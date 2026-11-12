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ライブ
One-cap wonders England 1:1GOAL

イングランド代表の「1キャップ選手」たち：一部から揶揄されるも、当事者が大切にする特別な集団

自国を代表してプレーする機会を得られるのは、ごく一部の選手だけだ。だからこそ、代表戦にわずか1試合出場するだけでも、特筆すべき功績と見なされるべきだ。

Chris Burton
翻訳者：

  • イングランドは1872年11月30日、グラスゴーのパーティックにあるハミルトン・クレセントでスコットランドと対戦し、史上初の国際試合に出場した。選手交代が導入されたのは1958年で、ワールドカップで認められたのは1970年からだったため、代表出場が記録されたのは両チームの先発メンバーに名を連ねた各11人だけだった。

    以来、国を代表する機会を得た選手たちは、限られた顔ぶれからなる一団を形作ってきた。イングランド男子代表では、これまでに1301人が、ほえる3頭のライオンをあしらった象徴的なユニフォームに袖を通している。

    過去154年間に代表入りの資格を持った選手の数を考えれば、極めて限られた顔ぶれだ。当然ながら、ほかの選手より多く出場した選手もいる。ハリー・ケインはイングランド代表通算126試合目の出場で歴史を刻もうとしている。また、ピーター・シルトン、ウェイン・ルーニー、デイビッド・ベッカム、スティーブン・ジェラード、ボビー・ムーア、アシュリー・コール、ボビー・チャールトン、フランク・ランパード、ビリー・ライトも代表通算100試合以上に出場している。

    一方、イングランド代表としてトップチームの試合に出場したのが1度だけという選手も350人を少し超える。それぞれの代表キャリアは瞬く間に終わり、時には侮蔑や嘲笑の言葉を向けられることもあるが、彼らが自身の成し遂げたことを誇りに思うのは当然だ。

  • 予告期間

    Matt Jarvis England 2011
    Getty

    ジャーヴィスはウルヴァーハンプトン・ワンダラーズでの活躍を受け、カペッロに選ばれた。

    裏庭や近所の公園、舗装された通りでボールを蹴り始めた瞬間から、究極の夢はプロになり、タイトルを争い、国際舞台で認められることだ。しかし、大多数はその道の第一歩すら踏み出せず、ましてや夢の実現に近づくこともできない。

    その高みに到達するのは、ほんの一握りだ。クラブでの活躍が注目を集めると、待望の代表招集に値するかどうかをめぐって議論が熱を帯びる。代表発表の時期には、いつ電話が鳴っても気づけるようにしておくことになる。

    最新のミッドナイト・エクスプレスの企画に参加したマット・ジャーヴィスは、2011年3月にイングランド代表へ招集された際、発表まで1時間足らずの時点で知らされたと、GOALの独占インタビューで語った。「［ファビオ・］カペッロ監督の時代で、メッセージが届いたんだ。土曜日の早い時間にキックオフする試合でアストン・ヴィラと対戦したのを覚えている。当時はウルブスにいて、試合は1-0で勝ち、僕がゴールを決めた。いったん家に帰ってからウルブスに戻り、キッチンに入ったところでメッセージが届いた」

    「信じられなかったから、電話もかかってきた。FAの人からで、『発表まであと45分くらいだ。パスポートが必要で、迎えが行く』と言われたんだ。だから、時間はあまりない！　今は変わっているかもしれないし、それ以前は違っていて、あの代表活動の時だけそうだったのかもしれない。でも僕の場合、世界中に知られるまで約45分しかなかった」

  • 新顔たち

    Sven-Goran Eriksson England
    Getty

    エリクソンは在任中、複数の選手に代表デビューの機会を与えた。

    急いで荷物をまとめながら、その時々のイングランド代表監督に選ばれた選手は、自分が伝説的な選手たちの足跡をたどり、偉大な先人たちが築いたものの上に立っていると、すぐに気づく。グラウンドで憧れを抱いていた少年が、今や一人前の代表選手になったのだ。

    初招集は決して楽なものではない。ジャービスは、最初で最後となったイングランド代表のキャンプについてこう語る。「正直、気後れした。そこにいた選手は、ほとんどみんなチャンピオンズリーグでプレーしていた。それまで一緒に代表キャンプを経験していて、お互いを知っていた。僕は誰とも個人的な面識がなく、同じチームでプレーしたこともなかった。でも、みんな温かく迎えてくれた。本当にいい集団だった。僕としては、できるだけ早く練習に出たかった。ピッチにいれば落ち着けるからね。でも、素晴らしかったよ」

    「最初に集まった時は、どこに座ればいいんだろう、という感じだった。バスに乗った時、まずそれを考える。学校の初日みたいなものだよ。どこに座ればいいんだ？　バスに乗り込んで、ここには誰が座るんだろう、空いている席はどこだろう、と思った。奥までずんずん歩いていって、みんなに『ああ、いや、ごめん』と言われるのは避けたいからね。そういうことを自分で見極めないといけない。でも、練習が始まれば最高だし、練習後は少しリラックスできる。だから、確かに気後れはする。同時に、楽しみにしていたことでもあるんだ。自分の力でつかんだ機会だからね。人生を通じて、サッカーをプレーし、できる限り最高の選手になることを目指してきた。僕にとって、イングランド代表でプレーすることはその頂点なんだ」

    マイケル・ボールも同じような経験をした。マージーサイド出身のボールは何度か代表メンバーに選ばれた後、2001年2月のスペイン戦で途中出場し、ついにピッチに立った。BetBrainとの提携による取材で、初招集時についてGOALにこう語っている。「エヴァートンでのデビューを思い出したよ。子どもの頃、クリスマスを待っているような、いつまでたってもその日が来ない感覚だった。それまでに何度か代表メンバーに入っていたからね。数年前にはケビン・キーガンの代表メンバーにも、ピーター・テイラーの代表メンバーにも入った。ベンチに座ったことも何度かある」

    「着替え直すように言われたことさえ……いや、言われかけたことがある！　アウェーのイタリア戦で僕がウォーミングアップをしていた時、交代選手を担当していたのがレイ・クレメンスだった。彼がタッチラインを走ってきて叫んでいたから、『チャンスが来た』と思ったんだ。僕はさらに何度かストレッチをして、聞こえないふりをした。近づいてきたところで『はい？』と答えたら、彼は『キャラを呼んでこい！』と言った。僕は『ああ、くそっ、ジェイミーを呼びに行くよ！』と思った。それが出場に一番近づいた瞬間だった。もう実現しないんじゃないかと思えたよ」

    「スヴェン［ゴラン・エリクソン］が監督になった時は、大人数のメンバーを選んだ。ほかの選手を見たいのだろうから、『今回はあまり出番がないだろう』と思った。僕の友人に聞けば、代表出場が1試合だけの僕は、実質半試合しか出ていないと言うはずだよ！　でも、ユニフォームに袖を通すこと、イングランド代表の各年代を経てトップチームにたどり着くことは、ずっと達成したい目標だった。ついに代表で1試合に出場できて、もっと多くの試合に出たいと思っていた。残念ながら、その後まもなく膝を負傷し、代表に入れるだけの試合数をこなせなくなった。スヴェンは僕を代表に呼びたくて、何度も電話をくれた。でもクラブは、僕がエヴァートンでプレーし続けられるように守らなければならなかった。だから何度か代表を辞退するのは本当に悔しかった。また機会が来ることを願うしかなかった」

    「アシュリー・コールやウェイン・ブリッジらが台頭したこと、それに僕がスコットランドへ移って2年間負傷でプレーできなかったことで、僕のイングランド代表でのキャリアは止まってしまった。いつかまた実現するかもしれないという希望は持ち続けるけど、彼らのような選手が前にいるとね……。子どもの頃から目標にしていたんだ。アレックス・ファーガソンは、イングランド代表のことや、僕より前にいる左サイドバックのことをよく話してくれた。当時、そのポジションの選手は多くなかった。スチュアート・ピアースはキャリアの終盤に差しかかっていたからね。何年も目標にしてきたから、ようやくデビューして代表でプレーできたことは、僕にも家族にも大きな喜びだった。長い間追いかけてきたものをつかんだ気分だったよ。でも僕は19歳で、17歳の時から代表メンバーに入っていた。だから、いつまでも来ないクリスマスを待っているようだった。ようやくその日が来た時は、本当に、本当にうれしかった」

  • 水準を引き上げる

    England squad Fabio Capello Wayne Rooney John Terry Frank Lampard
    Getty

    イングランド代表には常にタイトル獲得経験のあるスーパースターが数多く名を連ねる

    国内で注目を集めることと、国際舞台で通用することはまったく別だ。そこには最高峰の選手たちがいる。最も権威あるタイトルを手にし、最大級の舞台に立ってきたスーパースターたちだ。

    クラブからイングランド代表へと舞台が変わると、全体のレベルは劇的に上がるのだろうか。ジャーヴィスはウェイン・ルーニー、ジョン・テリー、フランク・ランパードらと肩を並べることになった当時を振り返り、こう語った。「参加したときは、まさにそう思っていた。あのロンドの真ん中に入ったら、もう抜け出せないぞって！　みんな最高の選手だからね。僕の経験では、確かにレベルの違いはあったと思う。当時、僕がいたウルヴスは残留争いをしていたから。今挙がったような選手たちがいるイングランド代表に入れば、確かに大きな差がある」

    「でも、選手としては、そういう環境に刺激を受けるし、そこに身を置きたいと思うものだ。常に成長しよう、もっと良くなろうとしている。チャンピオンズリーグでプレーし、数え切れないほどのゴールを決め、所属チームでもイングランド代表でもキャプテンを務めてきたような選手たちと練習し、学べる。それは本当に素晴らしい環境だ。練習の最後にやるちょっとしたシュート練習のようなことでも、見ていて『ああ、すごいな』と思う。枠に飛ばすんだ。でも、ただ枠に飛ばすだけじゃない。ボールをカーブさせて隅に決める。ルーニーだけじゃなく、ダレン・ベントもそうだったし、そこにいた選手はみんなそうだった。見ていて楽しいし、『よし、これを目標にしよう。ここを伸ばさないと』と思える。最初の数日間には、クロスからのフィニッシュ練習もあって、僕がクロスを上げる役だった！　『これはプレッシャーだ。いいボールを入れなきゃ、ルーニーにものすごい勢いで怒鳴られるぞ！』と思うわけだ。最高だよ。そのために練習してきたんだし、ずっとやりたいと思っていたことだから」

  • やり遂げた

    Michael Ball England 2001
    Getty

    ボールはコールやブリッジらと激しいポジション争いを繰り広げた。

    ジャーヴィスがイングランド代表として出場したのは、ウェンブリーで行われたガーナ戦の1試合だけだ。当時アーセナルに所属していたMFジャック・ウィルシャーに代わって途中出場し、21分間プレーした。象徴的な舞台で熱戦が繰り広げられ、試合は1-1で終わった。

    ピッチに立ったジャーヴィスは、彼の前後に代表デビューを果たした多くの選手と同じように、スポーツ選手としての頂点に到達した。しかし、ドレッシングルームに戻る時点では、それが最初で最後の代表出場になるとは知る由もなかった。

    初出場を果たし、当時は今後も出番があると期待する中で、代表での地位を確立したと感じずにいるのは難しいかと問われ、ジャーヴィスはこう答えた。「次の出場は実現しなかった。でも、努力しなかったわけじゃない。自分のパフォーマンスはその後も高い水準にあったと思う。ただ、当時は優れたウイングが非常に多くて、運が悪かった。テオ・ウォルコット、ジェームズ・ミルナー、アシュリー・ヤング、アーロン・レノン、スチュワート・ダウニングらがいた。これはほんの一部だ。代表でプレーできたことは本当にうれしい。もちろん、またあの場に戻りたいから、悔しさや苛立ちはある。でも質問に答えるなら、代表での地位を確立したとは一度も思わなかった」

    「自分はいいプレーをしたし、練習でもよくやったと思う。ウルヴスに戻ったとき、ミック・マッカーシーはとてもよくしてくれた。彼はこう言ったんだ。『おめでとう、よくやった。でも今のお前は、ただウルヴスでプレーするマット・ジャーヴィスではない。イングランド代表のマット・ジャーヴィスだ。相手もレベルを上げてくる。「イングランド代表を相手にプレーするんだ。負けてたまるか」と思って試合に臨むはずだ』。彼の言う通りで、まさにその通りになった。相手チームは僕に2人をつけるようになった。スペースを見つけ、普段通りのプレーをするのが難しくなった。でも、それは評価されている証しだ。適応し、学び、プレーの仕方を少し変えなければならなかった。そのおかげで、より良い選手になれた。残念ながら代表での次の出場にはつながらなかったけど、欧州で最多のクロスを上げ、成功したクロスの数でも欧州最多になった。さらにウェストハムにはクラブ史上最高額の移籍金で加入し、そこでも再び欧州最多のクロス数、欧州最多の成功クロス数を記録した。だから、努力が足りなかったわけじゃない」

    エリクソン監督にとってイングランド代表での初戦となった試合で、ハーフタイムから出場したボールは、当時の心境をこう語った。「あの選手たちと一緒に過ごしていた。マイケル・オーウェンやスティーヴン・ジェラード、リオ・ファーディナンドのように、頭角を現して地位を固め始めていた選手が大勢いた。みんな僕と同じ代表メンバーだったから、知っている顔も何人かいた。自分にはあの場にいる資格があると感じていたけど、それを彼らに証明する必要があった。練習で示さなければならなかったし、周りには一流の選手がいて、練習は厳しかった。それでも、コンディションを保てればチャンスはあると感じていた。僕はアシュリー・コールやウェイン・ブリッジより年上だったから、最初に連続して試合に出られれば、と思っていた。それが夢だった。4、5試合に出て地位を確立し、チャンスを与えてもらえれば、あとは監督が最も良いと思う選手を選ぶことになる」

    「チャンスはその1回だけだったけど、自分は本当によくやったと感じていた。最初にボールに触れたプレーがワンツーで、マイケル・オーウェンが普段なら決めるチャンスを外したから、彼を少しからかったよ。決まっていればデビュー戦でアシストがついて、うれしいおまけになったのに！　でも、自分はいいプレーをしたと思う。相手はスペインだった。当時のスペインは今のスペインとは違ったけど、3-0で勝てたのは良かった。会場はウェンブリーではなく、ヴィラ・パークだった。一度出場すると、何事もそうだけど、デビューを果たせばもっと出たくなる。ゴールを決めれば、もっと決めたくなる。次の目標に向かいたくなるんだ。若い頃からキャリアを通じて、僕はそうだった。達成したことは過去のものにして、次を目指す。残念ながら、2試合目の代表出場は果たせなかった」

  • 調子か、評判か？

    Midnite Express Wolves 2026
    Midnite

    チームバスの座席を決める基準が変わった

    かつて、代表への選出はクラブでの活躍によって選手個人の評価が高まった結果だった。好調が一時的なものであっても、最高峰の選手たちに交じって自らの実力を証明する機会が与えられると期待されていた。

    だが近年は必ずしもそうではなく、評判や過去の実績が選考に影響することも多い。イングランド代表の門戸が閉ざされているわけではないものの、以前の世代ほど簡単には開かなくなっている。

    エヴァートン、マンチェスター・シティ、レンジャーズでプレーした元DFのボールもそれを認め、現在の選考基準についてこう語った。「かなり前からそうだと感じている。FAからの圧力があるのかどうかも含め、ずっとそう感じてきた。1998年ワールドカップ決勝では、ブラジルからロナウドの入院中の状況についてのうわさが聞こえてくる中、彼はプレーしなければならなかった。スポンサーの意向なのか。内輪のグループが関わっているのか。選手としては、好調なら選ばれるべきだと思う。今、エヴァートンにはキアナン・デューズバリー＝ホールがいる。ここ3、4試合の彼の平均的なプレー水準は、実に素晴らしい。好調な間に、少なくとも代表で練習する機会を与え、トップ選手たちと一緒にプレーする中で何ができるかを見てほしい。自分より優れた選手たちとプレーすれば、単に良い選手になるだけでなく、成長し、プレーの幅も広がる。同じポジションの選手たちを見て、『彼らのプレーを自分に取り入れ、スポンジのように吸収できるだろうか』と考えるものだ」

    「評判で選ばれる選手がいて、不調でも代表出場の機会を得る選手がいることは、長い間、私の中で疑問だった。選出に値する選手もいる。代表出場を重ね、大会で活躍し、イングランドの期待を裏切ったことがないなら、それは理解できる。ただ、監督が少し見てみるだけでもいいのに、選ばれないのは少し厳しいと感じる選手も必ず何人かいる。トーマス・トゥヘルはそうしようとしていると思うが、ほかにも見てみられる選手が何人かいる。クラブのために休養が必要な選手もいると彼は分かっているし、そうした選手を休ませ、別の選手を見る機会にもなる。何が起こるか分からないところがサッカーの魅力だ。若手に機会を与えることについては以前にも話した。若手には未知の部分があり、相手が知らない新たなものをもたらす。以前に試して失敗したこともあるが、それでも若手を起用し続けるという信念を持つべきだと思う」

    ポジション争いと、時に公平さを欠くこともある競争条件について、ジャーヴィスはこう語った。「どちらの見方にも言い分はあるよね。当時の私は非常に良いプレーをしていた。それまで何度も代表活動の予備メンバーには入ったが、正式なメンバーには選ばれなかった。ファビオ・カペッロからは実際にこう言われた。彼は英語をそれほど多く話さなかったが、土曜の早い時間に始まった試合で私がゴールを決め、チームが1-0で勝った後、そのゴールが選出の決め手になったと教えてくれた。『選出まであと少しだったが、あのゴールで決まった』とね。だから、そのときは好調だったことが選出につながった。同時に、全員が万全だったとしても選ばれただろうか、それとも評判がものを言っただろうかとも思う。それは分からない」

    FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

    「それに、選ばれるだけの実績を積んだ人もいる。選出が保証されるわけではなく、毎週試合に出て、良いプレーをしなければならない。ただ、ジュード・ベリンガムのようにレアル・マドリーで毎週プレーしている選手が少し調子を落としたとして、イングランド代表に選ばないだろうか。そうとは言い切れない。選手が誰か、どのポジションかによって違うと思う。ウイングが絶好調なら、それを見過ごすのは難しい。一方で、ウイングが長期間ゴールもアシストも記録していなければ、それを指摘されるだろう。ストライカーも同じだ。10試合で10得点していれば、選ばないのはかなり難しい。だが、MFやセンターバック、DF、GKの場合はもう少し難しいかもしれない。そうした中で、代表メンバーに残る資格を勝ち取っていくんだ」

  • スポーツ界の頂点

    Patrick Bamford England Andorra
    Getty

    バンフォードもイングランド代表での出場が1試合だけの選手の一人だ

    イングランド代表での出場が1試合にとどまった選手には、ビル・ニコルソン、イアン・ストーリー・ムーア、チャーリー・ジョージ、クリス・サットン、デイヴィッド・アンスワース、フランシス・ジェファーズ、リー・ボウヤー、デイヴィッド・ニュージェント、ジョン・フラナガン、ジェイ・ロドリゲスらがいる。近年では、ルイス・クック、パトリック・バンフォード、エディ・エンケティア、テイラー・ハーウッド＝ベリスもその仲間入りを果たした。

    すでに引退した選手たちは、もっと多くの代表出場を望んでいただろう。今も出場記録を1試合から増やしたいと願う選手もいるはずだ。それでも、今後何が起きようと、代表選手になった事実は誰にも奪えない。彼らの名前は歴史に刻まれており、その名は永遠に残る。

    チャンピオンズリーグの華やかさが際立つ時代に、イングランド代表でプレーすることは今もプロサッカー選手にとって最高峰なのか。そう問われたジャーヴィスは、次のように答えた。「僕にとっては間違いなくそうだ。今も代表キャップを見つめている。イングランド代表でプレーした人は約1300人、正確な人数は分からないけど、僕はその一人なんだ！　だから、とても大きな名誉だよ。僕にとっては最高峰だ。年代別のイングランド代表では一度もプレーしていない。下部リーグからステップアップしてプレミアリーグにたどり着き、ウェンブリーで8万人余りのファンを前にトップチームでプレーした。それが最高峰なんだ。クラブで成し遂げたことはすべて大切に思っているし、心から楽しかった。今もプレーできたらと思う。でも、イングランド代表でプレーすることが最高峰なんだ」

    同じ質問を受けたボールは、こう語った。「最近、レガシーキャップを送ってもらえて、本当に幸運だった。最初はそれが何なのかよく分からなかったけど、今では家の一番目立つ場所に飾っている。記念品なんかを家中に飾るタイプじゃないんだ。妻がそういうものを見るのを嫌がるから、全部屋根裏にしまうか、部屋の隅に押し込んである。でも、このキャップは今のところ一番目立つ場所に置いているよ」

  • 代表キャップ授与式

    England cap gold Wayne Rooney
    Getty

    イングランド代表、ロイヤルブルー、センチュリオンゴールド、赤のレガシーキャップを贈呈

    このイングランド男子代表レガシー・プログラムはイングランドサッカー協会（FA）が運営しており、男子A代表でプレーしたすべての選手に、歴代の通し番号が入った赤いベルベット製の記念キャップが贈られる。代表出場が100試合を超えた選手には、特別な金色のキャップが贈られる。

    これらの贈り物は、成し遂げたことをいつまでも思い起こさせてくれる。記念キャップの授与は、オールド・コリンシアンズの創設者N・レーン・ジャクソンの提案を受け、1886年に始まった。イングランドの場合、ロイヤルブルーのベルベットに赤いバラがあしらわれている。記念キャップはサッカーに限らず、国際スポーツの象徴となっており、この魅力的な帽子を手にすることができた選手にとっては、どんなトロフィーにも劣らない価値がある。

    キャップは練習場で渡されるわけではない。選手はいつ受け取るのかと尋ねられたジャーヴィスは、こう語った。「しばらくたってからだった。ウルヴスでミック・マッカーシーがみんなの前で渡してくれて、うれしかった。今は赤いキャップ、番号が入ったレガシーのキャップを待っている。いつもらえるかは分からないけどね！　スタジアムに行く場合もあれば、別の場所で贈呈される場合もあって、いろいろな形を考えているのは知っている。どうなるかは分からない。でも、そのキャップを受け取るのをとても楽しみにしている」

  • 唯一無二の記念品

    Matt Jarvis England 2011 Ghana
    Getty

    ジャービスはウェンブリー・スタジアムで迎えた特別な夜をいつまでも忘れない

    年月が過ぎ、毎年のように選手が入れ替わって新たな顔ぶれが登場する以上、代表出場が1試合だけの選手は今後も必ず現れる。イングランド代表では2024年を最後に出ておらず、2020年代に入ってからもわずか5人だ。それでも、一時だけ脚光を浴びる選手や、たまたま絶好のタイミングでチャンスをつかむ選手は、いつの時代にもいる。

    そうした選手にも、大舞台のスポットライトを浴びる瞬間が訪れ、その一瞬一瞬を心から楽しむだろう。代表出場がたった1試合では、輝かしい代表キャリアとは言えないかもしれない。それでも、一生残る思い出が生まれ、世界で自分だけが持つ記念の品を手にする機会にもなる。

    今は写真や動画が人気だが、次にいつイングランド代表に呼ばれるか、そもそも再び呼ばれるかも分からない。代表活動から形あるものを持ち帰ることにも、大きな意味がある。ジャーヴィスも記念の品を持ち帰った。元ウォルヴァーハンプトン、ウェストハムのウイングはこう語る。「代表の仲間全員にサインしてもらったユニフォームがあります。それから、当時のイングランド代表の用具係がウルヴスのファンで、その試合で得点したアサモア・ギャンのユニフォームを手に入れてくれたんです。だからギャンのユニフォームと自分のユニフォームがあります。写真も何枚かと、記念のプレートもあります。記念品として、あのとき履いたスパイクもまだ持っています。その後は一度も履いていません。ガラスケースに入れてあって、芝もまだ付いたままなんです！　そういうちょっとしたものですね」

    「試合前からベンチ入りすると分かっていたので、スタジアムを歩き回り、何もかも目に焼き付けようとしました。ウォーミングアップ中も周りを見渡して、すべてを心に刻もうとしていました。ウォーミングアップのことは今でも鮮明に覚えています。後半に入ってからは、呼ばれるのを待ちながら、タッチライン際を行ったり来たりしていました。誰かが戻ってこいと手を振ったのを覚えています。全力で駆け寄りました。シャツを脱いで、出る準備はできていました。そのすべてが自分の記憶に残っています」

    「そして、何よりよかったことの一つは、舞台がウェンブリーだったことです。世界のどこでプレーすることになってもおかしくなかった。アゼルバイジャンでのアウェー戦だったかもしれません。でも、ウェンブリーだった。だから家族全員、友人全員、ウルヴスのファン、ジリンガムのファン、後にウェストハムのファンやノリッジのファンも含め、みんなとその経験を分かち合えました。僕はあの試合を経験できたし、みんなにもそれぞれの思い出があります。僕の中にもすべて残っていて、それは本当にうれしいことです。僕には僕自身の経験があり、ほかのみんなにもそれぞれの経験がある。それをみんなで語り合えるんです。僕にとって、本当に大切なことです」

    今回のイングランド代表には、まだ代表出場のない選手が3人いる。ブライトンのGKジェイソン・スティール、フラムの司令塔ジョシュ・キング、そしてボルシア・ドルトムントのMFジョーブ・ベリンガム（レアル・マドリーの「銀河系軍団」の一員、ジュードの弟）だ。今後、代表出場を何度も重ねるかもしれないし、一度も出場しないかもしれない。だが、もし1キャップを手にすれば、それはかけがえのない宝物になる。代表出場1試合だけの選手の仲間入りをどう言われようとも。