この夏だけでも、ハーランドの高まり続ける人気は大きく後押しされた。米国で大ブレイクし、ついに最も大きな舞台でその実力を示す機会をつかんだからだ。

ノルウェーは28年ぶりのワールドカップ出場を決めて米国へ乗り込み、戦前にダークホースと見られていた評価に違わぬ戦いを見せた。その大きな要因となったのが、得点力抜群の背番号9の活躍である。チームメイトたち、そして話題となったバイキングのボートこぎパフォーマンスとともに、ハーランドはピッチ内外で人々を魅了。自国の準々決勝進出の道のりで5試合7得点を記録し、その中には5度の優勝を誇るブラジルを相手にした決勝トーナメント1回戦の衝撃的な勝利での圧巻の2得点も含まれていた。

米国滞在中には舞台裏の様子を収めた複数のVlogも投稿し、これも拡散された。ダラスでカウボーイ文化を満喫し、ニューヨークの名物グルメを試すなど、比較的気づかれずに日常を過ごせることを楽しんでいた。その結果、ハーランドがアニメ風キャラクターやバイキングなどとして登場する奇妙なAI動画の波まで巻き起こった。さらにハーランドは、750ドルの剥製アライグマを土産として持ち帰り、その話題をつなげた。

母国の勝ち上がりとともに、ゴールとピッチ外での振る舞いに後押しされて彼の知名度は爆発的に拡大した。そして大会開幕以降、インスタグラムでは新たに約3600万人のフォロワーを獲得している。これは、彼が代表していた国の人口の6倍を超える数字だ。

ハーランドはその後、このワールドカップが自分にとって「人生を変えるものだった」と認めた。当時、急速に高まる自身の評判について問われると、ハーランドはこう語っている。「いいことだと思う。僕はアメリカ人が好きだし、彼らはちょっと最高におもしろいとも思う。おもしろい人たちだ」

さらにノルウェーのメディア『VG』に対し、こう付け加えた。「これまでの人生の中で最もクールな数週間であり、最もすごい旅だった。完全に現実離れしていたし、今それを受け止めるのは難しい。少し空っぽになる。あの40日間をさっと振り返ると、本当に完全に狂っていた」

米老舗ニュースメディア『ABC』は彼を「ピッチ内外で世界的なサッカーセンセーション」であり、「そのユニークな個性によって大会の枠を超越した存在」と評し、『NBC』はこのFWを「小さな画面のMVP」と呼んだ。