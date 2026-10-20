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GFX Liverpool 2005 UCL Legacy 1-1GOAL

イスタンブールの伝説：リヴァプールはいかにしてサッカー史上最大の逆転劇を演じ、チャンピオンズリーグ決勝を制したのか

2005年の決勝は、大会史上最も印象深い一戦の一つとして記憶されている。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ハーフタイムを迎え、ACミランとリヴァプールの選手たちがピッチを後にしたとき、試合は事実上決着したと誰もが思っていた。


    イタリアのチームは、鮮烈かつ効率的なサッカーを45分間にわたって披露したばかりだった。試合を見守る世界中の人々は、チャンピオンズリーグのトロフィーはACミランのものだと確信していた。


    2005年5月25日、イスタンブールのアタテュルク・オリンピック・スタジアムでスコアは3-0。スティーブン・ジェラード、ジェイミー・キャラガー、シャビ・アロンソらは、ミランサポーターが熱狂的に喜ぶ中、なすすべもない様子でロッカールームへ向かった。

    「ハーフタイムには全員が意気消沈していた」と、キャラガーは10年後に語っている。

    だが、混乱したチームミーティングとラファエル・ベニテス監督による布陣変更を経て選手たちがピッチに戻ると、彼らを迎えたのは歓喜に沸き、勝ち誇るACミランのファンの声ではなかった。数万人のリヴァプールサポーターが歌う、勇気を奮い立たせる「ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン」だった。

    敗北を前にしても屈しないその歌声が、いかにしてサッカー史上最大ともいえる逆転劇を引き起こす一助となったのか。その物語を振り返る。


  • 前半の容赦なさ

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    ACミランは前半終了時点で大きくリードし、欧州王座を手にするかに見えた。

    カルロ・アンチェロッティ監督は、2003年にチャンピオンズリーグを制したチームの主力を維持しただけではない。むしろ、さらに強いチームを作り上げていた。2005年のACミランには、現代サッカーのレジェンドたちがそろっていた。カフー、アレッサンドロ・ネスタ、ヤープ・スタム、主将パオロ・マルディーニによる強固な最終ライン。中盤ではアンドレア・ピルロが低い位置から試合を操り、ジェンナーロ・ガットゥーゾの粘り強さとクラレンス・セードルフの優雅な技術がバランスをもたらした。その前には卓越した司令塔カカがおり、前線にはアルゼンチンの点取り屋エルナン・クレスポとウクライナの傑物アンドリー・シェフチェンコが並んだ。2年前の欧州決勝でユヴェントスを破った先発11人からの変更はわずか4人。先発を外れた選手のうち、ルイ・コスタ、アレッサンドロ・コスタクルタ、カハ・カラーゼの3人はベンチに控えていた。

    勝利を重ねてきたチームには自信がみなぎっていた。アンチェロッティ監督はイスタンブールでの決勝を前に、こう語っている。「我々の経験、勇気、冷静さが決め手になる。ACミランにはプレッシャーに慣れた選手がいる。それはこのような決勝では極めて重要になり得る」

    対照的に、リヴァプールは厳しい状況にあり、プレミアリーグを5位で終えたばかりだった。戦術的な規律と、ジェラード、キャラガー、アロンソ、ヨン・アルネ・リーセらの強い意志を頼りにグループステージを辛うじて突破。決勝トーナメント1回戦ではバイヤー・レヴァークーゼンを圧倒し、ユヴェントスとジョゼ・モウリーニョ監督率いるチェルシーには僅差で勝利した。

    イスタンブールで、ベニテス監督は中盤をコンパクトに保つ布陣を敷いた。アロンソを低い位置に置いて最終ラインを守らせ、ジェラードにはカカを抑えながらハリー・キューウェルとミラン・バロシュを支える役割を託した。

    だが、開始1分もたたないうちに、そのプランは崩れた。ピルロの危険なFKがフリーのマルディーニに届き、ボレーで放たれたボールはバウンドしながらGKイェジ・ドゥデクの脇を抜けた。チャンピオンズリーグ決勝での最速ゴールとなっただけでなく、当時36歳333日だった伝説的DFは、同決勝で得点した最年長選手にもなった。

    リヴァプールはすぐさま同点ゴールを狙ったが、その分、背後により多くのスペースを空けることになり、ミランの中央に絞った攻撃陣はそこを突こうとした。ピルロはプレッシャーを受けずに試合のテンポを操り、カカはリヴァプールの中盤と守備陣の間に、ほとんど気づかれないまま入り込み始めた。

    前半半ば、カカはリヴァプール陣内を勢いよく駆け上がり、守備陣は後退した。絶妙なタイミングでシェフチェンコにボールを渡すと、シェフチェンコの見事なシュートはドゥデクの前を横切ってゴール隅に転がり込んだ。だが、旗が上がった。

    それはリヴァプールにとって、一時的に失点を免れたにすぎなかった。39分、リヴァプールのPKを求める訴えが退けられた直後、カカが再び駆け上がってシェフチェンコの進路に浮き球のパスを送る。シェフチェンコが折り返し、クレスポが押し込んだ。

    その5分後、カカはまたしても好機を作った。ボールを受けながらジェラードのチャレンジをかわし、自陣から完璧なパスを送る。クレスポがそのボールをドゥデクの先へと流し込み、スコアは3-0となった。

    「何週間も準備してきた。ゲームプランもあったのに、それが揺らいでしまった」。ジェラードは2023年、カフーとの対談でそう語った。「僕たちはボールを失った。自分の非も認めなければならない。前半の僕は良くなかった。もう夢は終わったのか、と思うような状況だ。でも、チームの主将として、態度に出さず、信じ続けて、とにかくハーフタイムを迎えなければならない。失点を3点にとどめるんだ」

    前半終了の笛が鳴ると、リヴァプールの選手たちは打ちのめされた様子でピッチを後にし、サポーターも呆然としていた。一方のミランは、すでに王者に輝いたかのような雰囲気を漂わせ、悠然とトンネルへ向かった。

  • 神話的なものと魔法のようなもの

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    混乱したハーフタイムのチームミーティングを終え、ラファ・ベニテス監督は選手たちに奮起を促す言葉をかけてピッチへ送り出した。

    決勝から数年後、ハーフタイムのACミランの選手たちを巡って、ある逸話が広まり始めた。すでに優勝を確信した選手たちが、ロッカールームで騒ぎ、シャンパンを開け、トンネルで歌う声が聞こえたというものだ。

    勇敢なリヴァプールが絶望的な状況から立ち上がり、試合が終わる前に祝っていた思い上がったチームに報いを受けさせる。そんな劇的な構図だ。しかし、ACミランの選手たちはこの話を否定し、勝利を決めることだけに集中していたと主張している。

    「書かれたようなことは、実際には何も起きていない」とマルディーニは説明した。「ハーフタイムに祝っていたというのは事実ではない。むしろ、言い争っていた。パスミスのような、ささいなことを巡って口論になっていたんだ」

    「そこでアンチェロッティが『全員、5分間黙れ！』と叫んだ。僕たちは静かになり、それから落ち着いて話した。チャンピオンズリーグ決勝では、いろいろな緊張が生まれる。そして、サッカーは最も予測のつかないスポーツなんだ」

    クレスポもキャプテンの説明を裏付けた。「ロッカールームで祝っていた選手などいない。あの話は作り話だ。あのミランには、アレッサンドロ・ネスタ、マルディーニ、アンドレア・ピルロ、ジェンナーロ・ガットゥーゾ、クラレンス・セードルフ、アンドリー・シェフチェンコらがいた。彼らが45分を終えただけで祝うと思うか？　まったく逆だ。リヴァプールに3-0で勝っていたにもかかわらず、もっと良いプレーをすべきだったと話し合っている選手もいた」

    一方、ベニテスは危機に直面していた。リヴァプールはピッチ上で圧倒されていただけでなく、監督は悪化する状況の中で選手たちに言葉を伝えることにも苦労していた。

    「チームが2-0で負けている状況で、ハーフタイムに何を言うか考えていた」と、スペイン人指揮官は数年後、『リヴァプール・エコー』に語った。「それに、当時の私の英語はあまり上手ではなかった……。そこから3点目を奪われた。それでも選手たちに伝えるべきことは変わらなかった。自信を与え、信じさせる必要があった」

    センターバックのキャラガーはこう付け加えた。「あれを話し合いと呼べるかは分からない。当時のラファの英語力で、15分間話せたかどうかも分からない」

    キャプテンのジェラードも発言したいと思っていた。「負傷と、必要になった交代を巡ってかなり慌ただしかった。でも、ラファを尊重することがとても大事だった。あれは彼が話す場で、当然、まずは彼に話してもらうべきだった。ただ、僕にも言いたいことがいくつかあって、うずうずしていた」と、2023年に語った。「自分の中には、もう終わりだと言う部分もある」

    「でも同時に、こう考える部分もある。『気持ちを切り替えよう。早い時間に1点取ろう。ファンに何かを届けよう。少しでも誇りと希望を感じてもらい、恥ずかしい試合にはしないようにしよう』と。前半の内容なら、ハーフタイムまでに5点か6点を失っていてもおかしくなかったからね」

    その後、交代を巡る行き違いが起きた。ベニテスは中央でミランを抑えるために変更が必要だと判断し、左サイドバックのジミ・トラオレに交代を告げた。

    トラオレがユニフォームを脱いでシャワーに向かうと、フィジオセラピストのデイブ・ギャリーが監督を脇に呼び、右サイドバックのスティーブ・フィナンが太ももを負傷しており、あと20分もプレーできないと伝えた。ベニテスはすでに前半途中、負傷したキューウェルに代えてウラジミール・シュミツェルを投入し、交代枠を一つ使っていた。試合の後半に、最後の交代枠を負傷した選手に使う余裕はないと分かっていた。

    ベニテスは別のプランに切り替えた。トラオレはシャワーから呼び戻され、後半に向けて準備するよう告げられた。一方、フィナンに代わってディディ・ハマンが入った。

    リヴァプールは3バックに変更し、リーセをウイングバックに上げ、ハマンを守備陣の前に配置した。

    「あの変更で、僕たちは非常に難しい状況に置かれた」とクレスポは振り返った。「そして、運命にしか左右できないようなことが起きたんだ」

    ベニテスは話を終え、1点が試合の行方を変え得ると念を押して選手たちを送り出した。

    クラブの有名なアンセムが鳥肌の立つような大合唱となって響く中、歴史的な夜の舞台は整った。

    「僕たちがピッチに出ると、また魔法のような瞬間が始まった。3-0で負けていたのに、リヴァプールのサポーターが『ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン』を歌い始めたんだ」とデュデクは『リヴァプール・エコー』に語った。「本当に驚くべきことだった。スティーヴィー［ジェラード］は全員をセンターサークルに集めて、こう言った。『聞こえるか？　このことを忘れるな！　僕たちも彼らに何かを返さなきゃいけない。彼らはここまで遠い道のりを来てくれたんだ。さあ、行こう』」

  • 狂乱の6分間

    Liverpool AC Milan 2005

    リヴァプールは短時間で立て続けにゴールを奪い、試合をひっくり返した。

    「どうしてそうなったのかは分からない。ただ、不可能が現実になったとき、誰かがしくじったことだけは確かだ。あの場合はチーム全員がそうだった。全員で手をつなぎ、ボスポラス橋から飛び降りる集団自殺のようなものだった」。ピルロは自伝『我思う、ゆえに我プレーする』で、あの夜をそう振り返っている。

    イタリア人の傲慢さだけが原因ではなかった。敗れ去ったかに見えた英雄たちに対するリヴァプールサポーターの並外れた連帯感だけでもない。ベニテスの即興の戦術変更、ジェラードの闘志あふれるリーダーシップ、デュデクの土壇場での奮闘だけでもなかった。それらすべてと、さらに多くの要素が重なり、あの夜を人生の意味と同じくらい理解しがたいものにした。

    「非現実的な夜で、非現実的な試合だった。今でも、あの夜に何が起きたのかを言葉にするのは難しい」とジェラードは後に語った。

    ハマンがいることでカカの創造性が封じられ、主将のジェラードはボールを持たない場面でスペースを見つけ、ボールを持てばミランを脅かすことに集中できた。

    試合を変えた6分間の猛攻は、ジェラードから始まった。

    54分、リーセが左サイドからペナルティーエリア中央へ浮き球を送る。フリーのジェラードが跳び上がり、体をひねって放った見事なヘディングシュートは、ジーダを越えてゴールのファーサイドに決まった。

    ジェラードは喜ぶ代わりに、センターサークルへ一目散に走った。そして観客席に向き直り、両腕を上下に振った。その意図はサポーターにもチームメートにも伝わった。

    「ジェラードがヘディングで決めると、選手たちの表情が変わったのが分かった」とリーセは数年後、リヴァプールの公式サイトに語っている。「全員に新たな力が湧いたようだったし、サポーターも勢いづいた。チャンスがあると分かっていた。とにかく続けるだけだった」

    その2分後、ハマンがゴールから約23メートルの位置にいたスミチェルへ横パスを出した。リヴァプールでの最後の出場となったチェコ人選手は、ゴール隅の低い位置を狙って強烈なシュートを放つ。ジーダは低く構えてボールに触れたが、枠の外へは弾き出せなかった。 

    アンチェロッティ率いる選手たちは、あぜんとした。リヴァプールの攻勢を食い止められないまま、ジェラードがペナルティーエリアへ突き進み、ガットゥーゾから必死のファウルを引き出すのを、動揺しながら見守った。

    「チームの立ち居振る舞いもプレーも変わった」とジェラードは振り返った。「もう自信に満ちていた。ボールを持つ時間が増え、何度も前へ出ていたのが分かるはずだ。キャラが前線へパスを出したのを覚えている。僕が走り込むと、少し接触を感じたので倒れた。PKだ。 

    あとはすべてシャビ・アロンソに懸かっていた。すべてシャビに懸かっていた」

    想像を絶する重圧の中、アロンソがキッカーを務めた。低く放ったPKはジーダに止められたが、スペイン人選手は誰よりも早く反応し、こぼれ球をゴール上部に蹴り込んだ。60分のことだった。

    3ゴールはあまりにも立て続けに生まれたため、交代で退いたフィナンはまだベンチに戻っていなかった。「僕はまだ更衣室にいた」と、10年後に語っている。「歓声がものすごかったから、得点しているのは僕たちだと分かった。あっという間の出来事で、外に出る時間もなかった」

  • 輝かしい結末

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    デュデクの驚異的なセーブの数々が、トルコでミランの土壇場の決勝ゴールを阻んだ

    戦いはまだ終わっていなかった。ミランは徐々に主導権を取り戻し、70分には勝ち越しまであと一歩に迫る。だが、ハーフタイムには交代寸前だったトラオレが、シェフチェンコのシュートをゴールライン上で見事にクリアした。続いてキャラガーも、絶妙なタイミングでカカのシュートを阻んだ。

    90分終了の笛が鳴ると、両チームの選手たちは疲れ切った様子だった。それでも、まだ30分の戦いが残っていた。

    アンチェロッティ監督は、疲弊したリヴァプールの両サイドを攻めるため、ブラジル人ウイングのセルジーニョを投入した。本来のポジションではない位置でプレーし、疲れが見え始めたスミチェルに代わって、ベニテス監督は意外にもジェラードを右サイドバックへ移す決断を下す。キャプテンは延長の30分間、守備に戻ってミランの攻撃を抑えることに力を注いだ。一方のキャラガーは、必死のスライディングタックルに何度も体を投げ出し、そのたびに疲労で倒れ込んだ。 

    そして117分、信じられない場面が訪れる。セルジーニョがボックス内に鋭いクロスを送り、シェフチェンコが強烈なヘディングで合わせた。デュデクがはじいたボールは、ゴールまでわずか約2.7メートルの位置にいたウクライナ人ストライカーのもとへ。シェフチェンコが至近距離からこぼれ球を叩いたが、デュデクは反射的に手を伸ばし、ボールをクロスバーの上へはじき出した。

    ベンチで見ていたクレスポは、あぜんとした。数年後、こう語っている。「イェジー自身、今でもどうやってあのシュートを止めたのか分かっていないと思う。シェフチェンコがあれを決められなかったなんて、現実とは思えない」

    デュデクの好守で試合はPK戦に突入したが、彼の活躍はまだ終わらない。腕を振り回し、ゴールライン上で踊るように動くGKを前に、ミランの1人目セルジーニョは大きく蹴り上げて枠を外した。続く2人目のピルロのシュートは、このポーランド人GKがセーブ。リヴァプールの4人目スミチェルが決めた後、デュデクは再びシェフチェンコと向き合った。

    ストライカーがゴール中央へ弱々しい浮き球のシュートを放つ。デュデクは横に飛んだが、残った腕でボールを防いだ。リヴァプールが欧州王者に輝いた。

    試合終了の笛が鳴った後、アタテュルク・スタジアムで両チームの明暗はこれ以上ないほど鮮明に分かれた。

    ミランの選手たちは、ロッカールームに戻る頃には悲嘆に暮れていた。クレスポは、チームを包んだ息の詰まるような沈黙を振り返る。「一言で言えば、葬儀のようだった。本当につらい時間で、ホテルに戻っても誰も話せなかった。泣いているチームメイトもいれば、妻や子どもを抱きしめている選手もいた。信じてほしい。本当につらい夜だった」

    一方、リヴァプールにとって、この勝利は完璧とは言えないチームの選手たちを不朽の英雄へと変えた。キャプテンにも、その夜を言葉で言い表すことはできない。「今でも首筋の毛が逆立つ」とジェラードは語った。「群を抜いて、僕のキャリアで最高の夜だった。現実とは思えない夜で、現実とは思えない試合だった。あの夜に何が起きたのか、今でも説明するのは難しい」

    20年がたった今も、「イスタンブールの奇跡」は欧州サッカーの歴史に刻まれている。一方のクラブには永遠の栄光として、もう一方には消えることのない悪夢として。ピルロは2013年の著書で、その感覚を生々しく表現した。「あの有名な海峡は、極端に狭いことが分かった。あまりに狭く、イスタンブールでの経験すべてを座薬に例えるなら、一度僕らの中に入ったそれは抜け出すことができないほどだった」

    「時折、それが動くのを感じる。まだそこにあると、その存在を主張するように。それは僕の名前を呼ぶ。まさに文字どおり、尻の痛みだ」 