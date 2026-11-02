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Wydad Casablanca 1:1Getty/GOAL

ウィダード・カスバランカの内側に迫る：「海で試合をするなら泳いで見に行く」ファンを持つ、モロッコで最も特別なクラブ

ウィダード・カサブランカは北アフリカ有数のビッグクラブであるだけでなく、モロッコのアイデンティティを支える存在でもある。

James Westwood
翻訳者：

  • ウィダード・カサブランカは、モロッコで最も成功を収めたクラブだ。リーグ最多のボトラ・プロリーグ優勝22回に加え、モロッコ・スローンカップを9回、CAFチャンピオンズリーグを3回制覇するなど、数々のタイトルを獲得してきた。その間、一度もトップリーグから降格していない。

    深紅のユニフォームと要塞のような本拠地スタジアムから、「ル・シャトー・ルージュ（赤い城）」として知られる。ウィダードは誇り、帰属意識、忠誠心を象徴するクラブと見なされている。カサブランカという街のアイデンティティーに深く根ざし、長年にわたってモロッコ代表の発展にも重要な役割を果たしてきた。

    チームは相手を圧倒するためにつくられており、過去1世紀、期待に応えられなかったことはまれだ。FIFAクラブワールドカップの出場回数もモロッコ勢で最多を誇り、2022年には準々決勝に進出した。昨年の出場チーム数が拡大された大会でも、マンチェスター・シティ、ユヴェントス、アル・アインと同じ「死の組」に入ったなかで健闘を見せた。

    「ウィダード」はアラビア語で「愛」を意味する。クラブはアフリカ各地や世界中の約1800万人のファンから変わらぬ愛情を注がれており、その歩みもまた、まさに伝説そのものだ。

  • 早期の成功

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    AFP

    ウィダードで親しまれた故アブデルラザク・メクアール会長は、ホームスタジアムで掲げられる旗にたびたび描かれている。

    ウィダードは1937年、フランス占領下のモロッコで、モハメド・ベンジェルン・トゥイミ率いる若い独立運動家や民族主義者たちによって創設された。創設者の一人、モハメド・マセスはクラブ名を話し合う会合に遅れてきた。エジプトの伝説的歌手ウンム・クルスームが主演する新作ミュージカル映画『ウィダード』を映画館で見ていたためだ。

    マセスが遅刻を謝り、映画の話をすると、フランス当局が容易には異議を唱えられない純粋なアラビア語の名前として、その言葉はすぐにほかのメンバーの心に響いた。投票の結果、クラブ名に採用され、ウィダード・アスレティック・クラブが誕生した。当初はフランス側から公共の場を取り戻すための水泳と水球のチームで、「ウィダード・アル・ウンマ（国民のウィダード）」という愛称を得た。サッカー部門が設立されたのは1939年のことだった。

    ウィダードの初代監督兼スポーツディレクターを務めたペレ・ジェゴは、欧州と南米のトレーニング方法を学び、クラブの初期の成功を築いた。13年間在籍し、1948年から1951年までの4連覇を含む国内タイトル5回と、北アフリカ選手権3連覇をもたらした。その後、1953年から1956年にかけて再びクラブで指揮を執った。

    1956年にモロッコが独立すると、ウィダードはモロッコ王立サッカー連盟に登録された最初のクラブとなり、その後の13年間でさらに8回の国内優勝を果たした。一方、初のスローンカップ制覇は1970年まで待たなければならなかった。決勝で4度敗れた末、ルネサンス・ドゥ・セッタットを決勝で下して、ようやく優勝を手にした。

    1972年にはアブデルラザク・メクアールがウィダードの会長に就任。企業型の組織体制とデータに基づく経営に加え、選手への報酬制度をモロッコサッカー界に初めて導入した。バルセロナやリヴァプールといった欧州のビッグクラブとの親善試合を企画し、ウィダードを世界のスポーツ界に知らしめようと積極的に取り組んだ。また、欧州、南米、アフリカのチームが参加する、モロッコ開催の権威ある招待大会、1979年のモハメド5世カップ制覇も見届けた。

    27年にわたる同大会の歴史で優勝したモロッコのチームはウィダードだけであり、その優勝はメクアールの会長在任中に獲得した14の主要タイトルの一つだった。メクアールは2009年に死去したが、今もファンから現代のウィダードを築いた人物として広く敬愛されている。試合の日には、ファンがその功績をたたえる旗を振っている。

  • 「エンブレムは身につけるものではなく、勝ち取るものだ」

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    ウィダードのユニフォームとエンブレムは、どちらもクラブの核となるアイデンティティに根ざしており、そこに込められた価値は時代を経ても色あせていない。

    ウィダードの赤と白のクラブカラーは、植民地時代に自由のために戦った人々の情熱と血を象徴するものとして選ばれた。赤は、当時のウィダードがモロッコ人かつイスラム教徒の選手だけで構成されていたことを踏まえ、モロッコ国旗にも由来する。一方、白は平和と団結を表すとともに、「白い家」として知られるカサブランカの街への敬意を示している。

    クラブのエンブレムには、赤い円の中に「ナディ・アル・ウィダード・アル・リヤディ」（ウィダード・アスレティック・クラブ）と綴った精巧なアラビア書道があしらわれていた。1960年にはイスラム教の三日月がデザインに取り入れられ、ウィダードの国を代表する存在としての地位を確かなものにした。その後、クラブの強さを記念する星も加えられた。上部の2つはそれぞれ1部リーグ優勝10回を、下部の3つはCAFチャンピオンズリーグでの優勝を表している。

    ウィダードのホームゲームでは、スタンドに「エンブレムは身に着けるものではなく、勝ち取るもの」と記された大きなティフォの横断幕が掲げられる。ユニフォームを着るすべての選手に、闘志、懸命な努力、そしてクラブの歴史への敬意が欠かせないことを思い起こさせるためだ。クラブは2025-26シーズンのユニフォーム発表時、声明で「単なる色ではない。それは私たちのアイデンティティであり、誇りであり、歴史だ。このクラブへの愛を心に抱く、すべてのウィダードを愛する人々のために作られた」と記した。こうした思いは毎年強調されている。

    現在のウィダードのユニフォームには、背中上部の襟のすぐ下に、アラビア語で「アル・アイラ」（家族）という文字も浮き彫りで施されている。これは、団結を重んじるクラブの基本理念をさらに物語るものだ。鮮やかな赤いエンブレムとそこに込められた深い意味は、バスケットボール、バレーボール、ハンドボールなど、ウィダードのスポーツ組織に属するほかのチームにも受け継がれている。

  • 象徴的な本拠地

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    AFP

    ウィダードのホームスタジアムは豊かな歴史を誇り、最大のライバルと共用している。

    ウィダードは専用スタジアムを所有していない。本拠地のスタッド・モハメッド5世はカサブランカ市の所有で、ウィダードは71年間にわたり、宿敵ラジャCAやモロッコ代表とこのスタジアムを共用してきた。建設は1953年に始まり、1955年3月6日に正式に開場。フランス保護領時代のカサブランカ中心部に位置し、当初の収容人数は約3万人だった。

    当初は、1949年に飛行機事故で亡くなった伝説的なフランス系モロッコ人のボクシング世界王者をたたえ、スタッド・マルセル・セルダンと名付けられた。1949年はラジャCAが創設された年でもある。植民地時代とのつながりを断つため、1956年にスタッド・ドヌール（栄誉のスタジアム）へ改称されたが、地元では今も「ドナー」と呼ばれている。1970年代には、立ち見の大観衆を収容するために大幅な拡張が行われた。

    最後の改称が決まったのは、カサブランカが1983年地中海競技大会の開催地に選ばれた1981年のことだ。亡きモロッコ国王をたたえてスタッド・モハメッド5世という名称が選ばれ、さらなる改修によって、競技場はピッチ1面だけの施設から、屋内体育館、オリンピック用プール、専用メディアセンターを備えた大規模な複合スポーツ施設へと生まれ変わった。

    この時期、通常の収容人数は約6万7000人だったが、構造上の上限は約8万人だった。入場券の管理が緩く、観戦需要も非常に高かったため、コンクリート製の立ち見席にはそれをさらに上回る観客が詰めかけた。1997年から2004年にかけては、ウィダードとラジャCAのダービーやモロッコ代表の試合で観客数が11万人に達した。最終的には現在の安全基準を満たすために個別席と近代的な入場ゲートが設置され、現在の収容人数は、安全性が大幅に高まった4万5000人となっている。

    一方、モロッコは2030年ワールドカップ決勝の開催を目指し、現在カサブランカ郊外にグラン・スタッド・ハッサン2世を建設している。この巨大スタジアムには実に11万5000席が設けられる予定で、ウィダードとラジャCAはいずれも、老朽化したスタッド・モハメッド5世から移り、そこを新たな本拠地とする計画だ。

  • ダービーの日々

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    AFP

    ウィダードとラジャのウルトラスは、互いを上回ろうと趣向を凝らし、圧巻の雰囲気を生み出している

    ウィダードとラジャが移転を控えるなか、カサブランカ・ダービーは今後数年間で、かつてないほど激しい対決になりそうだ。ただ、ダービー当日のスタッド・モハメド5世に満ちる熱狂は、長年にわたってこの街のサッカーを特徴づけてきたものだ。グラン・スタッド・ハッサン2世でも同じ雰囲気が生まれるかは、まだ分からない。

    現在のスタジアムは、サポーターの文化圏によって分かれている。ウィダードの熱心なサポーター集団「ウルトラス・ウィナーズ2005」は、フリミジャ・スタンドとして知られる北側のカーブを拠点とし、ラジャの「グリーン・ボーイズ05」は南側に陣取る。

    「カサブランカ・ダービーはチャンピオンズリーグ決勝のようなものだ。レアル・マドリーとバルセロナの対戦のようなもの。本当に真剣に受け止められている」。ウィダードの元ストライカーで、アフリカ年間最優秀選手賞の候補にもなったウィリアム・ジェボルは2017年、SandalsForGoalpostsにこう語った。「崇拝されているんだ。リーグ全体がこの瞬間を待っている」

    ウィダードは歴史的に都市部の中間層と結びついている。一方、労働組合員によって創設されたラジャは、庶民のクラブとして知られる。両チームで実際に監督を務めたジェゴは、どちらが好きかと尋ねられた際、両者の競い合いの本質を捉える言葉を残した。「ウィダードは心のクラブ、ラジャは頭のクラブだ」

    ウルトラス・ウィナーズは、自らをウィダードの「第1の選手」と位置づけ、複雑なスタジアム演出、巨大なティフォ、統制の取れたビジュアルパフォーマンスで世界的に知られる。毎試合、感情的な盛り上がりを主導しようとするが、ダービーではグリーン・ボーイズも引けを取らない。荒々しく混沌とした熱気に加え、手の込んだ横断幕や威圧感のある発煙筒の演出を持ち込む。

    片側が鮮やかな赤、もう片側が緑に染まるなか、選手たちがスタンドではなくピッチ上に集中できるのが不思議なほどだ。たいていは集中を保っているものの、この対戦には長年、物議を醸す出来事もつきまとってきた。

    1978年には、主審がラジャのGKを退場させ、ウィダードにPKを与えたことに抗議し、ラジャの選手たちがピッチを去った。PKは蹴られないまま、試合中断時にウィダードが1-0でリードしていたため、最終的に同スコアでウィダードの勝利となった。一方、1996年のスローンカップ準々決勝では、ラヤが5-1で圧勝。ダービー史上最大の得点差となったこの試合の後には、醜い乱闘が起き、ウィダードのファンからはチームが試合を投げ出したとの非難も上がった。

    2001年には、2試合が世界中で見出しを飾った。まず4月の対戦は、当初ウィダードの3-0の勝利で終わった。しかし、数週間に及ぶメディア上および事務手続き上の争いの末、ラジャはウィダードが出場資格のない交代選手、アブデルハク・アイト・ラアリフを起用していたことを証明した。最終的にモロッコ王立サッカー連盟は勝ち点3をラジャに与え、ウィダードの関係者は激怒した。

    同年9月のスローンカップでは悲劇が起きた。カサブランカ・ダービーの通算100回目として、モロッコサッカーを祝う場となるはずだった試合は、22歳のウィダードDFユセフ・ベルホウジャがピッチ上で倒れ、心臓発作により26歳で亡くなる悪夢に変わった。

    より最近では、暴力がこの対戦に影を落としている。大量逮捕も珍しくなく、2022年のダービー後には、暴動、公共の場での酩酊、窃盗に加え、治安当局者への暴力行為に関与した疑いで46人が拘束された。警察官4人が負傷したと報じられている。

    それでも、ダービーの評判はおおむね良い。この一大イベントには欧州やそれ以外の地域からサッカー観戦を目的とする旅行者やスタジアム巡りをする人々が集まる。芸術的な創造性、サッカーへの情熱、そしてスポーツならではの劇的な光景が一体となった、心躍る一戦だ。

  • 黄金時代

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    AFP

    ウェールズのレジェンド、ジョン・トシャックはウィダードで印象深い2年間にわたり指揮を執り、大陸での覇権の礎を築いた

    ウィダードがプロの舞台で迎えた最初の黄金期は1990年から1994年にかけてだった。この間にリーグ優勝3回とクラブ初のCAFチャンピオンズリーグ制覇を含む、計7つのタイトルを獲得した。アフリカで最も権威ある大会を初めて制した決勝では、ウクライナ人監督ユーリ・セバスティエンコに率いられ、スーダンのアル・ヒラルを2試合合計2-0で破った。

    しかし、1993年の優勝後、ウィダードは13年間リーグタイトルから遠ざかった。内部の経営危機と頻繁な監督交代が続き、ファンの不満が募ったこの時期を経て、2005年にはウルトラス・ウィナーズが結成された。そして翌年、ウィダードは劇的な形で再びリーグの頂点に立った。

    シーズンの行方は5月24日のラジャとのカサブランカ・ダービーに懸かっていた。ウィダードは引き分ければAS FARラバトを上回り、優勝できる状況だった。しかし、ラジャが後半早々に先制。そのリードを後半アディショナルタイム6分まで守ったが、そこで奇跡が起きた。

    ウィダードのDFヒシャム・ルイッシがゴールまで約23メートルの位置で左から内側に切り込み、右足で強烈なシュートを放つ。ボールはゴール右上隅に飛び込み、スタッド・モハメド5世の赤く染まった側は熱狂の渦に包まれた。ゴールの衝撃の大きさと、試合前の数日間に荒天警報が出されていたことから「津波ゴール」と呼ばれ、ルイッシを英雄にした。

    「ボールがゴールの上隅に入るのを見たとき、正直、息ができなかった。ウィダードのファンの声は耳をつんざくほどだった」。ルイッシは当時を振り返り、モロッコのメディアにそう語った。「純粋な感情の波に運ばれているようだった。最大のライバルを相手に、リーグ優勝を決めるあんなゴールを決めるなんて……。選手としてのキャリア、そして人生を決定づける瞬間だ」

    ウィダードは2010年にもリーグ優勝を果たしたが、その後の4年間も安定した結果を残せなかった。当時の会長アブデリラ・アクラムは財政運営の失敗と競技面での無策を理由に、ファンから激しい批判を浴びていた。状況がようやく変わったのは、2014年にサイード・ナシリが新会長に就任してからだ。ナシリは、レアル・マドリーとウェールズ代表の元監督ジョン・トシャックを招くことからクラブの運営改革に着手した。

    トシャックは就任1年目にウィダードをボトラ優勝へ導き、チームの戦術と規律を大きく改善した。2015-16シーズンはリーグ2位となり、CAFチャンピオンズリーグでも準決勝に進出。アクラフ・ダリ、バドル・ガッダリン、アイマン・エル・ハッスニらを含む、アカデミー出身の黄金世代を育て上げたのもトシャックだった。

    トシャックは2016年9月に解任されたが、その後5年間にわたりアフリカのサッカー界を席巻するチームの土台を築いた。退任が決まった後、トシャックは「このクラブの歴史の一部になれたことを本当に、本当に誇りに思う。ウィダードの皆さん、どうもありがとう」と語った。

    ウィダードは2016-17シーズン、リーグとCAFチャンピオンズリーグの2冠を達成した。フーシン・アムータがトシャックの築いたチームをさらに進化させたのだ。チャンピオンズリーグ決勝では、アフリカで最多のタイトル獲得歴を持つアル・アハリとエジプトでの試合を1-1で引き分け、ホームでの第2戦を1-0で制した。

    その後もCAFスーパーカップを制し、ボトラでさらに2度優勝。8月21日にはワリド・レグラギが監督に就任した。フランスとモロッコにルーツを持つ指揮官は、アムータに続いて2冠を達成。チャンピオンズリーグ決勝では再びアル・アハリを退けた。今度は一発勝負での勝利だった。

    スタッド・モハメド5世での2-0の勝利後、レグラギは「我々はレアル・マドリーのようにプレーした。コンパクトに守り、懸命に戦い、訪れたチャンスをものにした」と語った。「ウィダードは美しい勝者だ。外部から大規模な補強をすることなく、このクラブの価値観とアカデミーを頼りに優勝した」

    レグラギはその後間もなくウィダードに別れを告げ、2022年ワールドカップを前にモロッコ代表監督に就任した。最終メンバーには、アハメド・レダ・タグナウティ、ヤヒア・アティヤト・アラー、ヤヒア・ジャブランのウィダード所属3選手を選出。そしてモロッコを、大会史上初めて準決勝に進出したアフリカおよびアラブの国へと導いた。

  • クラブのレジェンドたち

    Noureddine Naybet Deportivo La Coruna
    Getty Images

    ウィダードには長年にわたり、ラ・リーガ優勝経験を持つDFヌールディン・ナイベトをはじめ、才能豊かで献身的な選手が数多く在籍してきた。

    ウィダードが今日のように尊敬を集めるクラブとなったのは、数多くの伝説的な選手や先駆者たちがいたからだ。1970年代後半から1980年代前半にかけて、エザキ・バドゥとアジズ・ブデルバラが殿堂入りにふさわしい選手として頭角を現した。前者は史上最高のGKの一人として、後者はウィダード史上屈指の司令塔として記憶されている。

    バドゥは8年間ウィダードのゴールを守り、国内の主要タイトルを5つ獲得した。アフリカ年間最優秀選手に選ばれた唯一のアラブ人GKでもある。一方、華麗なドリブルを武器としたブデルバラは、ウィダードをスローンカップ3度の優勝と1978年のボトラ制覇に導き、引退後はクラブのテクニカルディレクターを務めた。

    だが、スタッド・モハメッド5世でプレーした選手の中で最も有名で、最も才能に恵まれていたのは、比類ないサッカーIQを持つモロッコ人DFヌールディン・ナイベトかもしれない。全盛期を過ごしたのはスペインのデポルティーボ・ラ・コルーニャで、リーガ優勝を果たした。それでも、ウィダードでの4年間にも大きな足跡を残し、ボトラで3度優勝。クラブ初のCAFチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げたチームの屋台骨となった。

    「私にとってウィダードは母親のような存在だ」とナイベトは2023年にFIFAに語った。「このクラブは、ヌールディン・ナイベトを選手としてだけでなく、それ以上に一人の人間として育ててくれた。私の成功はすべて、ウィダードというクラブ、そのファン、そしてすべてのモロッコのファンのおかげだ」

    一方、ラシド・ダウディは1992年の大陸制覇で攻撃の中心を担った。このタイトルは、ウィダードで獲得した12のタイトルの一つだった。驚異的な長距離からのFKにより、「魔法の左利き」を意味する「Le gaucher magique」の愛称で親しまれたダウディは、試合を組み立てる名手でもあり、大一番で力を発揮した。なかでも1997年のスローンカップ決勝では決勝点を挙げている。

    ムサ・ンダウも、ナイベトやダウディと並ぶこの時代の象徴的な存在だ。CAFチャンピオンズリーグで優勝した初のセネガル人選手となり、同大会の得点王にも輝いた。1989年から1993年にかけて、クラブでは通算62得点を記録している。決定力抜群の背番号9は、出場したカサブランカ・ダービー全5試合で得点した唯一の選手でもある。

    ウィダードが2017年にチャンピオンズリーグを制した際も、際立っていたのは3人の選手だった。モハメド・ウナジェムは爆発的なスピードと優れたクロスを備えた伝統的な右ウイング。アシュラフ・ベンシャルキは獅子のように攻撃をけん引し、エジプトでのアル・アハリ戦で重要な同点ゴールを決めると、カサブランカでの第2戦では決勝点をお膳立てした。そのゴールを決めたワリド・エル・カルティは、中盤で絶えず走り回ってチームに活力をもたらし、クラブで283試合に出場。「ウィダードの王子」という非公式の称号を得た。

    2022年には、決勝で2得点を挙げてアル・アハリを下したズハイル・エル・ムタラジが、文句なしの中心選手だった。しかし、背番号10の役割でプレーしたアイマン・エル・ハスニのパス供給も、ウィダードの成功に同じく欠かせなかった。守備的MFのヤヒヤ・ジャブランは主将として模範を示し、ダリは世界クラスのCBへと成長。左SBアラーのオーバーラップは、チームにさらなる予測不能な要素をもたらした。

  • 人を引きつける力

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    成功から遠ざかっているにもかかわらず、ノルディン・アムラバトをはじめとする著名な選手や監督は、今もウィダードに引き寄せられている

    レグラギの退任後、ウィダードは再びタイトルから遠ざかる、もどかしい時期を過ごしてきた。2022-23シーズンはあと一歩で再び2冠を達成できるところだったが、ボトラではFARラバトに勝ち点1差で及ばず2位に終わった。CAFチャンピオンズリーグ決勝でも、2022年と2017年の敗戦の雪辱を果たしたアル・アハリに敗れた。

    その後の3シーズンはさらに厳しく、ウィダードはタイトル争いにすら加われなかった。特に昨シーズンは、リーグ戦5位でCAFチャンピオンズリーグ出場権を逃し、スローンカップでもラウンド32で敗退するなど、失望の大きいシーズンとなった。

    低迷が深刻化する一方で、著名な選手たちはなおスタッド・モハメド5世に引き寄せられている。PSV、ワトフォード、ハル・シティでプレーしたウィンガーのノルディン・アムラバトは、2025年のクラブワールドカップを前にウィダードに加入。アヤックスで熱狂的な人気を集めたハキム・ツィエクは昨年10月に1年契約で加入し、元モナコのウィサム・ベン・イェデルは1月に6カ月契約を結んだ。

    ベン・イェデルは結果を残せなかったが、ツィエクは16試合で9得点を記録。ハサニア・アガディールに3-2で勝利した試合では、印象的なハットトリックも達成した。元チェルシーのウィンガーには、より長く残留する可能性も取り沙汰されていたが、クラブ幹部と対立。9月にブラジルのボタフォゴへ移り、新たな挑戦に踏み出した。

    一方、アムラバトはウィダードで過ごした唯一の1年間で、ファンから絶大な支持を得た。39歳のアムラバトはキャプテンを務め、どの試合でも常に全力を尽くした。その献身ぶりについて、ウィダードTVは三つの短い文で称賛した。「彼は言葉で伝える。彼は先頭に立つ。彼はウィダードとともに生きる」

    ウィダードは指導者も一流どころを招き続けている。夏にチームを再び主要タイトル争いへ押し上げるべく、モロッコの名門が白羽の矢を立てたのは、元スポルティングCP監督のパウロ・セルジオだ。2012年にはハーツを率い、ハイバーニアンとのスコティッシュカップ決勝で歴史的な勝利を収めたことで知られる。

    「中東の複数のクラブと交渉しており、提示された金額もそちらの方が高かった。それでも私はウィダードを選んだ」とセルジオは就任会見で語った。「私にとって、このクラブのスポーツ面でのプロジェクトは非常に魅力的だ」。金銭的な利益は付加的なものにすぎない。ウィダードが選手やスタッフに与える本当の贈り物は、カサブランカの人々との永遠の愛の物語に加わる機会だ。

    かつてトシャックは、チームに向けた心を揺さぶるスピーチでこう語った。「この観衆は勝利を望んでいる。たとえ君たちが海の真ん中でプレーしていても、彼らは泳いで応援に来るだろう。チケットを買うお金がないときには泣く。これはどんな愛なんだ？　どんな情熱なんだ？　どんな熱狂なんだ？　我々は君たちを愛するために生まれてきた」。それこそが、ウィダードをモロッコで最も特別なクラブにしているものだ。