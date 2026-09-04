その時点で、彼はすでにブラックプールで期待外れのレンタル期間を経験しており、ヴェンゲルの公の称賛から数カ月後には、同じように苦しい時期をカーディフで過ごすことになった。

アカデミーのヒーローは2011年、開花できる環境を求めて完全移籍でクラブを去った。しかし待っていたのは、そのたびの失望とともに才能がしぼんでいく現実だった。

エマニュエル＝トーマスは、その体格とボールコントロールによってしばしば鮮烈な第一印象を残したが、それを長く維持することができなかった。

イプスウィッチでチャンピオンシップを戦った際には、最初のシーズンこそ有望だったが、翌季には先発メンバーの座を失って退団。指揮官ミック・マッカーシーはこう語っている。「私は彼に、今後のプランの一部とは見ていないと伝えたし、別のクラブを探すのは自由だとも話した。

「ジェイがここで自分のポテンシャルをすべて発揮したとは思わない」

リーグ1のブリストルでは、自身のレベルに合った場所を見つけたように見えた。得点力を発揮し、2013-14シーズンのリーグ戦では15得点を記録。さらにいくつかのアシストで創造性も示した。だが再び、翌季に戻ってくると自らのポジションは奪われていた。それでも一度や二度は魔法のようなプレーを見せている。

「ジェイは一流だった」。2015年1月、フォワードとしてノッツ・カウンティに4-0で勝利した試合後、指揮官スティーブ・コッテリルはそう話した。鋭いランで最初のゴールをお膳立てすると、ボックス内でボールを収めてチーム3点目を豪快に決めた。

「サポーターを沸かせるようなプレーができるだけではない。もっと重要なのは彼の運動量だ。彼の貢献の鍵は、常にボールの位置を把握していたことにある。試合で走れば走るほど、彼のクオリティーはより際立つだろう」

ブリストルで100試合以上に出場し、それが彼のキャリア最高の時期となった。

クイーンズ・パーク・レンジャーズは彼をチャンピオンシップへ呼び戻したが、そこでもすぐに見切りをつけた。MKドンズとジリンガムへのレンタルでも成果は得られなかった。

2019年、エマニュエル＝トーマスは「環境を変える」ことを選び、タイ1部に昇格したばかりのPTTラヨーンに加入した。「僕はまさにビーチのそばに住んでいた」と彼は語る。「アパートを出て道路を渡れば、もうビーチだった。気候も本当に良かった。自分の生活に不満はまったくなかった。自分にとって素晴らしいものだった」

だがその挑戦はわずか3カ月で終わる。クラブが財政難によりシーズン途中で消滅したためだ。

クラブなしの状態が約18カ月続いた後、スコットランドのリヴィングストンが練習で見た内容をもとにこのアタッカーと契約した。しかし、そこでも話は同じだった。長い沈黙の時間の合間に、期待を抱かせる輝きを見せるだけだった。

1月のセルティック戦では、ボックス内を鋭く横切るランで低いクロスに合わせ、2-2の引き分けに持ち込む同点弾をマーク。その後、ハミルトン戦の2-1勝利では見事なフリックで得点した。

「あのゴールを決めた時、思い浮かべていたのは［ティエリ・］アンリが［2000年に］マンチェスター・ユナイテッド戦で決めたゴールだった」と、ハミルトン戦での得点について『The Athletic 』に語っている。

リヴィの指揮官デイビッド・マーティンデールは『The Times』にこう話した。「技術的に言えば、ジェイは私が見てきた中でも屈指の選手だ。足元の技術は本当に素晴らしく、トラップと能力は驚異的だ。誓って言うが、能力だけを見ればリヴィングストンFCで最高のフットボーラーだ。

「純粋な技術力だけなら、リーグ屈指の選手を我々は抱えているかもしれない」

アバディーンは彼に2年契約を与えたが、そこでも結果を残せず、リーグ戦14試合出場で退団。ジム・グッドウィン監督は、この選手について「私がチームにやらせたいタイプのフットボールをするには、コンディションが十分ではない」と語った。

その後、再び海外での挑戦に向かった。今度はインドだったが、これもまた数カ月しか続かなかった。

やがて彼は、スコティッシュ・チャンピオンシップへとたどり着いた。