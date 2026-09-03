アーセナルを代表する存在から、アルマーニのモデルとしてファッション業界を席巻するまで
多くの人にとって、1つの夢をかなえる機会を得られれば、それだけで幸運だと感じるものだ。世界中の何百万人もの夢見る少年少女にとって、プロスポーツ選手として生きることは、個人的な達成の頂点を意味する。一方で、ファッション業界で成功をつかんだ後、着飾ってカメラの前でポーズを決める日々を喜んで送る者たちもいる。
どちらの世界も、その扉を開くのは極めて難しいことで知られている。いつの時代もトラックやピッチ、あるいはキャットウォークに立てる人間は限られているからだ。決定権を持つ者たちの目に留まるのも決して簡単ではない。競技の指導者たちは常に完璧を追い求め、他方で苛烈なクリエイティブディレクターや編集者が支配する世界では、まさに「プラダを着た悪魔」が待っている。
中には、すべての幸運を手にしているかのような者もいる。ロンドンやパリのサッカー場から、ニューヨークやミラノのランウェイへと、境界線を軽やかに越えていくことができるのだ。ジョン・ホールズは、大きく異なる2つのキャリアを通じて、そのすべてを実現してきた。
U-20イングランド代表として国際舞台に立つに十分な実力を持つDFだった彼は、アーセナルの象徴的な『インビンシブルズ』の一員として、ティエリ・アンリ、パトリック・ヴィエラ、デニス・ベルカンプと肩を並べた。ホールズは名高いヘイル・エンドのアカデミーを経てトップチームデビューを果たし、アーセナルで3試合に出場。その後はさらに10クラブでプレーし、イングランド・フットボールリーグの4つすべての階層を経験した。
その現役生活が終わると、最終的には負傷によって30歳でスパイクを脱ぐことを余儀なくされたホールズは、自己憐憫に浸っていた時間は1週間にも満たなかった。そして、スポーツ界のロールモデル的存在としての人生から、ジョルジオ・アルマーニやドルチェ＆ガッバーナの扉をその顔で開くことになる新たな人生へと転じた。
では、その過程はどのようなものだったのか。当人がGOALにその舞台裏を明かしている。
ショッピングセンターへの進入路
運命は間違いなくホールズにほほ笑んだ。現在44歳となったホールズは、GOALの独占取材に対し、BritishGambler.co.uk提供のもとで、まるで定められていたかのようなモデル転身についてこう説明した。「モデルの話は本当に不思議なんだ。というのも、子どもの頃にモデルをやっていたからね。子役モデルだった。たしか8歳、9歳、10歳、11歳くらいまでやっていたと思う」と語った。「それでアーセナルに入った時に、母に『もうこのモデルの仕事はやりたくない』って伝えたんだ。でも、自分にとっては本当にうまくいっていたんだ。
「カイリー・ミノーグのビデオのひとつ、彼女のミュージックビデオにも出たことがある。本当はその中で踊る場面があるはずだったんだけど、カムデンで朝4時くらいまでかかってね。カムデンで撮影していて、自分のダンスシーンは朝5時くらいだったと思うんだけど、『父さん、家に帰りたい』って言ったんだ。まだ子どもだったからね。父は『いいよ、帰ろう』って言った。でも、カイリー・ミノーグのビデオの最初の方には出ているよ。
「でも不思議なことに、キャリアの終盤になるとケガが増え始めて、いろいろあって、たしか28歳くらいだったと思う。自分の中に少しエゴイスティックな部分があって、『全部ダメになったらモデルになればいい』って思っていたんだ。それで姉妹が背中を押してくれた。アキレス腱の負傷をした時、それがかなり深刻なものになりそうだったから、姉妹が『ロンドンに行って、いろんな事務所を回ってきなさい。直接入ってみなさい』って言ってくれたんだ。だから全部の事務所を回った。ロンドンの大手8社に行ったけど、最後の1社以外はみんなノーだった。その最後の1社が『うーん、可能性はあるかもしれないけど、あなたの状況は？』って言ってきた。自分は『サッカー選手としてあと1年残っている』って答えた。すると彼女は『1年後にまた来て。もしかしたら話をするかも』って言ったんだ。
「それで結局、アキレス腱が自分をダメにして、引退することになった。引退してから本当に5日間くらいで、最後の給料を受け取るところまできて、泣き崩れていた。そしてウェストフィールドのショッピングセンターを歩いていたら、そこにいた女性が声をかけてきた。サラ・ビッカリー、今でも自分のエージェントなんだけど、彼女が近づいてきたんだ。『どこかで会ったことある？ あなた、モデル？』ってね。自分は『いや、でも少し前にあなたの事務所に立ち寄ったことがあると思う』って答えた。すると彼女は『なるほど、いいわね。明日来て。テスト撮影をして、それからどうなるか見てみましょう』って言ったんだ。
「それで次の日に行った。ショーディッチでテスト撮影をしたんだ。何枚か写真を撮って、いい服を着せてもらう。そしてクールなカメラマンが写真を撮る。それで写真が戻ってくると、少し見て、評価するんだ。それで終わり。次の日に『いいね、あなたと契約したい』って言われた。それで決まりだった。契約して、気づけば引退から6日後にはモデルになっていたんだ」
サッカー選手の自信
ホールズは、サッカー選手からファッショニスタへの転身も実に難なくやってのけた。スポーツ界の注目を浴びる生活に慣れた人間が、フォトシュートの現場に持ち込める転用可能なスキルはあるかと問われると、こう答えている。「もちろんある。サッカー選手の自信というのは、とにかく何でもできると思っているものだからね。というか、たいていのサッカー選手は、自分はゴルフもできるし、バスケットボールもできるし、テニスもできると思っているはずなんだ。言いたいこと分かるでしょ？ 俺たちはだいたいそういう感じなんだよ。そういうものが身についている。だから、その自信は助けになった。
「子どもの頃から、モデルっぽいことは何となく分かっていたんだ。自分にもできるんじゃないかと思っていた。もちろん、大人になってからの部分はもう少し新しくて、『うわ、これは違うな』という感じもあったけどね。でも自信はずっとあった。それに、この世界に入った時は、少し世間知らずなところもあったと思う。フォトグラファーのことも全然知らなかったし、そういうあれこれも何も知らなかった。だから会いに行った大物たちも、俺にとっては大物じゃなかった。ただのそこらの誰かでしかなかった。だから、ただ現場に行って、自分らしく、自信を持っていればよかった。
「現場に入れば、20人とか50人の前に座ることになる。でも群衆の前に立つのと何も変わらなかったよ。本当に怖いのはカメラの後ろに15人いることじゃなくて、3万人のファンの前に出ていくことだったからね。それほど悪くはなかった。だから、それはなかなかクールだった。それに、スポーツ選手としては、自分の体をコントロールすることや、どう立てばいいか、どう腰を落とすかみたいなことも分かっている。そういう意味でも、わりと同じことだった。だから転用できるものはいくつかあったよ」
とはいえ、かなりきわどいブリーフ一枚で立っているのは、最初は少し奇妙で緊張するものだったに違いない。「それはいつもちょっと変な感じだったね。下着だけの時は、特にカップをつけさせてもらえない時なんかはね。もちろんカップなしで、しかも20人くらいにパンツ姿を見られていたら、少し怖いよ。でもありがたいことに、サッカー選手って基本的にいつも体ができているだろ。そこはモデルの仕事にもつながった。体形は維持していたからね。だから、自分の体に関しては常に自信があった。でも、あの昔ながらのぴったりした水着みたいなやつは、いつもちょっと変な感じだったよ」
アルマーニの門前での争奪戦
ホールズはサッカー選手としては2007年にレディングでプレミアリーグ出場1試合にとどまったが、モデルとしてはアルマーニやD&Gの仕事をしてきた。それらの仕事をつかむことがトップリーグにたどり着くのに似ているかと問われると、イズリントン出身の同氏はこう語った。「そうだね。そういうのは、いわば最高峰の中の最高峰なんだ。
「最初にアルマーニのキャスティングに行った時のことを覚えている。ミラノのアルマーニのキャスティングを見たことがあるなら分かると思うけど、本当にすごいんだ。『Giorgio Armani』と書かれたゲートの外に、何百人、もしかしたら何千人もの男の子たちが待っている。そして2時間、3時間と待ったあと、そのゲートがゆっくり開くんだ。で、何が起きているのか本当に分からなくて戸惑っていた。でもゲートが開くと、その子たちが一斉に全力で走り出した。列の先頭まで100メートル走みたいなものだからね。列の後ろにいたら、ミスター・アルマーニの前を歩けるようになるまで、さらに3時間は並ぶことになる。みんなが走り始めて、僕は『何が起きてるんだ？』って感じだった。もう終わった、これで最後尾だと思ったよ。だから肘を張って、前に行こうとして、人をかき分けて進もうとしていた。
「でも、もちろんあれこそが頂点なんだ。あの人のために歩くこと、そして最初に出ることは、モデル界の頂点みたいなものだからね。もちろん香水の広告やそういうキャンペーン、フレグランス関係の仕事もある。でもファッションウィークで最初に出ること、あるいはショーを締めること、つまり最後に出ることもそうだけど、それがいわば最上級の仕事なんだ。ありがたいことに、僕はもう15年間アルマーニの仕事をしている。だから、もうああいうキャスティングを受けなくてよくなったのは幸運だよ。
「でも今はSNSでも、新しいモデルたちがみんなそれをやりたがっているのが分かる。それが彼らのやりたい仕事なんだ。僕は幸運にもずっとそこにいられている。それに、ちょっと家族みたいな感じもある。彼らはかなり忠実で、ファッション界にもサッカー界にもあまり忠誠心はないけど、そこには少し忠誠心があったんだ。家族のような雰囲気もあるよ。」
世界を旅する
スポーツとファッションの間には、世界中を飛び回ることなど、多くの共通点がある。ただし、モデルはチームの一員ではなく、基本的に一人で仕事をする。その変化について語ったホールズは、こう話している。「それを始めたばかりの頃は、本当に、本当に怖かった。初めて一人で飛行機に乗った時のことを覚えているし、一人で空港に行ったことも覚えている。とにかくすごく孤独に感じたし、みんなに見られている気がした。変な感覚だった。だって普段は20人、30人くらいで一緒に行動していて、それが自分たちだったから。どこへ行くにも一緒だった。みんなで同じバブルの中にいて、チームで、何をするにも一緒だった」
「それが突然、今度は一人になった。違う国にいて、どうしようもなく孤独だった。次の日には15人の新しい人たちに会いに行かなければならない。それで、さらに数日そこに滞在することもある。新人モデルだった頃はそういう時期があった。何をするかというと、『よし、いいね。みんなに会えるようにパリに6週間行ってもらおう。今度はみんなに会えて、向こうにも君を見てもらえて、クライアントやそのほかの人たち、ブッカーにも会えるように、ニューヨークに6週間行ってもらおう』という感じだった。そして、それは本当に孤独で、孤独な時間だった。
「しかも変だったのは、友達も本当にいなかったこと。すごく孤独だった。頼れる相手が誰もいなかったし、自分から誰かに頼ろうともしなかった。そういうふうに育てられてきたという部分もあった。そして本当に、本当に苦しい時期だった。
「少しずつ、でも確実に、だんだんそれに慣れて、楽しめるようにもなっていった。でも、始めてから3年くらい経った頃だったと思うけど、ある時に突然、まるでれんがの壁にぶつかったみたいに気づかされたんだ。『なんてことだ、ロンドンでは本当にうまくやれているのに、ここで何が起きているのか分からない。だってこんなに孤独で、こんなに落ち込んでいるんだから』とね。最終的には精神科医のところへ行って、そこですべてを乗り越えていった。でも、あの時は本当に怖くて、先の見えないものだった」
恐ろしい業界
ホールズは、金を稼ぐことに関しても異なる考え方を身につけなければならなかった。フットボーラーであれば、試合に出るかどうかにかかわらず報酬は支払われる。ファッション業界では、仕事が入らなければ収入はない。
「いつも言っているが、モデルの生活は、仕事をしているモデルなら本当に、本当に素晴らしい。でも仕事をしていないモデルの生活は、そんなに良いものではない。そして何があっても、順調に働いている良いモデルであっても、2週間後には仕事のないモデルになっているかもしれない。というのも、私たちが仕事について知るのは、おそらく2週間前、運が良ければ3週間前だからだ」とホールズは説明した。
「だから基本的に、来週から私は失業状態だ。次の仕事、さらに2つの仕事が決まっていても、それだけだ。つまり、常にそういう状況にかなり近いところにいる。これは『これが永遠に続くわけではない』というサインだ。自営業として、電話が鳴るのを、あるいはエージェントから『いいかい、仕事を取ってほしい』と電話が来るのを待つのは、かなり怖い業界だ」
モデルはいくら支払われるのか
サッカーと同じように、モデル業界にもスライド式の報酬体系がある。キャンペーンや撮影、イベントによって収入に差が出る仕組みについて問われたホールズは、こう語った。「そうだね、かなり大きな幅がある。エージェントがかなり多くの仕事をしてくれると思う。でも、モデルには明らかにそれぞれ違う格がある。自分ならこのレートを求められるし、別のモデルならあのレートを求められる。そして結局、メールが来るにせよ電話が来るにせよ、合意した条件がすべてなんだ。だから、自分が1万ポンドの仕事に合意していて、別のモデルが『いや、自分は2万で受ける』となれば、その条件を受けることになる。自分がそれに納得して、合意して、仕事に行くんだ。
「でも、僕らにはeコマースがあって、それには一定のレートがある。ルックブックもあって、そっちはもう少し高い額を求める。キャンペーンなら、さらにずっと高い額を求める。あとはランウェイ、それからエディトリアルだね。エディトリアルは基本的に無料みたいなもの。無料でエディトリアルをやりに行く。雑誌には載るけど、得られるのは話題性や注目の一部という感じだ。
「eコマースの仕事は、自分が始めた頃と比べて本当にレートが下がっている。今はモデルがものすごく増えているからね。モデルの数がとても多くて、それぞれのモデルに対する需要はそこまで高くない。選択肢がたくさんあるから。でも、eコマースの仕事なら、今は簡単に500ポンドでやることもあるし、7000ポンドでやることもある。これがeコマースで、ネットで見かけるZaraなんかのやつだよ。写真の中で、ベーシックな立ち姿でじっとしている男の子を見る、ああいうものさ。
「だから、それくらい大きな差が出ることもあるし、当然ながらルックブックではもっと高い額を求めたい。キャンペーンでももっと高い額を求めたい。そして、そのキャンペーンがどれくらいの期間使われるかもある。12カ月使用かもしれないし、18カ月使用かもしれない。もし再利用されるなら、相手はもう一度支払わないといけない。だから、僕らがやっていることすべてにすごく大きな差があるんだ。
「ランウェイはどちらかといえば、男の子たちが行って、やって、また去っていくようなもの。ランウェイで報酬が出るならラッキーだ。ミラノに行って、キャスティングやランウェイ、ホテル代も含めて1週間滞在して、トントンで終われたらラッキーだよ。本当に運がいい。中にはポケットに数千ポンド、あるいはエクスクルーシブの子たちならそれ以上を入れて帰る子もいる。でも、若い男の子としてランウェイのイベントをやって、何かしら持ち帰れたら、とても運がいい方なんだ。
「それから、もちろんフレグランスもある。フレグランスはたいてい本命なんだ。あれが一番大きい。お金が欲しいなら、フレグランスだ。だから、空港で誰かがフレグランスをやっているのを見たら、その人はかなり稼いでいるはずだよ」
ホールズはいまだその大きな報酬を手にするのを待っている段階だが、アーセナルからアルマーニへと至ったここまでのキャリアの歩みを考えれば、再び目標を射止め、どんな夢も手の届かないものと見なすべきではないことをさらに証明したとしても、何ら不思議はない。