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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

アーセナルはレネー・スレーヘルス監督を解任するのか？ WSL優勝候補の歴史的な未勝利記録が続き、指揮官への風当たり強まる

ノースロンドンのクラブは開幕前、多くの人から首位に立つと予想されていたが、開幕6試合でわずか1勝にとどまり、その可能性は大きく後退した。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 新たなウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）のシーズンが始まったとき、戦力を見れば、アーセナルは優勝候補の筆頭に見えた。アーセナルは素晴らしい移籍市場を過ごし、リーグのどのチームよりも強く、選手層の厚いチームを築いた。次の段階へ進む準備は整っているように見えたし、それほど大きな飛躍が必要とも思えなかった。何しろ、このチームは2025年にチャンピオンズリーグを制し、その1年後にはWSLのタイトル争いでマンチェスター・シティに最も迫ったのだ。

    だが、アーセナルがその一歩を踏み出すと予想するのには、落とし穴があるようにも感じられた。あまりに話がうますぎたのだ。移籍市場で最も成功したチームが、実際に最強のチームになるとは限らない。2019年以来となるWSL優勝をアーセナルに期待する理由は十分にあったものの、直感的に予想をためらう人もいた。

    そうした人たちは、自分の直感を信じてよかったと思っているだろう。土曜日、アーセナルは昇格組バーミンガム・シティと引き分けに終わった。開幕からのリーグ戦6試合でわずか1勝にとどまり、WSLではクラブ史上初めて5試合連続で勝利を逃している。14チーム中8位に沈み、首位との差は大きく開いて12ポイント。全26試合のシーズンで、ここからタイトル争いに戻る道筋を見いだすのは難しい。

    では、アーセナルはなぜここまで苦しい状況に陥ったのか。そして、この状況はレネー・スレガース監督の今後にとって何を意味するのか。

  • 繰り返される失敗

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    アーセナルは今季、多くの試合で優勢に立ち、数多くのチャンスを作ってきたが、それを勝利につなげるのに苦しんでいる。

    今季のアーセナルが抱える大きな課題の一つが、引いて守る相手を崩すことだ。このチームにとって新たな問題ではないが、昨季はある程度克服したように見えた。昨季のWSLとチャンピオンズリーグでアーセナルのボール支配率が最も高かった16試合を見ると、勝ち点を落としたのはわずか2度。特に支配率が高かったレスター、エヴァートン、OHルーヴェン、ベンフィカとのアウェー戦は、いずれも勝利している。

    しかし、今季はまったく違う。先月のクリスタル・パレス戦ではボール支配率79％を記録しながら、0-0の引き分け。土曜日のバーミンガム戦でも支配率76％で、結果は1-1だった。数週間前のチャンピオンズリーグ、キューゲ戦では支配率70％を記録したものの、終盤のマリオナ・カルデンテイのPKで何とか1-0の勝利を収めた。

    スレーガースが多彩で質の高い選手を起用できるにもかかわらず、こうした試合では大いに苦戦している。ボール保持時のテンポの遅さが課題で、相手を十分に動かせず、チャンスを増やせていない。チャンスを作っても決め切れない。WSLでアーセナルほど得点数が期待得点を下回っているチームはない。

  • 苛立ちが募る

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    普段は冷静沈着な姿を見せるスレガースだが、ここ数週間は苛立ちを表に出し始めている。

    最近の記者会見では、スレーガースのいら立ちが表に出始めている。普段は冷静で落ち着いたオランダ人監督にしては珍しい。それは、アーセナルの現状と、指揮官にかかるプレッシャーの高まりを物語っている。

    先月のチャンピオンズリーグ、パリFCとの2-2の引き分けでは、フランスのクラブが0-2から追いついた。その一因には不可解なハンドの場面もあった。試合後、スレーガースは記者会見に出席せず、代わりにアシスタントのアーロン・ダンティーノが報道陣に対応した。

    その頃、スレーガース監督は『The Athletic』によると、更衣室で涙を流していた。これを見た多くのスタッフや選手は、スレーガース体制の終わりだと考えたという。数日後、スレーガースは報道陣の前に姿を見せなかったことを謝罪した。

    土曜日は、チームが1点を追う展開から追いつき、勝ち点1を手にした後も、そこまで劇的な事態にはならなかった。それでもスレーガースは、特に感情を爆発させたわけではないものの、選手たちやそのパフォーマンスに対して普段以上にいら立ちをにじませた。

  • 疑問の残る判定

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    バーミンガムは土曜日、得点を挙げたオセアン・ユルトルにアーセナルの左サイドを攻めさせ、本来とは逆のサイドでプレーするオナ・バトジェを狙った。

    もちろん、こうした状況でスレガース監督にできることには限りがある。選手たちにボール保持時のテンポを上げるよう指示はできても、それを実行するのは選手たちだ。チャンスを決め、勝ち点1を3に変えられるかどうかも、監督の手を離れたところにある。

    だが、この不振についてスレガース監督に責任がないわけでは決してない。大人数のチームをまとめる手腕には疑問の声が上がっており、特に夏に加入したジェラルディン・ロイテラーの出場時間が少ないことは驚きを呼んでいる。GKの起用法も注視されている。とりわけ、そのポジションでミスが出始めているからだ。

    スレガース監督が選手をやや無理に配置しているように感じられる場面もある。土曜日にはスティナ・ブラックステニウスをセンターフォワードに据え、アレッシア・ルッソをトップ下で起用した。この組み合わせは過去に機能したこともあるが、守備を固める相手には通用しない。そして、バーミンガムはまさにそうした戦い方をすると予想されていた。

    さらに、バーミンガムを率いるエイミー・メリックス監督の発言も目を引いた。メリックス監督はアーセナルの左サイドを狙うため、意図的にオセアン・ユルトルを右ウイングに移したという。ユルトルは今季WSLでの6点目を決め、昇格したばかりのチームに先制点をもたらした。

    夏にバルセロナから加入したオナ・バトジェは、右利きながら左サイドバックでプレーしている。本人にとって慣れた役割ではあるが、相手に弱点として狙われたことを踏まえると、このチームでその役割に最も適しているのかという疑問が生じる。むしろ、アーセナルにはエミリー・フォックスとスミラ・ホルムベリという優れた右サイドバックがすでに2人いるため、バトジェが左でプレーしているだけなのだろうか。

  • 変化が訪れる？

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    スレガーズへのプレッシャーは高まっているようだ。ただ、指揮官が交代するとしても、アーセナルの判断ではなく、本人の決断によるものになりそうだ。

    土曜日、この状況は「立て直せるか」と問われたスレーガース監督は、きっぱりと答えた。「はい、もちろんです」。守備の安定感を欠いていることと、得点を決められていないことを、解決すべき主な課題に挙げた上で、こう続けた。「アーセナルらしいプレーができず、試合の主導権を握れず、望むように試合を支配できていなければ、もっと大きな問題だったでしょう。でも、私たちはどの試合でもそれができています」

    だが、その立て直しを託されるのはスレーガース監督なのだろうか。同監督には、1年半足らず前にアーセナルをチャンピオンズリーグ制覇に導いた実績がある。アーセナルが2007年に初優勝して以来、イングランドの女子チームにとって初の欧州制覇だった。それでも、リーグ優勝という大きな目標の達成が現時点では難しく見えるだけに、このチームには新たな指導者が必要だと考える人がいても不思議ではない。

    「自分にはまだチームに良い影響を与え、前進を助けることができると信じています」とスレーガース監督は語り、こう付け加えた。「ただ、それができなくなったのなら、変化が必要だと常に思っています」

    今、アーセナル、あるいは変化を起こす可能性がより高そうなスレーガース監督自身が、監督に立て直しを託すべきかを問わざるを得なくなるのだろうか。昨季、アーセナルを苛立たしいスコアレスドローに持ち込んだ北ロンドンのライバル、トッテナムは、今週土曜日にアーセナルが自問するきっかけとなるような結果をつかみたいはずだ。