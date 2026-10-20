決勝から数年後、ハーフタイムのACミランの選手たちを巡って、ある逸話が広まり始めた。すでに優勝を確信した選手たちが、ロッカールームで騒ぎ、シャンパンを開け、トンネルで歌う声が聞こえたというものだ。

勇敢なリヴァプールが絶望的な状況から立ち上がり、試合が終わる前に祝っていた思い上がったチームに報いを受けさせる。そんな劇的な構図だ。しかし、ACミランの選手たちはこの話を否定し、勝利を決めることだけに集中していたと主張している。

「書かれたようなことは、実際には何も起きていない」とマルディーニは説明した。「ハーフタイムに祝っていたというのは事実ではない。むしろ、言い争っていた。パスミスのような、ささいなことを巡って口論になっていたんだ」

「そこでアンチェロッティが『全員、5分間黙れ！』と叫んだ。僕たちは静かになり、それから落ち着いて話した。チャンピオンズリーグ決勝では、いろいろな緊張が生まれる。そして、サッカーは最も予測のつかないスポーツなんだ」

クレスポもキャプテンの説明を裏付けた。「ロッカールームで祝っていた選手などいない。あの話は作り話だ。あのミランには、アレッサンドロ・ネスタ、マルディーニ、アンドレア・ピルロ、ジェンナーロ・ガットゥーゾ、クラレンス・セードルフ、アンドリー・シェフチェンコらがいた。彼らが45分を終えただけで祝うと思うか？ まったく逆だ。リヴァプールに3-0で勝っていたにもかかわらず、もっと良いプレーをすべきだったと話し合っている選手もいた」

一方、ベニテスは危機に直面していた。リヴァプールはピッチ上で圧倒されていただけでなく、監督は悪化する状況の中で選手たちに言葉を伝えることにも苦労していた。

「チームが2-0で負けている状況で、ハーフタイムに何を言うか考えていた」と、スペイン人指揮官は数年後、『リヴァプール・エコー』に語った。「それに、当時の私の英語はあまり上手ではなかった……。そこから3点目を奪われた。それでも選手たちに伝えるべきことは変わらなかった。自信を与え、信じさせる必要があった」

センターバックのキャラガーはこう付け加えた。「あれを話し合いと呼べるかは分からない。当時のラファの英語力で、15分間話せたかどうかも分からない」

キャプテンのジェラードも発言したいと思っていた。「負傷と、必要になった交代を巡ってかなり慌ただしかった。でも、ラファを尊重することがとても大事だった。あれは彼が話す場で、当然、まずは彼に話してもらうべきだった。ただ、僕にも言いたいことがいくつかあって、うずうずしていた」と、2023年に語った。「自分の中には、もう終わりだと言う部分もある」

「でも同時に、こう考える部分もある。『気持ちを切り替えよう。早い時間に1点取ろう。ファンに何かを届けよう。少しでも誇りと希望を感じてもらい、恥ずかしい試合にはしないようにしよう』と。前半の内容なら、ハーフタイムまでに5点か6点を失っていてもおかしくなかったからね」

その後、交代を巡る行き違いが起きた。ベニテスは中央でミランを抑えるために変更が必要だと判断し、左サイドバックのジミ・トラオレに交代を告げた。

トラオレがユニフォームを脱いでシャワーに向かうと、フィジオセラピストのデイブ・ギャリーが監督を脇に呼び、右サイドバックのスティーブ・フィナンが太ももを負傷しており、あと20分もプレーできないと伝えた。ベニテスはすでに前半途中、負傷したキューウェルに代えてウラジミール・シュミツェルを投入し、交代枠を一つ使っていた。試合の後半に、最後の交代枠を負傷した選手に使う余裕はないと分かっていた。

ベニテスは別のプランに切り替えた。トラオレはシャワーから呼び戻され、後半に向けて準備するよう告げられた。一方、フィナンに代わってディディ・ハマンが入った。

リヴァプールは3バックに変更し、リーセをウイングバックに上げ、ハマンを守備陣の前に配置した。

「あの変更で、僕たちは非常に難しい状況に置かれた」とクレスポは振り返った。「そして、運命にしか左右できないようなことが起きたんだ」

ベニテスは話を終え、1点が試合の行方を変え得ると念を押して選手たちを送り出した。

クラブの有名なアンセムが鳥肌の立つような大合唱となって響く中、歴史的な夜の舞台は整った。

「僕たちがピッチに出ると、また魔法のような瞬間が始まった。3-0で負けていたのに、リヴァプールのサポーターが『ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン』を歌い始めたんだ」とデュデクは『リヴァプール・エコー』に語った。「本当に驚くべきことだった。スティーヴィー［ジェラード］は全員をセンターサークルに集めて、こう言った。『聞こえるか？ このことを忘れるな！ 僕たちも彼らに何かを返さなきゃいけない。彼らはここまで遠い道のりを来てくれたんだ。さあ、行こう』」