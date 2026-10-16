ボウマンが生まれるきっかけとなったのは、アムステルダムでの偶然の出会いだった。英国人の母親はダンサーで、友人たちとオランダの首都を訪れた際、バーで熱狂的なアヤックスファンの父親と出会った。

2人の息子はハールレムで生まれ、11歳の時に提携クラブのコーニンクレイケHFCからアヤックスの育成組織デ・トゥーコムストに加入した。

本人は自分をストライカーだと考えていたが、コーチ陣は身体的な特長から理想的なDFになれると判断した。この決定にボウマンは不安を覚えた。

「その時に何を考えていたか正確には覚えていないけど、『くそっ、これはあまりよくないな』という感じだったと思う。守ることはゴールを決めることとは本当に大きく違うから」と語った。ただ、振り返れば、このポジション変更は本人にとってプラスになった。

「今の自分の到達点を見れば、彼らは正しかったし、良い一歩だった」

イングランド、オランダに加え、ルーツを通じてジャマイカの代表資格も持つ。それでも本人が着用を強く望むのはオランダ代表のユニフォームだ。U-15からU-19まで、各年代の代表でたびたびプレーしてきた。

「僕にとって選択は難しくない」と、4月に『エルフ・フートバル』 に語った。「これまでも、これからもオランダだ。ジャマイカやイングランドでプレーすることは選択肢にない。時が来たら、オランダのA代表でチャンスをつかみたい」

デ・トゥーコムストで着実にステップアップを重ね、2023-24シーズン終盤には16歳でアヤックスのリザーブチームの一員としてオランダ2部リーグでプロデビューを果たした。

「あの時の気持ちは本当に言葉にできない。素晴らしかった。僕はドリブルが好きで、パスにも自信がある。身長も高さがあって、フィジカルも強い。まだ改善できるのは空中戦と、最終ラインでのリーダーシップだ」

セカンドチームで数試合に出場し、U-19でも好プレーを見せた後、翌シーズンにはトップチームで何度かベンチ入りした。しかし、負傷によってそのシーズンのプロの試合への出場機会は限られた。

「最初は腰を痛めて、その後、ヨング・アヤックスで復帰した最初の試合で足首をひねった。つらかった」と昨年語っている。

復帰後、ヨン・ハイティンハ監督は17歳のボウマンを2025-26シーズン開幕戦のテルスター戦で先発に起用し、エールディヴィジデビューの機会を与えた。

「プレシーズンが始まった時、トップチームでのデビューを一番の目標に掲げて、ヨング・アヤックスでも多くの出場時間を得たいと思っていた」と『エルフ』に語った。「テルスターとの開幕戦の2日前、監督から先発すると聞いた。すぐに家族のグループチャットにメッセージを送った。

家族や友人が大勢スタンドで見てくれていた。試合前は少し緊張した。ヨハン・クライフ・アレーナでプレーするのは初めてだったから。ユース時代には何年も、チームメイトと一緒に2階席からアヤックスの試合を見ていた場所だ。チャンピオンズリーグの素晴らしい試合もたくさん見た。そして今度は、自分がピッチに立っていた。

テルスター戦の前には、両親、祖父母、おば、それにハールレムの友人たちがどこに座っているか分かっていた。試合直前に手を振った。毎試合、そうするようにしている。いつもと変わらない気持ちになれるんだ」