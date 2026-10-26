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イタリアのレジェンド、ファビオ・カンナバーロはいかにして下馬評を覆し、DFとしてバロンドールを受賞したのか

20年前、伝説的なDFはサッカー界で最も権威ある個人賞を受賞し、ナポリでディエゴ・マラドーナを見つめるボールボーイとして始まった驚くべき道のりを完結させた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ファビオ・カンナヴァーロは冗談だと思った。妻も同じだった。レアル・マドリーの練習場の駐車場から車を出そうとしていたとき、見知らぬ人物が彼の名前を叫びながら駆け寄ってきた。イタリア人DFは車を止め、窓を開けた。

    「息を切らしていて、私に話し始めた」。カンナヴァーロは20年前のその日を振り返る。「『あなたと話がしたい。私はフランス・フットボールで働いている』と言って、名刺を渡してきた」。記者の接触の仕方と切迫した様子に戸惑いながらも、カンナヴァーロはその日は家に帰りたかったという。すると記者は「一緒に行ってもいいですか？」と尋ね、「大事な話」があると告げた。

    思いがけない同乗者を乗せて車を走らせると、当時33歳のカンナヴァーロは信じ難い知らせを聞かされた。欧州最優秀選手に選ばれたというのだ。「バロンドールを受賞したと教えてくれた友人」を連れて帰ると妻に電話で伝えると、「ねえ、ファビオ、冗談だと思うわ」と返された。

    「おかしかったし、予想もしていなかった」とカンナヴァーロは振り返る。「DFが受賞するのは事実上不可能だからね」。だが、カンナヴァーロは実際に、その考えられないことを成し遂げた。2006年11月27日、ジャンルイジ・ブッフォンとティエリ・アンリを抑え、バロンドールを受賞したことが世界に発表された。1カ月後には、ジネディーヌ・ジダンとロナウジーニョを抑えてFIFA年間最優秀選手にも選ばれた。

    「顔ぶれを見ると恐ろしいほど競争が厳しい。DFがロナウジーニョとジダンの間に入るのは普通ではない」。発表前、カンナヴァーロはそう話していた。

    このセンターバックにとって、素晴らしい1年だった。セリエAを2季連続で制した後、イタリア代表の主将としてワールドカップ優勝を果たした。ただし、ユヴェントスはカルチョ・ポリのスキャンダルにより、その2つのタイトルを剥奪されている。夏にレアル・マドリーへ加入し、選手としてもキャリアとしても頂点に立っていたカンナヴァーロは、欧州各地の選手仲間や代表監督、記者たちから称賛を受けていた。

    「この賞は素晴らしい。並外れた1年の頂点を飾るものだ」。イタリア代表をワールドカップ優勝に導いたマルチェロ・リッピ監督は、バロンドール授賞式後にそう語った。「DFが受賞したことに驚きはない。傑出したサッカー選手とは、どのポジションでプレーしていようと、チームに不可欠な存在のことだ。カンナヴァーロはまさにそういう選手だ」

    同賞を受賞した3人目のDFとなったカンナヴァーロは、事前に知らされていたにもかかわらず、なお信じられない様子だった。「これは二重の栄誉だ」と語る。「最優秀選手に贈られる賞であり、私がDFであることがさらに特別なものにしている。一番驚いているのは私自身だ。これは私にとってすべてを意味する」

    それは、ナポリのスタディオ・サン・パオロでボールボーイとしてピッチ脇からディエゴ・マラドーナを見つめ、自分も後世に残る足跡を刻むことを夢見た日から始まった、驚くべき歩みの頂点だった。

  • マラドーナとの対面

    Diego Maradona Napoli

    カンナバーロのナポリ愛は幼い頃に始まり、憧れの選手への激しいタックルにつながった

    子どもたちを育てるためにサッカーを辞めた元選手を父に持つカンナバーロは、ナポリの路上で初めてサッカーに触れた。「ゴールポスト代わりにゴミ袋を置いたんだ」と振り返る。「ボールが坂を転がり落ちたら、一番下手な選手に取りに行かせた」

    スタディオ・サン・パオロの近くでプレーするうちにサッカーに夢中になり、セリエAでスターになることを夢見るようになった。8歳の時、ナポリのバニョーリ地区にある地元クラブ、イタルシデルに加入。その後まもなくナポリのボールボーイとなり、史上最高の選手ディエゴ・マラドーナを間近で見られるようになった。

    「毎週日曜日、サン・パオロに行こうとしていた」とカンナバーロは『イル・マッティーノ』に語った。「イタルシデルからはサイドスタンドで試合を見るためのパスをもらっていた。でも、観戦するだけでは満足できず、ピッチサイドに行きたかった。そこで、学校の体育教師でイタリアのユースチームのコーチでもあったスカルピッティに、ボールボーイをさせてほしいと何度も頼んだんだ。

    「マラドーナ、［ブルーノ］ジョルダーノ、［アンドレア］カルネバーレ、［ジュゼッペ］ブルスコロッティ、［チーロ］フェラーラが出る試合の興奮を間近で味わいたかった。クルヴァAとディスティンティ、あるいはサイドスタンドの間にあるコーナーフラッグの近くに立っていた。マラドーナがCKを蹴りに来るから、写真を撮りたかったんだ。フィルムの入ったカメラをジャージーのポケットに入れて、何枚も何枚も撮った……。試合のたびに、アルバムに収める写真が増えていった」

    1987年5月10日はナポリにとって運命的な日となり、カンナバーロにとっても二重の意味でそうなった。シーズン最後から2試合目となるホームでの一戦で、マラドーナ、カルネバーレ、フェラーラらがセリエA優勝を決めようとしていたのだ。興奮で前夜はほとんど眠れなかったカンナバーロは、ボールボーイの仕事をするために朝早く家を出てスタジアムへ向かった。だが、そこで思いがけない知らせを受ける。ナポリのユースチームでデビューすることになったのだ。

    「ナポリ対フィオレンティーナの試合前に、U-19チーム同士の試合が組まれていた」とカンナバーロは語った。「ナポリは選手が1人足りなかった。コーチのスカルピッティは学校の体育教師でもあって僕のことをよく知っていたから、チームに加えてくれた。その日はボールボーイをするだけのはずだったので、スパイクを持ってきていないと伝えたんだ。すると『気にするな。とにかくピッチに出ろ』と返された。それで、スーパーガのスニーカーを履いて試合に出たんだ」

    当時のカンナバーロは13歳だった。ユースチームでの胸躍るデビューを終えると、マラドーナらがフィオレンティーナと引き分け、クラブ史上初のスクデットを手にする姿を見届けた。周囲では熱狂的な祝賀が始まった。試合後、地元テレビの取材を受けた若きボールボーイは、憧れの選手たちがリーグ優勝を果たしたのを見てどう感じたかと聞かれ、「夢みたいだ」と答えた。

    偉大な選手たちと間近で接したことに刺激を受け、カンナバーロはナポリの下部組織で頭角を現していった。当初はMFとしてプレーしていたが、説明もないままCBの方が適していると言われ、戸惑った。「ピッチにいるほかの選手の大半より背が低かったから、DFには見えなかったし、ましてやCBには見えなかった」と語る。「でも、それからはCBが僕のポジションになった」

    その転向は正解だった。最終ラインの中央で力を発揮し、U-17チームのリーグ優勝に貢献した。一方で学校の成績は下がり始めた。期待外れの通知表を見て息子の将来を心配した父親は激怒し、カンナバーロのナポリのユニフォームを捨ててしまった。後に義父となる人物が経営するパブで働く話もあったが、カンナバーロにはサッカー選手としてやっていけるという確信があった。

    「サッカー選手にだけなりたかった。諦めず、学校では苦労しながら、練習のためにソッカーヴォへ飛んでいった。マラドーナやカレカのいるチームの近くにいられるのは夢のようだった」と振り返る。やがてカンナバーロは、そのアルゼンチン出身のスター選手とともに練習するようになり、マラドーナの記憶にも残る出来事があった。

    「僕は幸運な子どもだった」とカンナバーロは語った。「ある日、彼に激しいタックルをして、クラブの幹部の1人に叱られた。すると［ディエゴ］はすぐに、大丈夫だから僕には自分のやり方でプレーを続けさせてやってほしいと言ってくれた」

    その日、マラドーナはカンナバーロに自分のスパイクを贈った。カンナバーロはそれを誇らしく思い、すり減って使えなくなるまで履き続けた。「当時、プーマ・キングを一足持つことは若い選手なら誰もが抱く夢だった。それをディエゴ本人からもらったんだ！　今も持っていられたらよかったのに」

    1986年のワールドカップ優勝者であるマラドーナと同じチームでプレーする機会は得られなかったが、カンナバーロはこの経験から大切な教訓を得た。「偉大なDFになるには、世界最高の選手たちと対戦しなければならない」と『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』に記している。

  • 有望株から圧倒的な存在へ

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    ナポリで確かな飛躍を遂げたカンナバーロは、躍動感あふれるパルマに加入し、初めて成功を味わった。

    1992年5月、クラウディオ・ラニエリ監督が初めてカンナヴァーロをナポリのベンチメンバーに入れた頃には、彼が憧れたマラドーナはすでに去り、クラブはリーグ中位に低迷していた。同年9月のモデナ戦でコッパ・イタリアでのトップチームデビューを果たしたが、セリエA初出場は翌年3月まで待つことになった。ファブリツィオ・ラヴァネッリ、パオロ・ディ・カーニオ、アントニオ・コンテ、デイヴィッド・プラット、ロベルト・バッジョ、ディノ・バッジョを擁するユヴェントスを相手に、フェラーラと並んでプレーした。

    当時19歳のカンナヴァーロは開始10分、ディ・カーニオに振り切られ、先制点を許した。その6分後には、プラットにフリーでCKを頭で決められた。カンナヴァーロは2-1の後半15分に交代。試合はユヴェントスが4-3で勝利したものの、スタンドでの警察とファンの衝突が後味の悪さを残した。

    3カ月後、シーズン最終戦のパルマ戦でナポリが引き分けた際、カンナヴァーロはリーグ戦2度目の出場を果たした。その後、1993年夏にはセリエBのクラブへ放出されかけたが、新監督のリッピが移籍を阻止し、レギュラーに抜擢した。カンナヴァーロは「彼は僕のことを心から信じてくれた」と語っている。

    そのシーズンに初先発したトリノ戦の前日、リッピはカンナヴァーロに近づき、プレーしたい気持ちはあるかと尋ねた。「はいと答えた。個別のトレーニングメニューで脚が信じられないほど痛かったけれど……。時間がたって、あれは気持ちの強さを試すものだったと気づいた。彼にはいつも、プレーを先読みしろと言われていたのを覚えている。『ボールを地面で弾ませるDFは終わりだ』と、よく繰り返していた」

    カンナヴァーロは公式戦通算29試合に出場し、ナポリはUEFAカップ出場権を獲得した。翌シーズンにはフェラーラの退団を受けて守備陣のリーダーとなり、ACミランとの1-1の引き分けでプロ初ゴールを記録。シーズン最後から2試合目には初めてレッドカードを受け、最終節のパルマ戦の勝利を欠場することになった。

    カンナヴァーロが幼い頃から応援してきたクラブでプレーすることは、二度となかった。財政難に直面していたナポリの会長コッラード・フェルライノは、パルマへの移籍話を受け入れなければ、目前に迫ったナポリの破産はすべて21歳のカンナヴァーロの責任になると告げた。こうしてカンナヴァーロは、涙ながらに別れを告げた。

    結果として、この移籍は彼のキャリアにとって正しい選択だった。ナポリの低迷が続く一方、移籍先のパルマは1990年の昇格以降、目覚ましい勢いで躍進していた。パルマはすでにコッパ・イタリア、欧州カップウィナーズカップ、UEFAスーパーカップを制覇。さらにUEFAカップ決勝ではユヴェントスを2試合合計2-1で下し、タイトルを獲得していた。

    フリスト・ストイチコフ、フィリッポ・インザーギ、ロレンツォ・ミノッティに加え、ナポリ時代の元チームメイトであるジャンフランコ・ゾラとディノ・バッジョを擁するチームに、カンナヴァーロはさらなる力をもたらした。ネヴィオ・スカラ監督の下でレギュラーを務めたものの、パルマは期待外れのシーズンを過ごした。夏にはカルロ・アンチェロッティが新監督に就任し、リリアン・テュラム、エルナン・クレスポ、エンリコ・キエーザを連れてきた。

    その後、パルマはセリエAで2位に入り、アンチェロッティ監督の下でクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場を決めた。右サイドバックへのコンバートがうまくいかなかった後、センターバックでプレーしたカンナヴァーロが躍進の鍵を握った。しかし、前回王者ボルシア・ドルトムント、スパルタ・プラハ、ガラタサライと同組になったチャンピオンズリーグでは、グループステージを突破できなかった。

    1998-99シーズン、パルマは見事な2冠を達成した。コッパ・イタリア決勝でフィオレンティーナを破ると、UEFAカップ決勝でもマルセイユに快勝し、再び優勝を飾った。カンナヴァーロは数年後、ポッドキャストでこう振り返っている。「テュラム、クレスポ、ヴェローナ、キエーザ、ディノ・バッジョ、ブッフォンがいた素晴らしいチームだった。リーグ優勝はできなかったけれど、あのパルマは相手を圧倒していた。UEFAカップ決勝ではマルセイユに3-0で勝ったし、ボルドーには6-0、ガラタサライには4-0で勝った。ユヴェントスやミランも圧倒した」

    翌シーズンは期待外れに終わった。パルマは財政難に陥り、テュラムとブッフォンをユヴェントスへ売却。マルシオ・アモローゾもボルシア・ドルトムントへ移籍した。チームが大幅に入れ替わる中でもカンナヴァーロは残留し、ユヴェントスとのホーム＆アウェーの決勝を制して、再びコッパ・イタリアを手にした。

    通算290試合に出場し、コッパ・イタリア優勝2回とUEFAカップ優勝を経験したカンナヴァーロは、安定した優れたプレーによってクラブのレジェンドとなっていた。しかし、ACミランとインテルが獲得に乗り出すと、パルマは売却益を得る機会を見逃せなかった。獲得競争を制したのは2300万ユーロを提示したインテルだったが、サン・シーロでの日々は、パルマ時代の栄光とは程遠いものとなった。

  • 成功とスキャンダル

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    AFP

    インテルで苦しい時期を過ごした後、カンナバーロはユヴェントスで成功を収めたが、その喜びは長く続かなかった。

    カンナバーロはインテルでの2試合目となったチャンピオンズリーグのローゼンボリ戦で、5分間に2枚のイエローカードを受けて退場となった。その後まもなく足の骨を折ったが、プレーを続けることを認められた。この判断を、彼は後に悔やむことになる。

    「なぜ医療スタッフが私をプレーさせると決めたのか、今でも分からない」と彼は語った。「1年後には、脚の75％の感覚がなくなっていた。当時の監督はロベルト・マンチーニで、私はこう伝えた。『監督、もう無理です。やめなければなりません。もうできません』」

    インテルでの2年目、カンナバーロがメンバーから外れる機会は増え、チームはセリエAで4位に順位を落とした。そして在籍2年を経て、ユヴェントスからの加入オファーを受け入れ、パルマ時代のチームメートであるブッフォン、テュラム、かつてナポリで憧れたフェラーラと再会した。

    「私は29歳で、その時はサッカーをやめようかと考えていた」と彼は付け加えた。「幸い、その後チームを変えた。それは素晴らしい決断だった」

    カンナバーロはファビオ・カペッロ率いるチームに「居心地の良さ」を感じ、イタリアサッカー界の真のレジェンドへと成長した。加入初年度にはユヴェントスがリーグ優勝を果たし、彼自身も2年連続で受賞することになるセリエA年間最優秀DF賞の1度目を手にした。翌シーズンもユヴェントスが独走で首位に立っていた5月上旬、カルチョポリ・スキャンダルが発覚した。クラブ幹部が、ユヴェントスに有利な判定を下すよう審判に働きかけるなど、不正行為に関与していたことが明らかになった。捜査当局は、ユヴェントスが選手に組織的なドーピングを行っていたとの疑惑を調べる中で、ゼネラルマネジャーのルチアーノ・モッジの電話を傍受し、この企てを突き止めた。

    ユヴェントスは両シーズンの優勝を剥奪され、大幅な勝ち点減点を受けてセリエBに降格した。ミラン、フィオレンティーナ、ラツィオも、それぞれ関与を理由に勝ち点30を減点された。それでもカンナバーロは、ユヴェントスでの成功について譲らない姿勢を示し、テレビ番組『Il Confronto』でこう語った。「私たちには誰の助けも必要なかった。他のチームよりはるかに強かったから、それでも勝つことができた」

    彼は続けた。「タイトルは剥奪されたが、私にとっては残っている。今も自宅にメダルがある。2つではなく1つだけだが、その1つは勝ち取ったスクデットを示している。この論争はイタリアサッカーの歴史に永遠に残るだろう。それでも、あの2つのスクデットはどちらも自分のものだと感じている」

    「［モッジは］イタリアで最高のスポーツディレクターだった。間違っていたのはルールだ。誰でも審判に電話できるというルールがあるなら、システム全体が間違っているということだ。今のイタリアでは審判界に接触できないが、以前はシステムのほうが間違っていた」

    パベル・ネドベド、アレッサンドロ・デル・ピエロ、ダビド・トレゼゲ、ブッフォンらはユヴェントスに残り、セリエA復帰への戦いに力を貸した。一方、カンナバーロはチームを去った多くのスター選手の一人だった。

  • 世界を制する

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    AFP

    カルチョーポリ事件がイタリアサッカー界を揺るがす中、カンナバーロはバロンドールに値するプレーを見せ、主将としてイタリア代表をワールドカップ優勝に導いた。

    カンナヴァーロのセリエA優勝には疑問が投げかけられていた。しかし、その夏、イタリアサッカー界が前代未聞のスキャンダルに揺れるなか、DFカンナヴァーロは自分が世界屈指の選手であることを証明した。

    2006年ワールドカップの開幕時点で、カンナヴァーロはすでにイタリア代表の中心的なセンターバックだった。ドイツでの大会を1年後に控え、パオロ・マルディーニの引退とアレッサンドロ・ネスタの影響力低下を受けて、リッピ監督はカンナヴァーロを代表の主将に任命していた。

    カンナヴァーロは全試合にフル出場。イタリア代表はグループステージでガーナ、アメリカ、チェコを退け、決勝トーナメントではオーストラリアとウクライナを圧倒してドイツとの準決勝に進んだ。ベルリンでの決勝に至るまでの失点は、わずか1だった。

    この大会では、カンナヴァーロの強みがすべて発揮された。スピード、試合を読む力、自ら積極的に動く姿勢、絶妙なタイミングのスライディングタックル、そして優れたマンマーク。イタリア代表の勇敢なリーダーを突破できるものは何もなかった。「一流の選手はボールが来る前に考える」と、カンナヴァーロはかつて語っている。「私はプレーを先読みし、先手を打とうとしている。それもまた芸術だ」

    ドイツとの準決勝で、カンナヴァーロは圧巻のプレーを見せた。開催国の突破を阻むため、あらゆるボールに身を投げ出した。90分を終えて0-0のまま、PK戦に突入しそうな展開のなか、アンドレア・ピルロがペナルティーエリア内のファビオ・グロッソにパス。左サイドバックのグロッソが放ったカーブのかかったシュートは、ゴールの隅に決まった。

    ドイツは反撃を狙い、イタリアのペナルティーエリアへボールを送った。しかし、カンナヴァーロが長身DFペア・メルテザッカーとの競り合いを制し、ヘディングでルーカス・ポドルスキの方へボールを飛ばす。ポドルスキにシュートを打たせまいと、イタリア代表の主将は素早く飛び出して再び頭でボールをはね返し、イタリアがボールを奪い返した。アルベルト・ジラルディーノが前へ運び、後ろから走り込むデル・ピエロを待って絶妙なパスを送ると、ユヴェントスのレジェンドが決めてリッピ監督率いるチームを決勝へ導いた。「カンナヴァーロなら、自分の母親や父親さえ通さなかっただろう」と指揮官は冗談を飛ばした。

    「ポドルスキに対するあのタックルが、私を［FIFA年間最優秀選手賞の］受賞に導いたのだと思う」とカンナヴァーロは語った。「あれは並外れた試合だった。非常に高いレベルでプレーし、当時の自分の対応を見ると『本当にこれをやったのは自分なのか？』と自問するほどだ。サッカーの歴史に残る場面だ。ホームで戦うドイツを相手に生まれた、美しいゴールだった。あれが私たちをベルリンへ連れていってくれた」

    カンナヴァーロにとって代表通算100試合目となったフランスとの決勝は、同じく拮抗し、それ以上に緊張感のある一戦だった。レイモン・ドメネク監督率いるフランスは、開始わずか7分にマルコ・マテラッツィがフローラン・マルダを倒して得たPKを、ジネディーヌ・ジダンがチップキックでバーに当てながら決めて先制。12分後、マテラッツィがピルロのCKに頭で合わせ、同点に追いついた。

    イタリアのルカ・トーニには何度か好機があり、ヘディングシュートをバーに当てたほか、ゴールが認められない場面もあった。一方、逆サイドではマテラッツィ、ジャンルカ・ザンブロッタ、ブッフォンがアンリを抑えた。ブッフォンは延長戦でジダンの強烈なヘディングシュートも防いでいる。

    そして、信じられない出来事が起きた。ジダンとマテラッツィは言葉を交わした末、フランス人選手のジダンが長身のイタリア人選手マテラッツィの胸に頭突きを見舞い、レッドカードを受けた。伝説的MFの現役最後の試合での行動だった。

    「音が聞こえた」とカンナヴァーロはFIFAのインタビューで語った。「私は5メートル前にいて、その音を聞いた。振り向くとマルコが倒れていた。見ていたのはジジ［ブッフォン］だけだったので、『何が起きた？』と聞いた。すると彼は『ファビオ、とんでもない頭突きを食らわせたんだ！』と言った」

    「『頭突き？　どうしてそんなことができるんだ？』と思った。マテラッツィは身長1メートル90センチを超えるからね。それで胸に当たったんだ。私だったら、もう少し背が低いから顔を直撃していただろう！」

    試合はPK戦に突入した。カンナヴァーロ自身はキッカーのリストに入っていなかったものの、勝利を確信していた。子どもの頃にイタルシデルでプレーしていた際、PKを1本外して以来、蹴るのが嫌いになっていたという。

    「難しい状況だった。でも、チームメイトたちを見たとき、PKを蹴るのを避けようと逃げる選手は誰もいなかったのを覚えている」とカンナヴァーロはFIFAに語った。「全員が監督の周りに集まり、誰もが蹴りたがっていた。それで私は落ち着くことができた。PK戦ではチームメイトをとても信頼していた。実際、私には彼らがリラックスしているように見えたし、最後はすべてうまくいった」

    フランスは2人目のダビド・トレゼゲがバーに当てて後れを取った。その後の2人は成功させたが、イタリアは全員が決め、PK戦を5-3で制した。

    かつてナポリでボールボーイを務めたカンナヴァーロは、ワールドカップで完璧なパフォーマンスを披露し、FIFAの大会ベストイレブンにも選ばれた。「ワールドカップでの優勝は、間違いなく子どもの頃の夢がかなった瞬間だった」と語っている。

    攻撃の究極の芸術家、マラドーナを憧れの目で見つめていた少年は、守備の名手となり、歴史に名を残す偉大な選手になった。DFがバロンドールを受賞するなど冗談のような話だったが、カンナヴァーロは信じていた。そして2006年、その受賞を必然のものにした。