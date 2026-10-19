女子スーパーリーグ（WSL）の新シーズンが始まったとき、戦力を見る限り、アーセナルは優勝候補の筆頭に見えた。充実した移籍期間を経て、リーグのどのチームよりも強力で選手層の厚い陣容を築いたアーセナルは、さらなる飛躍を遂げる準備が整っているようだった。その一歩も、決して大きなものには思えなかった。何しろ、このチームは2025年にチャンピオンズリーグを制し、その1年後にはWSLのタイトルを争うマンチェスター・シティの最大の対抗馬となっていたのだ。

だが、その一歩を踏み出すと予想することには、どこか落とし穴があるようにも感じられた。話がうまく運びすぎるように思えたのだ。移籍期間に最も成功したチームが、実際に最強のチームになるとは限らない。2019年以来となるWSL優勝をアーセナルに期待する理由は十分にあったものの、直感から予想をためらう人もいた。

そうした人々は、自分の直感を信じてよかったと思っているだろう。土曜日、アーセナルは昇格組のバーミンガム・シティと引き分けるという残念な結果に終わった。これで開幕からのリーグ戦6試合でわずか1勝、WSLではクラブ史上初の5試合連続未勝利となった。14チームで争うリーグで8位に沈み、首位とは実に勝ち点12差。全26試合のシーズンで、ここからタイトル争いに戻る道筋を見いだすのは難しい。

では、アーセナルをこの状況に追い込んだ原因は何なのか。そして、レネー・スレガース監督の今後にとって、これは何を意味するのだろうか。