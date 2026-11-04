ウェストハムはチャンピオンシップを楽々と制するはずだった。勝ち点39を獲得しながら、14年ぶりにプレミアリーグから降格。1995年に同リーグが20チーム制になって以降、17位でシーズンを終えたチームの平均勝ち点34.5を大きく上回っていた。
マテウス・フェルナンデス、クリセンシオ・サマーフィル、エル・ハジ・マリック・ディウフといった主力選手が退団した一方、ウェストハムは5選手を完全移籍で獲得した。その中にはセルティックのMFアルネ・エンゲルス、トッテナムのウイング、マノル・ソロモン、ブライトンの経験豊富なオランダ人DFヨエル・フェルトマンが含まれる。また、リーズからヨエル・ピルー、ノッティンガム・フォレストからモラトを期限付き移籍で迎えたことも、大きな補強だった。
さらに、攻撃の中心でありクラブのキャプテンでもあるジャロッド・ボーウェンは、プレミアリーグのクラブから具体的な獲得への関心が寄せられながらも、ロンドン・スタジアムで改定された契約にサインした。ウェストハムはプレミアリーグへの即時復帰に向け、万全の態勢に見えた。ブックメーカーもそう見ており、ヌーノ・エスピリト・サント監督率いるチームを、開幕前のチャンピオンシップ優勝候補の筆頭に挙げていた。
しかし、その期待に応えられていないというだけでは、実態を十分に言い表せない。11月に入った現在、ウェストハムはリーグ戦の最初の13試合でわずか6勝。週末を終えて8位にとどまっている。土曜日にはホームでウェスト・ブロムに1-3で大敗し、ホームでの連敗を喫した。クラブ首脳陣は、自動昇格への望みを再び軌道に乗せるため、ヌーノ監督の解任を決めた。
では、この3カ月で一体何がこれほどまでにうまくいかなくなったのか。