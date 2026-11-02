ウィダードがプロの舞台で迎えた最初の黄金期は1990年から1994年にかけてだった。この間にリーグ優勝3回とクラブ初のCAFチャンピオンズリーグ制覇を含む、計7つのタイトルを獲得した。アフリカで最も権威ある大会を初めて制した決勝では、ウクライナ人監督ユーリ・セバスティエンコに率いられ、スーダンのアル・ヒラルを2試合合計2-0で破った。

しかし、1993年の優勝後、ウィダードは13年間リーグタイトルから遠ざかった。内部の経営危機と頻繁な監督交代が続き、ファンの不満が募ったこの時期を経て、2005年にはウルトラス・ウィナーズが結成された。そして翌年、ウィダードは劇的な形で再びリーグの頂点に立った。

シーズンの行方は5月24日のラジャとのカサブランカ・ダービーに懸かっていた。ウィダードは引き分ければAS FARラバトを上回り、優勝できる状況だった。しかし、ラジャが後半早々に先制。そのリードを後半アディショナルタイム6分まで守ったが、そこで奇跡が起きた。

ウィダードのDFヒシャム・ルイッシがゴールまで約23メートルの位置で左から内側に切り込み、右足で強烈なシュートを放つ。ボールはゴール右上隅に飛び込み、スタッド・モハメド5世の赤く染まった側は熱狂の渦に包まれた。ゴールの衝撃の大きさと、試合前の数日間に荒天警報が出されていたことから「津波ゴール」と呼ばれ、ルイッシを英雄にした。

「ボールがゴールの上隅に入るのを見たとき、正直、息ができなかった。ウィダードのファンの声は耳をつんざくほどだった」。ルイッシは当時を振り返り、モロッコのメディアにそう語った。「純粋な感情の波に運ばれているようだった。最大のライバルを相手に、リーグ優勝を決めるあんなゴールを決めるなんて……。選手としてのキャリア、そして人生を決定づける瞬間だ」

ウィダードは2010年にもリーグ優勝を果たしたが、その後の4年間も安定した結果を残せなかった。当時の会長アブデリラ・アクラムは財政運営の失敗と競技面での無策を理由に、ファンから激しい批判を浴びていた。状況がようやく変わったのは、2014年にサイード・ナシリが新会長に就任してからだ。ナシリは、レアル・マドリーとウェールズ代表の元監督ジョン・トシャックを招くことからクラブの運営改革に着手した。

トシャックは就任1年目にウィダードをボトラ優勝へ導き、チームの戦術と規律を大きく改善した。2015-16シーズンはリーグ2位となり、CAFチャンピオンズリーグでも準決勝に進出。アクラフ・ダリ、バドル・ガッダリン、アイマン・エル・ハッスニらを含む、アカデミー出身の黄金世代を育て上げたのもトシャックだった。

トシャックは2016年9月に解任されたが、その後5年間にわたりアフリカのサッカー界を席巻するチームの土台を築いた。退任が決まった後、トシャックは「このクラブの歴史の一部になれたことを本当に、本当に誇りに思う。ウィダードの皆さん、どうもありがとう」と語った。

ウィダードは2016-17シーズン、リーグとCAFチャンピオンズリーグの2冠を達成した。フーシン・アムータがトシャックの築いたチームをさらに進化させたのだ。チャンピオンズリーグ決勝では、アフリカで最多のタイトル獲得歴を持つアル・アハリとエジプトでの試合を1-1で引き分け、ホームでの第2戦を1-0で制した。

その後もCAFスーパーカップを制し、ボトラでさらに2度優勝。8月21日にはワリド・レグラギが監督に就任した。フランスとモロッコにルーツを持つ指揮官は、アムータに続いて2冠を達成。チャンピオンズリーグ決勝では再びアル・アハリを退けた。今度は一発勝負での勝利だった。

スタッド・モハメド5世での2-0の勝利後、レグラギは「我々はレアル・マドリーのようにプレーした。コンパクトに守り、懸命に戦い、訪れたチャンスをものにした」と語った。「ウィダードは美しい勝者だ。外部から大規模な補強をすることなく、このクラブの価値観とアカデミーを頼りに優勝した」

レグラギはその後間もなくウィダードに別れを告げ、2022年ワールドカップを前にモロッコ代表監督に就任した。最終メンバーには、アハメド・レダ・タグナウティ、ヤヒア・アティヤト・アラー、ヤヒア・ジャブランのウィダード所属3選手を選出。そしてモロッコを、大会史上初めて準決勝に進出したアフリカおよびアラブの国へと導いた。