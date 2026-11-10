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Arsenal UWCL hopes 1:1Getty/GOAL

アーセナルはすでにWSL優勝の可能性をふいにした。それでも、再び女子チャンピオンズリーグを制するだけの戦力はある

レネー・スレーガース監督率いるチームは今季、国内では期待を下回っている。しかし、バルセロナ、リヨンとの大一番が迫る中、欧州の舞台でなお特別なことを成し遂げる力があると示すチャンスが訪れている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 女子スーパーリーグはシーズン9試合を終え、アーセナルは勝ち点13で6位にとどまり、首位マンチェスター・シティとは12ポイントの大差がついている。まだ序盤とはいえ、2019年以来となるWSL優勝の望みは絶たれたように見える。だが、苦戦を考えれば奇妙に思えるかもしれないが、チャンピオンズリーグでもアーセナルを軽視していいわけではない。

    欧州での戦いも、序盤から決して順調だったわけではない。初戦のHBキューゲ戦は1-0の辛勝で、デンマーク勢にとっては、マリオナ・カルデンテイが後半アディショナルタイムに決めたPKで決着した一戦から勝ち点を得られなかったのは不運だった。続くパリFCとのアウェー戦は波乱に満ちた2-2の引き分けとなり、リア・ウィリアムソンの不可解なハンドによって、ホームチームに0-2から追いつくことを許した。当時は、これがレネー・スレーガース監督にとって最後の試合になるのではないかとの見方もあった。

    しかし、オランダ人指揮官はその後もチームを率い、直近の欧州での一戦ではベンフィカを相手に、より説得力のある3-0の勝利を収めた。アーセナルは今、この大会で重要な数週間を迎えようとしている。まず木曜日にアウェーでバルセロナ、前回王者と対戦し、その1週間後には8度の優勝を誇るリヨンをホームに迎える。アーセナルにとって、わずか18カ月前にこの大会を制したチームとして、自分たちに何ができるかを改めて示す絶好の機会だ。

  • スロースターター

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    アーセナルはシーズンの出足が鈍い傾向にあるが、過去2シーズンはいずれも終盤にかけて勢いを増している。

    今季の出だしを考えれば、アーセナルはチャンピオンズリーグの優勝候補として語られるに値しないと主張する人も多いだろう。たびたび攻撃の打開策を欠き、守備にも脆さを見せてきた。さらに、書類上では素晴らしい補強を果たした移籍市場を経て大幅に高まったチームの力を、最大限に引き出せていない。

    ただ、アーセナルにはシーズンの出足が鈍い傾向があることも見逃せない。昨季はそれが最終的にWSL優勝を狙う上で響いた。最終順位では優勝したマンチェスター・シティとわずか勝ち点4差だった。振り返れば、悔やまれるのは9月と10月だ。マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラと引き分けた後、マンチェスター・シティに敗れたことが痛手となった。その後、リーグ戦で17試合無敗を記録したものの、その成果は優勝争いにおいて十分に報われなかった。

    その前年には、リーグ開幕からの4試合でわずか1勝にとどまったことが、ヨナス・アイデヴァル監督の退任につながった。このシーズンもアーセナルは最終的なWSL王者の最も近いライバルだったが、無敗のチェルシーには結局、遠く及ばなかった。

  • 時間の価値

    Mariona Caldentey Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    変化の多い夏を経ても、アーセナルには質の高い選手がそろっている。シーズンが進むにつれて、このチームが今よりずっと良くなっても不思議ではない。

    その傾向が今季も続いていることは、振り返ればそれほど驚きではないのかもしれない。何しろ、この夏には8人が加入し、10人が退団。チームはここしばらくで最も大きな変化を経験した。

    戦力だけを見れば、チームは大幅に強化された。しかし、その変化には適応も必要だ。それは選手に限った話ではない。スレガース監督にとっても、これほど選手層の厚いチームを率いるのは指導者として初めてだ。特に、いつ、どのように選手を入れ替えれば戦力を最大限に生かせるのか、毎週学んでいるところだ。

    スロースタートにもかかわらず、クラブはスレガース監督に時間を与える意向を明確にしている。時間とともに監督がこの課題に慣れ、新加入選手もチームになじめば、アーセナルが強力なチームになっても不思議ではない。その頃にはWSLのタイトルはさらに遠のいている可能性が高いが、チャンピオンズリーグとFAカップの優勝は、なお狙えるはずだ。

  • 実証済みの実力

    Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025
    Getty Images

    アーセナルがバルセロナとリヨンを破り、欧州王者に輝いたのは、わずか18カ月前のことだ。

    シーズン序盤のこの数週間、アーセナルは本来の調子を出せていない。それでも期待できるのは、このチームに才能ある選手がそろい、近年、世界屈指の強豪にも勝てることを繰り返し示してきたからだ。

    昨年、アーセナルはWSLのシーズン後半にチェルシーとマンチェスター・シティの双方を破った。さらにチャンピオンズリーグでは、準々決勝の第1戦で覆すことが極めて難しい3-1のリードを築き、チェルシーを敗退に追い込んだ。欧州での戦いは次のラウンドでリヨンに敗れて終わったが、世界屈指のチームと互角に渡り合った見事な2試合を経て、合計スコアはわずか4-3だった。

    2024-25シーズンはさらに素晴らしかった。アーセナルは2007年のアーセナル以来、欧州で栄冠を手にした初のイングランドの女子チームとなった。グループステージでユヴェントスとバイエルン・ミュンヘンを破ると、記憶に残る2度の逆転劇でレアル・マドリーとリヨンを退け、バルセロナとの優勝決定戦に臨んだ。バルセロナのシーズンを通じた敗戦はわずか3試合だったが、アーセナルは下馬評を覆し、リスボンで1-0の勝利を収めて4敗目を喫させた。

  • 好機到来

    Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    今後のバルセロナ戦とリヨン戦で好結果を残せば、才能と実績を兼ね備えたこのチームが今季まだ特別なことを成し遂げられるという確信は、さらに強まるだろう。

    あの歴史的勝利はわずか18カ月前のことで、ほかの好結果の中にはさらに最近のものもある。ただ、アーセナルがこのところ苦戦しているため、ずっと昔のことのように感じられるかもしれない。

    だからこそ今月は、アーセナルが自分たちの力を改めて示す機会となる。意外に聞こえるかもしれないが、相手が積極的に攻めてくる試合の方が、アーセナルには向いているとも言える。守備を固める相手には実際に苦しんできたが、世界屈指の２チーム、いや世界最高の２チームとも言えるバルセロナとリヨンは、そうした戦術を採らないだろう。

    もちろん、まだ戦い方を模索し、本来の勢いを取り戻そうとしているアーセナルにとって、両チームはそれぞれ大きな難敵となる。それでもアーセナルは、近年、極度の重圧がかかる場面で勝利したことのある２チームを恐れる必要はない。

    切望しながらも手が届かずにいるWSLのタイトルは、今季も獲得が難しいかもしれない。しかし、チャンピオンズリーグで勝ち進む余地はまだ十分にある。今月好結果を残せば、再び欧州の頂点に立てるというチームの確信は一層強まるだろう。