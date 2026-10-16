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GFX Aaron Bouwman NXGN 1-1GOAL

アーロン・バウマン：オランダ代表のスターを目指すアヤックスの期待の新センターバック

アヤックスで頭角を現すセンターバックは、オランダ代表のスターになることを目指している。

Peter McVitie
翻訳者：

  • アーロン・バウマンは11歳のとき、オランダ最大のクラブでスターストライカーになることを夢見て、名門アヤックスの下部組織に入った。

    それから6年後、国内で最も有望なセンターバックの一人としてトップチームに姿を現した。

    3カ国の代表チームでプレーする資格を持つ長身DFの最大の目標は、オランダ代表の先発メンバーに入ることだ。先月、PSVのルベン・ファン・ボメルとの激しい接触で病院に運ばれていなければ、新監督シャビの目にも留まっていたかもしれない。

    再びコンディションを整え、ミチェル・サンチェス率いるチームの先発メンバーに復帰する見込みの若きDFは、離脱前の勢いを取り戻して成長を続け、アヤックスをエールディヴィジの優勝争いに復帰させたいところだ。

    GOAL が、デ・トゥーコムストから生まれた新たな逸材に迫る。

  • 始まり

    Aaron Bouwman

    ストライカーとしてスタートしたものの、デ・トゥークムストでの歩みを通じて有望なセンターバックへと成長した。

    ボウマンが生まれるきっかけとなったのは、アムステルダムでの偶然の出会いだった。英国人の母親はダンサーで、友人たちとオランダの首都を訪れた際、バーで熱狂的なアヤックスファンの父親と出会った。

    2人の息子はハールレムで生まれ、11歳の時に提携クラブのコーニンクレイケHFCからアヤックスの育成組織デ・トゥーコムストに加入した。

    本人は自分をストライカーだと考えていたが、コーチ陣は身体的な特長から理想的なDFになれると判断した。この決定にボウマンは不安を覚えた。

    「その時に何を考えていたか正確には覚えていないけど、『くそっ、これはあまりよくないな』という感じだったと思う。守ることはゴールを決めることとは本当に大きく違うから」と語った。ただ、振り返れば、このポジション変更は本人にとってプラスになった。

    「今の自分の到達点を見れば、彼らは正しかったし、良い一歩だった」

    イングランド、オランダに加え、ルーツを通じてジャマイカの代表資格も持つ。それでも本人が着用を強く望むのはオランダ代表のユニフォームだ。U-15からU-19まで、各年代の代表でたびたびプレーしてきた。

    「僕にとって選択は難しくない」と、4月に『エルフ・フートバル』 に語った。「これまでも、これからもオランダだ。ジャマイカやイングランドでプレーすることは選択肢にない。時が来たら、オランダのA代表でチャンスをつかみたい」

    デ・トゥーコムストで着実にステップアップを重ね、2023-24シーズン終盤には16歳でアヤックスのリザーブチームの一員としてオランダ2部リーグでプロデビューを果たした。

    「あの時の気持ちは本当に言葉にできない。素晴らしかった。僕はドリブルが好きで、パスにも自信がある。身長も高さがあって、フィジカルも強い。まだ改善できるのは空中戦と、最終ラインでのリーダーシップだ」

    セカンドチームで数試合に出場し、U-19でも好プレーを見せた後、翌シーズンにはトップチームで何度かベンチ入りした。しかし、負傷によってそのシーズンのプロの試合への出場機会は限られた。

    「最初は腰を痛めて、その後、ヨング・アヤックスで復帰した最初の試合で足首をひねった。つらかった」と昨年語っている。

    復帰後、ヨン・ハイティンハ監督は17歳のボウマンを2025-26シーズン開幕戦のテルスター戦で先発に起用し、エールディヴィジデビューの機会を与えた。

    「プレシーズンが始まった時、トップチームでのデビューを一番の目標に掲げて、ヨング・アヤックスでも多くの出場時間を得たいと思っていた」と『エルフ』に語った。「テルスターとの開幕戦の2日前、監督から先発すると聞いた。すぐに家族のグループチャットにメッセージを送った。

    家族や友人が大勢スタンドで見てくれていた。試合前は少し緊張した。ヨハン・クライフ・アレーナでプレーするのは初めてだったから。ユース時代には何年も、チームメイトと一緒に2階席からアヤックスの試合を見ていた場所だ。チャンピオンズリーグの素晴らしい試合もたくさん見た。そして今度は、自分がピッチに立っていた。

    テルスター戦の前には、両親、祖父母、おば、それにハールレムの友人たちがどこに座っているか分かっていた。試合直前に手を振った。毎試合、そうするようにしている。いつもと変わらない気持ちになれるんだ」

  • 突破口

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    AFP

    昨季はやや慌ただしいシーズンだったが、ボウマンはその中で重要な節目を迎えた。

    負傷により、その後1カ月間は戦列を離れ、2部に戻った。しかし、新たにトップチームの監督に就任したフレッド・グリムは、彼の力が必要になると、すぐにこの若手DFをチームに呼び戻した。

    復帰後すぐに初ゴールを記録した。オスカル・グルークのCKに合わせてニアポストへ走り込み、ボレーで決めてフローニンゲン戦の2-0の勝利を確実にした。それからわずか1週間余り後には、アゼルバイジャンでカラバフに4-2で勝利した自身初のチャンピオンズリーグの試合で、再びユーリ・バースとセンターバックでコンビを組んだ。

    「エールディヴィジでデビューした後、チャンピオンズリーグでプレーすることも、慎重ながら考えるようになった」とバウマンは認めた。「今季、もうここまで来られるとは思っていなかった」

    若くして大舞台に立ったものの、この10代の選手は浮足立つことなく、始まったばかりのキャリアの記念品をすでに集め始めている。

    「デビュー戦のユニフォームは取ってある。額に入れられるよう、自宅に置いてあるよ」と語った。「まだ汚れも残っている……。チャンピオンズリーグのカラバフ戦と、1月のビジャレアル戦のアウェイで着たユニフォームも取ってある。ヨング・アヤックスのものは何も持っていない。試合後にユニフォームを返さなければならないからね」

    そのシーズン、アヤックスで3人目の監督となったオスカル・ガルシアは、より経験豊富な板倉滉とヨシプ・シュタロを好んだ。そのため、バウマンはシーズンの残りも起用されたり外れたりを繰り返した。最終的にエールディヴィジで8試合に出場し、欧州大会出場を懸けたプレーオフでも重要な2試合に出場。アヤックスはUEFAカンファレンスリーグの出場権を得るにとどまった。

  • 現在の状況

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    アヤックスはシーズン開幕当初から彼に信頼を寄せていたが、激しい衝突により1カ月の離脱を余儀なくされた。

    夏にアヤックスのディレクター、ジョルディ・クライフはシュタロと板倉の放出を決断した。これにより、ボウマンが23歳のバースの第一選択となるパートナーを務める道が開けた。

    19歳のボウマンはその機会をつかみ、10試合に先発。経験不足や集中力を欠く場面も見られたが、落ち着いたプレーを見せていた。

    しかし、ポジションを固めつつあった9月、ライバルであり前回王者でもあるPSVにホームで敗れた試合で、ルベン・ファン・ボメルと激しく衝突して倒れた。

    DFのボウマンは胸骨と肺の打撲で一晩入院し、9月の残りを欠場することになった。ファン・ボメルは後に無謀な接触について自らの非を認め、「少し軽率だった」と語った。批判が広がるなか、ボウマンに謝罪のメッセージを送ったことも明かしている。批判の中には、あるジャーナリストが22歳のPSV選手に心理的な支援を受けるよう提案するという奇妙なものもあった。

    ボウマンにとって、体内の損傷からの回復は苦痛を伴うものだった。

    「呼吸するときに肺の打撲が一番つらかったです。そんな経験は初めてだったので、それも新しいことでした」と『ESPN』に語った。「ここ数週間、力強く復帰できるよう懸命に取り組んできました。またここに立ててうれしいです」

    アヤックスの新指揮官ミシェルも、19歳のボウマンが再び起用できる状態になったことに安堵し、先週末のNEC戦で途中出場させた。

    「ボウマンは我々にとって非常に重要な選手だ。シーズン序盤は素晴らしいスタートを切っていた。プレーする準備はできているし、戻ってきてくれて非常にうれしい」と語った。

    回復してプレーに復帰したボウマンは、ハイドゥク・スプリトに敗れたカンファレンスリーグの試合で先発した。

    「結局、うまく乗り越えられました。もう何も問題はありません」と語り、こう続けた。「今は完全に過去のこととして受け止めているので、これ以上あまり話す必要は感じていません」

  • 強み

    Aaron Bouwman Ajax

    長身でフィジカルが強く、アヤックスのDFらしい技術も備えており、将来を嘱望されている。

    バウマンはゴールを決めるよりも防ぐ方に適性がある。アヤックスのユース指導者たちの予想は完全に的中し、本人もその転向を笑顔で受け入れている。

    「正直に言うと、攻撃の勘はもうあまり残っていない」と、クラブの公式サイトに語った。「ポジショニングの感覚はまだあるかもしれないけど、決定力はほとんどなくなった」

    決定力は衰えたかもしれないが、198cmの長身は空中戦で生まれつきの強みとなる。一方で、バウマンはアヤックスのセンターバックらしい特徴も数多く備え、体格の良さに加えて、卓越した足元の技術とパスの視野を持つ。

    元エールディヴィジのDFティモ・レッチェルトは最近、この10代の選手の急成長を称賛し、『VoetbalPrimeur』にこう語った。「私はバウマンの大ファンだ。この2年間、彼の成長を見てきたが、ますます一人前の男になっている。身体能力ではエールディヴィジでも屈指だ」

    「それに、ボールを足元に置いてドリブルで前へ進み、誰も追いつけないほど走る。エールディヴィジでは、そういう選手をあまり見ない」

    夏にアヤックスからニューカッスルへ移籍したMFショーン・ステュールは、今季「大きな期待」を寄せるアヤックスの選手としてバウマンを挙げた。

    バウマンのボールを持った際の落ち着きと存在感は、ここ何世代にもわたって母国が輩出した中で最高のDFを研究してきたことに直結している。

    「フィルジル・ファン・ダイクは僕の大きな手本だ。ボールを持ったときの落ち着き、技術、パス、それに守備も。彼の存在感のすべてだ」

    同じくFWとしてキャリアを始めたファン・ダイクの足跡をたどると期待するのは現実的ではないかもしれない。それでも、代表に招集されるのは時間の問題だろう。

    元アヤックスのDFで指導者のハイティンハは、『VI』に語った。「アーロンはバランスの取れた人物で、学ぶ意欲が強い。スタッフだけでなく選手たちからの助言にもよく耳を傾け、すぐに吸収する」

  • 改善の余地がある

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    若きDFは、自身の潜在能力を開花させるには、まだ長い道のりがあると自覚している。

    19歳のボウマンは、トップリーグでプレーする上で求められる身体面と精神面の厳しさに、今も適応しているところだ。しかし、試合を通じて集中力を維持することは、依然として重要な課題となっている。

    時折、集中力を欠いて空中のボールへの対応を誤ったり、プレッシャーを受けながらボールを持ちすぎたりすることがある。レッチェルトも、ボウマンには低い位置で守る際や、リスクを伴うパスを選ぶ際に隙が生じる瞬間があると指摘している。

    一方で、ボウマンには自分のプレーを客観的に見つめ、こうした欠点を改善するために必要な自己認識がある。昨季のフローニンゲン戦を振り返った際も、自身の課題を認識していた。

    「僕はいつも自分に厳しい。まず、うまくいかなかったことに目を向けることが多い」とボウマンは認めた。「あの試合［フローニンゲン戦］では、時々ボールを持つ時間がほんの少し長すぎた。後半にはペナルティーエリア内でのあの場面もあった。あのドリブルをしたとき、『これは少しやりすぎだ。少しリスクが高すぎる』と気づいたんだ」

    「長い時間が空いた後だと、そういうことに再び慣れるまで少し時間がかかるのかもしれない。監督も、少しリスクを取りすぎだと言っていた。何人かの仲間からも、もう少し速くプレーする必要があると言われたよ。でも、特に叱られたわけではなかった」

  • プレミアリーグ移籍か？

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    数クラブが、イングランド人の血を半分引く10代の選手の成長を注視している。

    アムステルダムで頭角を現したこのDFには、欧州各地のスカウトが注目しており、イングランドのクラブも動向を注視している。

    ChronicleLive』の報道によると、すでにニューカッスルの注目を集めているほか、チェルシー、エヴァートン、ブライトンもスカウトを派遣してプレーを追っている。

    ロンドンとアーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムの近くに家族が住んでおり、毎年、イングランドの首都を定期的に訪れている。そのため、将来はイングランドのトップリーグでプレーしたいと考える可能性もある。

    ただ、アムステルダムから引き抜くのは容易ではない。アヤックスは2030年6月までの契約を結んで長期的な残留を確保しており、この逸材を急いで売却するつもりはない。

    トップリーグでのプレーにまだ慣れようとしている若手にとって、現在の環境は適している。元エヴァートンのダヴィ・クラーセンや、ワトフォードでのキャリアが急速に行き詰まったステフェン・ベルフハイスがチームメイトとして貴重な助言を与えており、プレミアリーグの厳しさを学べるまれな機会がある。

    経験豊富なチームメイトからどのような助けを受けているかについて、ボウマンは「間違いなく、プロとしての面です。彼らの体への向き合い方や、そのために毎日していることは並外れています。ピッチ上でも声をかけて助けてくれます。センターバックの私にとって、声を出し続けることは大切です」と語った。

  • 今後は？

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    センターバックは激しい衝突から回復した後、再び勢いをつけなければならない。

    ボウマンは胸部の深刻な負傷から完全に回復し、再びアヤックスの守備陣で定位置を確保したようだ。

    エールディヴィジで5位につけ、カンファレンスリーグでは2試合を終えて苦戦しているアヤックス。今季、本格的にタイトル獲得を狙うには、ボウマンが安定した頼れる選手になる必要がある。

    フィジカルの強さと技術を磨き続け、頻繁に見られる集中力の欠如をなくすことができれば、ボウマンはアヤックスの守備を率いる存在へと成長するだろう。