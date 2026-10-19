新たなウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）のシーズンが始まったとき、戦力を見れば、アーセナルは優勝候補の筆頭に見えた。アーセナルは素晴らしい移籍市場を過ごし、リーグのどのチームよりも強く、選手層の厚いチームを築いた。次の段階へ進む準備は整っているように見えたし、それほど大きな飛躍が必要とも思えなかった。何しろ、このチームは2025年にチャンピオンズリーグを制し、その1年後にはWSLのタイトル争いでマンチェスター・シティに最も迫ったのだ。

だが、アーセナルがその一歩を踏み出すと予想するのには、落とし穴があるようにも感じられた。あまりに話がうますぎたのだ。移籍市場で最も成功したチームが、実際に最強のチームになるとは限らない。2019年以来となるWSL優勝をアーセナルに期待する理由は十分にあったものの、直感的に予想をためらう人もいた。

そうした人たちは、自分の直感を信じてよかったと思っているだろう。土曜日、アーセナルは昇格組バーミンガム・シティと引き分けに終わった。開幕からのリーグ戦6試合でわずか1勝にとどまり、WSLではクラブ史上初めて5試合連続で勝利を逃している。14チーム中8位に沈み、首位との差は大きく開いて12ポイント。全26試合のシーズンで、ここからタイトル争いに戻る道筋を見いだすのは難しい。

では、アーセナルはなぜここまで苦しい状況に陥ったのか。そして、この状況はレネー・スレガース監督の今後にとって何を意味するのか。