Aリーグがなお発展途上にある中、そのサイクルを断ち切りながらトップレベルでプレーを続けるには、選手はNWSLに残るか、欧州のリーグに移るかを選べた。では、なぜこれほど多くの選手がイングランドを選んだのか。

理由の一つは、新型コロナウイルスのパンデミックにより2020年のNWSLシーズンが予定どおりに全日程を開催できなかった一方、WSLの2020-21シーズンは開催されたことだ。多くの米国人選手がこの機会を利用し、短期間ながらイングランドのリーグを経験した。オーストラリア人選手も同様だった。

米国でプレーした経験を持つ選手にとって、WSLは異なる経験と新たな挑戦の場だった。当時のキャトリーの目には、リーグのレベルは「米国と同等」になるまで向上しており、挑戦する価値もあった。彼女がアーセナルと契約してからの6年間も成長は続き、今では多くの人がWSLを世界最高のリーグと考えている。

その大きな理由は、リーグのプロとしての環境にある。2022年にマンチェスター・シティに加入したファウラーも、そこから学びたいと考えていた。「イングランドは、女子サッカーがうまく運営されている非常に良い例だと思います」とGOALに語った。「選手の給与は良いですし、私たちのチームに対するメディアの報道も充実しています。選手もその前進を後押しでき、自分たちには発言力があると感じられる方向に進んでいます。

「ほかのリーグは、まだそこまで至っていないと思います。オーストラリアもそうではありません。選手がキャリアを発展させるには、物事が前に進んでいるリーグに行きたいと思うはずです。私個人としては、イングランドが世界最高のリーグだと思います」

文化的な理由もある。ケネディはこの10年間、WSLとNWSLを行き来してきたが、直近の6年間は大半をイングランドで過ごしている。「オーストラリアととても似ていると思います。少なくとも人々は。気候はそれほど似ていないかもしれませんが」と笑う。「でも、人々はかなり似ていて、おおらかなんです。だからイングランドは私にとって、より故郷に近いと感じます。ここが大好きです」

国土が小さく、各地へ移動しやすいイングランドのリーグに、オーストラリア人選手が大勢いることも助けになる。特に、故郷から約1万6000キロ離れた場所ではなおさらだ。「故郷からそれだけ遠くにいると、少し結束するようになるんです」とウィーラーは話した。

「親しい友人や、よく知っている人たちがたくさん近くにいると、いつも助けになります」とケネディも同意する。「それも私が気に入っていることの一つです」