アーセナルの2026-27シーズンプレビュー：目標は欧州制覇
2026年5月19日、アーセナルのサポーターにとって、20年以上に及んだ失望の日々がついに終わりを告げた。マンチェスター・シティがディーン・コートでボーンマスと1-1で引き分けたことにより、ペップ・グアルディオラ率いるチームは、プレミアリーグでいつも準優勝に甘んじてきたアーセナルを首位で捉えることができなくなったのだ。アーセナルは2004年以来となるイングランド王者に輝いた。
ミケル・アルテタ率いるチームが見せてきたサッカーは、特に美しいものではなかった。だが、ファンはそんなことを気にしなかった。それも当然のことだ。彼らはメジャータイトルを祝うのを、あまりにも長く待たされてきたのだから。そして、グーナーにとって本当に胸を躍らせるのは、これがエミレーツにおける新たな成功の時代の始まりに過ぎないかもしれない、ということだ。
実際、アーセナルが金曜夜にホームでコヴェントリー・シティを迎え、タイトル防衛のスタートを切ろうとしている今、あの偉大なグアルディオラはもうシティにはいない。一方で、その他の伝統的なライバルの大半は移行期にある。アルテタにとって好機が訪れているのは間違いない。イングランド最強の陣容は、この夏さらに補強された。しかもそれは、昨季チャンピオンズリーグ準優勝を果たしたチームが、クラブ史上初めてヨーロッパをも制する態勢が完璧に整ったように見えるほどの補強だった。
以下、GOALがアーセナルの2026-27シーズンをプレビューする。
エミレーツを取り巻く雰囲気
一言で言えば、祝賀ムードだ。長年苦しんできたアーセナルのサポーターたちは、幾度となくタイトルレースを「土壇場で失った」とされ、ライバルファンから容赦なく嘲笑されるのを耐え忍んできた。しかし、3シーズン連続で2位に終わった末に、アルテタと選手たちはついにゴールラインを越えたのだ。しかも重要なことに、シティに優勝をプレゼントしかねなかったシーズン終盤の失速から立ち直った上での戴冠だった。
その結果、エミレーツ・スタジアムの歓喜のムードは、ヴィニシウスの獲得に失敗したことでほんのわずかに水を差されることとなった。グーナーは、このレアル・マドリーのスーパースターがロンドン北部への移籍を望んでいると確信していたが、われわれ以外の者にとっては、彼がアーセナルの関心を利用してフロレンティーノ・ペレスからより多くの金を引き出そうとしているだけなのは明白だった。モーガン・ロジャーズがチェルシーと契約したのを目の当たりにしたことも、ファンにとっては少なからぬ痛手となった。
とはいえ、日曜日にアーセナルがシティを解体してコミュニティ・シールドを制したその戦いぶりは、今季のチームが昨季よりもさらに強力だとファンに確信させたのも当然であり、それはさらなる主要タイトルの獲得が単に可能というだけでなく、大いにあり得るということを意味している。
移籍情報
ピエロ・ヒンカピエのレヴァークーゼンからのローン移籍は7月1日に、破格の3450万ポンドで完全移籍へと切り替えられた。そしてアーセナルはその翌週、正守護神ダビド・ラヤの控えを厚くするため、イラン・メリエをフリーで獲得した。
続くクリストス・ツォリスの獲得は、エミレーツで大きな興奮を呼び起こすことはなかった。少なくとも当初は。クラブ・ブルージュから3400万ポンドで加入したこの選手は、以前ノリッジ・シティで期待に応えられなかったからだ。しかし、このギリシャ人のプレシーズンでの非常に印象的な出来は、先週日曜にカーディフで行われたシティ戦で3-0の勝利を収めた際のダイナミックなパフォーマンスによって裏づけられ、アルテタがなぜレアンドロ・トロサールのベシクタシュ移籍を認める意向を示しただけでなく、ガブリエウ・マルティネッリを移籍可能なリストに載せたのかを、はっきりと物語るものとなった。
とはいえ、アーセナルの今夏最も重要な補強は、間違いなくブルーノ・ギマランイスである。ニューカッスル・ユナイテッドの元キャプテンであるこの選手は、アルテタの中盤にとってフィジカルとテクニックの完璧な融合そのものに見える。もちろん、このブラジル人の加入は、クリスティアン・ノアゴーのエヴァートン移籍の直後に実現したものであり、マイルズ・ルイス＝スケリーかマルティン・スビメンディが移籍市場の閉幕前にクラブを去るのではないかとの憶測を呼んでいる。しかし、その点についてはまだ具体的な動きは見られない。
同じことがヴィクトル・ギェケレシュにも当てはまる。バルセロナなどとの関連が報じられており、アーセナルが夢の獲得候補であるフリアン・アルバレスや、伏兵ヴィクター・オシムヘンのような、本当に信頼できる得点源をなお探し続けているとの話が続いている。
この2人のフォワードのいずれかが9月1日までに加入すれば、アルテタはおそらくヨーロッパで最も選手層の厚い陣容を手にすることになるだろう。とりわけ、負傷によるウィリアム・サリバの離脱に守備陣が対応できるよう、エズリ・コンサがアストン・ヴィラから5100万ポンドで加入することになっている状況ではなおさらだ。
プレシーズンのパフォーマンス
ジローナに4-1で勝利して幕を開けたものの、アーセナルのプレシーズンは実際のところかなり不出来なもので、アシストを量産したツォリスがほぼ唯一の明るい材料だったと言っていいだろう。
アルテタは、8月5日のレアル・ベティスとの一戦を1-3で落とした際、ミスの多いパフォーマンスを演じた選手たちが自らに「腹を立てていた」とまで明かしていた。その4日後、今度はボルシア・ドルトムントに再び敗れると、サリバの離脱が当初懸念されていた以上に大きな問題になるのではないかと考えずにはいられなかった。
しかし、コモとの1-1の引き分けでクリーンシートなしのプレシーズン親善試合が4試合連続となった後、アーセナルはコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを圧倒し、アーリング・ハーランドらを完封してみせたことで、伝統の守備の堅牢さを失ったのではないかという不安を払拭した。
その完勝が、イングランド代表のワールドカップ組の一部を先発から欠いた状態で成し遂げられたことを踏まえれば、プレミアリーグ開幕戦を前に、アーセナルはかなり良い状態にあると言っていいだろう。
采配の変化は…
アルテタは、メディアへの、そして自身の選手たちへの語り方において、決して自分に有利な振る舞いをしてこなかった。彼が用いる比喩や動機付けの手法は、しばしば信じられないほど気恥ずかしいものだった。またこのスペイン人指揮官の、驚くほどシニカルで安全第一のプレースタイルも、純粋主義者たちを遠ざける大きな要因となった。
しかし、そうしたことはもはや大した問題ではない。（2020年にFAカップを制していたにもかかわらず）勝負弱いというレッテルを貼られてきたアルテタは、いまやプレミアリーグの優勝監督となった。そして現代においては、大多数の人々にとって重要なのは成功だけなのだ。
ついに重荷を下ろしたことで、今季はチームにより大きな自由を与えてプレーさせる可能性もある。正直に言えば、我々はその見立てを全面的には支持していない。戦術的な観点から見れば、アルテタは明らかにジョゼップ・グアルディオラよりもジョゼ・モウリーニョに近いからだ。
しかしながら、アーセナルがヴィニシウスの獲得に動いたという事実そのものが、アーセナルの指揮官は自チームが攻撃陣にスター性を欠いていることを認識しており、これほどまでにセットプレー頼みの得点を続けることはできないと自覚していることを示している。
したがって今季、エミレーツではやや攻撃的で幅を使ったスタイルのサッカーが見られるかもしれない。アルテタは、いつものデイヴィッド・ブレント風の言い回しで、今季は自分のチームをディフェンディング・チャンピオンではなく「攻撃するチャンピオン」と見なしてほしいと語った。
MVP
ブカヨ・サカはアーセナルの「スターボーイ」であり、アルテタが率いる攻撃陣における唯一の証明済みワールドクラスの存在だ。そしてデクラン・ライスの止まらない運動量は、チームの戦術に欠かせない要素となっている。しかし、今季もっとも重要な選手は、実はマルティン・ウーデゴールかもしれない。
このノルウェー人は言うまでもなくアーセナルのキャプテンであり、重要な役割を担うのは当然のことだ。しかしウーデゴールは、ここ数シーズンにわたってコンディションと調子の両面で明らかに苦しんでおり、昨季のリーグ制覇において決定的な要因だったとは言い難かった。
だが、今回は状況が大きく異なるかもしれない。素晴らしいワールドカップでの快進撃に後押しされ、ウーデゴールはコミュニティ・シールドでのマンチェスター・シティ相手の勝利で、まるで別人のようだった。この攻撃的MFは、決定的なパフォーマンスを見事なゴールで締めくくった。
もちろん一度の好プレーだけで結論を出すことはできないが、もしウーデゴールが本当に全盛期の姿を取り戻したのであれば、アーセナルの攻撃においてこれまでたびたびその不在が際立ってきた創造性を、彼が供給できるはずだ。
ブレイクスター
やはりマックス・ダウマンだろう。アーセナルのファンならすでにこの16歳の右ウイングのことをよく知っているはずだ。昨シーズン3月14日のエヴァートン戦でゴールを決め、プレミアリーグ史上最年少得点者となった選手である。
しかし、彼の成長は残念ながら足首の負傷によって足止めを食らい、トップチームでの出場はわずか13試合にとどまった。これほど若い選手にしてみれば、それでも当然ながら並外れた数字ではあるが、今シーズンのダウマンにはさらに多くの出場時間が期待されている。特に、アルテタが非常に故障がちなサカをより頻繁にローテーションさせようとしていることを考えればなおさらだ。
「マックスは今シーズン、100％（トップチームの一員だ）」と、アーセナルの指揮官はつい先週、記者団に語った。「彼はプレシーズンをすべてこなした。あらゆる面で我々のシステムに組み込まれている。どれだけ出場するか？ それは全員と同じで、自ら勝ち取らなければならない。だが、勝ち取れば出場する」。
成功とはどのようなものか
プレミアリーグのタイトルを勝ち取ることは難しいが、それを守り抜くことはさらに困難だ。アルネ・スロットに聞いてみるといい。だが、このオランダ人監督の下でのリバプールの劇的な低迷が、イングランド最高峰の舞台では物事がいかに素早く一変しうるかを浮き彫りにした一方で、アルテタのアーセナルは再び首位でシーズンを終えるための準備が驚くほど整っているように見える。実際、これほど強力な陣容を擁するチームにとって、2年連続の優勝は今季のアーセナルにとっておそらく最低限の目標だろう。
本当の試練はヨーロッパの舞台で一段上を目指すことになる。アーセナルは、3連覇を狙う素晴らしいパリ・サンジェルマンを打ち負かせることをまだ証明できていないからだ。その意味では、アーセナルが再び及ばなかったとしても許容されるだろう。とりわけ今年はコンペティションがさらに熾烈を極めそうであり、バルセロナがマンチェスター・シティからロドリを獲得し、レアル・マドリーは復帰するジョゼ・モウリーニョ監督に移籍市場で多大なバックアップを与えているからだ。
大胆な予想
今季のベストプレーヤー： マルティン・ウーデゴール。彼のゴールとアシストが再び量産され始めるはずだ。
最大の期待外れ： チャンピオンズリーグ。アーセナルの中盤は、真のエリートクラブ相手に試合を支配するために必要なボールスキルを依然として欠いているように見える。そして正念場になると、アルテタの根深い慎重さが常にチームの足かせとなる。
ベストな補強： クリストス・ツォリス。ギマランイスは大きなインパクトを残すだろうが、費用対効果という観点で考えるなら、アルテタはツォリスという格好のトロサール後継者をすでに見つけたようだ。しかも破格の移籍金で。
最多得点者： ヴィクトル・ギェケレシュ。もしこのスウェーデン人が残留し、トップストライカーが加入しなければ、格下相手に十分なゴールを重ね、負傷しがちなカイ・ハヴァーツを上回る得点を挙げると予想する。
欧州での成績： 準決勝。アーセナルは再びリーグフェーズを首位で通過する可能性が十分あるが、ライスらは業界最高峰のMF（ロドリ、ペドリなど）と対峙することになれば、再びその底を見透かされるだろう。
リーグ順位： 1位。昨季ついに初タイトルを掴んでその真価を証明したアルテタの選手たちは、少なくとも勝ち点10差をつけて2度目の栄冠を勝ち取るだろう。