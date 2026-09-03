イングランド女子代表の次世代はどこにいるのか？ WSLは大きな問題に直面、イングランドの若手有望株はチャンスを得るまで待たされている
イングランドは世界でも有数の女子代表チームを擁している。 直近2回の欧州選手権を制し、直近のワールドカップでも準優勝を果たしたイングランドは、女子サッカー界における強大な存在だ。その土台となっているのが、世界最高峰とも言えるリーグ、ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）の存在である。しかし現在、このリーグは同国の次世代にチャンスを与えるという点で、深刻な問題に直面している。
欧州5大リーグとアメリカのNWSLを対象に、2025-26シーズンまでに若手選手へ与えられた出場時間を算出すると（NWSLは2025シーズンを考慮）、WSLは大半の項目で最下位だった。
2005年以降生まれの自国育成選手に目を向けると、WSLより低い割合の出場時間しか与えなかったリーグはなく、そのグループに割り当てられた時間は全体の3％未満にとどまった。他リーグはいずれも少なくともその倍以上で、ドイツのフラウエン・ブンデスリーガが12％でトップだった。ただ、おそらく最も憂慮すべきなのは、WSLが2005年以降生まれの人材に与えた出場時間の割合自体はNWSLを上回っていた一方で、その64％がイングランド人以外の選手に渡っていたことだ。
さらに対象を、2025-26シーズン開幕時点で23歳以下の選手まで広げても、WSLは機会不足という点で際立ち続ける。U23選手に与えた出場時間の割合がWSLより低いリーグはなく、そして再び、その時間の大半は外国籍選手に与えられていた。その度合いは、他の6部門のどこよりも大きかった。
明らかに、バロンドールを2度受賞したアレクシア・プテジャスのような選手の加入が示すように、WSLは世界のビッグスターたちにとって極めて魅力的な移籍先となっている。だが、それはイングランド女子サッカーの未来を担う選手たちにとって何を意味するのだろうか。
世界最高か？
こうした数字は、以前から周囲の関心を集めてきた懸念を裏づけるものであり、それをWSLが世界最高のリーグの一つ、あるいは世界最高のリーグへと発展してきた流れと結びつけずにいるのは難しい。トップレベルの質が向上するにつれ、若手選手たちが埋めなければならない差は大幅に広がっている。
「以前と比べると、今のWSLで戦える選手になる準備には、より長い時間がかかると思う」と、マーティン・ホーはこの夏に語った。ホーは2020年から2023年までマンチェスター・ユナイテッドでアシスタントマネジャーを務め、その後はノルウェーで2年間、ブランの指揮を執った。そして昨夏、スパーズを率いるためにイングランドへ戻った。
「マンチェスター・ユナイテッドにいた頃は、基準がもっと低かったのかもしれない」と、ホーは考えている。「この3年でリーグは大きく前進した。求められるものは今、はるかに高くなっている」
「主な課題」
現在、あらゆるクラブがそのギャップをいかに埋めるのが最善かを模索しており、イングランドサッカー協会（FA）も同様だ。この夏にはアカデミー契約が導入され、女子選手たちはこれまでにない形でフルタイムでトレーニングし、プレーできるようになった。マンチェスター・シティのマネジングディレクター、シャーロット・オニールは、これは「変革をもたらす」変化になると考えている。「なぜなら、平日の夜や週末だけのトレーニングから、いきなりローレン・ヘンプと対戦することはできないからだ」
8月には、FAがもう1つの大きな変更を発表した。2027-28シーズンから、4つのアカデミーチームに3部で戦う機会が与えられることになる。「私たちが直面している主要な課題のいくつかに対処するため、今こそ先手を打つ必要がある」と、FA女子フットボール部門ディレクターのスー・デイは語った。「才能ある若いイングランド人選手たちがシニアのフットボールで成長するための、より多くの機会を作らなければならない」
今週のU-20女子ワールドカップを前に、大会でイングランドの指揮を執るリディア・ベッドフォードは、この変更について、イングランドの若い選手たちに「信じられないような機会」をもたらすものだと表現した。
「私は、若い選手たちを試すあらゆる機会を支持している」と彼女は述べた。「それが選手にとって適切であり、その選手を試し、成長させるものなら、私たちは常に他に何ができるかを考えるべきだと思う。なぜなら、他の国々も明らかに同じことをしているからだ」
他者から学ぶ
ベッドフォードが示唆しているように、物議を醸す動きではあるものの、イングランド男子サッカーではおおむね抵抗されており、女子サッカー界でも反対意見は少なくない一方で、Bチームはヨーロッパ全土で一般的であり、若手タレントの育成に間違いなく好影響を与えてきた。
実際、バルセロナのBチーム（およびCチーム）は、同クラブがこの競技屈指のアカデミーを持つうえで不可欠な存在となってきた。また、ドイツサッカー連盟（DFB）で女子および少女年代のタレント育成部門責任者を務めるウルリケ・バルベクは、女子2部ブンデスリーガにおけるセカンドチームの活用を「非常に重要」と表現した。
「私たちの全体的な目標は、より多くの選手が育成年代のサッカーからプロの試合へ移行できるよう手助けすることです」と、彼女はGOALに語った。「これはユースサッカーとシニアサッカーの間をつなぐ、高いレベルの橋渡しになります」
チェルシーのソニア・ボンパストル監督は、以前はリヨンのアカデミー責任者を務め、その後はOLのトップチームをヘッドコーチとして率いた。その9年間で、23歳以下の選手に限定されたリザーブチームを2部に持つことの影響を、自らの目で見てきた。
「フランスでは、アカデミーは非常に強力なプログラムで、若い選手たちがトップチームの環境へ進むためのこの道筋のために、あらゆることが整えられています」と、GOALに対して彼女は説明した。「すべてが連動しています。若い選手たちは同じスケジュールで練習し、スタッフから同じサポートを受けています。彼女たちが参加しているのは2部または3部の大会で、すでに大人の選手たちを相手にプレーしています。こうしたすべての決定が、彼女たちのより力強く、より速い成長を助け、トップチームとのギャップを小さくしているのだと思います」
エリート大会
この変化は、FAがWSLにとってもプラスに働くことを期待しているものだ。イングランド女子トップリーグの競争レベルが高いため、たとえ上位チームにとっても試合は難しくなっており、その結果、若手選手の出場時間にも影響が出ているからである。
ボンプストルはリヨンで監督を務めていた際、「若手選手にチャンスを与えるため」に、リーグ戦の大半でローテーションを行うことができた。プレミア・リーグはそれほど競争が激しくなく、特に過去20シーズンで19回の優勝を誇るOLにとってはなおさらだったからだ。だがチェルシーでは、「違いはとても大きい。ここでは、チャンピオンズリーグとリーグ戦がある中で、私にとってはレベルがほとんど同じだ。だから、望むような形で常にチームをローテーションさせることはできない。競争レベルが本当に高いから」と語っている。
昨季のマンチェスター・シティの優勝以前にWSL6連覇を達成していたチェルシーというクラブで指揮を執るボンプストルだけが、この問題に直面しているわけではない。ホーは昨季、トッテナムでWSLで2番目に若いスカッドを率いていたが、そのU-23選手の大半は海外から加入した選手で、北ロンドンに移る前に多くの経験を積んでいた。選手育成で高い評価を受けるホーのような監督でさえ、WSLでイングランド人選手をそうして育てるのは難しいと認めていることは、自国育ちのタレントにブレイクの機会を与えることがいかに難しいかを浮き彫りにしている。「監督として、本当に難しいバランスだと思う」と彼は認めた。
「それが問題であることは分かっています」と、イングランドU-20代表の監督であるベッドフォードは今週語った。ただ、アーセナルでアシスタントを務める前にレスター・シティの監督を1年間務めていた彼女は、WSLの監督たちが直面する課題も理解している。
「近年、監督たちにかかるプレッシャーの大きさを考えれば、彼らは常に自分のチームを勝利に導く準備ができると考える決断を下します」と彼女は続けた。「そのため、若い選手たちは戦い、結果を出し、そうしたチャンスをつかむために自分自身を最良の立場に置かなければなりません。彼女たち自身もそれを勝ち取らなければいけません。何も与えられることはありません」
財政的要因
財政面もまた、WSLが直面している課題において一因となっている。女子リーグの中で、イングランド1部ほど資金を投じているリーグはない。その投資は称賛に値し、放映権契約も羨望の的であり、誇れる金銭的要素も数多い。一方で、こうした優位性を持たない他国リーグのチームにとっては、アカデミーや育成への投資が、自前で選手を育てるための極めて重要な優先事項となるという明るい材料もある。急成長する市場で争うのではなく、自分たちで選手を生み出すためである。そして、それは長期的な恩恵をもたらす。
DFBでこの役職に就いて10年になるバルベクも、この要因から目を背けることはない。ドイツの印象的な育成についてGOALの取材に応じた同氏は、「財政状況が大きな役割を果たしているのは確かです」と認めた。ただし、それはフラウエン・ブンデスリーガのクラブに他の選択肢がないから、というだけではない。
「多くのクラブが、持続可能な発展こそが長期的に見て最善の戦略だと考え、意図的に育成部門を拡充しているのが分かります」と同氏は説明した。「私たちの目的は、できるだけ多くの選手をプロサッカーに進める力を持つ存在へと育てることです。だからこそ、クラブはますますアカデミーや育成体制に投資しているのです」
その結果、ドイツ女子サッカーにおける育成システムの質は、この10年でバルベクが「目覚ましい」と表現するほどの進歩を遂げた。特筆すべきは、同国が今年初めにU-17女子欧州選手権を制し、2016年以降では5度目の優勝を果たしたことだ。
報われる時を迎える
スペインはA代表で世界王者であるだけでなく、育成年代の大会でも屈指の強さを誇っており、今年はU-19欧州選手権で5大会連続優勝を果たした。やはり、莫大な資金力を持つリーグがあるわけではないものの、Liga Fは若く自国育ちの選手を積極的に起用する欧州有数のリーグの一つである。今夏初めに公表したレポートでは、登録選手数が過去最高となる15.8％増を記録したことに加え、2025-26シーズンには登録されたリザーブチーム所属選手67人がスペイン1部で少なくとも1試合に出場したことが示された。その67人のうち最多の8人を擁していたのが、欧州王者のバルセロナであり、同クラブは今も最高レベルで若手を信頼し続けている。
もっとも、ある程度はそうせざるを得ない事情もある。バルセロナの財政状況はここ数年にわたって話題となっており、時にはクラブがアカデミーに頼らざるを得ない状況を生んできた。しかし、ラ・マシアは女子サッカー界で最高のタレント供給源かもしれない。それを示しているのが、昨季に過去3度のバロンドール受賞者アイタナ・ボンマティが負傷していた間、クララ・セラジョルディが中盤で代役を見事に務めたことである。この人材供給の流れは、バルセロナや育成ルートが整った他クラブの財政的負担を和らげる助けとなる一方で、より低コストでトップチームの層を埋められる人材も提供している。
アメリカの最上位リーグであるNWSLには、成長著しい10代の才能が数多くいる。なぜそうした選手たちがこれほど信頼されているのかと問われると、リーグのスポーツ担当副社長サラ・グレゴリウスは、チームがスカッドを整えようとする中で、女子サッカーが彼女の言う「変曲点」にあるという点について的確な指摘をした。
「リーグや大会の拡大によって、選手層は試されることになり、チームは競争力を支えるための才能をさらに広く、さらに深く探さなければならなくなっている」と、彼女はGOALに語った。「NWSLのクラブはまさにそれを実行し、アメリカの若い才能がプロクラブの最高レベルで戦える力を持っていることを見いだした。指導者たちは、選手たちがその移行に備えられるよう懸命に取り組んできたし、それが成果として表れている」
自国育成枠は必要か？
この議論には文化的な要素も絡んでくる。例えばバルセロナのようなクラブには、リオネル・メッシ、アンドレス・イニエスタ、シャビ、あるいはボンマティ、プテジャス、パトリ・ギハーロに至るまで、生え抜き選手の育成に根差した歴史がある。一方、ドイツではバルウェグが次のように語っている。「選手育成は伝統的に非常に重視されてきました。だからこそ、クラブ、DFB、そして地域協会は、育成年代への投資を意識的に行い、若い才能がプロサッカーへステップアップできるよう助ける仕組みを整えているのです。多くのドイツのクラブが自前の育成に投資しているのは、それを心から信じているからだと思います」
これは、フラウエン・ブンデスリーガが、実際にはホームグロウン制度、あるいはそれに類するものを持たない数少ない欧州トップリーグの一つであることを意味する。「私たちのアプローチは、規則によって変化を強いるのではなく、優れた育成環境をつくることです」とバルウェグは付け加えた。「クラブが質の高い育成を提供すれば、長期的にはその恩恵を受けます。だからこそ、私たちが重視しているのは正式な枠ではなく、選手育成の質なのです」
WSLにはホームグロウン制度があり、登録される25人のスカッドには少なくとも8人のホームグロウン選手を含めなければならないと定められている。これは2020年9月に導入されたもので、FAは将来的にこの人数を増やしたい意向を示していたものの、それ以降変更はない。この夏に語った際、ホーは「ホームグロウン枠は重要だ」と考えているとしつつ、「それをどう使うかは、おそらく少し違ったものにする必要がある」と示唆した。
「足止め」？
もうひとつ注目すべきルールがWSLの年齢制限で、選手はデビューするために16歳である必要がある。オーストラリアのAリーグを含む他の主要リーグでは、このルールは一般的ではない。ブライトン前監督のダリオ・ビドシッチは、メルボルン・シティを率いた時期に複数の有望な若手選手を引き上げた。その中にはシェルビー・マクマホンもおり、15歳でそのチームの先発を務めていた。これは、サム・カー、エリー・カーペンター、ステフ・カトリーらがオーストラリアのトップリーグで初デビューを果たしたのと同じ年齢である。しかしビドシッチが、ブライトンの才能あるイングランド年代別代表ミア・バルマーを同じ年齢でシーガルズのトップチームに加えようとした際には、それができなかった。
「15歳で少し才能がある子はみんなここにいるべきだ、とは簡単には言えない。本人がそれに対応できるか、その時点でそれが本人にとって正しいかを常に考慮しなければならない。ただ、あの［ルール］は彼女たちを少し足止めしているのかもしれない」と、ビドシッチは今夏、GOALに対し、驚きのブライトン退団の前に語っていた。「ミア・バルマーはおそらくトップチームでプレーしていただろうが、許されなかった。ほかのどこにも実際には存在しないような年齢制限のせいだけで、彼女はその機会を失う。マックス・ダウマンはプレミアリーグでプレーできる。彼は15歳だったが、ミアはプレーできない」
昨年悲劇的に亡くなったリヴァプール前監督のマット・ビアードも以前、イングランドU-20代表の中でも際立った選手の一人であるザラ・ショーについて、同様のことを語っていた。ドイツのフラウエン・ブンデスリーガは、WSLと同じルールを持つ数少ない主要リーグのひとつである。NWSLにもかつて独自の制限があり、米国のトップリーグでプレーするには18歳でなければならなかったが、それは2021年に撤廃された。その結果、オリビア・モールトリー、アリッサ・トンプソン、ジェイディン・ショーのようなトップタレントが10代のうちに台頭する道が開かれた。
国内組スター選手
WSLは育成面で課題を抱えているかもしれないが、他の多くの分野では大きく発展している。とりわけ、イングランドのトップタレントを国内につなぎ留めている点は見逃せない。ルーシー・ブロンズ、キーラ・ウォルシュ、ジョージア・スタンウェイ、アレックス・グリーンウッド、メアリー・アープスらはここ数年で海外でプレーした時期があるものの、最終的には全員がWSLに戻ってきた。欧州、いや世界でもWSLが身を置くべきリーグであることを示している。
こうした状況は他では見られない。昨年、トリニティ・ロッドマンがNWSLを離れて欧州へ渡る可能性があるとみられた際、同リーグはハイ・インパクト・プレーヤー・ルールを導入した。これにより、クラブはトップ選手に対して最大100万ドルまでサラリーキャップを超えて支払うことが可能になった。予想通り、これは『ロッドマン・ルール』という愛称で呼ばれている。
一方、スペインの直近の25人編成の代表メンバーでは13人が海外でプレーしており、過去12カ月間にラ・ロハに招集された残り16人のうち7人も国外組だ。これに対し、イングランドの最新の24人編成の代表メンバーでは21人が国内組であり、さらに過去1年間に招集されたその他13人のうち10人もWSLでプレーしている。自国育ちのビッグネームを国内にとどめておくことは、国内リーグにとって非常に大きな後押しとなる。
必要なのは可能性を高めること
それでも、現在のWSLの状況が次世代にとって何を意味するのか、問わずにはいられない。昨季、イングランド女子トップリーグでプレーした23歳以下の自国育成選手はわずか42人だった。これに対し、スペインのトップリーグでは125人、ドイツでは104人、フランスでは91人、アメリカでは83人、イタリアでは53人だった。しかも後者は、女子サッカーの最高レベルに参入してまだ日が浅く、そのため参加者数も非常に少ない国であるにもかかわらず、だ。
チェルシーを率いるボンパストル監督は「イングランド代表はヨーロッパ最高の代表チームだ」と語った。「だが今は、若い選手たちをどう育て、世界でも屈指の国のひとつにしていくかが問われている」
忍耐を説く声もある。マンチェスター・シティを率いるアンドレー・イェゲルツは、母国スウェーデンの代名詞でもある優れた育成について熟知している。イングランドではそれがどれほど難しいかについてGOALに語った際、WSLはこの分野でまだ「成長中」だと指摘し、こう付け加えた。「だが、まずは最高のリーグが必要で、そこから他のものを築いていける」
イェゲルツは、U-21とトップチームの間のギャップを埋めるシティの具体的な計画についても言及し、明らかに手応えを口にしつつも、「ただ、時間はかかる」と強調した。「かなりの時間が必要で、我々は忍耐強くなければならない」
この希望は、クラブのマネージングディレクターを務めるオニールも共有している。彼女はシティの男子アカデミーで8年間を過ごし、才能ある若手たちが世界最高の男子リーグに食い込もうとする姿を見てきた。そして、ペップ・グアルディオラの就任後には、8年間でプレミアリーグ7度制覇を成し遂げ、世界有数のチームへと発展していく過程も目の当たりにした。彼女の見解はシンプルだ。5月に報道陣へこう語っている。「その道筋を切り開く最善の方法は、トップ選手を育てることです。ほかに解決策はありません。私はそれを肌で感じ、ずっと向き合ってきました。解決策は、世界最高の選手たちを見つけ、育てることです。そうできれば、道はおのずと開けます。
「フィル［フォーデン］、オスカル・ボブ、リコ・ルイス、ニコ・オライリー、［ジェームズ］・トラッフォードを見れば分かります。ジェームズ・トラッフォードがU-12だった時、私は彼をパリの大会に連れて行き、彼がどれほど素晴らしいかを目にしました。そして、彼をこの国屈指のGKにするために、私たちが彼の周囲にどんな環境を整えてきたかも見てきました。だから私にとっての焦点は、この国、いやヨーロッパでも最高のアカデミーをつくることです。エリート級の才能を育てられれば、彼らは試合に出ることになります」
イングランドのすべてのクラブがそれを実現できるのか。おそらく難しいだろう。では、状況を全体的に改善するための変化は起こせるのか。間違いなく可能だ。イングランドが今後も主要な国際タイトルを勝ち取り続け、長年にわたって世界有数のチームであり続けたいのであれば、若い選手たちがWSLでプレーする機会は増えなければならない。