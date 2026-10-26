子どもたちを育てるためにサッカーを辞めた元選手を父に持つカンナバーロは、ナポリの路上で初めてサッカーに触れた。「ゴールポスト代わりにゴミ袋を置いたんだ」と振り返る。「ボールが坂を転がり落ちたら、一番下手な選手に取りに行かせた」

スタディオ・サン・パオロの近くでプレーするうちにサッカーに夢中になり、セリエAでスターになることを夢見るようになった。8歳の時、ナポリのバニョーリ地区にある地元クラブ、イタルシデルに加入。その後まもなくナポリのボールボーイとなり、史上最高の選手ディエゴ・マラドーナを間近で見られるようになった。

「毎週日曜日、サン・パオロに行こうとしていた」とカンナバーロは『イル・マッティーノ』に語った。「イタルシデルからはサイドスタンドで試合を見るためのパスをもらっていた。でも、観戦するだけでは満足できず、ピッチサイドに行きたかった。そこで、学校の体育教師でイタリアのユースチームのコーチでもあったスカルピッティに、ボールボーイをさせてほしいと何度も頼んだんだ。

「マラドーナ、［ブルーノ］ジョルダーノ、［アンドレア］カルネバーレ、［ジュゼッペ］ブルスコロッティ、［チーロ］フェラーラが出る試合の興奮を間近で味わいたかった。クルヴァAとディスティンティ、あるいはサイドスタンドの間にあるコーナーフラッグの近くに立っていた。マラドーナがCKを蹴りに来るから、写真を撮りたかったんだ。フィルムの入ったカメラをジャージーのポケットに入れて、何枚も何枚も撮った……。試合のたびに、アルバムに収める写真が増えていった」

1987年5月10日はナポリにとって運命的な日となり、カンナバーロにとっても二重の意味でそうなった。シーズン最後から2試合目となるホームでの一戦で、マラドーナ、カルネバーレ、フェラーラらがセリエA優勝を決めようとしていたのだ。興奮で前夜はほとんど眠れなかったカンナバーロは、ボールボーイの仕事をするために朝早く家を出てスタジアムへ向かった。だが、そこで思いがけない知らせを受ける。ナポリのユースチームでデビューすることになったのだ。

「ナポリ対フィオレンティーナの試合前に、U-19チーム同士の試合が組まれていた」とカンナバーロは語った。「ナポリは選手が1人足りなかった。コーチのスカルピッティは学校の体育教師でもあって僕のことをよく知っていたから、チームに加えてくれた。その日はボールボーイをするだけのはずだったので、スパイクを持ってきていないと伝えたんだ。すると『気にするな。とにかくピッチに出ろ』と返された。それで、スーパーガのスニーカーを履いて試合に出たんだ」

当時のカンナバーロは13歳だった。ユースチームでの胸躍るデビューを終えると、マラドーナらがフィオレンティーナと引き分け、クラブ史上初のスクデットを手にする姿を見届けた。周囲では熱狂的な祝賀が始まった。試合後、地元テレビの取材を受けた若きボールボーイは、憧れの選手たちがリーグ優勝を果たしたのを見てどう感じたかと聞かれ、「夢みたいだ」と答えた。

偉大な選手たちと間近で接したことに刺激を受け、カンナバーロはナポリの下部組織で頭角を現していった。当初はMFとしてプレーしていたが、説明もないままCBの方が適していると言われ、戸惑った。「ピッチにいるほかの選手の大半より背が低かったから、DFには見えなかったし、ましてやCBには見えなかった」と語る。「でも、それからはCBが僕のポジションになった」

その転向は正解だった。最終ラインの中央で力を発揮し、U-17チームのリーグ優勝に貢献した。一方で学校の成績は下がり始めた。期待外れの通知表を見て息子の将来を心配した父親は激怒し、カンナバーロのナポリのユニフォームを捨ててしまった。後に義父となる人物が経営するパブで働く話もあったが、カンナバーロにはサッカー選手としてやっていけるという確信があった。

「サッカー選手にだけなりたかった。諦めず、学校では苦労しながら、練習のためにソッカーヴォへ飛んでいった。マラドーナやカレカのいるチームの近くにいられるのは夢のようだった」と振り返る。やがてカンナバーロは、そのアルゼンチン出身のスター選手とともに練習するようになり、マラドーナの記憶にも残る出来事があった。

「僕は幸運な子どもだった」とカンナバーロは語った。「ある日、彼に激しいタックルをして、クラブの幹部の1人に叱られた。すると［ディエゴ］はすぐに、大丈夫だから僕には自分のやり方でプレーを続けさせてやってほしいと言ってくれた」

その日、マラドーナはカンナバーロに自分のスパイクを贈った。カンナバーロはそれを誇らしく思い、すり減って使えなくなるまで履き続けた。「当時、プーマ・キングを一足持つことは若い選手なら誰もが抱く夢だった。それをディエゴ本人からもらったんだ！ 今も持っていられたらよかったのに」

1986年のワールドカップ優勝者であるマラドーナと同じチームでプレーする機会は得られなかったが、カンナバーロはこの経験から大切な教訓を得た。「偉大なDFになるには、世界最高の選手たちと対戦しなければならない」と『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』に記している。