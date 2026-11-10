女子スーパーリーグはシーズン9試合を終え、アーセナルは勝ち点13で6位にとどまり、首位マンチェスター・シティとは12ポイントの大差がついている。まだ序盤とはいえ、2019年以来となるWSL優勝の望みは絶たれたように見える。だが、苦戦を考えれば奇妙に思えるかもしれないが、チャンピオンズリーグでもアーセナルを軽視していいわけではない。

欧州での戦いも、序盤から決して順調だったわけではない。初戦のHBキューゲ戦は1-0の辛勝で、デンマーク勢にとっては、マリオナ・カルデンテイが後半アディショナルタイムに決めたPKで決着した一戦から勝ち点を得られなかったのは不運だった。続くパリFCとのアウェー戦は波乱に満ちた2-2の引き分けとなり、リア・ウィリアムソンの不可解なハンドによって、ホームチームに0-2から追いつくことを許した。当時は、これがレネー・スレーガース監督にとって最後の試合になるのではないかとの見方もあった。

しかし、オランダ人指揮官はその後もチームを率い、直近の欧州での一戦ではベンフィカを相手に、より説得力のある3-0の勝利を収めた。アーセナルは今、この大会で重要な数週間を迎えようとしている。まず木曜日にアウェーでバルセロナ、前回王者と対戦し、その1週間後には8度の優勝を誇るリヨンをホームに迎える。アーセナルにとって、わずか18カ月前にこの大会を制したチームとして、自分たちに何ができるかを改めて示す絶好の機会だ。