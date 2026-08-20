2026年5月19日、アーセナルのサポーターにとって、20年以上に及んだ失望の日々がついに終わりを告げた。マンチェスター・シティがディーン・コートでボーンマスと1-1で引き分けたことにより、ペップ・グアルディオラ率いるチームは、プレミアリーグでいつも準優勝に甘んじてきたアーセナルを首位で捉えることができなくなったのだ。アーセナルは2004年以来となるイングランド王者に輝いた。

ミケル・アルテタ率いるチームが見せてきたサッカーは、特に美しいものではなかった。だが、ファンはそんなことを気にしなかった。それも当然のことだ。彼らはメジャータイトルを祝うのを、あまりにも長く待たされてきたのだから。そして、グーナーにとって本当に胸を躍らせるのは、これがエミレーツにおける新たな成功の時代の始まりに過ぎないかもしれない、ということだ。

実際、アーセナルが金曜夜にホームでコヴェントリー・シティを迎え、タイトル防衛のスタートを切ろうとしている今、あの偉大なグアルディオラはもうシティにはいない。一方で、その他の伝統的なライバルの大半は移行期にある。アルテタにとって好機が訪れているのは間違いない。イングランド最強の陣容は、この夏さらに補強された。しかもそれは、昨季チャンピオンズリーグ準優勝を果たしたチームが、クラブ史上初めてヨーロッパをも制する態勢が完璧に整ったように見えるほどの補強だった。

以下、GOALがアーセナルの2026-27シーズンをプレビューする。