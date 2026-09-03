それでも、現在のWSLの状況が次世代にとって何を意味するのか、問わずにはいられない。昨季、イングランド女子トップリーグでプレーした23歳以下の自国育成選手はわずか42人だった。これに対し、スペインのトップリーグでは125人、ドイツでは104人、フランスでは91人、アメリカでは83人、イタリアでは53人だった。しかも後者は、女子サッカーの最高レベルに参入してまだ日が浅く、そのため参加者数も非常に少ない国であるにもかかわらず、だ。

チェルシーを率いるボンパストル監督は「イングランド代表はヨーロッパ最高の代表チームだ」と語った。「だが今は、若い選手たちをどう育て、世界でも屈指の国のひとつにしていくかが問われている」

忍耐を説く声もある。マンチェスター・シティを率いるアンドレー・イェゲルツは、母国スウェーデンの代名詞でもある優れた育成について熟知している。イングランドではそれがどれほど難しいかについてGOALに語った際、WSLはこの分野でまだ「成長中」だと指摘し、こう付け加えた。「だが、まずは最高のリーグが必要で、そこから他のものを築いていける」

イェゲルツは、U-21とトップチームの間のギャップを埋めるシティの具体的な計画についても言及し、明らかに手応えを口にしつつも、「ただ、時間はかかる」と強調した。「かなりの時間が必要で、我々は忍耐強くなければならない」

この希望は、クラブのマネージングディレクターを務めるオニールも共有している。彼女はシティの男子アカデミーで8年間を過ごし、才能ある若手たちが世界最高の男子リーグに食い込もうとする姿を見てきた。そして、ペップ・グアルディオラの就任後には、8年間でプレミアリーグ7度制覇を成し遂げ、世界有数のチームへと発展していく過程も目の当たりにした。彼女の見解はシンプルだ。5月に報道陣へこう語っている。「その道筋を切り開く最善の方法は、トップ選手を育てることです。ほかに解決策はありません。私はそれを肌で感じ、ずっと向き合ってきました。解決策は、世界最高の選手たちを見つけ、育てることです。そうできれば、道はおのずと開けます。

「フィル［フォーデン］、オスカル・ボブ、リコ・ルイス、ニコ・オライリー、［ジェームズ］・トラッフォードを見れば分かります。ジェームズ・トラッフォードがU-12だった時、私は彼をパリの大会に連れて行き、彼がどれほど素晴らしいかを目にしました。そして、彼をこの国屈指のGKにするために、私たちが彼の周囲にどんな環境を整えてきたかも見てきました。だから私にとっての焦点は、この国、いやヨーロッパでも最高のアカデミーをつくることです。エリート級の才能を育てられれば、彼らは試合に出ることになります」

イングランドのすべてのクラブがそれを実現できるのか。おそらく難しいだろう。では、状況を全体的に改善するための変化は起こせるのか。間違いなく可能だ。イングランドが今後も主要な国際タイトルを勝ち取り続け、長年にわたって世界有数のチームであり続けたいのであれば、若い選手たちがWSLでプレーする機会は増えなければならない。