アーリング・ハーランドの大胆なヘアカットは、マンチェスター・シティのスターが急拡大させる個人ブランドをさらに高めただけだ
プレミアリーグ新シーズン開幕前日、アーリング・ハーランドがインターネットを沸かせた。しかし、話題を呼んだその行動は、サッカーやいつもの驚異的な得点力とは無関係だった。マンチェスター・シティとノルウェー代表のスターは自身のYouTubeチャンネルで、まさに見なければ信じられない出来事を記録した動画を公開した。2021年以来初めての本格的なヘアカットだ。
25歳のハーランドといえば、威圧感のあるバイキング風の、長く流れるブロンドヘアのイメージが定着していた。サイドと後頭部を短く刈り上げ、長い髪はマンバンにまとめるスタイルを貫いていた。
しかし、その象徴的な長髪はもうない。トレードマークだった髪形を、ほとんど坊主頭に近いスタイルへと बदलえたのだ。では、この大胆な変化は「ブランド・ハーランド」にどんな影響を及ぼすのか。そして、ネット上で多くの人々が信じているように、これは本当に「あのオーラの喪失」なのだろうか。
フレッシュな装い
ハーランドはこの5年間、長髪スタイルを続けてきた。ボルシア・ドルトムントでの飛躍的な台頭の最中に髪を伸ばし始めて以来のことだ。2022年夏にマンチェスター・シティへ加入した時点で、すでにトレードマークのポニーテール姿となっていた。
本人の言葉を借りれば、このFWは「変える時期だ」と考えたという。自身のYouTube動画では、ノルウェーのワールドカップでの戦いが7月上旬の準々決勝敗退で終わって以来、実際に髪を切ることを考えていたと明かした。「すごく忙しくて、できなかったんだ」と説明している。
結局、変身に踏み切ったのはプレミアリーグ開幕戦の前日だった。そして、シティがエティハド・スタジアムでボーンマスと対戦したのと同じ日に、その動画を戦略的に公開した。
7分間の映像では、まず「本当に短い」坊主頭を望んでいると語り、その後に美容師が到着。恋人のイサベル・ハウグセング・ヨハンセンが信じられないという様子で見守る中、視聴者はその大胆なヘアカットのさまざまな滑稽な過程を目にすることになる。
先週末のコヴェントリー戦でのシティの勝利後、『ESPN Brazil』にこの印象的な新ヘアについて説明したFWは、こう語った。「ずっと楽になった。変える時期だったと思う。気に入っているよ。もちろん長い髪は恋しいけど、変える時期だったし、今のところ楽しんでいる。また伸びて、もう一度長くなるはずさ。そうなるといいね」
レセプションをカットする
「ファンが見るのが待ちきれないよ」。散髪の途中でハーランドはそう満面の笑みで語り、その後「Who the f*cking hell is that?!」というチャントをまねた。「明日、マンチェスター・シティのファンにそれを歌ってほしい！」。そう言って自分で笑っていた。
新しい髪形は、開幕戦でエティハドのファンから当然のように好意的な反応を引き出した。一方で、インターネットの一部ではそれほど好意的ではない反応も見られた。ボーンマス戦でゴールを決められなかったことで、髪を切ったばかりのハーランドはオンライン上で、いわゆる「オーラを失った」と非難され、バリカンを手にしたことで相手を威圧する迫力を失ったとする声も多く上がった。
そのほかの批判は、より冗談めいたものだった。ハーランドは自身のYouTube動画で、伝説的な元ACミランおよびマンチェスター・ユナイテッドのFWズラタン・イブラヒモビッチ、そしてマンチェスター・シティから期限付き移籍中のジャック・グリーリッシュにFaceTimeで連絡し、その反応をうかがった。前者は「What the f*ck have you done?!」と口にし、ノルウェー代表FWが賭けに負けたのかと問いかけた一方、今では元シティのチームメートとなった後者は、彼が「about f*cking 10 years old」に見えると伝えた。
ズラタンは以前、髪が力の源だから絶対に切るなと同じストライカーであるハーランドに伝えていた。これは聖書の登場人物サムソンへの言及である。
ユーチューブで話題の人物
しかし、この大胆なヘアカットが「ブランド・ハーランド」や、このゴールマシンのピッチ上での能力に悪影響を及ぼすと本気で信じている者がいるなら、それは大きな誤りである。むしろ、この動画を公開して彼が生み出した爆発的な拡散ぶりこそ、拡大を続ける世界的な知名度の高さを示す印にすぎない。
YouTube上のフル動画はすでに950万回再生されており、さらに多くの人々がInstagram、TikTok、そのほかのソーシャルメディア・プラットフォームでティーザー動画を視聴し、反応を示しているはずだ。ヘアカット時の舞台裏写真をまとめた投稿だけでも、1400万件を超える「いいね」を集めている。
ハーランドがYouTubeの世界に足を踏み入れたのは2025年10月になってからだが、すでに登録者数は450万人近くに達している。ショート動画と長尺動画を合わせた総再生回数は2億2400万回を超えており、親しみやすく小粋なキャラクターと、サッカー選手としての能力の両方が、チャンネルの成功を事実上保証している。
動画に登場する顔ぶれもまた、彼の並外れた影響力の大きさを示している。ハーランドの豪華な電話帳にはノエル・ギャラガー、ズラタン、グリーリッシュ、そしてペップ・グアルディオラの電話番号が入っており、彼が連絡すれば、彼らは応じた。
もしまだ疑う余地があったとしても、開幕戦で無得点に終わって以降、25歳の彼がしっかりと得点感覚を取り戻していることは記しておく価値がある。新たなルックで臨んだハーランドは、その後の3試合で5ゴールを記録しており、その中には週半ばのポルト戦で決めたチャンピオンズリーグでの2得点も含まれている。
アメリカを揺るがす……
まさにこの夏、ハーランドの高まり続ける人気は大きく後押しされた。アメリカで大ブレイクする機会をつかみ、ついに最大の舞台でその実力を示したからである。
ノルウェーは28年ぶりのワールドカップ出場を決めてアメリカへ乗り込み、大会前に「ダークホース」と評された前評判に違わぬ戦いを見せた。その立役者の一人が、決定力抜群の背番号9だった。チームメートたちと見せたバイキングのボートこぎパフォーマンスとともに、ハーランドはピッチ内外で人々を魅了。自国を準々決勝進出へ導く5試合7得点を記録し、その中には5度の優勝を誇るブラジルを破った衝撃的なラウンド16での圧巻の2得点も含まれていた。
アメリカ滞在中には舞台裏を収めた複数のVlogも投稿し、比較的気づかれずに日常を過ごせることを満喫する姿が話題となって拡散した。ダラスでカウボーイ文化を楽しみ、ニューヨークの名物グルメを試す様子なども含まれていた。それを受けて、ハーランドがアニメ風キャラクターやバイキングなどとして描かれる奇妙なAI動画の波まで巻き起こった。そしてハーランドは、750ドルの剥製のアライグマを土産として持ち帰り、その勢いをさらに加速させた。
母国が勝ち進むにつれて彼の知名度は爆発的に拡大した。ゴールとピッチ外での振る舞いがそれを後押しし、今では大会開幕以降にインスタグラムで約3600万人の新規フォロワーを獲得している。これは彼が代表していた国の人口の6倍以上に当たる。
ハーランドはその後、このワールドカップが自身にとって「人生を変えるものだった」と認めた。当時、急速に高まる自身の評判について問われると、ハーランドはこう語っている。「いいことだと思う。アメリカ人は好きだし、彼らはかなり面白いとも思う。ユーモアがあるんだ」
さらにノルウェーのメディア『VG』に対し、こう付け加えた。「人生で経験した旅の中で、ここ数週間は最高だった。完全に現実離れしていたし、今はまだ受け止めるのが難しい。少し空っぽな気分にもなる。この40日間をざっと振り返ると、本当にとんでもなかった」
アメリカの老舗報道機関『ABC』は、彼を「ピッチ内外で世界的なサッカーセンセーション」であり、「その唯一無二の個性で大会を超越した存在」と評した。一方、NBCはこのFWを「小さな画面のMVP」と呼んだ。
……そしてインターネット
どうやら、彼のトレードマークだったヘアスタイルも魅力の一部だったようだ。理容予約プラットフォーム『Fresha』が分析したGoogle検索データによると、ワールドカップ期間中に「ハーランド ヘア」の検索数は516％急増し、月間26万6000件に達した。全体では、過去1年で3667％増加しており、この1カ月ほどだけでも13万件の検索があった。
専門家は、そのためハーランドの大胆な断髪がネット上で大きな話題になったのも不思議ではないとみており、新たな短髪スタイルが急上昇する彼のブランドに影響を与えることはないとも考えている。
Freshaのヘア＆ビューティー専門家ダニエル・ルイーズ氏は、次のように語った。「ハーランドの髪は、特にワールドカップの期間中にひと目で分かるものになっていたため、それを切ったことでこれほどの反応が起きたのも不思議ではない。
「サッカー選手は何世代にもわたって男性のヘアスタイルに影響を与えてきたが、ハーランドが興味深かったのは、彼の見た目が、男性のグルーミングで主流となってきたフェードや短く刈り込んだスタイルとはまったく異なっていたからだ。検索数は、彼の長い髪にどれほど関心が集まっていたかを示している。
「今は完全に正反対の方向に進んだので、新しい髪型にも注目する男性が大勢いるはずだ」
流動性を維持する
定期的にイメージを変えることの力を証明でき、そのブランドが結果として傷つくこともなかった人物として挙げられるのがデイヴィッド・ベッカムだ。起業家的な才覚、ルックス、そして人柄を備えていたベッカムは、そのレガシーを現役キャリアの枠を超えるものにした。
マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、そしてイングランド代表で活躍した元スーパースターは、長年にわたって数々の有名な、そして悪名高い髪型を披露してきた。幼さの残るカーテンヘア、賢明とは言えないコーンロウやモヒカン、ハーランド風のポニーテール、そしてもちろん坊主頭もその一部である。
ベッカムが見た目を変えるたびにニュースとなったが、ハーランドも最初の大きな断髪で話題をさらい、すでにそれをなぞっている。週の半ばにCBS でこのストライカーの新しい見た目について語ったベッカムは、「実際、すごくいいと思う。新シーズン、新しいヘアカット、それでも決めるゴールは同じだ」と述べ、その後、手入れの楽さから自身の歴代お気に入りの髪型として坊主頭を挙げた。
ハーランドもまた、現役生活を終えた後も自分を支えるパーソナルブランドを築く必要性をはっきり認識しているようだ。見る側を飽きさせないために新鮮さを保つことには確かに意味があり、YouTubeの動画の中で彼は、短髪のままでいる期間は長くならないだろうと示唆していた。
大きなヘアカットに備えて昔の自分の写真を見返していたこのストライカーは、2020年10月の1枚を掲げた。その写真では、中分けにヘアバンドを合わせたミディアム丈のブロンドヘアだった。「ジャック・グリーリッシュ！ どう思う？」と彼は語った。「またこの髪型にするのが楽しみなんだ。気に入っているからね。長すぎず、短すぎず、その中間なんだ」
強豪
バイキングのようなオーラはやや薄れたかもしれないが、トレードマークだった長い髪を切ったからといって、ハーランドのブランド力が損なわれるとは考えにくい。むしろ、意図せず話題となったそのヘアカットは、世界中で彼の知名度が急上昇するなか、さらなる注目を呼ぶ結果となっている。
ロンドンの高級バーバー『Supply 91』の共同創設者マックスウェル・オークリーは、GQに対し、「すべてをそぎ落とし、顔そのものに語らせることには、非常に大きな自信が表れている」と語った。
「ハーランドの新しいルックは、その完璧な例だ。見た目を完全に変えながら、なぜか以前にも増して印象的に見える。彼の象徴だった長髪とのコントラストこそ、これほど注目を集めている大きな理由の一つだ。まるでリセットのようでもある」
この夏にアメリカでも存在感を確立し、YouTubeチャンネルの成功や、クラブと代表の両方でゴールを決め続けていることも相まって、ハーランドはピッチ内外で圧倒的な存在となっている。新しい髪形になったからといって、その勢いが鈍ることはまずない。