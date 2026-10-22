わずか7年前、女子スーパーリーグ（WSL）にはオーストラリア人選手が一人もいなかった。そう考えると、現在の状況は驚くべきものだ。今ではエリー・カーペンター、ステフ・キャトリー、メアリー・ファウラーらマチルダスの主力選手が数多くプレーしている。サム・カー、カトリーナ・ゴリー、マッケンジー・アーノルドらもイングランドで長くプレーしてきたことから、オーストラリアはWSLの歴史で最も多くの選手を送り出してきた国の一つとなっている。
リーグには非常に多くのオーストラリア人選手がいるため、代表チームのフィジカルパフォーマンス責任者を務めるジャック・シャーキーも、実際にイングランドを拠点としている。イングランド人コーチでマチルダスのアシスタントコーチを務めるエミリー・ハズバンドが、オーストラリアでの暮らしの良さをGOALに数分間にわたって熱く語った後、シャーキーは「移住先については、残念ながら私が貧乏くじを引きましたね」と冗談交じりに話した。
だが、以前からこうだったわけではない。かつてオーストラリア代表選手が海外でプレーする際に選んでいたのは、イングランドではなく、アメリカのトップリーグであるNWSLだった。母国のAリーグのシーズンと日程がうまくかみ合うことも、その理由の一つだった。2019年のワールドカップでは、代表23人のうち13人がアメリカを拠点としていた。
しかし、その大会後に状況は変わり始めた。数カ月後にカーがチェルシーへ移籍し、その翌年にはキャトリー、アーノルド、ケイトリン・フォード、アランナ・ケネディといった代表の主力選手が後に続いた。今ではオーストラリア人選手はWSLだけでなく、イングランド女子サッカーの2部にもいる。アレクシア・アポストラキス、ケイトリン・トーピー、アラナ・マーフィー、レティシア・マッケナはいずれもWSL 2でプレーし、ジョー・モンテムーロが直近に選出した代表メンバーにも名を連ねた。
では、なぜオーストラリア人選手はイングランドに集まるようになったのか。それはマチルダスにどんな影響を与えたのか。そして、母国の国内女子サッカーにとって何を意味するのか。