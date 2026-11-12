急いで荷物をまとめながら、その時々のイングランド代表監督に選ばれた選手は、自分が伝説的な選手たちの足跡をたどり、偉大な先人たちが築いたものの上に立っていると、すぐに気づく。グラウンドで憧れを抱いていた少年が、今や一人前の代表選手になったのだ。

初招集は決して楽なものではない。ジャービスは、最初で最後となったイングランド代表のキャンプについてこう語る。「正直、気後れした。そこにいた選手は、ほとんどみんなチャンピオンズリーグでプレーしていた。それまで一緒に代表キャンプを経験していて、お互いを知っていた。僕は誰とも個人的な面識がなく、同じチームでプレーしたこともなかった。でも、みんな温かく迎えてくれた。本当にいい集団だった。僕としては、できるだけ早く練習に出たかった。ピッチにいれば落ち着けるからね。でも、素晴らしかったよ」

「最初に集まった時は、どこに座ればいいんだろう、という感じだった。バスに乗った時、まずそれを考える。学校の初日みたいなものだよ。どこに座ればいいんだ？ バスに乗り込んで、ここには誰が座るんだろう、空いている席はどこだろう、と思った。奥までずんずん歩いていって、みんなに『ああ、いや、ごめん』と言われるのは避けたいからね。そういうことを自分で見極めないといけない。でも、練習が始まれば最高だし、練習後は少しリラックスできる。だから、確かに気後れはする。同時に、楽しみにしていたことでもあるんだ。自分の力でつかんだ機会だからね。人生を通じて、サッカーをプレーし、できる限り最高の選手になることを目指してきた。僕にとって、イングランド代表でプレーすることはその頂点なんだ」

マイケル・ボールも同じような経験をした。マージーサイド出身のボールは何度か代表メンバーに選ばれた後、2001年2月のスペイン戦で途中出場し、ついにピッチに立った。BetBrainとの提携による取材で、初招集時についてGOALにこう語っている。「エヴァートンでのデビューを思い出したよ。子どもの頃、クリスマスを待っているような、いつまでたってもその日が来ない感覚だった。それまでに何度か代表メンバーに入っていたからね。数年前にはケビン・キーガンの代表メンバーにも、ピーター・テイラーの代表メンバーにも入った。ベンチに座ったことも何度かある」

「着替え直すように言われたことさえ……いや、言われかけたことがある！ アウェーのイタリア戦で僕がウォーミングアップをしていた時、交代選手を担当していたのがレイ・クレメンスだった。彼がタッチラインを走ってきて叫んでいたから、『チャンスが来た』と思ったんだ。僕はさらに何度かストレッチをして、聞こえないふりをした。近づいてきたところで『はい？』と答えたら、彼は『キャラを呼んでこい！』と言った。僕は『ああ、くそっ、ジェイミーを呼びに行くよ！』と思った。それが出場に一番近づいた瞬間だった。もう実現しないんじゃないかと思えたよ」

「スヴェン［ゴラン・エリクソン］が監督になった時は、大人数のメンバーを選んだ。ほかの選手を見たいのだろうから、『今回はあまり出番がないだろう』と思った。僕の友人に聞けば、代表出場が1試合だけの僕は、実質半試合しか出ていないと言うはずだよ！ でも、ユニフォームに袖を通すこと、イングランド代表の各年代を経てトップチームにたどり着くことは、ずっと達成したい目標だった。ついに代表で1試合に出場できて、もっと多くの試合に出たいと思っていた。残念ながら、その後まもなく膝を負傷し、代表に入れるだけの試合数をこなせなくなった。スヴェンは僕を代表に呼びたくて、何度も電話をくれた。でもクラブは、僕がエヴァートンでプレーし続けられるように守らなければならなかった。だから何度か代表を辞退するのは本当に悔しかった。また機会が来ることを願うしかなかった」

「アシュリー・コールやウェイン・ブリッジらが台頭したこと、それに僕がスコットランドへ移って2年間負傷でプレーできなかったことで、僕のイングランド代表でのキャリアは止まってしまった。いつかまた実現するかもしれないという希望は持ち続けるけど、彼らのような選手が前にいるとね……。子どもの頃から目標にしていたんだ。アレックス・ファーガソンは、イングランド代表のことや、僕より前にいる左サイドバックのことをよく話してくれた。当時、そのポジションの選手は多くなかった。スチュアート・ピアースはキャリアの終盤に差しかかっていたからね。何年も目標にしてきたから、ようやくデビューして代表でプレーできたことは、僕にも家族にも大きな喜びだった。長い間追いかけてきたものをつかんだ気分だったよ。でも僕は19歳で、17歳の時から代表メンバーに入っていた。だから、いつまでも来ないクリスマスを待っているようだった。ようやくその日が来た時は、本当に、本当にうれしかった」