ファビオ・カンナヴァーロは冗談だと思った。妻も同じだった。レアル・マドリーの練習場の駐車場から車を出そうとしていたとき、見知らぬ人物が彼の名前を叫びながら駆け寄ってきた。イタリア人DFは車を止め、窓を開けた。
「息を切らしていて、私に話し始めた」。カンナヴァーロは20年前のその日を振り返る。「『あなたと話がしたい。私はフランス・フットボールで働いている』と言って、名刺を渡してきた」。記者の接触の仕方と切迫した様子に戸惑いながらも、カンナヴァーロはその日は家に帰りたかったという。すると記者は「一緒に行ってもいいですか？」と尋ね、「大事な話」があると告げた。
思いがけない同乗者を乗せて車を走らせると、当時33歳のカンナヴァーロは信じ難い知らせを聞かされた。欧州最優秀選手に選ばれたというのだ。「バロンドールを受賞したと教えてくれた友人」を連れて帰ると妻に電話で伝えると、「ねえ、ファビオ、冗談だと思うわ」と返された。
「おかしかったし、予想もしていなかった」とカンナヴァーロは振り返る。「DFが受賞するのは事実上不可能だからね」。だが、カンナヴァーロは実際に、その考えられないことを成し遂げた。2006年11月27日、ジャンルイジ・ブッフォンとティエリ・アンリを抑え、バロンドールを受賞したことが世界に発表された。1カ月後には、ジネディーヌ・ジダンとロナウジーニョを抑えてFIFA年間最優秀選手にも選ばれた。
「顔ぶれを見ると恐ろしいほど競争が厳しい。DFがロナウジーニョとジダンの間に入るのは普通ではない」。発表前、カンナヴァーロはそう話していた。
このセンターバックにとって、素晴らしい1年だった。セリエAを2季連続で制した後、イタリア代表の主将としてワールドカップ優勝を果たした。ただし、ユヴェントスはカルチョ・ポリのスキャンダルにより、その2つのタイトルを剥奪されている。夏にレアル・マドリーへ加入し、選手としてもキャリアとしても頂点に立っていたカンナヴァーロは、欧州各地の選手仲間や代表監督、記者たちから称賛を受けていた。
「この賞は素晴らしい。並外れた1年の頂点を飾るものだ」。イタリア代表をワールドカップ優勝に導いたマルチェロ・リッピ監督は、バロンドール授賞式後にそう語った。「DFが受賞したことに驚きはない。傑出したサッカー選手とは、どのポジションでプレーしていようと、チームに不可欠な存在のことだ。カンナヴァーロはまさにそういう選手だ」
同賞を受賞した3人目のDFとなったカンナヴァーロは、事前に知らされていたにもかかわらず、なお信じられない様子だった。「これは二重の栄誉だ」と語る。「最優秀選手に贈られる賞であり、私がDFであることがさらに特別なものにしている。一番驚いているのは私自身だ。これは私にとってすべてを意味する」
それは、ナポリのスタディオ・サン・パオロでボールボーイとしてピッチ脇からディエゴ・マラドーナを見つめ、自分も後世に残る足跡を刻むことを夢見た日から始まった、驚くべき歩みの頂点だった。