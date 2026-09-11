まさにこの夏、ハーランドの高まり続ける人気は大きく後押しされた。アメリカで大ブレイクする機会をつかみ、ついに最大の舞台でその実力を示したからである。

ノルウェーは28年ぶりのワールドカップ出場を決めてアメリカへ乗り込み、大会前に「ダークホース」と評された前評判に違わぬ戦いを見せた。その立役者の一人が、決定力抜群の背番号9だった。チームメートたちと見せたバイキングのボートこぎパフォーマンスとともに、ハーランドはピッチ内外で人々を魅了。自国を準々決勝進出へ導く5試合7得点を記録し、その中には5度の優勝を誇るブラジルを破った衝撃的なラウンド16での圧巻の2得点も含まれていた。

アメリカ滞在中には舞台裏を収めた複数のVlogも投稿し、比較的気づかれずに日常を過ごせることを満喫する姿が話題となって拡散した。ダラスでカウボーイ文化を楽しみ、ニューヨークの名物グルメを試す様子なども含まれていた。それを受けて、ハーランドがアニメ風キャラクターやバイキングなどとして描かれる奇妙なAI動画の波まで巻き起こった。そしてハーランドは、750ドルの剥製のアライグマを土産として持ち帰り、その勢いをさらに加速させた。

母国が勝ち進むにつれて彼の知名度は爆発的に拡大した。ゴールとピッチ外での振る舞いがそれを後押しし、今では大会開幕以降にインスタグラムで約3600万人の新規フォロワーを獲得している。これは彼が代表していた国の人口の6倍以上に当たる。

ハーランドはその後、このワールドカップが自身にとって「人生を変えるものだった」と認めた。当時、急速に高まる自身の評判について問われると、ハーランドはこう語っている。「いいことだと思う。アメリカ人は好きだし、彼らはかなり面白いとも思う。ユーモアがあるんだ」

さらにノルウェーのメディア『VG』に対し、こう付け加えた。「人生で経験した旅の中で、ここ数週間は最高だった。完全に現実離れしていたし、今はまだ受け止めるのが難しい。少し空っぽな気分にもなる。この40日間をざっと振り返ると、本当にとんでもなかった」

アメリカの老舗報道機関『ABC』は、彼を「ピッチ内外で世界的なサッカーセンセーション」であり、「その唯一無二の個性で大会を超越した存在」と評した。一方、NBCはこのFWを「小さな画面のMVP」と呼んだ。