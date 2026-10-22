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Matildas WSL 1:1Getty/GOAL

イングランドの女子スーパーリーグ（WSL）はなぜオーストラリア人選手たちの「第二の故郷」となったのか？　オーストラリア女子代表を新たな高みへどう押し上げたのか

サム・カー、ステフ・キャトリー、アラナ・ケネディから、メアリー・ファウラー、エリー・カーペンター、カイラ・クーニー＝クロスまで。近年、イングランドのトップリーグはオーストラリアの有力選手たちに選ばれるリーグとなっている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • わずか7年前、女子スーパーリーグ（WSL）にはオーストラリア人選手が一人もいなかった。そう考えると、現在の状況は驚くべきものだ。今ではエリー・カーペンター、ステフ・キャトリー、メアリー・ファウラーらマチルダスの主力選手が数多くプレーしている。サム・カー、カトリーナ・ゴリー、マッケンジー・アーノルドらもイングランドで長くプレーしてきたことから、オーストラリアはWSLの歴史で最も多くの選手を送り出してきた国の一つとなっている。

    リーグには非常に多くのオーストラリア人選手がいるため、代表チームのフィジカルパフォーマンス責任者を務めるジャック・シャーキーも、実際にイングランドを拠点としている。イングランド人コーチでマチルダスのアシスタントコーチを務めるエミリー・ハズバンドが、オーストラリアでの暮らしの良さをGOALに数分間にわたって熱く語った後、シャーキーは「移住先については、残念ながら私が貧乏くじを引きましたね」と冗談交じりに話した。

    だが、以前からこうだったわけではない。かつてオーストラリア代表選手が海外でプレーする際に選んでいたのは、イングランドではなく、アメリカのトップリーグであるNWSLだった。母国のAリーグのシーズンと日程がうまくかみ合うことも、その理由の一つだった。2019年のワールドカップでは、代表23人のうち13人がアメリカを拠点としていた。

    しかし、その大会後に状況は変わり始めた。数カ月後にカーがチェルシーへ移籍し、その翌年にはキャトリー、アーノルド、ケイトリン・フォード、アランナ・ケネディといった代表の主力選手が後に続いた。今ではオーストラリア人選手はWSLだけでなく、イングランド女子サッカーの2部にもいる。アレクシア・アポストラキス、ケイトリン・トーピー、アラナ・マーフィー、レティシア・マッケナはいずれもWSL 2でプレーし、ジョー・モンテムーロが直近に選出した代表メンバーにも名を連ねた。

    では、なぜオーストラリア人選手はイングランドに集まるようになったのか。それはマチルダスにどんな影響を与えたのか。そして、母国の国内女子サッカーにとって何を意味するのか。

  • 世界を一周し、再び戻る

    Alanna Kennedy Sydney FC Women 2018-19
    Getty Images

    ケネディは、米国とオーストラリアを行き来しながら数年間を過ごした、数多くのオーストラリア女子代表選手の一人だった。こうした生活は、新型コロナウイルスのパンデミック前には特に一般的だった。

    オーストラリア代表として46試合に出場したエヴァートンのMFクレア・ウィーラーは、わずか15歳でAリーグのニューカッスル・ジェッツでトップチームデビューを果たした。同じ年にNWSLが開幕し、カー、フォード、リサ・デ・バンナ、カイア・サイモン、エミリー・ファン・エグモンドら、オーストラリアの有力選手が米国へ渡った。

    その後の8年間、ウィーラーはオーストラリア代表の主力選手たちが過酷な日程をこなす姿を遠くから見ていた。彼女たちはおよそ3月から11月まで米国でプレーし、帰国後は当時Wリーグと呼ばれていたAリーグでプレーした。シーズンの日程や所属チームのグランドファイナル進出の有無によって、1月か2月まで続く。そして再び米国へ戻り、同じサイクルを繰り返していた。

    2021年にデンマークのフォルトゥナ・ヨーリングへ移籍し、初めて海外でプレーしたウィーラーは、以前GOALにこう語っていた。「私にとっては、それがおそらく米国へ行き、戻ってきて夏にプレーすることをためらう理由でした。オフシーズンがまったくないんです。もちろん、その間には代表戦もあります。だから初めての海外移籍では、フルシーズンを過ごせる欧州に行きたかったんです」

    現在ロンドン・シティ・ライオネシズでプレーするケネディも、その絶え間ないサイクルを経験した多くのオーストラリア人選手の一人だ。多くの選手がそうした道を選んだ理由は分かりやすい。当時世界最高だったリーグでプレーできる一方、帰国して数カ月間、友人や家族と過ごすこともできたからだ。しかし、ケネディ自身が言うように、「いずれ、それはもう持続できないというところまで来たと思います」。

    Aリーグは規模を拡大し、現在のシーズンは当時の2倍の長さになった。一方で、選手にかかる身体的負担はすでに大きかった。ケネディが説明するように、大半の選手が「どこかで休みを取れる」ようにしていたのも不思議ではない。

    「代表合宿で周りを見渡すと、みんな疲れ切っているように見えるときは確かにあります」。アーセナルと契約し、自身はそのサイクルから抜け出したキャトリーは、2020年にそう語っていた。「米国から何度も長距離移動をして、しかも実際にはオフシーズンがまったくない。それは確実に積み重なっていきます。

    「主要大会では、それが私たちにとって問題になっていたと思います」とキャトリーは続けた。「全員そろって大会に臨んでも、すぐにコンディションを崩す選手が出ていました。以前はささいなことに見えたかもしれませんが、ここ数年で、その影響が私たちの体にはっきり表れてきたと思います」

  • 「第二の我が家」

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    2019年女子ワールドカップ後、多くのオーストラリア代表選手が続々とWSLへ移籍し始めた。注目を集めたカーのチェルシー移籍は、その流れの先駆けの一つだった。

    Aリーグがなお発展途上にある中、そのサイクルを断ち切りながらトップレベルでプレーを続けるには、選手はNWSLに残るか、欧州のリーグに移るかを選べた。では、なぜこれほど多くの選手がイングランドを選んだのか。

    理由の一つは、新型コロナウイルスのパンデミックにより2020年のNWSLシーズンが予定どおりに全日程を開催できなかった一方、WSLの2020-21シーズンは開催されたことだ。多くの米国人選手がこの機会を利用し、短期間ながらイングランドのリーグを経験した。オーストラリア人選手も同様だった。

    米国でプレーした経験を持つ選手にとって、WSLは異なる経験と新たな挑戦の場だった。当時のキャトリーの目には、リーグのレベルは「米国と同等」になるまで向上しており、挑戦する価値もあった。彼女がアーセナルと契約してからの6年間も成長は続き、今では多くの人がWSLを世界最高のリーグと考えている。

    その大きな理由は、リーグのプロとしての環境にある。2022年にマンチェスター・シティに加入したファウラーも、そこから学びたいと考えていた。「イングランドは、女子サッカーがうまく運営されている非常に良い例だと思います」とGOALに語った。「選手の給与は良いですし、私たちのチームに対するメディアの報道も充実しています。選手もその前進を後押しでき、自分たちには発言力があると感じられる方向に進んでいます。

    「ほかのリーグは、まだそこまで至っていないと思います。オーストラリアもそうではありません。選手がキャリアを発展させるには、物事が前に進んでいるリーグに行きたいと思うはずです。私個人としては、イングランドが世界最高のリーグだと思います」

    文化的な理由もある。ケネディはこの10年間、WSLとNWSLを行き来してきたが、直近の6年間は大半をイングランドで過ごしている。「オーストラリアととても似ていると思います。少なくとも人々は。気候はそれほど似ていないかもしれませんが」と笑う。「でも、人々はかなり似ていて、おおらかなんです。だからイングランドは私にとって、より故郷に近いと感じます。ここが大好きです」

    国土が小さく、各地へ移動しやすいイングランドのリーグに、オーストラリア人選手が大勢いることも助けになる。特に、故郷から約1万6000キロ離れた場所ではなおさらだ。「故郷からそれだけ遠くにいると、少し結束するようになるんです」とウィーラーは話した。

    「親しい友人や、よく知っている人たちがたくさん近くにいると、いつも助けになります」とケネディも同意する。「それも私が気に入っていることの一つです」

  • 大きなメリット

    Ellie Carpenter Alanna Kennedy Caitlin Foord Australia Women 2026
    Getty Images

    オーストラリア女子代表が国際主要大会で残した歴代上位2つの成績は、いずれも近年の2021年オリンピックと2023年ワールドカップで記録された。

    マチルダスの選手たちがイングランド、そして欧州各地へと大量に渡ったことは、代表チームにも好影響をもたらしている。かつてなら国内に残ってAリーグでプレーしていたかもしれない選手も、年を追うごとに海外へ移るようになった。そこで新たな質の高いサッカーや指導、環境に触れて選手として成長し、それがオーストラリア代表の強化にもつながっている。

    また、米国と国内でシーズンを立て続けに戦う過酷なサイクルに身を置く選手も、今はもういない。これにより、以前ケイトリーが語った疲労や負傷のリスクも軽減されている。

    マチルダスのアシスタントコーチを務めるハズバンドは認める。「選手を積極的に海外へ送り出したいわけではありません。ただ、それが最終的に選手の成長を加速させるなら、本人のキャリアにとって最善ですし、代表チームがさらに優れた選手を擁することにもつながります。選手たちには素晴らしい大会に出場する機会があります。UEFAチャンピオンズリーグ以上の大会はないと思います」

    2021年に延期開催されたオリンピックで、オーストラリアは準決勝に進出した。主要国際大会における同国史上最高の成績だった。大会に選出された22人のうち、18人が欧州でプレーし、そのうち8人がイングランドに所属していた。2023年の自国開催のワールドカップでは、オーストラリアの女子サッカーにとって歴史的な大会で、マチルダスはその成績に並んだ。23人の代表メンバーのうち、19人が欧州を拠点とし、そのうち11人がWSLに所属していた。

    ファウラーはこう考えている。「代表チームに集まると、質の高い選手が本当にたくさんいます。私たちが高いレベルの環境に身を置き、優れた選手たちと日々練習していることは、間違いなくプラスになっています。指導の質もそうです。サッカーへの理解が非常に深い指導者の下にいることも、選手が成長し、それぞれのキャリアで前進する助けになっていると思います」

  • 身体面とロジスティクス面の課題

    Mary Fowler Man City Women FA Cup 2025-26
    Getty Images

    ファウラーはWSLでプレーするオーストラリア女子代表選手12人のうちの1人だ。WSL 2にもさらに4人が在籍しており、フットボール・オーストラリアがイングランドにパフォーマンス担当スタッフを配置しているのも不思議ではない。

    選手たちを支えるスタッフの貢献も高く評価されるべきだ。海外でプレーするオーストラリア人選手ならではの負担があるなか、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるよう支えている。

    FIFPROは毎年、選手の負荷について調査し、移動距離が最も長いサッカー選手のリストを発表している。直近の2024-25シーズンの報告書では、女子選手の上位4人が全員オーストラリア人だった。

    「残念ながら、オーストラリアの位置を変えることはできません」とウィーラーは語る。「できたら素晴らしいんですけどね」とハズバンドは笑いながら付け加えた。「気候をそのまま保てるなら、ヨーロッパの近くに移したいです」

    それでも、支援のためにできることはすべて行われている。マチルダスのフィジカルパフォーマンス責任者を務めるシャーキーは、イングランドを拠点にしている。所在地と時差の関係から、「クラブや選手と連絡を取りやすい」ためだ。選手を守り、支える方法を考えるうえで、クラブとの良好な関係を維持することは欠かせない。「双方を支えるために協力し、それぞれの目標を理解する環境をつくっています。選手を板挟みにして対立を生まないようにすることも大切です」とシャーキーは話す。

    選手が移動する際には、さまざまな対応も必要になる。マチルダスで働くのは今回が2度目となるシャーキーは、「移動の管理に関しては、私たちはおそらく専門家です」と語る。「選手には、下半身の3D画像を基に、移動中に適切な圧力がかかるよう個別に作った着圧レギンスを渡します。さらに、到着後に光を浴びる時間と暗い環境で過ごす時間、カフェインを摂るタイミング、活動する時間、メラトニンを摂るタイミングなど、さまざまなことを代表合宿に到着した選手へのサポートに取り入れようとしています」

    こうした取り組みは、オーストラリアサッカー連盟によるパフォーマンス部門と医療部門への十分な資金提供と支援がなければ実現できない。シャーキーは研究・イノベーション部門に加え、「最新の技術革新と助言」を提供するオーストラリア国内の強固なスポーツ科学のネットワークも強調している。

  • 解決策を探る

    Australia Women 2026
    Getty Images

    オーストラリアは10月に欧州で合宿を行い、カールスルーエでドイツと、フランスでハイチと対戦した。

    オーストラリアを丸ごと移動させることはできないが、連盟は近年、マチルダスの代表合宿を海外で行うようになった。理想的とは言えない。本来なら、熱烈な地元ファンの前でできるだけ多くの試合をしたいところだ。それでも、チームが10月に行ったように、代表活動期間の一部を欧州で過ごせば、移動の負担を減らせる。また、直近のドイツとフランスでの合宿も、アジアとオーストラリアで実施しなければならない五輪予選が組まれたマチルダスの2027年の日程を考えれば、賢明な選択だ。

    欧州での合宿にはさまざまな利点があり、なかでも重要なのが時間だ。10月の合宿では全選手が月曜日に合流し、火曜日にはピッチで練習できた。もしオーストラリアでの合宿だったなら、選手たちの到着はおそらく火曜日の夜になり、ピッチでの練習参加は木曜日ごろまで遅れていただろう。試合は金曜日に行われることが多い。

    「監督というのはそういうものです。選手と過ごす時間や接する機会が増えるほど喜び、減るほど不機嫌になります」とハズバンドは笑う。「私たちにとって、欧州に来ることには、代表活動期間中に練習を2回、3回、4回と増やせるという利点もあります」

  • 家庭での影響

    Holly McNamara Everton signing 2026
    Everton FC

    2026年には、Aリーグで頭角を現した複数の選手が初の海外移籍を果たした。その中には、ゴールデンブーツ賞を2年連続で受賞し、エヴァートンと契約したホリー・マクナマラも含まれる。

    欧州でのキャンプの恩恵を受ける選手の数も増えている。10月の代表メンバーで、オーストラリアから長距離の空路移動を余儀なくされたのはわずか2人だった。Aリーグから海外へ移籍する選手が増えているためだ。モンテムーロ監督が今回招集したアポストラキス、マーフィー、マッケンナ、トリ・トゥメス、リア・デイビッドソン、ハナ・ローリー、ホリー・マクナマラはいずれも、2026年に初めて海外へ移籍した。

    この傾向は代表チームにとって概ね好ましい一方、Aリーグには悪影響を及ぼしている。かつて米国とオーストラリアの両方でプレーすることが一般的だった頃、マチルダスの選手や各国の代表選手たちはリーグの質を高めるだけでなく、注目を集め、より多くのファンを引きつけていた。そうした選手たちがいなくなったのだ。

    また、男女のAリーグと選手たちの間では報酬をめぐる争いも続いている。チェルシーのスター選手であるカーペンターは数カ月前、チェルシーのプレシーズンツアーで帰国した際、この状況を「残念だ」と評した。「もっと投資する必要がある」と報道陣に語っている。

    AリーグがWSLやNWSL、その他の女子トップリーグと競うのは難しいかもしれない。それでも、次世代のマチルダスを育てるリーグとして果たすべき役割は間違いなくある。代表チームの選手は全員、Aリーグを経てきた。その道筋を維持し、強固なものにすることが優先課題であるべきだ。

    「Aリーグの最大の、そして最も素晴らしい点は、16歳から23歳、24歳までの選手が、シニアレベルで驚くほど多くの出場時間を得られることです」とハズバンドは指摘する。それを今後も可能にすることは重要であり、そのためにも、現在進行中の問題を解決する必要がある。

  • 代表チームをより良くする

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    カーペンターは、いつかAリーグが、オーストラリア女子代表の選手の一部が帰国できるだけの財政力を持つことを願っている。

    8月に報酬を巡る対立について語った際、カーペンターは、輝かしいキャリアが終盤に差しかかる将来、オーストラリアに戻って現役生活を締めくくりたいとの希望を口にした。「状況が変わって、5年から8年後に私がここでこのリーグでプレーし、オーストラリアで現役を終えられたらと思う」と語り、「それが可能になり、近いうちにもっと多くのマチルダスの選手がここに戻ってくるのを見られたらうれしい」と続けた。

    だが今のところ、26歳のカーペンターはイングランドで自身の世界トップクラスの才能を披露している。代表のチームメートの多くも同様だ。その中には、カーペンターに続き、マチルダスの主力になることを目指す若手のスター選手も数多くいる。

    「彼女たちの野心や向上心は、ビッグクラブでプレーする選手たちと一緒にいることで生まれるのだと思う」。ケネディは、自身やカー、フォード、キャトリーら、母国で象徴的な存在となったベテランたちの後をいずれ継ぐ世代について、そう語る。「そこから『ああ、私も挑戦してみたい』という気持ちが湧いてくる。そうして気づけば、彼女たちも世界の反対側へ向かう飛行機に乗っている。それこそが、私たちがより良い代表チームになるために必要なことだ」