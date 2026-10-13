2009年夏、インテルは見事な移籍取引を成立させた。29ゴールを挙げたシーズンを終えたズラタン・イブラヒモビッチは、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長にとって獲得の最優先候補となっていた。インテルはそこに大胆な取引の好機を見いだした。イブラヒモビッチとの交換で、バルセロナから4600万ユーロに加え、チャンピオンズリーグを2度制したFWサミュエル・エトーを獲得することに成功した。

インテルはさらに、ジェノアから30歳のFWディエゴ・ミリートとMFチアゴ・モッタを獲得。司令塔のヴェスレイ・スナイデルをレアル・マドリーから、経験豊富なセンターバックのルシオをバイエルンから迎え入れた。

ジョゼ・モウリーニョ監督は就任1年目の大半で4-3-3を試していたが、その布陣を完全に捨て、創造性に富むスナイデルに2トップのミリートとエトーの背後で攻撃を組み立てさせた。

インテルは再び独走で優勝するかに見えた。セリエA第2戦ではライバルのミランに大勝し、その力を鮮明に示した。しかし、チャンピオンズリーグではグループステージで3試合連続の引き分けと、つまずく出だしになった。

その一つがバルセロナ戦だった。アウェーでの再戦でも、イブラヒモビッチが出場しなかったジョゼップ・グアルディオラ監督率いる相手に敗れたが、インテルはグループ2位で突破。決勝トーナメントでは、モウリーニョ監督の別の古巣と対戦することになった。

チェルシーとのラウンド16を迎える頃、モウリーニョ監督には重圧がかかっていた。セリエAで3試合連続の引き分けを喫し、首位でのリードが縮まっていたのだ。チェルシー戦の4日前に行われたサンプドリア戦では2選手が退場処分となり、モウリーニョ監督はトンネルを歩きながら両手首を交差させた。後に広報担当者を通じて、そのジェスチャーの意味をこう説明した。「私を連れ去り、逮捕することはできる。だが、私のチームは強い。たとえ9人になっても勝つ」

この行為に加え、トンネル内で主審と副審を侮辱したとして、モウリーニョ監督には3試合の出場停止処分と4万ユーロの罰金が科された。『ラ・レプッブリカ』によると、同監督は主審に「よくやった、よくやった。家族がテレビで見ていることを忘れるな」と告げた。

サン・シーロでの第1戦を前に、モウリーニョ監督はチェルシーのカルロ・アンチェロッティ監督と舌戦を繰り広げた。口火を切ったのは、当時まだミランを率いていたアンチェロッティ監督だったとも言える。1年前に「モウリーニョがイエスなら、私は間違いなく彼の使徒ではない」と語っていたからだ。

サン・シーロでの第1戦を前に、アンチェロッティ監督は『イル・ジョルナーレ』にこう語った。「インテルのファンを除くイタリア中がチェルシーを応援するだろう……。彼は周囲やチームを奮い立たせるのがうまいが、私なら決して足を踏み入れない領域だ」

常にチームの結束を強めようとしていたモウリーニョ監督は、イタリアで嫌われているとの指摘に対し、こう応じた。「アンチェロッティがそう言うのなら、彼は知っているのだろう。誰かから聞いたか、彼自身がその仲間だからだ。私はいつもどおり自分の仕事をする」

インテルはチェルシーの圧力に耐え、サン・シーロで2-1の勝利を収めた。開始3分にはエトー、スナイデル、ミリートの連係で先制し、後半はルシオが守備をけん引した。

3月中旬、スタンフォード・ブリッジで挙げた1-0の勝利は、インテルにとって大きな前進だった。79分にエトーが決勝点を挙げ、モウリーニョ監督はディディエ・ドログバ、ジョン・テリー、フランク・ランパードらを擁する古巣を、その本拠地で下した。相手の指揮官はイタリアを代表する名将の一人でもあった。この勝利で、インテルは欧州の大会で早期敗退を繰り返してきた不振にも終止符を打った。

国内での苦戦はさらに深まったものの、チャンピオンズリーグ準々決勝ではCSKAモスクワを2戦合計2-0で下し、バルセロナとの緊迫した準決勝に進んだ。

ポルトガル人指揮官のモウリーニョは1990年代、イングランド人監督ボビー・ロブソンの通訳としてカンプ・ノウで働き、後にロブソンのアシスタントコーチとなった。続いてルイ・ファン・ハールの下でもアシスタントコーチを務めた後、監督としての道を歩むためにクラブを去った。その数年後にはバルセロナの監督候補に挙がったが、クラブは代わりにグアルディオラを選んだ。指導者として輝かしい実績を築いていたにもかかわらず、今やバルセロナのファンから「通訳」と呼ばれていた。

バルセロナは欧州王者であり、チャンピオンズリーグ時代に入って初の連覇を果たせるかに見えた。

イタリアでの第1戦では、開始20分までにグアルディオラ監督のチームがペドロのゴールで先制。しかしインテルは、ディエゴ・ミリートがスナイデルとマイコンの得点をお膳立てし、自らもゴールを決めて3-1の逆転勝利を収めた。堅守で知られたインテルが、グアルディオラ監督も誇りに思うような戦い方でバルセロナを破ったのだ。

カンプ・ノウでの第2戦では、インテルに第1戦ほどの主導権も積極性もなかった。モウリーニョ監督は、自身の名声を築く一助となった守備重視の戦いに戻した。リオネル・メッシを止めるため、経験豊富なアルゼンチン人右サイドバック、ハビエル・サネッティを守備の左側に配置した。

サネッティは後にこう語った。「メッシのことはアルゼンチン代表で知っていたし、彼は世界最高の選手だった。私はメッシについて回った。彼がどのエリアに入っても、チームメート2人がプレッシャーをかけ、決定的な仕事をするためのスペースを与えないようにした」

そのシーズンのメッシは絶好調で、グアルディオラ監督のチームは革新的だと見られていた。しかし、ほとんど攻撃を仕掛けず、飛んでくるボールをひたすら蹴り返すインテルの守備を崩せなかった。

28分、チアゴ・モッタが2枚目のイエローカードで退場となり、インテルは大きな痛手を負った。さらにGKジュリオ・セーザルが時間稼ぎで警告を受けた。この時点でまだ34分だった。

84分、ジェラール・ピケがようやくバルセロナにリードをもたらすと、ホームの観客は熱狂し、モウリーニョ監督の選手たちには緊張が走った。その直後、ボージャン・クルキッチがネットを揺らし、バルセロナは逆転したかに思われた。しかしゴールは認められず、そのまま試合終了を迎えた。

前回王者は敗退し、インテルは38年ぶりに欧州チャンピオンズカップ決勝へ進んだ。

モウリーニョ監督は歓喜のあまりピッチを駆け抜け、最上層に陣取るインテルのサポーターに敬意を示した。バルセロナのGKビクトル・バルデスが体を張って制止しようとしたが、感情をあらわにするポルトガル人指揮官を止めることはできなかった。

インテルが祝う中、カンプ・ノウのスタッフがスプリンクラーを作動させても、モウリーニョ監督は水を浴び、自分を「通訳」と呼んで見下した人々の怒りを浴びながら、その瞬間を味わった。見事な守備でグアルディオラ監督を王座から引きずり下ろし、インテルをサンティアゴ・ベルナベウへと送り込んだのだ。



