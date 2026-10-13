あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
GFX Jose Mourinho Inter 2010 1-1

インテルが3冠を達成した時：ジョゼ・モウリーニョはいかにイタリアの名門を欧州王者へと変え、ペップ・グアルディオラとルイ・ファン・ハールを圧倒したか

セリエAでは圧倒的な強さを見せながらも、欧州では苦戦していたインテル。モウリーニョの就任がチームを新たな高みへと押し上げる一助となり、前例のない成功につながった。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 3冠を懸けた戦いだった。 

    インテルとバイエルン・ミュンヘンは、それぞれイタリアとドイツでライバルを圧倒し、国内リーグとカップ戦を制して2010年のチャンピオンズリーグ決勝に臨んだ。聖地サンティアゴ・ベルナベウのピッチで、欧州の頂点とスポーツ史に名を刻む栄誉を懸けて激突することになった。 

    それは、サッカー哲学の対決でもあった。ジョゼ・モウリーニョはインテルを、守備は鉄壁で、冷徹なまでに効率的なチームへと鍛え上げた。国内のライバルであるローマを封じ込め、セリエAとコッパ・イタリアの両タイトルを手にしたのだ。対するのは、かつてモウリーニョを指導したルイ・ファン・ハール。彼が率いるバイエルンは、魅力的で幅広い攻撃を展開し、ライバルを圧倒していた。

    決勝を前に、ファン・ハールはモウリーニョの好む戦い方を皮肉り、緊張感を高めた。しかし、最後に笑ったのはモウリーニョだった。 

    マドリードでの決勝に至るまでに、かつて在籍したチェルシーとバルセロナを退けたポルトガル人指揮官は、規律と現実主義に基づくゲームプランで、かつての恩師の裏をかいた。インテルはそのプランをほぼ完璧に遂行した。


  • イタリアの常勝マシンが再びつまずく

    FBL-ENG-PR-MANCITY-HUGHES-MANCINI
    AFP

    ロベルト・マンチーニは国内で圧倒的な強さを誇るチームを築き上げたが、欧州では苦戦した。

    2007-08シーズン序盤にモウリーニョがチェルシーを去ってから数カ月間、次の行き先をめぐってさまざまな憶測が飛び交っていた。

    ロベルト・マンチーニはインテルを国内で圧倒的な強さを誇るチームに変え、セリエAで3連覇を達成していた。しかし、その強さとは裏腹に、インテルはチャンピオンズリーグで成績を落としており、マンチーニの後任としてモウリーニョが候補に挙がっているとの報道が出た。

    決定的な転機は3月に訪れた。インテルが2年連続でベスト16敗退を喫したのだ。リヴァプールに2試合合計0-3で敗れた後、落胆したマンチーニは記者団に対し、シーズン終了後に退任すると語った。

    その後、マンチーニは発言を撤回しようとしたが、退任への流れはできていた。インテルがコッパ・イタリア決勝でローマに敗れた数日後、オーナーのマッシモ・モラッティはマンチーニを解任。翌週にはモウリーニョの就任が発表された。ポルトでチャンピオンズリーグ優勝という奇跡を成し遂げた後、自らを「スペシャル・ワン」と称した男には、イタリアのトップチームを欧州の王者に変えるという任務が託された。

    就任後初の記者会見で、モウリーニョはインテルで3冠を目指すのかと問われた。「それにイタリア・スーパーカップも」と答え、こう続けた。「誰もがチャンピオンズリーグ優勝を夢見る……。あの大会では細部がものを言う。細かな違いがすべてを左右するからだ」

    モウリーニョの就任1年目、インテルはイタリア・スーパーカップに加えて再びスクデットを獲得し、ユヴェントスに10ポイント差をつけて優勝した。しかし、欧州での苦戦は続いた。マンチェスター・ユナイテッドに2試合合計0-2で敗れ、またしてもベスト16で姿を消した。


  • モウリーニョ、古巣を破る

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-INTER MILAN
    AFP

    インテルはチェルシーとバルセロナを圧倒し、マドリードでの決勝に進出した。

    2009年夏、インテルは見事な移籍取引を成立させた。29ゴールを挙げたシーズンを終えたズラタン・イブラヒモビッチは、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長にとって獲得の最優先候補となっていた。インテルはそこに大胆な取引の好機を見いだした。イブラヒモビッチとの交換で、バルセロナから4600万ユーロに加え、チャンピオンズリーグを2度制したFWサミュエル・エトーを獲得することに成功した。  

    インテルはさらに、ジェノアから30歳のFWディエゴ・ミリートとMFチアゴ・モッタを獲得。司令塔のヴェスレイ・スナイデルをレアル・マドリーから、経験豊富なセンターバックのルシオをバイエルンから迎え入れた。 

    ジョゼ・モウリーニョ監督は就任1年目の大半で4-3-3を試していたが、その布陣を完全に捨て、創造性に富むスナイデルに2トップのミリートとエトーの背後で攻撃を組み立てさせた。 

    インテルは再び独走で優勝するかに見えた。セリエA第2戦ではライバルのミランに大勝し、その力を鮮明に示した。しかし、チャンピオンズリーグではグループステージで3試合連続の引き分けと、つまずく出だしになった。 

    その一つがバルセロナ戦だった。アウェーでの再戦でも、イブラヒモビッチが出場しなかったジョゼップ・グアルディオラ監督率いる相手に敗れたが、インテルはグループ2位で突破。決勝トーナメントでは、モウリーニョ監督の別の古巣と対戦することになった。

    チェルシーとのラウンド16を迎える頃、モウリーニョ監督には重圧がかかっていた。セリエAで3試合連続の引き分けを喫し、首位でのリードが縮まっていたのだ。チェルシー戦の4日前に行われたサンプドリア戦では2選手が退場処分となり、モウリーニョ監督はトンネルを歩きながら両手首を交差させた。後に広報担当者を通じて、そのジェスチャーの意味をこう説明した。「私を連れ去り、逮捕することはできる。だが、私のチームは強い。たとえ9人になっても勝つ」 

    この行為に加え、トンネル内で主審と副審を侮辱したとして、モウリーニョ監督には3試合の出場停止処分と4万ユーロの罰金が科された。『ラ・レプッブリカ』によると、同監督は主審に「よくやった、よくやった。家族がテレビで見ていることを忘れるな」と告げた。

    サン・シーロでの第1戦を前に、モウリーニョ監督はチェルシーのカルロ・アンチェロッティ監督と舌戦を繰り広げた。口火を切ったのは、当時まだミランを率いていたアンチェロッティ監督だったとも言える。1年前に「モウリーニョがイエスなら、私は間違いなく彼の使徒ではない」と語っていたからだ。

    サン・シーロでの第1戦を前に、アンチェロッティ監督は『イル・ジョルナーレ』にこう語った。「インテルのファンを除くイタリア中がチェルシーを応援するだろう……。彼は周囲やチームを奮い立たせるのがうまいが、私なら決して足を踏み入れない領域だ」

    常にチームの結束を強めようとしていたモウリーニョ監督は、イタリアで嫌われているとの指摘に対し、こう応じた。「アンチェロッティがそう言うのなら、彼は知っているのだろう。誰かから聞いたか、彼自身がその仲間だからだ。私はいつもどおり自分の仕事をする」

    インテルはチェルシーの圧力に耐え、サン・シーロで2-1の勝利を収めた。開始3分にはエトー、スナイデル、ミリートの連係で先制し、後半はルシオが守備をけん引した。

    3月中旬、スタンフォード・ブリッジで挙げた1-0の勝利は、インテルにとって大きな前進だった。79分にエトーが決勝点を挙げ、モウリーニョ監督はディディエ・ドログバ、ジョン・テリー、フランク・ランパードらを擁する古巣を、その本拠地で下した。相手の指揮官はイタリアを代表する名将の一人でもあった。この勝利で、インテルは欧州の大会で早期敗退を繰り返してきた不振にも終止符を打った。

    国内での苦戦はさらに深まったものの、チャンピオンズリーグ準々決勝ではCSKAモスクワを2戦合計2-0で下し、バルセロナとの緊迫した準決勝に進んだ。 

    ポルトガル人指揮官のモウリーニョは1990年代、イングランド人監督ボビー・ロブソンの通訳としてカンプ・ノウで働き、後にロブソンのアシスタントコーチとなった。続いてルイ・ファン・ハールの下でもアシスタントコーチを務めた後、監督としての道を歩むためにクラブを去った。その数年後にはバルセロナの監督候補に挙がったが、クラブは代わりにグアルディオラを選んだ。指導者として輝かしい実績を築いていたにもかかわらず、今やバルセロナのファンから「通訳」と呼ばれていた。

    バルセロナは欧州王者であり、チャンピオンズリーグ時代に入って初の連覇を果たせるかに見えた。

    イタリアでの第1戦では、開始20分までにグアルディオラ監督のチームがペドロのゴールで先制。しかしインテルは、ディエゴ・ミリートがスナイデルとマイコンの得点をお膳立てし、自らもゴールを決めて3-1の逆転勝利を収めた。堅守で知られたインテルが、グアルディオラ監督も誇りに思うような戦い方でバルセロナを破ったのだ。

    カンプ・ノウでの第2戦では、インテルに第1戦ほどの主導権も積極性もなかった。モウリーニョ監督は、自身の名声を築く一助となった守備重視の戦いに戻した。リオネル・メッシを止めるため、経験豊富なアルゼンチン人右サイドバック、ハビエル・サネッティを守備の左側に配置した。 

    サネッティは後にこう語った。「メッシのことはアルゼンチン代表で知っていたし、彼は世界最高の選手だった。私はメッシについて回った。彼がどのエリアに入っても、チームメート2人がプレッシャーをかけ、決定的な仕事をするためのスペースを与えないようにした」 

    そのシーズンのメッシは絶好調で、グアルディオラ監督のチームは革新的だと見られていた。しかし、ほとんど攻撃を仕掛けず、飛んでくるボールをひたすら蹴り返すインテルの守備を崩せなかった。 

    28分、チアゴ・モッタが2枚目のイエローカードで退場となり、インテルは大きな痛手を負った。さらにGKジュリオ・セーザルが時間稼ぎで警告を受けた。この時点でまだ34分だった。

    84分、ジェラール・ピケがようやくバルセロナにリードをもたらすと、ホームの観客は熱狂し、モウリーニョ監督の選手たちには緊張が走った。その直後、ボージャン・クルキッチがネットを揺らし、バルセロナは逆転したかに思われた。しかしゴールは認められず、そのまま試合終了を迎えた。

    前回王者は敗退し、インテルは38年ぶりに欧州チャンピオンズカップ決勝へ進んだ。

    モウリーニョ監督は歓喜のあまりピッチを駆け抜け、最上層に陣取るインテルのサポーターに敬意を示した。バルセロナのGKビクトル・バルデスが体を張って制止しようとしたが、感情をあらわにするポルトガル人指揮官を止めることはできなかった。

    インテルが祝う中、カンプ・ノウのスタッフがスプリンクラーを作動させても、モウリーニョ監督は水を浴び、自分を「通訳」と呼んで見下した人々の怒りを浴びながら、その瞬間を味わった。見事な守備でグアルディオラ監督を王座から引きずり下ろし、インテルをサンティアゴ・ベルナベウへと送り込んだのだ。


  • バイエルンとの戦い

    FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER
    AFP

    ファン・ハール率いるバイエルンをミリートの決定力が打ち破り、モウリーニョはタイトルを手にして去った

    歴史を懸けた一戦でモウリーニョの前に立ちはだかったのは、かつての師だった。バイエルンもインテルと同様、国内のライバルを圧倒して2冠を達成し、スペインの首都に乗り込んでいた。ベルナベウへの道のりは浮き沈みが激しく、フィオレンティーナ戦とマンチェスター・ユナイテッド戦でのアリエン・ロッベンによる奇跡的なスーパーゴールに後押しされた。そして準決勝ではリヨンを容赦なく4-0で粉砕した。

    出場停止のフランク・リベリーを欠いたものの、バイエルンには勢いがあった。ロッベンは圧倒的な脅威となり、アカデミー出身のトーマス・ミュラーも活躍。前線ではマリオ・ゴメスとイビツァ・オリッチが得点を量産していた。 

    ファン・ハールは自身のサッカー哲学に対する優越意識を隠さず、試合前にこう語っていた。「私たちはファンや観客のためにプレーする。だからこそ、非常に魅力的なものにしなければならない」 

    2冠達成後の祝賀会では、大勢のバイエルンファンに向かってこう宣言した。「我々はミュンヘンだけでなく、ゲルゼンキルヘン、ブレーメン、ハンブルクのチャンピオンでもある。ドイツで最高のチームだ。そして、もうすぐ欧州でも最高になるかもしれない！」

    ベルナベウで試合開始の笛が鳴ると、バイエルンはすぐに主導権を握った。オリッチとロッベンがインテルの最終ラインを揺さぶり、突破を図る。だが、35分に均衡を破ったのはモウリーニョのチームだった。ジュリオ・セーザルのロングボールをミリートが頭でスナイデルに落とし、スナイデルはバイエルンのDF陣の前に走り込むセリエA年間最優秀選手にボールを返した。ミリートはGKハンス＝ヨルグ・ブットの頭上を越すシュートを決めた。

    後半、バイエルンは猛攻を仕掛けた。ハミト・アルティントップはシュートをジュリオ・セーザルに止められた後、別の場面では枠を捉えられなかった。ジュリオ・セーザルはロッベンの危険なシュートも力強く手で防いだ。

    70分にはミリートが再び決めた。エトーからパスを受けると、ダニエル・ファン・ブイテンを翻弄してゴールへ流し込んだ。 

    コッパ・イタリア制覇を決めるゴールと、シーズン最終日にセリエA優勝を決めるゴールを挙げていたミリートが、インテル史上初の3冠を完成させた。

    試合終了の笛が鳴ると、イタリアのチームは歓喜に沸いた。 

    モウリーニョは誇らしげな笑みを浮かべ、バイエルンの戦い方が自分たちに有利に働いたと説明した。「試合前に［ファン・ハールが］インテルは守備的なチームだと言ったのは、サッカー的な意味での挑発だった。だが、彼が何を望んでいるかは分かっていたし、私も同じものを望んでいた。勝利だ。 

    「私たちは自分たちの持ち味を失わなかった。非常に結束力のあるチームで、カウンターを使ってプレーし、勝つことができた。2点目が入った時点で試合は決まった。バイエルンが多くの選手を攻撃に参加させたことで、私たちはピッチ中央をコントロールしやすくなり、そこから攻めた。 

    「感情をコントロールすることは重要だ。私たちは素晴らしい決勝戦を戦い、勝利に値した。この試合だけでなく、決勝までの全過程を通じてもそうだ」

    一方のファン・ハールは、メディアに対応する際、相手指揮官への皮肉を抑えられなかった。「試合の展開に驚きはなかった。驚いたのは、我々が負けたことだ。彼らがあのようにプレーすることは分かっていた。守備が非常に組織的であることも分かっていた」と語り、続けた。「モウリーニョは私を祝福してくれた。おそらく彼の言う通りなのだろう。だが、私の気持ちは違う。 

    「インテルの勝利はまったく正当で、彼らには勝つ資格があったと思う。ただ、彼にとっては、あのようなスタイルでプレーする方が勝ちやすいのかもしれない」


  • 華々しくも涙に包まれた別れ

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER
    AFP

    モウリーニョは場内を一周し、出場機会の少なかったDFの一人に涙ながらに別れを告げた。

    祝勝ムードが少しずつ落ち着く中、モウリーニョはサンティアゴ・ベルナベウのピッチを一周して歓声を浴びた。その聖地が次の本拠地になることを、すでに知っていた。同夜、モウリーニョは退任を表明。行き先はレアル・マドリードだとする報道も、すでに出ていた。

    「インテルを離れるのではない。イタリアを離れるんだ」と語った。「ポルトでチャンピオンズリーグを制した時も、それがあそこでの最後の試合だった。今回も、ほぼ間違いなくインテルでの最後の試合になるだろう」

    モウリーニョはミラノで2年間を過ごし、イタリアサッカーに確かな足跡を残した。インテルの選手たちとの絆を最もよく物語る場面は、ホテルへ戻ろうとしていた監督の身に、ベルナベウの外で訪れたのかもしれない。 

    スタジアムの搬入口から出発するため、クラブの黒いセダンに乗り込んだモウリーニョは、チームバスにもたれて一人で立つベテランDFマルコ・マテラッツィに気づいた。マテラッツィはそのシーズン、全公式戦で19試合出場、先発はわずか11試合で、チャンピオンズリーグでの出場も4試合と、出番は限られていた。それでも、ワールドカップ優勝経験者である彼は、ロッカールームで欠かせない存在だった。

    モウリーニョは運転手に車を止めるよう告げ、降りてマテラッツィのもとへ歩み寄った。威厳ある2人は抱き合い、互いの肩に顔を埋めて涙を流し続けた。

    モウリーニョはマドリードへ向かい、バルセロナのグアルディオラとの激しく派手なライバル関係を始めることになる。この一幕は、その章を締めくくるにふさわしい、劇的で胸を打つものだった。

    異なる2チームを率いて欧州制覇を成し遂げた史上3人目となったモウリーニョは、マドリードでも成功を再現し、自分だけの記録を打ち立てたいと考えていた。スペインの名門を3大会連続で準決勝に導いたものの、目標を果たせないまま退任した。

    一方、インテルは人を引きつける魅力を持つ指揮官の後任にラファエル・ベニテスを任命した。しかし、その在任期間は2010年12月までで、後任にはレオナルドが就いた。インテルはセリエAの王座を失い、チャンピオンズリーグでも準々決勝でシャルケに2戦合計3-7で敗退。2011-12シーズンにはベスト16で敗れ、その後はイタリア1部リーグで順位を大きく落とし、7年間にわたって欧州最高峰のクラブ大会への出場権を得られなかった。 

    グループステージ敗退を3度、ベスト16敗退を1度経験した後、シモーネ・インザーギの下で状況は変わった。インテルは3年間で2度の決勝進出を果たしたが、2023年はグアルディオラ率いるマンチェスター・シティに僅差で敗れ、2025年にはパリ・サンジェルマンに0-5で大敗し、優勝の望みを断たれた。再びイタリアの王者にはなれたかもしれない。しかし、モウリーニョの下で3冠を達成したチームの不朽の輝きを再現することは、まったく別の難題だとインテルは思い知らされている。