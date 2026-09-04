アーセナルの次代を担う逸材から有罪判決を受けた麻薬密輸犯へ。ジェイ・エマニュエル＝トーマスの悲しき転落
10代の頃、彼はアーセン・ヴェンゲルのもとで、アーセナルの次代を担う攻撃のヒーローになることを夢見て扉をたたいていた。だが14年後、令状を手に彼の扉をたたいたのは警察だった。
ジェイ・エマニュエル＝トーマスは、かつて伝説的なアーセナル指揮官から「偉大な選手」になると期待されていたが、2024年9月、タイから60万ポンド相当の大麻を密輸した件で自身が果たした役割により逮捕された。
当時、彼はスコットランド2部で苦しみ、モートンで精彩を欠くパフォーマンスを続けていた。1年後、彼は有罪判決を受け、懲役4年を言い渡された。
これは、ついに飛び立てなかったJETの不可解な物語である。
「両手で扉をたたいている」
ロンドン生まれのエマニュエル＝トーマスは、8歳でアーセナルに加入し、高く評価されたアカデミー世代の至宝となった。
がっしりとした体格のこの10代選手は、多くの能力を備えていたため、各年代を上がっていく中でピッチ上のほぼあらゆるポジションで試された。指導者たちはセンターバックかフォワードに絞り込んでいたが、アーセン・ヴェンゲルが介入し、彼の最高の武器は最終ラインでは生かされないと主張した。高さ、強さ、技術を兼ね備えていたことから、両ウイング、攻撃的MF、そしてストライカーとして起用された。
16歳にしてすでにU-18でキャプテンを務め、ジャック・ウィルシャー、フランシス・コクラン、アンリ・ランズベリー、エマニュエル・フリンポンらを擁したチームが2008-09シーズンのFAユースカップ決勝でリヴァプールを2試合合計で破った際には、自らも得点を記録した。
2010年1月、ヴェンゲルがFAカップでのストーク戦敗戦で、セオ・ウォルコット、セスク・ファブレガス、ソル・キャンベル、ミカエル・シルベストルとともに先発に抜てきした時、彼は19歳だった。その後は再びリザーブに戻り、同年10月に指揮官がスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦0-2の敗戦で、チームの流れを変えようとする望み薄の試みとして途中出場させるまで、トップチームから遠ざかった。
その月の後半、ニューカッスル戦でのリーグカップ4-0勝利でニクラス・ベントナーに代わって短い出場を果たした後、ヴェンゲルは彼の生まれ持った才能とまれなフィジカルについて語っている。
「ジェイは私のドアを非常に強くノックしている。両手でね」と同監督は語った。
「彼は卓越したクオリティーを持っている。誰もが夢見るような体格だ。どこまで行けるかは本人次第だ。なぜなら、彼には大きな可能性があるからだ…。コンディションが整えば、ジェイは単に良い選手になるだけでなく、偉大な選手になるだろう。
「一つ確かなことがある。彼はゴールを決められる。これは人に与えることのできない非常に大きな才能だ」
しかし、このフランス人指揮官の後押しがありながらも、若きアタッカーのトップチームでの出場はその後わずか2試合にとどまった。チャンピオンズリーグのシャフタール戦とFAカップのウィガン戦で、いずれも終盤に途中出場しただけだった。
恵まれたフィジカル面の将来性があった一方で、エマニュエル＝トーマスの技術的な欠点はあまりにも明白だった。本人も、自身のキャリアが北ロンドンで飛躍することはないと分かっていた。
「ある時点に達すると、トップチームにいる選手たちや、自分のポジションで自分より前にいる選手たちを見るようになって、自分がどれほど優れていなければならないかを思い知るんだ」と、彼は『The Athletic』に語った。
「アーセン・ヴェンゲルの下で、僕は1年近くトップチームの周辺にいて、何試合か出場した。その後、アーセナルから契約延長のオファーを受けたけれど、自分にとって正しいことだとは思わなかった」
降格
その時点で、彼はすでにブラックプールで期待外れのレンタル期間を経験しており、ヴェンゲルの公の称賛から数カ月後には、同じように苦しい時期をカーディフで過ごすことになった。
アカデミーのヒーローは2011年、開花できる環境を求めて完全移籍でクラブを去った。しかし待っていたのは、そのたびの失望とともに才能がしぼんでいく現実だった。
エマニュエル＝トーマスは、その体格とボールコントロールによってしばしば鮮烈な第一印象を残したが、それを長く維持することができなかった。
イプスウィッチでチャンピオンシップを戦った際には、最初のシーズンこそ有望だったが、翌季には先発メンバーの座を失って退団。指揮官ミック・マッカーシーはこう語っている。「私は彼に、今後のプランの一部とは見ていないと伝えたし、別のクラブを探すのは自由だとも話した。
「ジェイがここで自分のポテンシャルをすべて発揮したとは思わない」
リーグ1のブリストルでは、自身のレベルに合った場所を見つけたように見えた。得点力を発揮し、2013-14シーズンのリーグ戦では15得点を記録。さらにいくつかのアシストで創造性も示した。だが再び、翌季に戻ってくると自らのポジションは奪われていた。それでも一度や二度は魔法のようなプレーを見せている。
「ジェイは一流だった」。2015年1月、フォワードとしてノッツ・カウンティに4-0で勝利した試合後、指揮官スティーブ・コッテリルはそう話した。鋭いランで最初のゴールをお膳立てすると、ボックス内でボールを収めてチーム3点目を豪快に決めた。
「サポーターを沸かせるようなプレーができるだけではない。もっと重要なのは彼の運動量だ。彼の貢献の鍵は、常にボールの位置を把握していたことにある。試合で走れば走るほど、彼のクオリティーはより際立つだろう」
ブリストルで100試合以上に出場し、それが彼のキャリア最高の時期となった。
クイーンズ・パーク・レンジャーズは彼をチャンピオンシップへ呼び戻したが、そこでもすぐに見切りをつけた。MKドンズとジリンガムへのレンタルでも成果は得られなかった。
2019年、エマニュエル＝トーマスは「環境を変える」ことを選び、タイ1部に昇格したばかりのPTTラヨーンに加入した。「僕はまさにビーチのそばに住んでいた」と彼は語る。「アパートを出て道路を渡れば、もうビーチだった。気候も本当に良かった。自分の生活に不満はまったくなかった。自分にとって素晴らしいものだった」
だがその挑戦はわずか3カ月で終わる。クラブが財政難によりシーズン途中で消滅したためだ。
クラブなしの状態が約18カ月続いた後、スコットランドのリヴィングストンが練習で見た内容をもとにこのアタッカーと契約した。しかし、そこでも話は同じだった。長い沈黙の時間の合間に、期待を抱かせる輝きを見せるだけだった。
1月のセルティック戦では、ボックス内を鋭く横切るランで低いクロスに合わせ、2-2の引き分けに持ち込む同点弾をマーク。その後、ハミルトン戦の2-1勝利では見事なフリックで得点した。
「あのゴールを決めた時、思い浮かべていたのは［ティエリ・］アンリが［2000年に］マンチェスター・ユナイテッド戦で決めたゴールだった」と、ハミルトン戦での得点について『The Athletic 』に語っている。
リヴィの指揮官デイビッド・マーティンデールは『The Times』にこう話した。「技術的に言えば、ジェイは私が見てきた中でも屈指の選手だ。足元の技術は本当に素晴らしく、トラップと能力は驚異的だ。誓って言うが、能力だけを見ればリヴィングストンFCで最高のフットボーラーだ。
「純粋な技術力だけなら、リーグ屈指の選手を我々は抱えているかもしれない」
アバディーンは彼に2年契約を与えたが、そこでも結果を残せず、リーグ戦14試合出場で退団。ジム・グッドウィン監督は、この選手について「私がチームにやらせたいタイプのフットボールをするには、コンディションが十分ではない」と語った。
その後、再び海外での挑戦に向かった。今度はインドだったが、これもまた数カ月しか続かなかった。
やがて彼は、スコティッシュ・チャンピオンシップへとたどり着いた。
逮捕
かつてアーセナルでプレミアリーグのスター候補と目されていたエマニュエル＝トーマスは、この時すでに、寒く、灰色で、陰鬱なグリーノックで、観衆1800人の前に立ちながら週給600ポンドを稼ぐ身となっていた。
それは惨事だった。
青と白の横縞のユニフォームをまとってチャンピオンシップで5試合に出場したが、かつてベンゲルに大きな可能性を確信させた能力の片りんは何ひとつ見せなかった。カッピエロウ・パークにはこれまで多くの嘆かわしい選手がやって来ては去っていったが、エマニュエル＝トーマスほど動きが鈍く、精彩を欠いた者はそう多くなかった。
それはわずか2カ月で終わった。
2024年9月上旬、エマニュエル＝トーマスが手配し、費用も負担したタイへの全額負担旅行から、交際相手の女性とその友人が戻ってきた。そこには2500ポンドの支払いの約束も含まれていた。ロンドン・スタンステッド空港で女性たちのバッグが捜索された際、当局は真空包装された60kgのマリファナ入りの袋を発見した。
「できるなら、私たちのチャットの内容を全部消してくれ」と、捜索を受けていた際にエマニュエル＝トーマスが交際相手にメッセージを送ったとされている。
その後、7月にもほぼ同一の渡航を行うため報酬を受け取っていたことが判明したこの女性たちは、バッグの中身は金だと思っていたと主張した。携帯電話の証拠もその説明を裏づけたため、検察は2人に対する訴追を取り下げた。
だが、エマニュエル＝トーマスはその後まもなくグリーノックで逮捕された。
チェルムズフォード刑事法院では、この選手がタイの大麻供給業者と英国のディーラーの仲介役を務め、女性たちに薬物を回収させる手配をしていたと説明された。押収品の価値は約60万ポンドと見積もられ、公判では、エマニュエル＝トーマスがこの計画に関与した見返りとして5000ポンドを得るはずだったとも主張された。
当初は容疑を否認していたが、翌年5月に有罪を認めた。弁護人によれば、選手はクラブのない期間が長く続いたため「非常に深刻な経済的困窮」に陥っており、その結果「誘惑に負けて」犯罪の道に入ったという。
「以前にも契約の切れ目にある時期、別の言い方をすれば、サッカー選手として失業していた時期はありました。しかし、それらの多くは比較的高額な長期契約の後のことでした」と、法廷弁護士アレックス・ローズは述べた。
「グリーノック・モートンと契約する前は無所属で、その後キダーミンスター・ハリアーズと短期間の契約を結びましたが、それは本当に短期のもので、親しい関係にあった人物を助けようとした、ほとんどそのための契約でした」
それは「判断における破滅的な誤り」だったと、ローズは付け加えた。「彼のサッカー選手としてのキャリアは終わりました。そして、それは完全に自ら招いたことです。
「大きな将来性と、これほど印象的なサッカーキャリアを持っていた人物にとって、壊滅的な打撃です」
2025年6月、エマニュエル＝トーマスには禁錮4年の判決が言い渡された。
「あなたはもはやプロサッカー選手として知られることはない。犯罪者として知られることになる。それはあなた自身の行動によるものだ」と、アレクサンダー・ミルズ判事は言い渡した。
余波
判決から1カ月後、エマニュエル＝トーマスは勾留中にすでに服した期間を理由に釈放された。夜間外出禁止令と電子タグの装着がある中でも、その約1週間後にはナショナルリーグ・サウスのトットンと契約。その後まもなくブレインツリー・タウンへ移籍した。
あらゆる混乱、失望、論争、そして恥辱を経た後、エマニュエル＝トーマスはデビュー戦でなお特別な何かを見せられる力があることを証明した。直接FKを突き刺し、2-0の勝利を決定づけた。
スティーブ・ピット監督は「かつてのようなスピードはもうないが、それでもクオリティーはある。このレベルでこれ以上のFKを見るのは難しいだろう」と語り、その後には彼のゴールを「天才」と評した。
さらにこう続けた。「彼の過去については話したくない。なぜなら、私は彼の過去に影響を与えられないからだ。彼は司法によって判決を受け、科された処罰を服したし、今もなおそれに従っている。
「だが、私が見られるのは一緒に働く人たち、そして彼らが私やスタッフにどう応えるかだけだ。彼は本当に素晴らしい」
その年の後半、この元アーセナル下部組織のスターはマイカ・リチャーズ、ダニエル・スタリッジとチームを組んだ。元イングランド代表の2人はボーラーリーグでプレーするチームを運営しており、その有罪判決を受けた選手は強力な武器となった。6人制大会の最新シーズンで、彼は得点ランキング2位に入った。現在35歳の彼は、10月に行われる元ニューカッスルFWで同じく有罪判決を受けたナイル・レンジャーとのチャリティーボクシングマッチに向けてトレーニングを積んでいる。
かつて大きな将来性を示し、幾度もチャンスを与えられた選手にとって、これは奇妙で失望を誘う展開である。裁判官の言葉を借りれば、これはまた一人の「すべてを投げ捨てたプロサッカー選手」の悲しい物語だ。