多くの人にとって、1つの夢をかなえる機会を得られれば、それだけで幸運だと感じるものだ。世界中の何百万人もの夢見る少年少女にとって、プロスポーツ選手として生きることは、個人的な達成の頂点を意味する。一方で、ファッション業界で成功をつかんだ後、着飾ってカメラの前でポーズを決める日々を喜んで送る者たちもいる。

どちらの世界も、その扉を開くのは極めて難しいことで知られている。いつの時代もトラックやピッチ、あるいはキャットウォークに立てる人間は限られているからだ。決定権を持つ者たちの目に留まるのも決して簡単ではない。競技の指導者たちは常に完璧を追い求め、他方で苛烈なクリエイティブディレクターや編集者が支配する世界では、まさに「プラダを着た悪魔」が待っている。

中には、すべての幸運を手にしているかのような者もいる。ロンドンやパリのサッカー場から、ニューヨークやミラノのランウェイへと、境界線を軽やかに越えていくことができるのだ。ジョン・ホールズは、大きく異なる2つのキャリアを通じて、そのすべてを実現してきた。

U-20イングランド代表として国際舞台に立つに十分な実力を持つDFだった彼は、アーセナルの象徴的な『インビンシブルズ』の一員として、ティエリ・アンリ、パトリック・ヴィエラ、デニス・ベルカンプと肩を並べた。ホールズは名高いヘイル・エンドのアカデミーを経てトップチームデビューを果たし、アーセナルで3試合に出場。その後はさらに10クラブでプレーし、イングランド・フットボールリーグの4つすべての階層を経験した。

その現役生活が終わると、最終的には負傷によって30歳でスパイクを脱ぐことを余儀なくされたホールズは、自己憐憫に浸っていた時間は1週間にも満たなかった。そして、スポーツ界のロールモデル的存在としての人生から、ジョルジオ・アルマーニやドルチェ＆ガッバーナの扉をその顔で開くことになる新たな人生へと転じた。

では、その過程はどのようなものだったのか。当人がGOALにその舞台裏を明かしている。