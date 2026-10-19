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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

アーセナルはレネー・スレガース監督を解任するのか？ WSL優勝候補の歴史的な未勝利記録が続き、指揮官への重圧強まる

北ロンドンのクラブはシーズン開幕前、多くの人から首位に立つと予想されていた。しかし、開幕6試合でわずか1勝にとどまり、その可能性は大きく後退した。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 女子スーパーリーグ（WSL）の新シーズンが始まったとき、戦力を見る限り、アーセナルは優勝候補の筆頭に見えた。充実した移籍期間を経て、リーグのどのチームよりも強力で選手層の厚い陣容を築いたアーセナルは、さらなる飛躍を遂げる準備が整っているようだった。その一歩も、決して大きなものには思えなかった。何しろ、このチームは2025年にチャンピオンズリーグを制し、その1年後にはWSLのタイトルを争うマンチェスター・シティの最大の対抗馬となっていたのだ。

    だが、その一歩を踏み出すと予想することには、どこか落とし穴があるようにも感じられた。話がうまく運びすぎるように思えたのだ。移籍期間に最も成功したチームが、実際に最強のチームになるとは限らない。2019年以来となるWSL優勝をアーセナルに期待する理由は十分にあったものの、直感から予想をためらう人もいた。

    そうした人々は、自分の直感を信じてよかったと思っているだろう。土曜日、アーセナルは昇格組のバーミンガム・シティと引き分けるという残念な結果に終わった。これで開幕からのリーグ戦6試合でわずか1勝、WSLではクラブ史上初の5試合連続未勝利となった。14チームで争うリーグで8位に沈み、首位とは実に勝ち点12差。全26試合のシーズンで、ここからタイトル争いに戻る道筋を見いだすのは難しい。

    では、アーセナルをこの状況に追い込んだ原因は何なのか。そして、レネー・スレガース監督の今後にとって、これは何を意味するのだろうか。

  • 繰り返される課題

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    アーセナルは今季、多くの試合で主導権を握り、数多くのチャンスを作ってきたが、それを勝利につなげられずにいる。

    今季のアーセナルにとって、際立った課題の一つがローブロックを敷く相手への対応だ。以前から抱えていた問題だが、昨季はある程度克服したかに見えた。昨季のWSLとチャンピオンズリーグで、アーセナルのボール保持率が最も高かった16試合を見ると、勝ち点を落としたのはわずか2試合。特にボールを支配した上位4試合、レスター、エヴァートン、OHルーヴェン、ベンフィカとのアウェー戦はいずれも勝利していた。

    しかし、今季はまったく異なる。先月のクリスタル・パレス戦ではボール保持率79％を記録しながら、0-0の引き分けに終わった。土曜日のバーミンガム戦でも76％を記録したが、結果は1-1。数週間前のチャンピオンズリーグ、キューゲ戦では70％のボール保持率を記録し、終盤にマリオナ・カルデンテイが決めたPKで辛うじて1-0の勝利を収めた。

    スレーヘルス監督には多彩で質の高い選手がそろっているにもかかわらず、こうした試合では苦戦が続いている。ボール保持時のテンポ不足が問題で、相手の守備位置を十分に動かせず、より多くのチャンスをつくれていない。チャンスをつくっても決めきれず、WSLでアーセナルほど期待得点を下回っているチームはない。

  • 苛立ちが募る

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    スレガースは普段、冷静で落ち着いた様子を見せるが、ここ数週間は苛立ちが表れ始めている。

    最近の記者会見で、スレガースは少しずついら立ちを見せ始めている。普段は冷静で落ち着いたオランダ人指揮官としては珍しいが、アーセナルの現状と、監督にかかる重圧の高まりを物語っている。

    先月のチャンピオンズリーグでパリFCと2-2で引き分けた試合では、フランスのクラブが0-2から追いついた。その一因となったのが不可解なハンドの場面だった。試合後、スレガースは記者会見に出席せず、代わりにアシスタントのアーロン・ダンティーノが報道陣に対応した。

    実際には、『The Athletic』によると、スレガースはロッカールームで涙を流しており、多くのスタッフや選手が監督としての任期は終わったと考えたという。数日後、スレガースは報道陣の前に出て話をしなかったことを謝罪した。

    土曜日、チームが1点を追う展開から勝ち点1を確保した後は、そこまでの事態には至らなかった。それでもスレガースは、特に感情を爆発させたわけではないものの、選手たちとそのパフォーマンスに対して普段以上にいら立ちをにじませた。

  • 疑問の残る判定

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    バーミンガムは土曜日、得点を挙げたオセアン・ユルトルにアーセナルの左サイドを攻めさせ、慣れないサイドでプレーするオナ・バトレを狙った。

    こうした状況でスレーガース監督にできることには、当然ながら限界がある。選手たちにボール保持時のテンポを上げるよう伝えることはできるが、実行するのは選手たちだ。チャンスを決め、勝ち点1を3に変えられるかどうかも、監督の手を離れたところにある。

    しかし、今回の不振についてスレーガース監督にまったく責任がないわけではない。この大所帯をまとめる手腕には疑問の声が上がっており、とりわけ夏に加入したジェラルディン・ロイテラーの出場時間が少ないことには驚きの声がある。GKの起用を入れ替えていることも、同ポジションでミスが出始めているだけに、厳しく見られている。

    また、スレーガース監督が選手をやや無理に配置しているように見える時もある。土曜日はアレッシア・ルッソをトップ下で起用し、スティナ・ブラックステニウスをセンターフォワードに据えた。この組み合わせは過去に効果を発揮してきたが、守備を固める相手には機能しない。バーミンガムはまさにそうした戦い方をすると予想されていた。

    さらに、バーミンガムのエイミー・メリックス監督の発言も注目を集めた。メリックス監督は、アーセナルの左サイドを狙うため、オセアン・ユルトルを意図的に右ウイングへ移したという。ユルトルは今季WSLでの6得点目を決め、昇格組のバーミンガムに先制点をもたらした。

    夏にバルセロナから加入したオナ・バトジェは、右利きながら左サイドバックでプレーしている。本人にとって慣れた役割ではあるが、相手に弱点として狙われたことを踏まえると、このチームでその役割が最も適しているのかという疑問が浮かぶ。むしろ、アーセナルにはエミリー・フォックスとスミラ・ホルムベリという優れた右サイドバックがすでに2人いるため、バトジェは左でプレーしているだけなのだろうか。

  • 変化が訪れる？

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    スレーヘルスへのプレッシャーは高まっているようだ。ただ、指揮官が交代するとしても、アーセナルではなく本人の決断によるものになりそうだ。

    土曜日、この状況は「立て直せるか」と問われたスレーヘルスは、きっぱりと答えた。「はい、もちろんです」。解決すべき主な課題として、守備の安定感の欠如と、ゴールを決められていないことを挙げた。「もしアーセナルらしいプレーができず、試合をコントロールできず、望む形で主導権を握れていなければ、もっと大きな問題だったでしょう。私たちはすべての試合でそれができています」

    だが、その立て直しを託されるのはスレーヘルスなのだろうか。スレーヘルスには十分な実績がある。1年半足らず前にアーセナルをチャンピオンズリーグ制覇へ導いたからだ。イングランドの女子チームによる欧州制覇は、2007年のアーセナルの初優勝以来だった。それでも、チームには新たな指導者が必要だと考える人がいるのは理解できる。特に、リーグ優勝という大きな目標の達成は、現時点では難しそうに見える。

    「私はまだチームに良い影響を与え、前進を助けられると信じています」とスレーヘルスは語り、こう続けた。「でも、それができなくなったなら、変化が必要だと常に思っています」

    アーセナル、あるいは変化を起こす可能性が最も高いスレーヘルス自身が、今その問いと向き合わざるを得なくなるのだろうか。昨季、アーセナルをいら立たせるスコアレスドローに持ち込んだ北ロンドンのライバル、トッテナムは、今週土曜日もアーセナルに自問を迫るような結果を手にしたいはずだ。