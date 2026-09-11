アーリング・ハーランドの大胆なヘアカットが、マンチェスター・シティのスター選手としての急成長する個人ブランドをさらに高めている
プレミアリーグ新シーズン開幕前日、アーリング・ハーランドがインターネットを騒がせた。ただ、その話題となった行動はサッカーや、いつもの驚異的な得点力とは無関係だった。自身のYouTubeチャンネルで、マンチェスター・シティとノルウェー代表のスターは、まさに目を疑うような出来事を記録した動画を公開した。2021年以来初めての本格的なヘアカットだ。
25歳のハーランドといえば、威圧感のあるバイキング風の長いブロンドヘアが代名詞となっていた。サイドと後頭部を短く刈り込み、長い髪をお団子にまとめたスタイルを貫いていた。
しかし、そのトレードマークだった髪はもうない。自身の象徴的なルックスを、ほとんど坊主頭に近いスタイルへと変えたのだ。では、この劇的な変化は「ブランド・ハーランド」にどんな影響を及ぼすのか。そして、多くの人がネット上で言うように、これは本当に「あのオーラの喪失」なのだろうか。
新たな見解
ハーランドはこの5年間、長髪を貫いてきた。ボルシア・ドルトムントでの急成長のさなかに髪を伸ばし始め、2022年夏にマンチェスター・シティへ加入した時には、すでにトレードマークのポニーテール姿となっていた。
本人の言葉を借りれば、「変化の時」だと考えたという。自身のYouTube動画では、ノルウェーのワールドカップ戦線が7月上旬に準々決勝で幕を閉じた頃から、実は髪を切ることを考えていたと明かした。「すごく忙しかったから、やらなかったんだ」と説明している。
結局、変身に踏み切ったのはプレミアリーグ開幕戦の前日だった。シティがエティハド・スタジアムでボーンマスと対戦したのと同じ日に、その動画を戦略的に公開している。
7分間の動画の中で、ハーランドは美容師が到着する前に「本当に短く」したいと主張。恋人のイサベル・ハウグセング・ヨハンセンが信じられない様子で見守る中、思い切ったヘアカットのさまざまな滑稽な過程が映し出されている。
先週末のシティ対コヴェントリー戦の勝利後、ESPN Brazil にこの衝撃的な新しい髪形について説明したFWは、こう語った。「ずっと楽になった。変化の時だったと思う。気に入っているよ。もちろん長い髪は恋しいけど、変化の時だったし、今のところ楽しめている。また伸びて、もう一度長くなるといいね」
レセプションをカットする
「ファンが見るのが待ちきれないよ」とハーランドは散髪の途中で満面の笑みを浮かべ、さらに「Who the f*cking hell is that?!」というチャントをまねた。「明日はマンチェスター・シティのファンにあれを歌ってほしい！」。そう話すと、自分でも笑っていた。
新しい髪形は、開幕戦でエティハドのファンから当然のように好意的な反応を引き出した。一方で、インターネット上の一部では、やや辛辣な反応も出ている。ボーンマス戦でゴールを決められなかったことで、さっぱり髪を切ったばかりのハーランドは、オンライン上でいわゆる「オーラを失った」と आरोपされ、多くがバリカンを入れたことで威圧感を失ったと宣言した。
そのほかの批判は、より冗談めいたものだった。ハーランドは自身のYouTube動画で、元ACミランおよびマンチェスター・ユナイテッドの伝説的FWズラタン・イブラヒモビッチ、さらにマンチェスター・シティからのレンタル移籍中であるジャック・グリーリッシュにFaceTimeで連絡し、反応を求めた。前者は「What the f*ck have you done?!」と問いかけ、ノルウェー人FWが賭けに負けたのかと尋ねた一方、今では元シティのチームメートとなった後者は、彼が「マジで10歳くらいに見える」と伝えた。
ズラタンは以前から、髪こそが力の源だから絶対に切るなと同じストライカー仲間に伝えていた。これは聖書の登場人物サムソンを踏まえたものだ。
ユーチューブで話題の人物
だが、この大胆なヘアカットが『ブランド・ハーランド』や、このゴールマシンのピッチ上での能力に悪影響を及ぼすと本気で信じている者がいるなら、それは完全な見当違いだ。むしろ、動画を公開して獲得した爆発的な拡散力こそ、彼の世界的な知名度が今なお高まり続けていることを示す印にすぎない。
YouTube上のフル動画はすでに950万回再生されており、さらに多くの人がInstagram、TikTok、そのほかのソーシャルメディア上のティーザー動画を視聴し、反応を示しているはずだ。ヘアカットの舞台裏写真をまとめた投稿だけでも、1400万件以上の「いいね」を集めている。
ハーランドがYouTubeの世界に足を踏み入れたのは2025年10月のことだが、すでに登録者数は450万人近くに達している。ショート動画と長尺動画を合わせた総再生回数は2億2400万回超を記録しており、親しみやすくいたずらっぽいキャラクターと、サッカー選手としての実力の両方が、彼のチャンネル成功を事実上保証している。
動画に登場する顔ぶれもまた、彼の大きな影響力を示している。ハーランドの豪華な連絡先リストにはノエル・ギャラガー、ズラタン、グリーリッシュ、そしてペップ・グアルディオラの電話番号があり、彼が連絡すれば彼らは応じた。
もし少しでも疑いがあったのなら、開幕戦で無得点に終わったあと、25歳の彼がしっかりと得点感覚を取り戻していることも付け加えておくべきだろう。新しいルックで臨んだハーランドは、その後の3試合で5ゴールを記録しており、その中には週半ばのポルト戦で決めたチャンピオンズリーグでの2得点も含まれている。
アメリカ上陸…
この夏だけでも、ハーランドの高まり続ける人気は大きく後押しされた。米国で大ブレイクし、ついに最も大きな舞台でその実力を示す機会をつかんだからだ。
ノルウェーは28年ぶりのワールドカップ出場を決めて米国へ乗り込み、戦前にダークホースと見られていた評価に違わぬ戦いを見せた。その大きな要因となったのが、得点力抜群の背番号9の活躍である。チームメイトたち、そして話題となったバイキングのボートこぎパフォーマンスとともに、ハーランドはピッチ内外で人々を魅了。自国の準々決勝進出の道のりで5試合7得点を記録し、その中には5度の優勝を誇るブラジルを相手にした決勝トーナメント1回戦の衝撃的な勝利での圧巻の2得点も含まれていた。
米国滞在中には舞台裏の様子を収めた複数のVlogも投稿し、これも拡散された。ダラスでカウボーイ文化を満喫し、ニューヨークの名物グルメを試すなど、比較的気づかれずに日常を過ごせることを楽しんでいた。その結果、ハーランドがアニメ風キャラクターやバイキングなどとして登場する奇妙なAI動画の波まで巻き起こった。さらにハーランドは、750ドルの剥製アライグマを土産として持ち帰り、その話題をつなげた。
母国の勝ち上がりとともに、ゴールとピッチ外での振る舞いに後押しされて彼の知名度は爆発的に拡大した。そして大会開幕以降、インスタグラムでは新たに約3600万人のフォロワーを獲得している。これは、彼が代表していた国の人口の6倍を超える数字だ。
ハーランドはその後、このワールドカップが自分にとって「人生を変えるものだった」と認めた。当時、急速に高まる自身の評判について問われると、ハーランドはこう語っている。「いいことだと思う。僕はアメリカ人が好きだし、彼らはちょっと最高におもしろいとも思う。おもしろい人たちだ」
さらにノルウェーのメディア『VG』に対し、こう付け加えた。「これまでの人生の中で最もクールな数週間であり、最もすごい旅だった。完全に現実離れしていたし、今それを受け止めるのは難しい。少し空っぽになる。あの40日間をさっと振り返ると、本当に完全に狂っていた」
米老舗ニュースメディア『ABC』は彼を「ピッチ内外で世界的なサッカーセンセーション」であり、「そのユニークな個性によって大会の枠を超越した存在」と評し、『NBC』はこのFWを「小さな画面のMVP」と呼んだ。
……そしてインターネット
どうやら、彼のトレードマークだったヘアスタイルも魅力の一部だったようだ。理容室予約プラットフォーム『Fresha』が分析したGoogle検索データによれば、ワールドカップ期間中に「ハーランド ヘア」の検索数は月間26万件へと516％の大幅増を記録した。全体では過去1年で3667％増加しており、ここ1カ月ほどだけでも13万件の検索があった。
専門家は、そのためハーランドの大胆な断髪がネット上で大きな話題となったのも不思議ではないとみており、新たな短く刈り込んだ髪型が急上昇する彼のブランドに影響を与えることはないと予想している。
Freshaのヘア＆ビューティー専門家ダニエル・ルイーズ氏は、次のように語った。「ハーランドの髪は、特にワールドカップ期間中にひと目でそれと分かるものになっていた。だから、それを切ったことでこれほどの反応が起きたとしても驚きではない。
「サッカー選手は何世代にもわたって男性のヘアスタイルに影響を与えてきたが、ハーランドが興味深かったのは、彼のスタイルが、男性の身だしなみで主流となってきたフェードや短く刈り込んだスタイルとは完全に異なっていたからだ。検索数は、彼の長めの髪にどれほどの関心が集まっていたかを示している。
「そして今、彼は完全に逆方向へとかじを切った。新しい髪型にも注目する男性は多いだろう」
流動性を保つ
定期的にルックスを変えることの威力を証明でき、しかもそれによって自身のブランド価値をまったく損なわなかった人物として挙げられるのがデイビッド・ベッカムだ。起業家的な才覚とルックス、そして人柄を備えたベッカムは、そのレガシーを現役時代のキャリアの枠を超えるものにした。
マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、イングランド代表で活躍した元スーパースターは、これまで長年にわたって数々の有名な、そして悪名高いヘアスタイルを披露してきた。少年らしいカーテンヘア、不評だったコーンロウやモヒカン、ハーランド風のポニーテール、そしてもちろんバズカットもその一部である。
ベッカムが髪形を変えるたびにニュースとなったが、ハーランドも最初の大きな断髪で話題をさらい、すでにそれをなぞっている。週半ばにCBS でこのストライカーの新しい髪形について語ったベッカムは、「本当にすごく似合っていると思う。新しいシーズン、新しいヘアカット、それでも決めるゴールは同じだ」と話し、その後、自身のお気に入りの髪形として、手入れのしやすさからバズカットを挙げた。
ハーランドもまた、現役生活を終えた後も長く自分を支えるパーソナルブランドを築く必要性を明確に認識しているようだ。常に新鮮さを保つことで人々の関心を引き続けることには確かに意味があり、YouTubeの動画の中で彼は、短髪のままでいる期間は長くならないことも示唆していた。
大きなヘアカットに備えて昔の自分の写真を振り返っていたこのストライカーは、2020年10月の1枚を手に取った。その写真の彼は、中分けにヘアバンドを合わせたミディアム丈のブロンドヘアだった。「ジャック・グリーリッシュだ！どう思う？」と彼は言った。「またこの髪形にするのが楽しみなんだ。気に入っているからね。長すぎず、短すぎず、その中間なんだ」
強豪
バイキングのようなオーラはやや薄れたかもしれない。それでも、トレードマークだった長髪を切り落としたからといって、ハーランドのブランド力が落ちるとは考えにくい。むしろ、意図せず拡散した今回のヘアカット騒動によって、世界中でその知名度がさらに高まる中、彼への注目は一段と増している。
ロンドンの高級バーバー『Supply 91』の共同創設者マクスウェル・オークリーは、GQに対し、こう語った。
「すべてをそぎ落として、顔そのものに語らせるのは、とても自信に満ちたことだ。
ハーランドの新しいルックは、その完璧な例だ。見た目は完全に変わったが、それでいて、なぜかさらに強い印象を与えている。彼の象徴でもあった長髪とのコントラストが、これほど注目を集めている大きな理由でもある。まるでリセットのような効果がある」
この夏にアメリカ市場でも成功を収め、YouTubeチャンネルの好調もあり、クラブと代表の両方でゴールを重ね続けているハーランドは、ピッチ内外で圧倒的な存在となっている。新しい髪形になったからといって、その勢いが鈍ることはまずないだろう。