頼した結果、クラブは立て直しを迫られている。今はパーカーが、モイーズ時代には当たり前のようにあった安定を取り戻せるかどうかに期待が懸かる。